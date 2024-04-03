Ливанский обозреватель: Российский президент вдохновил страны Глобального Юга, бросив вызов НАТО и гегемонии Запада

10
Ливанский обозреватель: Российский президент вдохновил страны Глобального Юга, бросив вызов НАТО и гегемонии Запада

Обозреватель ливанского спутникового телеканала «Аль-Маядин» (Al Mayadeen) Жанна Кадри справедливо считает, что президент России Владимир Путин вдохновил страны Глобального Юга, бросив вызов НАТО и подорвав легитимность гегемонии Запада.

В авторской статье ливанский журналист пишет, что российский лидер бросил вызов тем силам, которые на протяжении многих лет держали руководство и жителей так называемых стран третьего мира «в состоянии социального, идеологического и исторического паралича». Россия была фактически обманута Западом в части соблюдения Минских соглашений по Украине и нерасширении Североатлантического альянса. В конечно итоге, именно президент РФ принял непростое решение положить конец беспределу западных элит для защиты национальных интерсов, чем вдохновил страны Юга «двигаться к новым горизонтам», отмечает автор.



Украинский конфликт стал ключевым моментом в истории, знаменуя переход однополярного мирового порядка к многополярному. Ничто не может лучше выразить конец финансовой гегемонии ЕС и США, чем их паника насчет использования замороженных российских активов

— констатирует ливанский обозреватель.

Более того, продолжает Кадри, позиция России и ее лидера привели к новому этапу постколониальной борьбы на Африканском континенте, где все более бывших колоний той же Франции объявляют о полном суверенитете и разрывают все отношения с прежней метрополией. В то время как Запад называет действия России на Украине «агрессией», Глобальный Юг видит расплату за все преступления, которые были когда-то осуществлены США и их сателлитами против других государств и народов, заключает обозреватель ливанского телеканала.
  • Сайт Кремля
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    -6
    Сегодня, 13:43
    ...российский лидер бросил вызов тем силам, которые на протяжении многих лет держали руководство и жителей так называемых стран третьего мира «в состоянии социального, идеологического и исторического паралича».

    Что сказать, теперь мы обрели настоящих друзей и нашли своё законное 58 место.
    Показать / Скрыть текст

    https://youtu.be/my_kh3uhkMY
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +3
      Сегодня, 13:47
      Москва не сразу строилась.
      Цыплят по осени считают.
      По факту Россия ведёт войну против 50 стран Запада в одиночку. Ни одна другая страна на это не способна. Может мы и не на первом месте, но точно не на 57-ом.
    2. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 13:50
      Обозреватель ливанского спутникового телеканала «Аль-Маядин» (Al Mayadeen) Жанна Кадри справедливо считает, что президент России Владимир Путин вдохновил страны Глобального Юга, бросив вызов НАТО и подорвав легитимность гегемонии Запада.
      ждём глобального восстания Глобального Юга...
    3. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +1
      Сегодня, 14:52
      Афика — ну очень богатый континент, там находится около трети всех полезных ископаемых мира! Дружить с ними выгодно и полезно, да и в дальнейшем рынками можно будет рулить! Этакий картельный сговор. yes
  2. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    -2
    Сегодня, 13:48
    То есть если не мы, эти немощные и трусливые страны продолжали бы скулить между собой о нелегкой жизни колоний и прося гум помощи? А мозгов и гордости у них не хватало объединиться и выкинуть аккупантов, отстаивая свои интересы? Хороших же друзей мы заводим
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:50
    Ливанский обозреватель: Российский президент вдохновил страны Глобального Юга, бросив вызов НАТО и гегемонии Запада
    . Да ладно... если б им это не было б выгодно, не сулило разных полезных/нужных перспектив, то никто б ничего и делать не стал.
  4. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    -2
    Сегодня, 13:56
    Что-то среди них не видать не господина коммуниста Си ни г-на националиста Моди. Привычка к западному сапогу не отпускает, видимо. Да и сплочение пока на уровне слов. Запад ведет себя как хозяин в и действиях и в риторике.
  5. Андрей Москвин Ранг пользователя
    Андрей Москвин
    0
    Сегодня, 14:22
    На правое дело он поднял народы
    На труд и на подвиги нас вдохновил.
    Славься.... wink
  6. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    +3
    Сегодня, 14:25
    Глобальный юг по сути только африканские страны, которые нуждаются сами в финансовой помощи из других стран. Сложно сказать какой они могут бросить вызов Западу.
  7. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +3
    Сегодня, 14:39
    Теперь осталось доделать все до конца ,а не бросить на пол дороги ,как в свое время ту же Кубу. Пора уже выстраивать параллельные структуры в пределах хотя бы БРИКС ,а там и мир подтянется. Запад не выдержит изоляции ,это как раз его фишка ,изолировать всех.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»