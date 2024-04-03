Обозреватель ливанского спутникового телеканала «Аль-Маядин» (Al Mayadeen) Жанна Кадри справедливо считает, что президент России Владимир Путин вдохновил страны Глобального Юга, бросив вызов НАТО и подорвав легитимность гегемонии Запада.В авторской статье ливанский журналист пишет, что российский лидер бросил вызов тем силам, которые на протяжении многих лет держали руководство и жителей так называемых стран третьего мира «в состоянии социального, идеологического и исторического паралича». Россия была фактически обманута Западом в части соблюдения Минских соглашений по Украине и нерасширении Североатлантического альянса. В конечно итоге, именно президент РФ принял непростое решение положить конец беспределу западных элит для защиты национальных интерсов, чем вдохновил страны Юга «двигаться к новым горизонтам», отмечает автор.— констатирует ливанский обозреватель.Более того, продолжает Кадри, позиция России и ее лидера привели к новому этапу постколониальной борьбы на Африканском континенте, где все более бывших колоний той же Франции объявляют о полном суверенитете и разрывают все отношения с прежней метрополией. В то время как Запад называет действия России на Украине «агрессией», Глобальный Юг видит расплату за все преступления, которые были когда-то осуществлены США и их сателлитами против других государств и народов, заключает обозреватель ливанского телеканала.

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