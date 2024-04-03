Американское издание: Благодаря большой мобильности Украина потеряла менее 10 процентов гаубиц Caesar

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Американское издание: Благодаря большой мобильности Украина потеряла менее 10 процентов гаубиц Caesar

Украина потеряла менее 10% гаубиц Caesar, устанавливаемых на грузовики, которые она получила из Франции и Дании, отмечает издание Defense News, со ссылкой на европейскую холдинговую компанию оборонной промышленности KNDS Nexter.

По данным компании, потери некоторых других самоходных или буксируемых систем в ходе военных действий на Украине составляют почти 30%. Здесь стоит отметить, что, согласно информации наших военкоров, Украина потеряла десять процентов гаубиц только с февраля этого года.



В Nexter заявляют, что Caesar - самая легкая 155-мм самоходная пушка в мире. Гаубица может выпустить шесть снарядов в течение минуты, и за очень короткое время можно менять ее место дислокации, что снижает риски потерь.

Украина получила 55 систем Caesar, устанавливаемых на грузовики, из них 36 поставлены Францией, в том числе шесть приобретены в этом году, и еще 19 подарены Данией. Помимо французских пушек, Украина использует 155-мм артиллерийские системы, включая буксируемые американские M777 и самоходные установки, такие как немецкая Panzerhaubitze 2000, польский Krab и шведский Archer.

Кроме того, согласно имеющейся у Defense News информации, Франция, Дания и Украина договорились о поставках Киеву еще 72 гаубиц Caesar до конца 2024 года.

До начала украинского конфликта компания Nexter выпускала две гаубицы Caesar в месяц. На данный момент она производит уже по шесть гаубиц и планируется в ближайшее время довести их производство до 12 штук ежемесячно.
  • Википедия/Marie-Lan Nguyen
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10 комментариев
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  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:37
    А как на западе считают потери ВСУ ,на основе каких данных? Наши потери я знаю как они считают.ВСУ везде успевает посчитать.
  2. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -4
    Сегодня, 14:39
    Зашибись- мы верим токмо официальным МО источникам! Конашенко опровергает все лже-западные источники!
    Вы - выкормыши Сороса и тому подобных, доверия нет ни матрасникам, ни саксо-наглам, ни гей-еуропии!
    Уточним данные у главного лягушатника изоологического труса, он собирался на фронт!
    Вот там с ним по-мужицки и поговорим, ежли его фаберже уже не отказали явиться на фронт?
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:41
    Американское издание: Благодаря большой мобильности Украина потеряла менее 10 процентов гаубиц Caesar
    Что стало заметно, "терять" всякое разное, они стали больше... а дальше посмотрим, как оно пойдёт.
  4. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +1
    Сегодня, 14:45
    О свареных "Крабах" говорится практически ежедневно,а об этих,да,очень редко....мобильность хорошая..
    1. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +4
      Сегодня, 14:56
      В гущу драки не суются, убегают быстро. winked Вот и меньше синяков. Всё как в уличной драке.
  5. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:53
    Американская Defense News пишет правду . Потом украинские официальные власти пишут правду ,потом украинские вездесущие блогеры пишут правду. Кому верить не поймешь ? Везде одни перемоги ,а потеряли уже 5 областей
    1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
      Прокоп_Свинин
      +2
      Сегодня, 15:29
      "Уже" было два года назад. Теперь меньше, и тоже можно сказать "уже".
  6. КВУ-НСвД Ранг пользователя
    КВУ-НСвД
    +2
    Сегодня, 14:59
    Если в 150км от ленты будет висеть аэростат с набором радаров , в т.ч. и с контрбатарейным , то уничтожение вражеской артиллерии заметно ускорится .
    А Цезарь ? .. А Цезарь просто хорошая дальнобойная гаубица с малым временем развертывания. Есть у нее минус - её предпочитают развертывать на твердых площадках , а то после залпа можно загольмовать.
  7. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    +2
    Сегодня, 15:00
    Цитата: ZovSailor
    мы верим токмо официальным МО источникам! Конашенко опровергает все лже-западные источники

    ура, товарищи! так победим!
  8. Андрей Москвин Ранг пользователя
    Андрей Москвин
    0
    Сегодня, 15:08
    гаубиц Caesar, устанавливаемых на грузовики,
    laughing

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