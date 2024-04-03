Американское издание: Благодаря большой мобильности Украина потеряла менее 10 процентов гаубиц Caesar
Украина потеряла менее 10% гаубиц Caesar, устанавливаемых на грузовики, которые она получила из Франции и Дании, отмечает издание Defense News, со ссылкой на европейскую холдинговую компанию оборонной промышленности KNDS Nexter.
По данным компании, потери некоторых других самоходных или буксируемых систем в ходе военных действий на Украине составляют почти 30%. Здесь стоит отметить, что, согласно информации наших военкоров, Украина потеряла десять процентов гаубиц только с февраля этого года.
В Nexter заявляют, что Caesar - самая легкая 155-мм самоходная пушка в мире. Гаубица может выпустить шесть снарядов в течение минуты, и за очень короткое время можно менять ее место дислокации, что снижает риски потерь.
Украина получила 55 систем Caesar, устанавливаемых на грузовики, из них 36 поставлены Францией, в том числе шесть приобретены в этом году, и еще 19 подарены Данией. Помимо французских пушек, Украина использует 155-мм артиллерийские системы, включая буксируемые американские M777 и самоходные установки, такие как немецкая Panzerhaubitze 2000, польский Krab и шведский Archer.
Кроме того, согласно имеющейся у Defense News информации, Франция, Дания и Украина договорились о поставках Киеву еще 72 гаубиц Caesar до конца 2024 года.
До начала украинского конфликта компания Nexter выпускала две гаубицы Caesar в месяц. На данный момент она производит уже по шесть гаубиц и планируется в ближайшее время довести их производство до 12 штук ежемесячно.
- Википедия/Marie-Lan Nguyen
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