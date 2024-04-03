Разработчик ударного дрона «Черника-1» поставляет в зону СВО более тяжёлую версию беспилотника «Черника-2»
Разработчики ударного беспилотника "Черника-1", предназначенного для поражения живой силы, дополнили линейку БПЛА "Черникой-2", задачей которого является уничтожение бронетехники, блиндажей и опорных пунктов. Поставки этого дрона в зону СВО также продолжаются. Об этом сообщили в компании, производящей данные БПЛА.
Если легкий ударный беспилотник "Черника-1" с помощью заряда весом 0,7 кг способен накрыть группу личного состава противника, то БПЛА "Черника-2" несет заряд весом уже 2,5 кг. С помощью него он способен уничтожать блиндажи, опорные пункты и бронетехнику ВСУ. Беспилотник также поставляется в зону СВО, на сегодняшний день военные получили свыше 4,5 тысячи БПЛА "Черника-2".
- приводит ТАСС слова представителя компании.
По сути, "Черника-2" - это более крупный аналог "Черники-1". Оба сделаны по схеме "летающее крыло", оба устойчивы к воздействию средств РЭБ. Размах крыла "Черники-2" - 2,2 метра, он способен осуществлять полет в автоматическом режиме до цели и только при атаке управление перехватывает оператор. Высота полета с максимальной нагрузкой - до 1 км, крейсерская скорость полета - 60 км/ч. Запуск при помощи катапульты либо с рук.
В зоне СВО военные применяют "Черниику-2" в основном для ударов по окопам противника, беспилотник показывает высокую эффективность.
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