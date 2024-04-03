Разработчик ударного дрона «Черника-1» поставляет в зону СВО более тяжёлую версию беспилотника «Черника-2»

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Разработчик ударного дрона «Черника-1» поставляет в зону СВО более тяжёлую версию беспилотника «Черника-2»

Фото иллюстрационное


Разработчики ударного беспилотника "Черника-1", предназначенного для поражения живой силы, дополнили линейку БПЛА "Черникой-2", задачей которого является уничтожение бронетехники, блиндажей и опорных пунктов. Поставки этого дрона в зону СВО также продолжаются. Об этом сообщили в компании, производящей данные БПЛА.



Если легкий ударный беспилотник "Черника-1" с помощью заряда весом 0,7 кг способен накрыть группу личного состава противника, то БПЛА "Черника-2" несет заряд весом уже 2,5 кг. С помощью него он способен уничтожать блиндажи, опорные пункты и бронетехнику ВСУ. Беспилотник также поставляется в зону СВО, на сегодняшний день военные получили свыше 4,5 тысячи БПЛА "Черника-2".

"Черника-2" - наш более крупный аппарат, работающий на более длительные дистанции. Дальность боевого применения - до 100 км. С 2022 года мы поставили в зону СВО свыше 4,5 тыс. этих аппаратов. Беспилотник применяется вместе с зарядом весом 2,5 кг. Используется для поражения живой силы, блиндажей, опорных пунктов, а также легкобронированной техники противника

- приводит ТАСС слова представителя компании.

По сути, "Черника-2" - это более крупный аналог "Черники-1". Оба сделаны по схеме "летающее крыло", оба устойчивы к воздействию средств РЭБ. Размах крыла "Черники-2" - 2,2 метра, он способен осуществлять полет в автоматическом режиме до цели и только при атаке управление перехватывает оператор. Высота полета с максимальной нагрузкой - до 1 км, крейсерская скорость полета - 60 км/ч. Запуск при помощи катапульты либо с рук.

В зоне СВО военные применяют "Черниику-2" в основном для ударов по окопам противника, беспилотник показывает высокую эффективность.
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    19 комментариев
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    1. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 14:08
      "Черника-2" - это более крупный аналог "Черники-1"

      Черника лесная и черника садовая. Ждём чернику генномодифицированную.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 14:12
        Цветочная артиллерия, ягодные дроны... Даже во время войны русской душе не чуждо чувство прекрасного... "Кто сказал, что надо бросить песни на войне...??? /из фильма "в бой идут одни старики"...
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 14:13
      Более нужна клюква.
      Развесистая.
      Противодействия пропаганде и тп запада.

      Как мягко сказать молдаванке и рымлянам - не лезь куда не суёт руку султан?
      В добружду и бессарабию с одессой.
      Без их поддержки и макарон остановится
    3. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
      Лт. запаса ВВС
      +2
      Сегодня, 14:16
      Предлагаю для оружия название княженика, очень редкая Сибирская ягода.
      1. Mister X Ранг пользователя
        Mister X
        0
        Сегодня, 14:28
        княженика

        Это родственница малины?
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 14:36
          Цитата: Mister X
          Это родственница малины?

          Княженика – низкорослое растение, высотой 10 – 30 см. Листья у нее тройчатые, на длинных черешках с крупными зубчиками по краям – они одновременно похожи и на земляничные, и на малинные. Цветки некрупные, одиночные, розовые, распускаются с июня по июль. Плод – сборная костянка, такая же по форме как у малины, бордово-красного цвета, съедобные, приятного вкуса с оттенками ананаса. Под землей у княженики находится тонкое ползучее корневище, с помощью которого растение довольно быстро расползается по участку.
        2. KuKuMba Ранг пользователя
          KuKuMba
          +1
          Сегодня, 14:38
          "Плод — сочная многокостянка, в зрелом виде сладкая на вкус, по величине и форме похожа на обыкновенную малину, но цвет её более сложный. Аромат спелых ягод напоминает ананас."
          "Считается лучшей северной ягодой. Употребляется в свежем и переработанном виде. Из ягод делают варенье, соки, наливки-мамурки, настойки, ликёр. Из листьев готовят суррогат чая.
          Сок княженики способствует снижению температуры, утоляет жажду. Рекомендуется как тонизирующее и укрепляющее средство.
          Летом и осенью довольно хорошо поедается северным оленем. Кроме лошадей, поедается всеми видами сельскохозяйственных животных"
          ...такая вот она! :)
      2. KuKuMba Ранг пользователя
        KuKuMba
        0
        Сегодня, 14:34
        Поддерживаю, но...
        "Растение распространено в холодной и умеренной зонах Северного полушария: Северной Америке, Канаде, Финляндии, Швеции, Норвегии и России. Произрастает в лесах, на разнотравных лугах, по берегам ручьёв и рек, в зарослях кустарников, на болотах и тундрах, до 1200 м над уровнем моря.
        Княженика обыкновенная — официальная цветочная эмблема шведской провинции Норрботтен."
        В наших тундрах тоже есть. :)
        1. Victor19 Ранг пользователя
          Victor19
          0
          Сегодня, 14:42
          Маленьким был мы морошку собирали в тундре, она по болотам в основном растет, а этой ягоды не знаю.
          1. KuKuMba Ранг пользователя
            KuKuMba
            +1
            Сегодня, 14:47
            На влажных полянах среди трав увидеть бывает сложно, но порой растёт в достаточном количестве - тогда мимо не пройдёшь. :)
            У нас, напротив, огород Киливайнена - там её в достатке же.
    4. Nastia Makarova Ранг пользователя
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 14:17
      промышленность по производству БПЛА развивается
    5. Flashpoint Ранг пользователя
      Flashpoint
      +1
      Сегодня, 14:24
      Тогда ещё на 50 кг взрывчатки, арбуз назвать.
    6. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      0
      Сегодня, 14:30
      Наши их ягодой угощают, бесплатно (на халяву, как они любят) но только никто не ловит, все разбегаются (или разлетаются по схеме одна нога здесь вторая в поле).
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 14:36
      Разработчики ударного беспилотника "Черника-1",

      А не этой Черникой прилетело, по американскому M1 Abrams,в последний раз ? И движение у нее такие как по волне ,вроде как крыло выглядит
    8. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 14:36
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Предлагаю для оружия название княженика, очень редкая Сибирская ягода.

      Гениальный ход .
    9. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      0
      Сегодня, 14:36
      хорошо конечно, что такой огромный выбор бпла, но на самом деле для фронта реально нужно несколько типов дронов и было бы неплохо направить усилия на создание именно нужного, не ровен час заблудимся в этом количестве и названиях, нужна четкая классификация и представление основных функций, да и огромную роль играет импортозамещение, какой смысл производить дроны из импортных комплектующих - кормить чужих производителей и угнетать этим своих
    10. kriten Ранг пользователя
      kriten
      0
      Сегодня, 14:41
      Сейчас больше надо не БПЛА , а средств защиты от них. А об них пока слышно мало.
    11. monitor Ранг пользователя
      monitor
      0
      Сегодня, 15:07
      Прошу меня извинить, если в очередной раз лезу с "дурацким" вопросом. А зачем на этом ресурсе и в иных типа российских СМИ (вот в этой же новости ссылаются на публикацию в ТАСС) помещают материалы о российских разработках, применяемых в ходе СВО по демилитаризации и денацификации Украины? Ладно там про разработки наших недругов, но про наши-то зачем? Кому-то из патриотов не спиться по ночам, если днем не прочитает?
    12. dragon772 Ранг пользователя
      dragon772
      0
      Сегодня, 15:21
      БПЛА становится все больше и больше,дальность растет.
      Нужны средства противодействия БПЛА для машин(грузовиков,кто медленно ползет по раскисшему чернозему).Желательно с дистанционным управлением.Вариант белорусской модернизации авиационного пулемета ГШГ-7,62 имеет обозначение 9-А-622БМ и добавить теплак,как минимум и камеру для ТВ-наведения.

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