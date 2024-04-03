ЦКБР: ВСУ начали устанавливать на дроны специальные маяки для выявления мест дислокации ВС России
ВСУ начали оборудовать свои беспилотники специальными радиомаяками для выявления мест базирования подразделений российских ВС. Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
В последне время ВСУ устанавливают на дроны специальные радиомаяки, которые показывают местонахождение беспилотника, поскольку российские военные часто забирают упавшие или сбитые БПЛА с собой для ремонта и перепрошивки. Таким образом противник обнаруживает местонахождение российских подразделений, поскольку маяк работает в энергосберегающем режиме и способен очень долго передавать сигнал.
- приводит ТАСС слова Кузякина.
Радиомаяки удалось обнаружить благодаря внимательности наших бойцов, образцы были переданы специалистам и внимательно изучены. После чего были разработаны рекомендации по действиям, а также разосланы специальные предупреждения.
- добавил специалист.
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