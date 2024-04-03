ЦКБР: ВСУ начали устанавливать на дроны специальные маяки для выявления мест дислокации ВС России

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ЦКБР: ВСУ начали устанавливать на дроны специальные маяки для выявления мест дислокации ВС России

ВСУ начали оборудовать свои беспилотники специальными радиомаяками для выявления мест базирования подразделений российских ВС. Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

В последне время ВСУ устанавливают на дроны специальные радиомаяки, которые показывают местонахождение беспилотника, поскольку российские военные часто забирают упавшие или сбитые БПЛА с собой для ремонта и перепрошивки. Таким образом противник обнаруживает местонахождение российских подразделений, поскольку маяк работает в энергосберегающем режиме и способен очень долго передавать сигнал.



(...) Казалось бы, ну радиомаяк, что с ним может пойти не так? С ним может пойти не так все: затрофеили дрон, отключили его, принесли его в опорник. Через пару часов по вам прилетит так, что мало не покажется. Потому что с помощью этого незамысловатого устройства вы сами же и расскажете противнику, где вы находитесь

- приводит ТАСС слова Кузякина.

Радиомаяки удалось обнаружить благодаря внимательности наших бойцов, образцы были переданы специалистам и внимательно изучены. После чего были разработаны рекомендации по действиям, а также разосланы специальные предупреждения.

Мы разослали данное предупреждение по всем подразделениям, и сейчас, когда наши бойцы забирают с поля очередной дрон врага, они обязательно отслеживают, чтобы на аппарате не было радиотехнических закладок

- добавил специалист.
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    6 комментариев
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +4
      Сегодня, 14:32
      Так это старая уже привычка. Таким же макаром оборудованы все танки ,машины и прочая техника ВСУ .Ее перед эвакуацией надо обязательно перетряхнуть
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 14:44
        Цитата: APASUS
        Так это старая уже привычка. Таким же макаром оборудованы все танки ,машины и прочая техника ВСУ .Ее перед эвакуацией надо обязательно перетряхнуть
        Технология исполнения, конечно, шагнула вперёд неизмеримо, но принцип стар, как мир - оставить врагу "сюрприз"-закладку. Сколько пацанов поплатились за трофейные двухкассетники... Ну, и мы, конечно, тоже "подарки" оставляли.
      2. Egeny Ранг пользователя
        Egeny
        -1
        Сегодня, 15:07
        ...можно подумать, что Вы придумали безопасный способ открыть ящик Пандоры.)
    2. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      +4
      Сегодня, 14:39
      В прошлом году под Новомихайловкой нами был сбит из автомата "Мавик 3", от него сильно пахло какой-то едкой дрянью. Останки аккуратно собрали в пакет и отдали в штаб, там их кому-то передали в Донецк - позже сказали что если бы взяли их в руки получили бы сильные химические ожоги.
    3. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +1
      Сегодня, 14:45
      . они обязательно отслеживают, чтобы на аппарате не было радиотехнических закладок

      Так это какая закладка и как спрятать . Коммерческий трекер можно обнаружить и идентифицировать довольно просто - как правило это явно "неродное" на серийном образце с Али . А вот встроенный в схему не сразу и специалист обнаружит . Но вообще нечто новое ,
    4. Дмитрий22 Ранг пользователя
      Дмитрий22
      +4
      Сегодня, 15:19
      Ни в коем случае не деактивировать маяки! Относить их в специально отведённое место... и нехай лупят в моральную пустоту. Каждый снаряд упавший на пустыре сохраняет жизнь и здоровье наших бойцов. В идеале копировать сигнал маяка и массово засорять эфир..

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