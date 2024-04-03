ЦКБР: ВСУ начали устанавливать на дроны специальные маяки для выявления мест дислокации ВС России

(...) Казалось бы, ну радиомаяк, что с ним может пойти не так? С ним может пойти не так все: затрофеили дрон, отключили его, принесли его в опорник. Через пару часов по вам прилетит так, что мало не покажется. Потому что с помощью этого незамысловатого устройства вы сами же и расскажете противнику, где вы находитесь

Мы разослали данное предупреждение по всем подразделениям, и сейчас, когда наши бойцы забирают с поля очередной дрон врага, они обязательно отслеживают, чтобы на аппарате не было радиотехнических закладок