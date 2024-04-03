Американская газета: лишь незначительная часть мобилизованных в ВСУ солдат способна воевать
Офицеры украинской армии все чаще жалуются на неудовлетворительное состояние здоровья мобилизованных в ВСУ граждан, а также на отсутствие у них даже малейшей мотивации к участию в активных боевых действиях.
Как пишет американское издание The New York Times, столкнувшись с трудностями в восполнении выбывшего личного состава, командование ряда бригад ВСУ обращаются к приемам маркетинга, размещая рекламу своих подразделений на улицах городов. Набираемые органами украинских ТЦК (военкоматов) граждане, по большей части попросту отловленные на улицах городов и в селах, зачастую слишком пожилого возраста, обладают слабым здоровьем и недостаточно мотивированы для участия в активных боевых действиях. Таким образом, из двухсот мобилизованных граждан способны воевать не более двадцати пяти.
При этом указом фактически узурпировавшего власть в стране главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине отменен статус ограниченно годного для военной службы. Теперь все мужчины, ранее признанные ограниченно годными к прохождению воинской службы, по закону обязаны в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование, по результатам которого будут признаны либо пригодными либо непригодными для мобилизации в ВСУ. Можно предположить, что подавляющее большинство этих граждан будут неизбежно объявлены годными и им будут выданы повестки для дальнейшей отправки на фронт.
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