Американская газета: лишь незначительная часть мобилизованных в ВСУ солдат способна воевать

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Американская газета: лишь незначительная часть мобилизованных в ВСУ солдат способна воевать

Офицеры украинской армии все чаще жалуются на неудовлетворительное состояние здоровья мобилизованных в ВСУ граждан, а также на отсутствие у них даже малейшей мотивации к участию в активных боевых действиях.

Как пишет американское издание The New York Times, столкнувшись с трудностями в восполнении выбывшего личного состава, командование ряда бригад ВСУ обращаются к приемам маркетинга, размещая рекламу своих подразделений на улицах городов. Набираемые органами украинских ТЦК (военкоматов) граждане, по большей части попросту отловленные на улицах городов и в селах, зачастую слишком пожилого возраста, обладают слабым здоровьем и недостаточно мотивированы для участия в активных боевых действиях. Таким образом, из двухсот мобилизованных граждан способны воевать не более двадцати пяти.



При этом указом фактически узурпировавшего власть в стране главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине отменен статус ограниченно годного для военной службы. Теперь все мужчины, ранее признанные ограниченно годными к прохождению воинской службы, по закону обязаны в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование, по результатам которого будут признаны либо пригодными либо непригодными для мобилизации в ВСУ. Можно предположить, что подавляющее большинство этих граждан будут неизбежно объявлены годными и им будут выданы повестки для дальнейшей отправки на фронт.
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    10 комментариев
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      -1
      Сегодня, 14:47
      Запытали на днях такого вот "добровольцы" в Хмельницком, до смерти .А потом отцы командиры жалуются на пополнение
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 15:21
        Укры, как насчет армии "ЗОМБИ"...??? Всего то надо научиться оживлять своих 200-х, которых вы бросаете при отступлении и служат пищей для бродячих собак... а впрочем о чём-то я...??? Ваши обколотые ВСУшники пострашнее всяких зомби будут... Не соображают и не чувствуют боли, также как и зомби, но у них ещё и смертельное оружие в руках и им абсолютно по хрену кого и как убивать...
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -2
      Сегодня, 14:52
      Надо бы проверить в NYT действительно написали " отловленные".
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 15:04
        Отловленные это вольность автора статьи.Новая маркетинговая компания по набору в войска подразумевает добродушную беседу в ТЦК и у счастливца проходящего собеседование есть даже вариант отказаться от предлагаемой военной специальности и уйти домой ( на два метра в землю) ,в скобках моё, остальное американское.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 15:19
          Да и NYT озвучило численность ВСУ - 1млн всушников.Вопросы есть почему для нас так тяжело идут бои.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 14:53
      Ладно, у них большая "пересортитца", да и убыль не малая.
      И кто тогда остаётся и воюет, зачастую умело и упорно?
      Надо осознавать, что ничего ещё не закончилось и надо давить противника до конца, что б он духу перевести не мог.
    4. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +4
      Сегодня, 15:09
      отсутствие у них даже малейшей мотивации к участию в активных боевых действиях

      Надо это рассказать нашим ребятам на передовой.
      Им, отвоёвывающим по 100 метров, кровью и жизнями, будет чрезвучайно интересно послушать
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 15:53
        То то и оно..Откуда только у них столько упорных?Судя по тому,что происходит на фронте.А не то,что написано в газете тем более амерзской
    5. cmax Ранг пользователя
      cmax
      +5
      Сегодня, 15:10
      Остаётся понять, как при таких сказочных проблемах у всу российская армия ещё не на Днепре и не в Одессе. Сказки бабушки "Арины". То по неимеющианалогов жужжали, теперь про вот- вот. Вот-вот уже длится 770 дней и вот-вот французы появляться в Одессе. Вот вот это реальность!
    6. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:27
      Таким образом, из двухсот мобилизованных граждан способны воевать не более двадцати пяти.

      Можно допустить, что газета отчасти пишет правду, но лишь отчасти. Иначе, как объяснить, что на ЛБС идут упорные бои и сопротивление оказывается достаточно серьёзное, несмотря на явное преимущество ВС РФ в авиации, ракетном вооружении, а также применение мощных ФАБ-ов? Значит, резервы ещё есть и мотивация не утрачена полностью. Судя по всему, ВСУ какое-то время смогут пока сдерживать наступление, не допуская масштабных прорывов обороны, но это долго не продолжится, поскольку нарастающий дефицит подготовленных бойцов и планомерное разрушение военной инфраструктуры действительно подорвут все надежды укрорейха на какие-то благоприятные изменения боевой обстановки. Это моё личное диванное мнение, не претендующее на экспертный уровень. hi

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