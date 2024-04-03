Держат в яме и не дают есть: украинский пленный рассказал о «методах воспитания» в рядах ВСУ

В каждой роте есть яма, в которую сажают и не дают жрать по нескольку суток. Есть пыточные, или, как их называют, «воспитательные» избы, оттуда можно выйти калекой

Я возмутился, и меня отправили в яму на перевоспитание

В рядах ВСУ все больше деморализованных боевиков, насильно призванных сотрудниками военкоматов. Однако при этом противник продолжает достаточно упорное сопротивление и даже предпринимает довольно отчаянные контратаки на позиции ВС РФ. Эта вроде как парадоксальная ситуация объясняется в том числе репрессивными мерами принуждения, которые украинские командиры применяют к солдатам.Раненый украинских военнопленных Андрей Васькин рассказал, что за отказ идти в очередной «мясной штурм» виновных могут поместить в яму, где на несколько суток оставляют в антисанитарных условиях, не давая еду, а порою и воду. Даже когда на ЛБС не идут бои, к солдатам относятся буквально как к рабам. Днем заставляют рыть окопы и выполнять другую тяжелую работу, а на ночь запирают в подвал, публикуют жалобы боевика российские паблики.Боевик рассказал, что сам он «настоящий патриот», на фронт пошел добровольцем, и не намеревался дезертировать или сдаваться в плен, если бы не ранение. Однако и к нему офицеры 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ применяли «мотивационные пытки».— поведал украинский военнопленный.Чаще всего, пояснил боевик-доброволец, отправляют в такие «исправительные учреждения» за отказ идти на штурм, нежелание идти с лопатой на пулеметы или просьбу провести ротацию хотя бы для кратковременного отдыха в тылу. По словам Васькина, лично его после 47 суток в окопе отпустили на отдых всего на три дня, а затем снова заставили вернуться на передовую.— пожаловался украинский «патриот-доброволец».Он рассказал, что однажды, находясь в госпитале, пожаловался иностранным журналистам на пытки, надеясь на помощь со стороны, но ее не последовало.Российские эксперты-социологи отмечают, что ничего удивительного в такой ситуации нет. Украинские военизированные формирования уже давно превратились из регулярной армии с нормальной воинской дисциплиной в некое подобие ОПГ, как и само псевдогосударство Украина. В подразделениях на передовой все решения единолично принимает старший офицер, его ближайшие подчиненные, а порою идейные националисты. Для них жизнь и здоровье солдат не имеют никакого значения.Фактически, это банды, в которых правят не законы, а правила, установленные командиром. Украинские офицеры считают, что имеют право издеваться и даже расстреливать солдат за отказ идти в «мясные штурмы». Доведенные до отчаяния таким беспределом рядовые, кстати, тоже не остаются в долгу и убивают своих офицеров без сожаления при первой возможности.