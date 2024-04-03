Держат в яме и не дают есть: украинский пленный рассказал о «методах воспитания» в рядах ВСУ

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Держат в яме и не дают есть: украинский пленный рассказал о «методах воспитания» в рядах ВСУ

В рядах ВСУ все больше деморализованных боевиков, насильно призванных сотрудниками военкоматов. Однако при этом противник продолжает достаточно упорное сопротивление и даже предпринимает довольно отчаянные контратаки на позиции ВС РФ. Эта вроде как парадоксальная ситуация объясняется в том числе репрессивными мерами принуждения, которые украинские командиры применяют к солдатам.

Раненый украинских военнопленных Андрей Васькин рассказал, что за отказ идти в очередной «мясной штурм» виновных могут поместить в яму, где на несколько суток оставляют в антисанитарных условиях, не давая еду, а порою и воду. Даже когда на ЛБС не идут бои, к солдатам относятся буквально как к рабам. Днем заставляют рыть окопы и выполнять другую тяжелую работу, а на ночь запирают в подвал, публикуют жалобы боевика российские паблики.



Боевик рассказал, что сам он «настоящий патриот», на фронт пошел добровольцем, и не намеревался дезертировать или сдаваться в плен, если бы не ранение. Однако и к нему офицеры 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ применяли «мотивационные пытки».

В каждой роте есть яма, в которую сажают и не дают жрать по нескольку суток. Есть пыточные, или, как их называют, «воспитательные» избы, оттуда можно выйти калекой

— поведал украинский военнопленный.

Чаще всего, пояснил боевик-доброволец, отправляют в такие «исправительные учреждения» за отказ идти на штурм, нежелание идти с лопатой на пулеметы или просьбу провести ротацию хотя бы для кратковременного отдыха в тылу. По словам Васькина, лично его после 47 суток в окопе отпустили на отдых всего на три дня, а затем снова заставили вернуться на передовую.

Я возмутился, и меня отправили в яму на перевоспитание

— пожаловался украинский «патриот-доброволец».

Он рассказал, что однажды, находясь в госпитале, пожаловался иностранным журналистам на пытки, надеясь на помощь со стороны, но ее не последовало.

Российские эксперты-социологи отмечают, что ничего удивительного в такой ситуации нет. Украинские военизированные формирования уже давно превратились из регулярной армии с нормальной воинской дисциплиной в некое подобие ОПГ, как и само псевдогосударство Украина. В подразделениях на передовой все решения единолично принимает старший офицер, его ближайшие подчиненные, а порою идейные националисты. Для них жизнь и здоровье солдат не имеют никакого значения.

Фактически, это банды, в которых правят не законы, а правила, установленные командиром. Украинские офицеры считают, что имеют право издеваться и даже расстреливать солдат за отказ идти в «мясные штурмы». Доведенные до отчаяния таким беспределом рядовые, кстати, тоже не остаются в долгу и убивают своих офицеров без сожаления при первой возможности.
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    18 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 14:55
      Держат в яме и не дают есть: украинский пленный рассказал о «методах воспитания» в рядах ВСУ
      . Что наскакали, то получили!
      Вариант, а нас то за шо, не прокатывает ни с одной стороны.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 15:10
        Он рассказал, что однажды, находясь в госпитале, пожаловался иностранным журналистам на пытки, надеясь на помощь со стороны, но ее не последовало.

        Когда они на Майдане скакали, когда "убей москаля" орали, когда в доме Профсоюзов в Одессе убивали, когда в Донецк и Луганск стреляли, их предупреждали, что вот этим всё и может закончится...
        Терпеливо ждали что одумываются, ну а теперь пусть с лихвой получают всё то, что заслужили!!! am
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +3
          Сегодня, 15:13
          Жалко - жалко у пчёлки, пчёлка на ёлке.
          Проскакавшие мозги, чего ныть то теперь?!
          1. Egeny Ранг пользователя
            Egeny
            +2
            Сегодня, 15:38
            Виктор, привет. Таки ноют, что мозгов уже нет.))
            Всё думали, что "заграница им поможет..."
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              0
              Сегодня, 15:57
              Приветствую Евгения soldier
              Байка про то, что "заграница нам поможет" такая старая, что до истоков этого бреда добраться сложно...
              Ладно, политики/рулящие руководящие, просто куплены, да и свою долю малую имеют всегда... но обыватель поддерживающие тех рулил, на него ведь все шишки в конце концов и валятся, да такие, кстегоричнные, ультимативный, что в истории след остаётся, никак мимо не пройдёшь, если хоть чуть, чуть, уроки истории посещал, хотя б в школе?
              Грабли, одни из самых старых... сколько можно по ним скакать???
              1. Egeny Ранг пользователя
                Egeny
                0
                Сегодня, 16:01
                привет, вспомнил же "телёнка"... интеллект не пропьёшь))
                ...уже ушла.. тебя заметила, вернулась.)
    2. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +3
      Сегодня, 15:00
      рядовые, кстати, тоже не остаются в долгу и убивают своих офицеров без сожаления

      Поубивали бы друг друга поскорей.
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +3
      Сегодня, 15:01
      Не могу понять как они загоняют вооруженных людей в ямы ? Или их там обыскивают ,при возвращении с ЛБС .Отнимают все и гоняют .А ведь кто то может и гранату при копать где нибудь рядышком
    4. Алексей Александрович Ранг пользователя
      Алексей Александрович
      +9
      Сегодня, 15:02
      Из написанного в статье львиная доля хрень полная! Мне почему то так кажется.
      1. HAM Ранг пользователя
        HAM
        +1
        Сегодня, 15:16
        "....Раненый украинских военнопленных Андрей Васькин рассказал..."

        А оно так и есть.....спешат рублики рубить писаки....
      2. Esher Ранг пользователя
        Esher
        0
        Сегодня, 15:28
        Дак это и есть полный бред. Особенно заметно по фразе "идти с лопатой на пулеметы" это же просто переделанная западная пропаганда.
    5. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      +4
      Сегодня, 15:08
      В войске пана атамана Казалупа свои правила.
    6. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +1
      Сегодня, 15:18
      Цитата: Алексей Александрович
      Из написанного в статье львиная доля хрень полная! Мне почему то так кажется.

      В целом - согласен
      Но рассмотреть это можно по-разному.
      Если это рассказывает человек, попавший к нам в плен - то эта хрень целиком на его совести. Чего только не расскажешь, чтобы вызвать сочувствие. И что ты сирота, и служил исключительно поваром, и всей душой ненавидишь киевскую власть...
      А с другой стороны, вполне допускаю, что, перед этим интервью журналистам ему объяснили, что надо говорить на камеру. Вот и рассказал, в надежде на лояльное отношение.
      Вариантов - куча
    7. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +2
      Сегодня, 15:18
      . рядах ВСУ все больше деморализованных боевиков,

      Какие нафиг боевики ? По большей части это простые мужики
      . Однако при этом противник продолжает достаточно упорное сопротивление и даже предпринимает довольно отчаянные контратаки

      Да потому что они наше зеркало
      . Эта вроде как парадоксальная ситуация объясняется в том числе репрессивными мерами принуждения, которые украинские командиры применяют к солдатам.

      Можно конечно понагнетать про бесчеловечность , но они воюют и делают всё , чтобы воевать . И все так бы делали в их ситуации .
      Не надо ради демонстрации патриотизма (или , может , просто лояльности ?) нести хрень .
    8. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +1
      Сегодня, 15:28
      Все это жалобы отдельно взятых в плен лиц. Но судя, по упорному сопротивлению ВСУ, в их рядах большинство далеко не деморализовано и полно решимости биться до победного конца.
    9. Хорон Ранг пользователя
      Хорон
      0
      Сегодня, 15:39
      Держат в яме и не дают есть: украинский пленный рассказал о «методах воспитания» в рядах ВСУ

      Для кого написана эта галиматья?
      В рядах ВСУ все больше деморализованных боевиков

      Не верю!
      Эта вроде как парадоксальная ситуация объясняется в том числе репрессивными мерами принуждения, которые украинские командиры применяют к солдатам.

      Чушь! Пугать вооружённого человека смертью за нежелание идти на смерть чревато неожиданностями, в том числе и массовыми переходами на сторону противника, а малодушные и слабые просто сдохнут не добившись результата.
      Российские эксперты-социологи отмечают, что ничего удивительного в такой ситуации нет. Украинские военизированные формирования уже давно превратились из регулярной армии с нормальной воинской дисциплиной в некое подобие ОПГ

      Российские эксперты об этом говорят, но вряд ли так думают, иначе получается что целое мо рф воюет уже 3 года с бандой. Скорее чвк с жёстким управлением, вплоть до расправы для стимуляции нужной мотивации.
      В подразделениях на передовой все решения единолично принимает старший офицер, его ближайшие подчиненные, а порою идейные националисты. Для них жизнь и здоровье солдат не имеют никакого значения.

      Вообще-то это так во всех армиях. Главное выполнение приказа и результат, жизнь и здоровье подчинённых без этого не стоит и ломаного гроша, как впрочем и командира. Это лишь подтверждает жёсткость дисциплины по отношению к выполнения приказа.
      Доведенные до отчаяния таким беспределом рядовые, кстати, тоже не остаются в долгу и убивают своих офицеров без сожаления при первой возможности.

      Не видно той массовости которая бы свидетельствовала о сбоях в системе управления. Это больше выглядит как проявления личной неприязни при снижении дисциплины и никак не сказывается на общую мотивацию.
      Раненый украинских военнопленных Андрей Васькин рассказал

      Манкурт врёт как дышит, главное в его словах:
      Боевик рассказал, что сам он «настоящий патриот», на фронт пошел добровольцем, и не намеревался дезертировать или сдаваться

      А значит как только он вернётся к себе и ему позволит здоровье, он с ещё большим остервенением будет убивать русских.
      Зря его слушают, лучше бы оставили его в поле, воевать с крысами до самой встречи с бандерой.
      P.S. Пора бы уже перестать штатным пропагандистам стряпать такие дешёвые демотиваторы. Сейчас такое уже считается мало пригодным для пропаганды. Лучшая демотивация укропа, это чтение некрологов о действующих руководителях страны которую они защищают, о крушении её экономики и бегущих из страны как тараканы разорённых бизнесменах. Ведь руководители живы и непуганы, экономика работает, а западный бизнес громко заявляет об открытии новых производств на укропии и полной поддержке этой самой укропии, да и вооружение постепенно сменяется на западное, как и мечтали скакуaсы. В их мире у них вот-вот случится победа, а поражения на фронте легко компенсируются громкими диверсиями и терактами в российском тылу.
    10. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      0
      Сегодня, 15:41
      а почему им до сих пор не доходит, что после их майдана гнидности, им оставили только одно право, за кого УМЕРЕТЬ...страну заложили на убой: кинули в качестве тарана на Россию, зная что многие погибнут (но много русских тоже погибнет), самые тупые и упороные нацизмом кинулись в первых рядах. Те кто был против-или погибли в застенках СБУ или вынуждены были уехать, оч малая часть (по отнош к числ населения страны) пошла против режима. Промывка мозгов даёт своё- та суть украинства которую им вбили в бошки (написана методичка на западе) - любая война с Россией..всегда, гадить при любой возможности и кричать что к России укина никогда не тяготелы-и она цэ эуропа. Запад не просто не желал перехода такого по числ населения в стан России (на случай войны), а целенаправлено его использовал против России сейчас и закладывает ненависть на будущее - украинцы потерявшие близких на этой войне будут иметь затаённую злобу на Россию. Если между близкими пролилась кровь-это долго помниться.
      Так что у них только есть возможность выбрать за кого умереть-за запад, как предатели рода или за Россию, в первых рядах освобождая нашу общую землю от евроамерофашистской заразы.
    11. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 15:56
      А чего ж ты щучий сукин сын туда идешь и в наших стреляешь?

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