Зеленский призвал священников пополнить ряды военных капелланов
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На фоне неудач на фронте и отсутствия возможности одолеть российские войска в Киеве решили усилить морально-духовное состояние своих военнослужащих, очевидно, надеясь, что это поможет ВСУ справиться с ВС России.
Зеленский отметил, что в вооруженных силах страны имеется не только дефицит оружия, но и дефицит духовных наставников – военных капелланов.
Вся поддержка наших воинов важна. Капелланство у нас тоже дефицитное направление
- сказал Зеленский, призвав пополнять ряды военных капелланов в украинской армии.
После создания вооруженных сил Украины различные религиозные деятели часто бывали в армейских частях, но их статус не был формально определен. Чтобы снять этот вопрос, еще до начала конфликта в конце 2021 года на Украине с целью «удовлетворения духовно-религиозных потребностей военнослужащих» был принят закон, регулирующий деятельность военных капелланов в армейских частях.
А летом прошлого года группа украинских военных капелланов отправилась «повышать квалификацию» в Великобританию, где прошла обучение вместе с капелланами британской армии, а затем присоединилась к находившимся там новобранцам ВСУ для прохождения начальной военной подготовки.
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