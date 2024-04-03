Зеленский призвал священников пополнить ряды военных капелланов

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Зеленский призвал священников пополнить ряды военных капелланов

На фоне неудач на фронте и отсутствия возможности одолеть российские войска в Киеве решили усилить морально-духовное состояние своих военнослужащих, очевидно, надеясь, что это поможет ВСУ справиться с ВС России.

Зеленский отметил, что в вооруженных силах страны имеется не только дефицит оружия, но и дефицит духовных наставников – военных капелланов.



Вся поддержка наших воинов важна. Капелланство у нас тоже дефицитное направление

- сказал Зеленский, призвав пополнять ряды военных капелланов в украинской армии.

После создания вооруженных сил Украины различные религиозные деятели часто бывали в армейских частях, но их статус не был формально определен. Чтобы снять этот вопрос, еще до начала конфликта в конце 2021 года на Украине с целью «удовлетворения духовно-религиозных потребностей военнослужащих» был принят закон, регулирующий деятельность военных капелланов в армейских частях.

А летом прошлого года группа украинских военных капелланов отправилась «повышать квалификацию» в Великобританию, где прошла обучение вместе с капелланами британской армии, а затем присоединилась к находившимся там новобранцам ВСУ для прохождения начальной военной подготовки.
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    10 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 15:15
      [quote][/quote]Ну да, за "капеланами" и прочий сопутствующие сервус усилить/увеличить.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 15:27
        Из УПЦ священники не пойдут, а из ПЦУ давно уже там ошиваются... А как насчет того. чтобы весь офис президента на фронт, а самому его возглавить...??? Вот это был бы пример для подражания, а впрочем тот кто скрылся когда-то от четырёх повесток, скроется и от пятой...
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +3
          Сегодня, 15:31
          Зелебобус и его сявки на Сальвадора Альенде не тянут, да и до Батьки ему далеко...
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 15:29
      «Зеленский, призвал пополнять ряды военных капелланов в украинской армии» —

      — Попы из ПЦУ больше на отъёме храмов у канонической церкви специализируются ...
    3. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +2
      Сегодня, 15:30
      группа украинских военных капелланов отправилась «повышать квалификацию» в Великобританию

      В Великобритании появились православные?
      Или Украина в полном составе подалась в католицизм?
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +2
        Сегодня, 15:34
        Действительно, присутствует некая двойственность.
        Думается, что сатанистам без разницы, под какой вывеской орудовать.
    4. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +3
      Сегодня, 15:31
      Русский к батюшке пойдет , а капеллану может и харю повредить . Какие нахрен капелланы после сатанинских "духовных" практик на территории той же Киевопечерской Лавры ?
    5. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 15:37
      Раввинов? Или как козлевича ксёндзы охмурять всу-к будут?
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:48
      Каких капелланов Петьки Порошенко ПЦУ ? Так ее создавать надо . Нет там паствы ,только прихлебатели .
    7. Evgenijus Ранг пользователя
      Evgenijus
      0
      Сегодня, 16:01
      Зеленский:
      ... Капелланство у нас тоже дефицитное направление

      Так Варфоломей тебе в помощь ...

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