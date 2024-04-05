Походы на испанские владения капитана Граммона

Начало карьеры



Граммон во время абордажной схватки. Фрагмент старинной гравюры

«24-го я послал гонца к губернатору Маракайбо, в лес, где он скрывался, и просил его освободить трех моих людей, которые были захвачены на охоте и которых я во что бы то ни стало хотел вернуть назад. И 25-го числа Мартин Десина, испанский капитан, вернул их мне от имени губернатора, за что я, в качестве обмена, отпустил две семьи его нации, о которых он просил, а, кроме того, я отправил к нему одного из его родственников, который был моим пленником.



В тот же день в город под белым флагом прибыл судья, чтобы говорить со мной о выкупе за город. Я дал ему на это восемь дней, и в течение этого срока он должен был поставлять мне ежедневно по двадцать пять быков. В тот же день отец Симон прислал мне сообщение, что шесть фламандских фрегатов и два брандера объединились с испанцами, чтобы поджидать меня за отмелью и не позволить мне уйти.



7-го числа я отправил два корабля в Гибралтар с приказом одному из капитанов договориться относительно города или, в противном случае, сжечь его. 14-го… я согласился на выкуп за город в 6 000 пиастров и 1 000 голов скота.



16-го числа пришли суда из Гибралтара, которые сожгли город и все плантации, расположенные на побережье озера вплоть до Маракайбо».



Карта Венесуэльского залива и озера Маракайбо, XVII век

Походы на Ла-Гуайру и Веракрус

Голландская карта Карибского моря, XVII век



Французский корабль XVII века

Поход на Кампече



Кампече на гравюре XVII века

«Флибустьеры вольны жечь и убивать сколько угодно, у меня довольно денег для возобновления и нового населения города и довольно войска, чтобы передавить руками Граммона и всех его разбойников, что составляет главную цель моего прихода».



Кораблекрушение. Гравюра XVII века