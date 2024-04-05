Походы на испанские владения капитана Граммона
Одним из самых известных пиратских предводителей Карибского региона в 1680-е годы был француз капитан Граммон. Помимо отличного знания морского дела, он обладал также редкой удачей: захватывал крупные города, где брал большие трофеи, при этом оставаясь неуловимым для испанцев.
Начало карьеры
О ранних годах жизни капитана Граммона сохранилось немногое. Неизвестно точно даже его имя: в одних источниках он Мишель, в других – Анри, в третьих – Жан. Более вероятен все же последний вариант. Родился он около 1640 года в Париже в семье гвардейского офицера. Отец Граммона умер рано, мать вышла замуж повторно.
Когда Граммон был подростком, за его сестрой начал ухаживать некий офицер. Девушка отнеслась к его намерениям благосклонно, но ее брат был против и однажды не впустил офицера в дом. Произошла ссора, закончившаяся дуэлью. В честном поединке юный Граммон нанес офицеру смертельное ранение. Далее произошло невероятное: умирающий офицер составил завещание, где было сказано, что он не винит юношу в своей смерти и, кроме того, часть своего имущества завещает его сестре.
Об этой истории вскоре узнал сам король Людовик XIV, который приказал определить Граммона в Морское училище.
Окончив училище, он становится морским офицером и служит на королевском флоте. В 1675 году Граммону впервые поручают командование кораблем. В это время французы вели долгую войну с Голландией. Граммон отправляется в Вест-Индию и недалеко от острова Мартиника захватывает голландскую торговую флотилию.
Общая добыча оценивалась в 400 тысяч ливров, из которых 80 тысяч составили долю капитана. Сумма была немалая, но Граммон умудрился прокутить все деньги за неделю, потратив их на развлечения и угощая сотни людей. Оставшись таким образом без денег, он присоединился к местным флибустьерам во французской колонии Сан-Доминго.
Граммон во время абордажной схватки. Фрагмент старинной гравюры
В феврале 1678 года губернатор собрал флотилию корсарских кораблей для похода на голландский остров Кюросао. Одним из кораблей командовал Граммон. Вскоре к ним присоединилась королевская эскадра, и численность экспедиции достигла 30 судов.
Однако у островов Авес 13 кораблей налетели на рифы и потерпели крушение, более 500 моряков погибло. Граммон взял под свое командование 8 кораблей, на борту которых находилось до 700 человек, и отделился от флота, взяв курс на испанский город Маракайбо.
10 июня корсары достигли города. После сильного артиллерийского обстрела прикрывавший Маракайбо форт сдался, а из самого города бежали все жители. Пустой город был занят и разграблен.
В отчете губернатору Граммон писал о захвате этого города:
В тот же день в город под белым флагом прибыл судья, чтобы говорить со мной о выкупе за город. Я дал ему на это восемь дней, и в течение этого срока он должен был поставлять мне ежедневно по двадцать пять быков. В тот же день отец Симон прислал мне сообщение, что шесть фламандских фрегатов и два брандера объединились с испанцами, чтобы поджидать меня за отмелью и не позволить мне уйти.
7-го числа я отправил два корабля в Гибралтар с приказом одному из капитанов договориться относительно города или, в противном случае, сжечь его. 14-го… я согласился на выкуп за город в 6 000 пиастров и 1 000 голов скота.
16-го числа пришли суда из Гибралтара, которые сожгли город и все плантации, расположенные на побережье озера вплоть до Маракайбо».
Граммон также совершил набеги на соседние города Гибралтар и Трухильо. Общая добыча команды Граммона оценивалась в 150 тысяч пиастров.
Поскольку поход был успешным, власти колонии предложили Граммону чин капитана 2 ранга королевского флота, но тот почему-то отказался.
Карта Венесуэльского залива и озера Маракайбо, XVII век
Походы на Ла-Гуайру и Веракрус
Следующий поход начался в мае 1680 года. Команда Граммона появилась у берегов Венесуэлы и атаковала город Ла-Гуайра. Хотя город был взят без особого труда, добыча корсаров оказалась незначительной, если не считать 150 пленных.
Между тем вскоре появились испанские войска, подкрепленные индейцами. В завязавшемся бою Граммон был тяжело ранен индейской стрелой в горло, однако испанскую атаку удалось отбить. Французы беспрепятственно погрузились на корабли со всей добычей и уплыли.
Следующие два года Граммон не участвовал в походах, очевидно, лечил долго не затягивавшуюся рану. В феврале 1683 года он присоединился в качестве первого помощника к голландскому капитану Николасу ван Хоорну, который собрал большую эскадру для похода на испанский город Веракрус.
Высадившись незаметно в нескольких километрах от города, на рассвете 18 мая пираты взяли Веракрус штурмом, застав его гарнизон врасплох. Далее они согнали всех жителей в собор, обнесли его бочками с порохом и пригрозили взорвать, если горожане в назначенный срок не соберут выкуп. За трое суток они полностью разграбили город.
Когда 22 мая на горизонте были замечены испанские корабли, пираты сократили размер выкупа и вместе со всем награбленным и пленными покинули город.
Их общая добыча в Веракрусе составила 1,5 млн пиастров, что являлось одним из самых крупных пиратских трофеев эпохи.
Хотя испанская флотилия и состояла из 17 кораблей, тем не менее она не решилась вступить в бой с пиратами, в результате чего те беспрепятственно ушли.
Французский корабль XVII века
Поход на Кампече
Следующий крупный поход Граммон осуществил в 1685 году на город Кампече, на территории нынешней Мексики. Его команда из 900 пиратов сошла с кораблей и на 22 лодках высадилась вблизи хорошо укрепленного города. Часть испанского гарнизона вышла за укрепления и атаковала пиратов, но неудачно.
Вскоре испанцы обратились в бегство, и на их плечах французы ворвались в город. Бои продолжились уже на городских улицах, где солдаты и жители Кампече развернули пушки и приняли бой.
Однако и в уличных боях остановить пиратов не удалось. Меткие стрелки Граммона вскоре перебили артиллеристов и захватили 40 пушек, которые тут же развернули на защитников города. После нескольких залпов те начали сдаваться. Так плохо вооруженные пираты за несколько часов взяли хорошо укрепленный город с сильным гарнизоном.
Кампече на гравюре XVII века
Оставалось только взять форт рядом с городом, в котором укрылся гарнизон в 400 человек. Граммон приказал начать его артиллерийский обстрел. 9 часов продолжалась бомбардировка форта, однако разрушить его так и не удалось. Тогда Граммон решил на следующий день готовиться к штурму. Однако он так и не состоялся: ночью испанцы бежали из форта, пираты взяли его без боя.
Поскольку добыча Граммона в Кампече оказалась скромной, он отправил испанскому губернатору письмо, где предложил освободить всех находившихся у него в плену солдат, офицеров, чиновников и жителей города в обмен на выкуп. В противном случае он пригрозил всех убить, а город сжечь. Однако губернатор на сделку идти не стал и в ответном письме написал:
Поняв, что губернатор платить не будет, Граммон казнил пятерых пленников. Но, увидев, что губернатору на них плевать, как и на остальных горожан, отказался от идеи убить всех и сжечь город. Вместо этого он лишь разрушил укрепления форта, после чего пираты покинули Кампече и вернулись на свою базу в Сан-Доминго.
Кораблекрушение. Гравюра XVII века
У Граммона было еще много планов. Весной 1686 года он предпринял попытку захватить город Сан-Аугустин во Флориде, но потерпел неудачу, сил для взятия города оказалось недостаточно.
В октябре того же года в районе Азорских островов корабль Граммона «Ле Арди» вместе со 180 членами экипажа на борту пропал без вести. Очевидно, он затонул во время сильного шторма, бушевавшего в тех местах три дня. Ни обломки корабля, ни тела членов экипажа так и не были найдены.
- Андрей Сарматов
- https://ru.wikipedia.org https://fb2.top
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