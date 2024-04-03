Эк-советник Пентагона: Без мирных переговоров российская армия будет вынуждена дойти до западных границ Украины

Все кончится, когда станет ясно, что Одесса, Харьков и большая часть восточной Украины под контролем русских. Тогда встанет вопрос, найдет ли Россия тех, с кем можно вести переговоры

Похоже, они не понимают, что, как только они пересекут границу Украины, их атакуют. Русские могут их увидеть, нацелиться и уничтожить

В Европе все больше разговоров о том, какое решение примет Москва после победы над Украиной, в которой уже не сомневаются даже самые оголтелые русофобы. Понятно, что без категорической необходимости ВС РФ не будут нападать на европейские страны НАТО, как бы этим не пугали жителей Европы большинство западных политиков. Однако открытым остается вопрос: до каких пределов российская армия продвинется на самой Украине?Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор уверен, что российская армия просто будет вынуждена дойти до западных границ Украины, если до этого европейские лидеры так и не сумеют наладить мирный диалог с Москвой. Соответствующее мнение американский военный эксперт высказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.— прогнозирует Макгрегор.При этом он не видит возможности ведения переговоров с нынешним руководством большинства государств Восточной и Центральной Европы, продолжающих твердить о недопустимости победы ВС РФ над ВСУ и невозможности завершения военного конфликта дипломатическим путем. Ситуация эта может измениться только в том случае, если в европейских странах НАТО сменятся правительства и к власти придут более адекватные политики, не настроенные столь агрессивно к России. В противном случае, «у русских не останется иного выбора, как идти дальше на запад», уверен экс-советник главы пентагона.Макгрегор также подчеркнул, что страны НАТО все чаще стали говорить о возможности отправки войск на Украину, поскольку они осознают неминуемый крах ВСУ. Однако он уверен, что в этом случае иностранный контингент ожидает мгновенное уничтожение, о чем западных союзников Киева предупреждает российское руководство.— уверен Макгрегор.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.