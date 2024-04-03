Эк-советник Пентагона: Без мирных переговоров российская армия будет вынуждена дойти до западных границ Украины

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Эк-советник Пентагона: Без мирных переговоров российская армия будет вынуждена дойти до западных границ Украины

В Европе все больше разговоров о том, какое решение примет Москва после победы над Украиной, в которой уже не сомневаются даже самые оголтелые русофобы. Понятно, что без категорической необходимости ВС РФ не будут нападать на европейские страны НАТО, как бы этим не пугали жителей Европы большинство западных политиков. Однако открытым остается вопрос: до каких пределов российская армия продвинется на самой Украине?

Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор уверен, что российская армия просто будет вынуждена дойти до западных границ Украины, если до этого европейские лидеры так и не сумеют наладить мирный диалог с Москвой. Соответствующее мнение американский военный эксперт высказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.



Все кончится, когда станет ясно, что Одесса, Харьков и большая часть восточной Украины под контролем русских. Тогда встанет вопрос, найдет ли Россия тех, с кем можно вести переговоры

— прогнозирует Макгрегор.

При этом он не видит возможности ведения переговоров с нынешним руководством большинства государств Восточной и Центральной Европы, продолжающих твердить о недопустимости победы ВС РФ над ВСУ и невозможности завершения военного конфликта дипломатическим путем. Ситуация эта может измениться только в том случае, если в европейских странах НАТО сменятся правительства и к власти придут более адекватные политики, не настроенные столь агрессивно к России. В противном случае, «у русских не останется иного выбора, как идти дальше на запад», уверен экс-советник главы пентагона.

Макгрегор также подчеркнул, что страны НАТО все чаще стали говорить о возможности отправки войск на Украину, поскольку они осознают неминуемый крах ВСУ. Однако он уверен, что в этом случае иностранный контингент ожидает мгновенное уничтожение, о чем западных союзников Киева предупреждает российское руководство.

Похоже, они не понимают, что, как только они пересекут границу Украины, их атакуют. Русские могут их увидеть, нацелиться и уничтожить

— уверен Макгрегор.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
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    8 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 15:45
      «Тогда встанет вопрос, найдёт ли Россия тех, с кем можно вести переговоры» —

      — Не будет их Россия искать...
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 15:45
      Накопление критической массы ,не может идти постоянно. Украина потеряет Одесский регион и этого будет достаточно для крушения ВСУ .Не надо идти до границ Венгрии , для полной победы .Такую войну не выдержит экономически слабый противник
    3. Egeny Ранг пользователя
      Egeny
      +1
      Сегодня, 15:48
      Без мирных переговоров российская армия будет вынуждена дойти до западных границ Украины

      ...насмешили. Мы и так выйдем.)
    4. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 15:48
      Ситуация эта может измениться только в том случае, если в европейских странах НАТО сменятся правительства и к власти придут более адекватные политики, не настроенные столь агрессивно к России.

      Ну, вот пусть меняют правительства. Впрочем, РФ достаточно умна, чтобы остановиться дойдя до ЗУ. Никому Европа на фиг не нужна. Но если уж "европейцы" сами полезут, то не взыщите.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 15:48
      европейские лидеры так и не сумеют наладить мирный диалог с Москвой.
      . Вопрос... какой диалог, с кем???
      С западными говорить, собственно, НЕ О ЧЕМ!!!
      А с кем ещё можно говорить, переговариватся?
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:49
      Запад наши требования по переговорам считает необоснованно завышенными.Будем ждать пока к ним придёт понимание в этом вопросе.Нам их переговоры не нужны,нас устроят только наши переговоры.И ни каких теперь Стамбулов.
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 15:59
        Скорее всего Запад считает переговоры способом нас наклепать, тем более что 35 лет мы и сами были рады на скакать на садовом инструменте.
    7. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 16:01
      Может и оставим "украину" в составе Галиции и Волыни, пусть долги Блэкроку возвращают, как правопреемники. Но любые попытки вооружиться будем сносить на корню: запрет на 1250 лет!
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