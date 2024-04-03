Опубликованы кадры уничтожения огнём ТОС-1А «Солнцепёк» позиций ВСУ на правом берегу Днепра

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Опубликованы кадры уничтожения огнём ТОС-1А «Солнцепёк» позиций ВСУ на правом берегу Днепра

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение боевых позиций и пунктов временной дислокации боевиков киевского режима в оккупированной ВСУ правобережной части Херсонской области.

На кадрах также запечатлен процесс заряжания тяжелых огнеметных систем, а также ведение огня по целям на правом берегу Днепра, откуда ВСУ не прекращают атаки на левобережные населенные пункты. В частности, накануне сообщалось об очередной попытке украинской морской пехоты высадиться в районе левобережного села Крынки. Десант ВСУ был практически полностью уничтожен огнем ствольной артиллерии, АГС-17 и операторами FPV-дронов российской армии. Потери противника составили как минимум 25 человек убитыми.







Также сообщается, что украинские власти начали эвакуацию в Николаев своих чиновников из оккупированных ВСУ населенных пунктов на правом берегу Херсонской области. Как сообщают представители пророссийского подполья в регионе, к эвакуации также готовятся представители администрации села Снигиревка, инфраструктура которой используется украинским командованием для снабжения своей группировки в оккупированной части региона.

Кроме того, опасения представителей оккупационных властей небезосновательно вызывает обустройство ВСУ оборонительных линий за Херсоном перед соседним Николаевом, где украинская администрация привлекает гражданское население к рытью противотанковых траншей и разветвленной линии окопов и блиндажей.

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3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 16:20
    «Уничтожение огнём ТОС-1А "Солнцепёк" позиций ВСУ» —

    — Припекло! ...
    1. Mitos Ранг пользователя
      Mitos
      0
      Сегодня, 16:50
      Тут боюсь кремом не обойдутся... там сильная прожарка.
  2. Теледроид Ранг пользователя
    Теледроид
    -1
    Сегодня, 18:09
    И треть в воду... Лучше бы не показывали...

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