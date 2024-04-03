Опубликованы кадры уничтожения огнём ТОС-1А «Солнцепёк» позиций ВСУ на правом берегу Днепра
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение боевых позиций и пунктов временной дислокации боевиков киевского режима в оккупированной ВСУ правобережной части Херсонской области.
На кадрах также запечатлен процесс заряжания тяжелых огнеметных систем, а также ведение огня по целям на правом берегу Днепра, откуда ВСУ не прекращают атаки на левобережные населенные пункты. В частности, накануне сообщалось об очередной попытке украинской морской пехоты высадиться в районе левобережного села Крынки. Десант ВСУ был практически полностью уничтожен огнем ствольной артиллерии, АГС-17 и операторами FPV-дронов российской армии. Потери противника составили как минимум 25 человек убитыми.
Также сообщается, что украинские власти начали эвакуацию в Николаев своих чиновников из оккупированных ВСУ населенных пунктов на правом берегу Херсонской области. Как сообщают представители пророссийского подполья в регионе, к эвакуации также готовятся представители администрации села Снигиревка, инфраструктура которой используется украинским командованием для снабжения своей группировки в оккупированной части региона.
Кроме того, опасения представителей оккупационных властей небезосновательно вызывает обустройство ВСУ оборонительных линий за Херсоном перед соседним Николаевом, где украинская администрация привлекает гражданское население к рытью противотанковых траншей и разветвленной линии окопов и блиндажей.
- Минобороны России
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