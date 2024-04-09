Бомбардировочная и ракетоносная авиация китайского флота

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Бомбардировочная и ракетоносная авиация китайского флота

Ещё 15 лет назад китайская морская авиация в основном была оснащена ударными самолетами старых типов. На вооружении стояли ранние модификации дальнего бомбардировщика Н-6 (копия Ту-16), которые, помимо свободнопадающих бомб, торпед и морских мин, могли нести очень крупные дозвуковые противокорабельные ракеты.

Весьма многочисленными в морской авиации были устаревшие бомбардировщики и торпедоносцы Н-5 (копия Ил-28), а также реактивные штурмовики Q-5 (cпроектированы на основе истребителя J-6, который является клоном МиГ-19). Также в авиации ВМС НОАК имелось приблизительно два десятка новых бомбардировщиков JH-7, которые имели в своём арсенале современные противокорабельные ракеты, созданные на базе западных образцов.



Параллельно с количественным и качественным усилением надводного и подводного флота в КНР совершенствовалась морская ударная авиация. На вооружение поступили модернизированные варианты ракетоносцев Н-6, оснащённые новыми экономичными двигателями и современными ракетами. В отставку ушли раритетные бомбардировщики Н-5 и штурмовики Q-5. Противодействие вражеским флотам и поддержку десантных операций в ближней зоне китайские адмиралы возложили на модернизированные фронтовые бомбардировщики JH-7А.

Противокорабельные ракеты также имеются в составе вооружения истребителей J-10, J-11, J-15 и Су-30МК2, но речь об истребителях пойдёт в следующей части цикла, посвящённой китайской морской авиации.

В настоящее время самолёты-ракетоносцы ВМС НОАК являются одним из важнейших средств борьбы с неприятельскими боевыми кораблями. На долю носителей морской авиации приходится около 30 % имеющихся во флоте ПКР. Китайская морская авиация располагает возможностью опираться на развитую аэродромную сеть, около половины взлётно-посадочных полос с твёрдым покрытием размещены вдоль побережья на глубине до 700 км от береговой линии.

Дальние бомбардировщики и ракетоносцы Н-6


В конце 1950-х, несмотря на ухудшение отношений между странами, Советский Союз передал Китаю пакет документации для серийного строительства новейшего для того времени дальнего бомбардировщика Ту-16. В рамках межправительственного соглашения Пекин заказал 20 готовых самолётов, но до июня 1960 года, когда советские специалисты прекратили поддержку данного проекта, и сотрудничество в этой области было остановлено, в КНР поступило два эталонных бомбардировщика и семь разобранных самолётов.

В сентябре 1959 года первый дальний бомбардировщик китайской сборки был испытан в воздухе. В ВВС НОАК советский Ту-16 получил обозначение Hōng-6 (Н-6).


Серийное строительство Н-6 велось на предприятии в городе Сиань, которое сейчас входит в состав авиастроительной корпорации Xi'an Aircraft Company (ХАС).

Китайская авиационная отрасль была в состоянии производить детали фюзеляжа, но большие проблемы возникли с освоением выпуска турбореактивных двигателей АМ-3, сложных узлов, агрегатов и электронного оборудования. Только в 1969 году бомбардировщик, полностью изготовленный из китайских деталей, под обозначением H-6A запустили в серийное производство. Но из-за экономических и технологических трудностей на начальном этапе производства выпуск Н-6А велся очень низкими темпами. По состоянию на 1974 год в строю имелось 32 бомбардировщика Н-6 (собранных из советских комплектующих) и Н-6А.


В 1970-е годы авиационная отрасль КНР находилась в упадке, и самолётов семейства Н-6 удалось построить немного, а значительная часть имевшихся в войсках бомбардировщиков была неисправна. После преодоления последствий «Культурной революции», героическими усилиями к 1986 году в строй удалось ввести около 140 дальних бомбардировщиков, разведчиков и самолетов РЭБ.

Бомбардировщики семейства Н-6 до сих пор являются важной частью китайской ядерной триады и служат в морской авиации. И хотя в России Ту-16 вывели из боевого состава более 30 лет назад, выпуск последних версий Н-6 продолжался до недавнего времени, а модернизация ведётся до сих пор.


Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Н-6 и Y-20 на площадке готовой продукции предприятия ХАС в городе Сиань

Регулярное использование дальних разведчиков Н-6В в интересах ВМС НОАК началось в 1980 году. Машины этого типа привлекали для дальних патрульных полётов над океанскими просторами и аэросъёмки спорных островов в Южно-Китайском море.

В 1981 году на вооружение поступил первый ракетоносец Н-6D, cпособный нести две противокорабельные ракеты YJ-6. Для применения управляемого ракетного оружия самолёт подвергся существенной доработке. В состав БРЭО вошла поисковая БРЛС Type 245 с системой управления огнём и обтекателем антенны в нижней передней части кабины.


Для компенсации возросшей массы и увеличившегося лобового сопротивления оборонительная артиллерийская установка сохранилась только в кормовой части.

ПКР YJ-6, созданная на базе советской ракеты П-15, имела реактивный двигатель, работавший на жидком топливе ТГ-02 («Тонка-250») и окислителе АК-20К (на основе окислов азота).


Снаряженная масса ракеты, несущей 500-кг бронебойно-фугасную БЧ, составляла 2 440 кг. Наведение на цель осуществлялось активной радиолокационной ГСН. Максимальная скорость полёта на высоте 500 м – до 1 080 км/ч. Полёт к цели на завершающем этапе мог быть запрограммирован на высотах 500, 100 или 50 м. Дальность стрельбы первоначально не превышала 90 км.

В конце 1980-х была проведена модернизация, и ракета YJ-6К с новой системой наведения в простой помеховой обстановке имела вероятность попадания 90 %. Дальность стрельбы по цели типа «эсминец» увеличилась до 110 км. Поздние модификации YJ-6К оснащались встроенной аппаратурой постановки активных радиолокационных помех.

Следующая крылатая ракета в этом семействе, появившаяся чуть позже, получила обозначение YJ-61. Благодаря росту объёмов топливных баков и использованию более мощной АРЛ ГСН, имелась возможность обстреливать крупные цели на дистанции до 200 км. Однако для достижения такой дальности пуска самолёт-носитель должен был лететь на большой высоте, что облегчало его обнаружение и перехват, а возможности поисковой БРЛС Type 245 находились на пределе.


Ракета YJ-61 под крылом Н-6D

Ракетоносцы Н-6D, вооруженные ПКР YJ-6К и YJ-61, долго оставались основной ударной силой китайской дальней морской авиации. Но в связи с устареванием БРЭО и вооружения самолётов Н-6D в 1999 году началось производство усовершенствованного ракетоносца Н-6Н с новым бортовым радиолокационным комплексом и ПКР YJ-63. После начала массовых поставок самолётов Н-6Н часть Н-6D переделали в заправщики.

Крылатая авиационная ракета YJ-63 класса «воздух-поверхность» оснащёна турбореактивным двигателем и способна поражать с высокой точностью как наземные, так и надводные цели. Внешне она сохранила многие черты предыдущих моделей ПКР, созданных на базе советской П-15, и частично заимствовала их бортовое оборудование.


Ракета YJ-63 под крылом самолёта Н-6Н

Дальность стрельбы YJ-63 составляет примерно 200 км. На начальном участке полёта ракета управляется инерциальной системой, на среднем участке происходит коррекция с помощью спутниковой навигации, а на конечном участке задействуется телевизионная система наведения. Также существует вариант ракеты с активной радиолокационной ГСН. Западные источники утверждают, что YJ-63 может нести ядерную боеголовку мощностью 20–90 кт.

В 2005 году в строевые эскадрильи ВМС НОАК поступили ракетоносцы H–6G, оснащённые новой аппаратурой радиоэлектронной борьбы и способные, помимо ракет YJ-63, нести новые ПКР YJ-83K с турбореактивным двигателем. Спустя примерно 10 лет в состав вооружения этих самолётов была введена сверхзвуковая ракета YJ-12.

ПКР YJ-83К имеет стартовый вес около 800 кг и дальность пуска до 250 км. Вес боевой части ракеты – 185 кг.


Китайские источники пишут, что на YJ-83К применена помехозащищённая радиолокационная ГСН с широким полем сканирования, что призвано увеличить устойчивость к активным и пассивным помехам и повысить вероятность попадания в цель. На маршевом участке наряду с инерциальной системой используется спутниковая навигация, а высота полёта контролируется лазерным высотомером.

Внешне первая китайская сверхзвуковая ПКР воздушного базирования YJ-12 напоминает увеличенную в размерах российскую авиационную ракету Х-31.


Длина YJ-12 приблизительно составляет 7 метров, диаметр – 600 мм, масса – 2 500 кг. О системе наведения YJ-12 сведений нет, но, скорее всего, на ней применена активная радиолокационная ГСН. По неподтверждённым данным, ПКР YJ-12, оснащённая 300-кг боеголовкой, способна поражать надводные цели на дальности до 300 км. Максимальная скорость полёта – около 3 000 км/ч.

Ракетоносец H-6К, появившийся в 2007 году, от предыдущих модификаций внешне отличался иной кабиной, с непрозрачной передней частью. Кардинально модернизированный самолёт получил новое электронное оборудование и авионику, скопированную с западных образцов, в том числе «стеклянную кабину». На месте, где раньше располагался штурман, в носовой части кабины, установлена мощная БРЛС. Наиболее значимым нововведением стало использование российских ТРДД Д-30КП-2, а позже его улучшенных китайских клонов WS-18. Экипаж сократился до 4 человек.


Эта модификация стала чисто ракетоносной, на месте бомбоотсека установлен несъёмный топливный бак, что в сочетании с более экономичными двигателями обеспечило боевой радиус без дозаправки в воздухе до 3 500 км, с дозаправкой дальность полёта увеличивается ещё примерно на 2 500 км. Максимальная скорость – 1 050 км/ч. Крейсерская – 780 км/ч. Под каждым крылом имеется три узла для подвески крылатых ракет. На месте оборонительной кормовой огневой точки размещена станция РЭБ.


На базе H-6К создан морской ракетоносец H-6J, оборудованный мощной РЛС для сканирования водной поверхности и станцией радиотехнической разведки, адаптированной для обнаружения корабельных радиолокаторов.


Несколько лет назад на китайском телевидении был показан морской ракетоносец H-6J, вооруженный четырьмя сверхзвуковыми ПКР YJ-12. Также в составе ВМС НОАК имеется несколько самолетов радиоэлектронной борьбы HD-6, которые по планеру и двигателям близки к H-6К, но не несут ракетного вооружения.


Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Н-6 на авиабазе ВМС НОАК Яланши на острове Хайнань

Согласно справочным данным, по состоянию на 2021 год в составе авиации ВМС НОАК имелось до 40 самолётов семейства Н-6. В это число входят самолёты РЭБ, заправщики и ракетоносцы Н-6G/J.

Сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы JH-7


Более 50 лет основным китайским фронтовым бомбардировщиком был Н-5, который также использовался в морской авиации как носитель мин и торпед. Хотя дозвуковой Н-5, появившийся одновременно с истребителем МиГ-15, устарел уже к началу 1970-х, заменить его в КНР в то время было нечем. Прекращение военно-технического сотрудничества с СССР и общая деградация наукоёмких и высокотехнологичных отраслей китайской промышленности не позволяли создать современный ударный самолёт.

Дело сдвинулось с мертвой точки в начале 1980-х, когда на фоне антисоветизма Китай установил союзнические отношения с США, и авиастроительная отрасль КНР получила доступ к передовым западным технологиям.

На облик нового китайского ударного самолёта JH-7 Flying Leopard, выпускавшегося на авиазаводе в Сиане, большое влияние оказал американский многоцелевой тяжелый истребитель McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Более того, в составе БРЭО сверхзвукового бомбардировщика JH-7 были использованы аналоги электронных систем американских боевых самолётов, захваченных во Вьетнаме. На «Летающие леопарды» первых серий устанавливались китайские лицензионные версии ТРДДФ Rolls-Royce Spey Mk. 202, который первоначально предназначался для оснащения палубных «Фантомов» Королевских ВМС Великобритании.

Бомбардировщик JH-7, фактически являющийся функциональным аналогом советского Су-24, стал первым, спроектированным с нуля китайским ударным самолётом. В то же время в его конструкции имелось немало узлов, элементов и систем, созданных на базе западных образцов.

Впервые JH-7 поднялся в воздух в 1988 году. Серийные «Летающие леопарды» поступили в строевые эскадрильи ВВС НОАК в середине 1990-х. Хотя в обозначении самолёта присутствует аббревиатура, которая расшифровывается как Jiān Hōng – истребитель бомбардировщик – это машина, предназначенная исключительно для нанесения ударов по наземным и надводным целям, по многим параметрам близкая в этом отношении к самолёту F-4 Phantom II.

Первая модификация бомбардировщика JH-7 имела максимальный взлётный вес 27 500 кг, что сравнимо с максимальной массой «Фантома» (23 764 кг). В связи с чисто ударной спецификой, двухместный «Летающий леопард» существенно уступал по максимальной скорости британскому F-4M Phantom FGR. Mk 2, который мог использоваться как перехватчик и на большой высоте разгонялся до 2 231 км/ч, а скорость JH-7 ограничивалась величиной 1 795 км/ч.

На малой высоте F-4M также имел преимущество перед JH-7 (1 450 км/ч против 1 200 км/ч). Дальность полёта обеих машин была приблизительно равна (без ПТБ – 2 300–2 600 км, перегоночная с ПТБ – 3 650–3 700 км). По боевой нагрузке «Летающий леопард» немного превосходил британский «Фантом» (6 500 кг против 6 300 кг).

Хотя процесс освоения ударных JH-7 в строевых частях шел очень тяжело и сопровождался лётными происшествиями, этот самолёт для китайской боевой авиации стал во многом этапным и поднял её на новый уровень развития.

В частности именно бомбардировщики JH-7 впервые адаптировали под новую относительно компактную твердотопливную противокорабельную ракету YJ-8, которая разительно отличалась от прежних, больше похожих на самолёты, громоздких китайских противокорабельных ракет, созданных на основе П-15.


Подвеска ПКР YJ-8К на бомбардировщик JH-7

Эксперты считают, что создание ракеты YJ-8, принятой на вооружение в середине 1980-х, стало возможно после того, как китайские специалисты получили доступ к французской ПКР Exocet и ознакомились с рецептурой твёрдого топлива.

ПКР YJ-8 выполнена по нормальной аэродинамической схеме со складывающимся крестообразным треугольным крылом малого удлинения (в средней части) и управляющими плоскостями (расположены в задней части ракеты). Корпус имеет цилиндрическую форму с оживальной носовой частью.


ПКР YJ-8К, предназначенная для применения с самолётов, весила 610 кг. Масса бронебойно-фугасной боевой части – 165 кг. Длина – 5,814 м. Диаметр корпуса – 0,36 м. Размах крыла – 1,18 м. Скорость полёта – около 300 м/с. Высота полёта на маршевом участке – 50 м. В ходе атаки цели она снижается до 5–7 м. Дальность стрельбы при пуске с высоты 8 500 м достигала 60 км. На марше использовалась инерциальная система управления, на конечном участке полёта включалась активная радиолокационная головка самонаведения.

Самолёты JH-7, построенные в количестве не менее 50 единиц, фактически находились в опытной эксплуатации. В 2004 на вооружение поступила улучшенная модификация JH-7A Flying Leopard II, вооруженная более дальнобойными противокорабельными ракетами.


Модернизированный JH-7A получил новые гораздо более мощные и надёжные двигатели, БРЛС китайской разработки, спутниковую систему навигации, подвесные контейнеры с аппаратурой РЭБ, РТР и целеуказания. Расширилась номенклатура вооружения, количество точек подвески увеличено до 11. Боевая нагрузка доведена до 8 000 кг.

В связи с тем, что твердотопливный реактивный двигатель не обеспечивал требуемой дальности стрельбы, на базе YJ-8 были созданы ракеты YJ-82 и YJ-83, оснащённые компактными турбореактивными двигателями.

ПКР воздушного базирования YJ-82А имеет дальность до 180 км. Стартовый вес ракеты – около 700 кг. Скорость – около 900 км/ч. Высота полета на маршевом участке составляет 20–30 м, перед атакой цели ракета снижается до высоты 5–7 метров и выполняет противозенитный маневр. Бронебойно-фугасная боевая часть весит 165 кг. Её подрыв после проникновения внутрь корпуса способен нанести тяжелые повреждения кораблю класса эсминец.

Ракета YJ-83К, входящая также в состав вооружения дальних ракетоносцев Н-6G/J, является улучшенным вариантом YJ-82А. В ПКР YJ-83К используется современная элементная база, благодаря чему удалось сократить объём, занимаемый электронными блоками, на 25 %. Это позволило увеличить массу БЧ и ёмкость топливного бака.

Помимо ПКР YJ-82 и YJ-83, в состав вооружения JH-7A входят ракеты YJ-701 (С-701) и YJ-704 (С-704) класса «воздух поверхность», пригодные для поражения катеров и судов небольшого водоизмещения.


При стартовой массе 117–160 кг эти ракеты несут БЧ весом 29–48 кг и имеют телевизионное или радиолокационное наведение. Дальность стрельбы – до 35 км.

Последней модификацией «Летающего леопарда» является JH-7AII. Этот самолёт оснащён новым радаром с увеличенной дальностью обнаружения надводных целей, а также более совершенной аппаратурой РЭБ и вооружен сверхзвуковыми ПКР YJ-91.


Китайские авторы пишут, что источником вдохновения при создании ПКР YJ-91 для китайских конструкторов стала советская ракета Х-31.


Ракета YJ-91 имеет массу около 600 кг. Длина – 4,7 м. Диаметр – 0,36 м. Скорость – 3,5 М. Дальность – до 150 км. Боевая часть весит 165 кг.

К 2019 году было построено около 270 самолётов JH-7, JH-7А и JH-7AII. Все бомбардировщики первой модификации уже списаны.


Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: ударные самолёты JH-7A 14-го учебного бомбардировочного полка в одном строю с учебно-боевыми самолётами L-15 на авиабазе Лайшань

Самолёты JH-7A и JH-7AII стояли на вооружении пяти морских авиационных полков, приписанных к флотам Восточного, Южного и Северного театра военных действий. Некоторые авиационные части были смешанного состава и в них параллельно с бомбардировщиками-ракетоносцами эксплуатировались истребители J-11. В 14-м учебном бомбардировочном полку имелись JH-7A и реактивные учебно-боевые самолёты L-15.

Согласно справочным данным, в авиации ВМС НОАК в 2020 году эксплуатировалось 120 бомбардировщиков-ракетоносцев JH-7A/AII.

Продолжение следует...
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8 комментариев
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  1. Tucan Ранг пользователя
    Tucan
    +5
    Сегодня, 04:53
    Китайский модернизированный вариант Ту-16 с новыми ПКР конечно же не плох. Но каковы его шансы прорваться на дистанцию пуска ракет по АУГ? Мне представляется, что они не слишком велики. Примерно 10 лет назад Китай просил продать документацию на Ту-23М3, но Россия отказала.
    1. smart fellow Ранг пользователя
      smart fellow
      +3
      Сегодня, 05:17
      Примерно 10 лет назад Китай просил продать документацию на Ту-23М3, но Россия отказала.

      Наверно, опечатка - Ту-22М3.
      1. Tucan Ранг пользователя
        Tucan
        +1
        Сегодня, 06:03
        Наверно, опечатка - Ту-22М3.

        Да, Вы правы. hi
    2. Коте пане Коханка Ранг пользователя
      Коте пане Коханка
      +5
      Сегодня, 05:42
      И правильно сделала. Россия уязвима с ее протяженными границами, особенно на дальнем востоке.
      Серею искренне спасибо, обзорная статья на высоте!!!
      1. Bongo Ранг пользователя
        Bongo
        +4
        Сегодня, 05:47
        Влад, приветствую!
        Цитата: Коте пане Коханка
        И правильно сделала. Россия уязвима с ее протяженными границами, особенно на дальнем востоке.

        Особенно с учётом того, что на наших дальневосточных аэродромах летающих Ту-22М3 не осталось.
        Цитата: Коте пане Коханка
        Сергею искренне спасибо, обзорная статья на высоте!!!
        drinks
    3. Гражданский Ранг пользователя
      Гражданский
      0
      Сегодня, 07:35
      Но каковы его шансы прорваться на дистанцию пуска ракет по АУГ?

      Для АУГ у них ПКР дальнобойные DF´- 26 например. А эти полки для средних дистанций.
  2. smart fellow Ранг пользователя
    smart fellow
    +3
    Сегодня, 05:11
    На шоу Чжухай-2022 показали новую китайскую ПКР. В отличие от предыдущих вариантов это не крылатая, а баллистическая ракета с выходом на гиперзвук у поверхности и дальностью 480 км.
    1. Bongo Ранг пользователя
      Bongo
      +2
      Сегодня, 05:58
      Цитата: smart fellow
      На шоу Чжухай-2022 показали новую китайскую ПКР. В отличие от предыдущих вариантов это не крылатая, а баллистическая ракета с выходом на гиперзвук у поверхности и дальностью 480 км.

      Такие ракеты пытались создавать СССР. Проблема с ними заключается в том, что для них сложно создать систему наведения обеспечивающую высокую вероятность поражения, так же имеются проблемы с выдачей целеуказания. По некоторым данным, в КНР развёрнуты ПКР DF-21D с дальностью стрельбы более 2000 км созданные на базе БРСД DF-21. Якобы характеристики ПКР DF-21D подтверждены испытательными пусками, но для обнаружения и целеуказания используются спутники оптической и радиолокационной разведки, а так же громоздкие загоризонтные РЛС. С большой долей вероятности, в случае полномасштабного конфликта с США все эти системы работать не будут.

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