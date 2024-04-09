Бомбардировочная и ракетоносная авиация китайского флота
Ещё 15 лет назад китайская морская авиация в основном была оснащена ударными самолетами старых типов. На вооружении стояли ранние модификации дальнего бомбардировщика Н-6 (копия Ту-16), которые, помимо свободнопадающих бомб, торпед и морских мин, могли нести очень крупные дозвуковые противокорабельные ракеты.
Весьма многочисленными в морской авиации были устаревшие бомбардировщики и торпедоносцы Н-5 (копия Ил-28), а также реактивные штурмовики Q-5 (cпроектированы на основе истребителя J-6, который является клоном МиГ-19). Также в авиации ВМС НОАК имелось приблизительно два десятка новых бомбардировщиков JH-7, которые имели в своём арсенале современные противокорабельные ракеты, созданные на базе западных образцов.
Параллельно с количественным и качественным усилением надводного и подводного флота в КНР совершенствовалась морская ударная авиация. На вооружение поступили модернизированные варианты ракетоносцев Н-6, оснащённые новыми экономичными двигателями и современными ракетами. В отставку ушли раритетные бомбардировщики Н-5 и штурмовики Q-5. Противодействие вражеским флотам и поддержку десантных операций в ближней зоне китайские адмиралы возложили на модернизированные фронтовые бомбардировщики JH-7А.
Противокорабельные ракеты также имеются в составе вооружения истребителей J-10, J-11, J-15 и Су-30МК2, но речь об истребителях пойдёт в следующей части цикла, посвящённой китайской морской авиации.
В настоящее время самолёты-ракетоносцы ВМС НОАК являются одним из важнейших средств борьбы с неприятельскими боевыми кораблями. На долю носителей морской авиации приходится около 30 % имеющихся во флоте ПКР. Китайская морская авиация располагает возможностью опираться на развитую аэродромную сеть, около половины взлётно-посадочных полос с твёрдым покрытием размещены вдоль побережья на глубине до 700 км от береговой линии.
Дальние бомбардировщики и ракетоносцы Н-6
В конце 1950-х, несмотря на ухудшение отношений между странами, Советский Союз передал Китаю пакет документации для серийного строительства новейшего для того времени дальнего бомбардировщика Ту-16. В рамках межправительственного соглашения Пекин заказал 20 готовых самолётов, но до июня 1960 года, когда советские специалисты прекратили поддержку данного проекта, и сотрудничество в этой области было остановлено, в КНР поступило два эталонных бомбардировщика и семь разобранных самолётов.
В сентябре 1959 года первый дальний бомбардировщик китайской сборки был испытан в воздухе. В ВВС НОАК советский Ту-16 получил обозначение Hōng-6 (Н-6).
Серийное строительство Н-6 велось на предприятии в городе Сиань, которое сейчас входит в состав авиастроительной корпорации Xi'an Aircraft Company (ХАС).
Китайская авиационная отрасль была в состоянии производить детали фюзеляжа, но большие проблемы возникли с освоением выпуска турбореактивных двигателей АМ-3, сложных узлов, агрегатов и электронного оборудования. Только в 1969 году бомбардировщик, полностью изготовленный из китайских деталей, под обозначением H-6A запустили в серийное производство. Но из-за экономических и технологических трудностей на начальном этапе производства выпуск Н-6А велся очень низкими темпами. По состоянию на 1974 год в строю имелось 32 бомбардировщика Н-6 (собранных из советских комплектующих) и Н-6А.
В 1970-е годы авиационная отрасль КНР находилась в упадке, и самолётов семейства Н-6 удалось построить немного, а значительная часть имевшихся в войсках бомбардировщиков была неисправна. После преодоления последствий «Культурной революции», героическими усилиями к 1986 году в строй удалось ввести около 140 дальних бомбардировщиков, разведчиков и самолетов РЭБ.
Бомбардировщики семейства Н-6 до сих пор являются важной частью китайской ядерной триады и служат в морской авиации. И хотя в России Ту-16 вывели из боевого состава более 30 лет назад, выпуск последних версий Н-6 продолжался до недавнего времени, а модернизация ведётся до сих пор.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Н-6 и Y-20 на площадке готовой продукции предприятия ХАС в городе Сиань
Регулярное использование дальних разведчиков Н-6В в интересах ВМС НОАК началось в 1980 году. Машины этого типа привлекали для дальних патрульных полётов над океанскими просторами и аэросъёмки спорных островов в Южно-Китайском море.
В 1981 году на вооружение поступил первый ракетоносец Н-6D, cпособный нести две противокорабельные ракеты YJ-6. Для применения управляемого ракетного оружия самолёт подвергся существенной доработке. В состав БРЭО вошла поисковая БРЛС Type 245 с системой управления огнём и обтекателем антенны в нижней передней части кабины.
Для компенсации возросшей массы и увеличившегося лобового сопротивления оборонительная артиллерийская установка сохранилась только в кормовой части.
ПКР YJ-6, созданная на базе советской ракеты П-15, имела реактивный двигатель, работавший на жидком топливе ТГ-02 («Тонка-250») и окислителе АК-20К (на основе окислов азота).
Снаряженная масса ракеты, несущей 500-кг бронебойно-фугасную БЧ, составляла 2 440 кг. Наведение на цель осуществлялось активной радиолокационной ГСН. Максимальная скорость полёта на высоте 500 м – до 1 080 км/ч. Полёт к цели на завершающем этапе мог быть запрограммирован на высотах 500, 100 или 50 м. Дальность стрельбы первоначально не превышала 90 км.
В конце 1980-х была проведена модернизация, и ракета YJ-6К с новой системой наведения в простой помеховой обстановке имела вероятность попадания 90 %. Дальность стрельбы по цели типа «эсминец» увеличилась до 110 км. Поздние модификации YJ-6К оснащались встроенной аппаратурой постановки активных радиолокационных помех.
Следующая крылатая ракета в этом семействе, появившаяся чуть позже, получила обозначение YJ-61. Благодаря росту объёмов топливных баков и использованию более мощной АРЛ ГСН, имелась возможность обстреливать крупные цели на дистанции до 200 км. Однако для достижения такой дальности пуска самолёт-носитель должен был лететь на большой высоте, что облегчало его обнаружение и перехват, а возможности поисковой БРЛС Type 245 находились на пределе.
Ракета YJ-61 под крылом Н-6D
Ракетоносцы Н-6D, вооруженные ПКР YJ-6К и YJ-61, долго оставались основной ударной силой китайской дальней морской авиации. Но в связи с устареванием БРЭО и вооружения самолётов Н-6D в 1999 году началось производство усовершенствованного ракетоносца Н-6Н с новым бортовым радиолокационным комплексом и ПКР YJ-63. После начала массовых поставок самолётов Н-6Н часть Н-6D переделали в заправщики.
Крылатая авиационная ракета YJ-63 класса «воздух-поверхность» оснащёна турбореактивным двигателем и способна поражать с высокой точностью как наземные, так и надводные цели. Внешне она сохранила многие черты предыдущих моделей ПКР, созданных на базе советской П-15, и частично заимствовала их бортовое оборудование.
Ракета YJ-63 под крылом самолёта Н-6Н
Дальность стрельбы YJ-63 составляет примерно 200 км. На начальном участке полёта ракета управляется инерциальной системой, на среднем участке происходит коррекция с помощью спутниковой навигации, а на конечном участке задействуется телевизионная система наведения. Также существует вариант ракеты с активной радиолокационной ГСН. Западные источники утверждают, что YJ-63 может нести ядерную боеголовку мощностью 20–90 кт.
В 2005 году в строевые эскадрильи ВМС НОАК поступили ракетоносцы H–6G, оснащённые новой аппаратурой радиоэлектронной борьбы и способные, помимо ракет YJ-63, нести новые ПКР YJ-83K с турбореактивным двигателем. Спустя примерно 10 лет в состав вооружения этих самолётов была введена сверхзвуковая ракета YJ-12.
ПКР YJ-83К имеет стартовый вес около 800 кг и дальность пуска до 250 км. Вес боевой части ракеты – 185 кг.
Китайские источники пишут, что на YJ-83К применена помехозащищённая радиолокационная ГСН с широким полем сканирования, что призвано увеличить устойчивость к активным и пассивным помехам и повысить вероятность попадания в цель. На маршевом участке наряду с инерциальной системой используется спутниковая навигация, а высота полёта контролируется лазерным высотомером.
Внешне первая китайская сверхзвуковая ПКР воздушного базирования YJ-12 напоминает увеличенную в размерах российскую авиационную ракету Х-31.
Длина YJ-12 приблизительно составляет 7 метров, диаметр – 600 мм, масса – 2 500 кг. О системе наведения YJ-12 сведений нет, но, скорее всего, на ней применена активная радиолокационная ГСН. По неподтверждённым данным, ПКР YJ-12, оснащённая 300-кг боеголовкой, способна поражать надводные цели на дальности до 300 км. Максимальная скорость полёта – около 3 000 км/ч.
Ракетоносец H-6К, появившийся в 2007 году, от предыдущих модификаций внешне отличался иной кабиной, с непрозрачной передней частью. Кардинально модернизированный самолёт получил новое электронное оборудование и авионику, скопированную с западных образцов, в том числе «стеклянную кабину». На месте, где раньше располагался штурман, в носовой части кабины, установлена мощная БРЛС. Наиболее значимым нововведением стало использование российских ТРДД Д-30КП-2, а позже его улучшенных китайских клонов WS-18. Экипаж сократился до 4 человек.
Эта модификация стала чисто ракетоносной, на месте бомбоотсека установлен несъёмный топливный бак, что в сочетании с более экономичными двигателями обеспечило боевой радиус без дозаправки в воздухе до 3 500 км, с дозаправкой дальность полёта увеличивается ещё примерно на 2 500 км. Максимальная скорость – 1 050 км/ч. Крейсерская – 780 км/ч. Под каждым крылом имеется три узла для подвески крылатых ракет. На месте оборонительной кормовой огневой точки размещена станция РЭБ.
На базе H-6К создан морской ракетоносец H-6J, оборудованный мощной РЛС для сканирования водной поверхности и станцией радиотехнической разведки, адаптированной для обнаружения корабельных радиолокаторов.
Несколько лет назад на китайском телевидении был показан морской ракетоносец H-6J, вооруженный четырьмя сверхзвуковыми ПКР YJ-12. Также в составе ВМС НОАК имеется несколько самолетов радиоэлектронной борьбы HD-6, которые по планеру и двигателям близки к H-6К, но не несут ракетного вооружения.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Н-6 на авиабазе ВМС НОАК Яланши на острове Хайнань
Согласно справочным данным, по состоянию на 2021 год в составе авиации ВМС НОАК имелось до 40 самолётов семейства Н-6. В это число входят самолёты РЭБ, заправщики и ракетоносцы Н-6G/J.
Сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы JH-7
Более 50 лет основным китайским фронтовым бомбардировщиком был Н-5, который также использовался в морской авиации как носитель мин и торпед. Хотя дозвуковой Н-5, появившийся одновременно с истребителем МиГ-15, устарел уже к началу 1970-х, заменить его в КНР в то время было нечем. Прекращение военно-технического сотрудничества с СССР и общая деградация наукоёмких и высокотехнологичных отраслей китайской промышленности не позволяли создать современный ударный самолёт.
Дело сдвинулось с мертвой точки в начале 1980-х, когда на фоне антисоветизма Китай установил союзнические отношения с США, и авиастроительная отрасль КНР получила доступ к передовым западным технологиям.
На облик нового китайского ударного самолёта JH-7 Flying Leopard, выпускавшегося на авиазаводе в Сиане, большое влияние оказал американский многоцелевой тяжелый истребитель McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Более того, в составе БРЭО сверхзвукового бомбардировщика JH-7 были использованы аналоги электронных систем американских боевых самолётов, захваченных во Вьетнаме. На «Летающие леопарды» первых серий устанавливались китайские лицензионные версии ТРДДФ Rolls-Royce Spey Mk. 202, который первоначально предназначался для оснащения палубных «Фантомов» Королевских ВМС Великобритании.
Бомбардировщик JH-7, фактически являющийся функциональным аналогом советского Су-24, стал первым, спроектированным с нуля китайским ударным самолётом. В то же время в его конструкции имелось немало узлов, элементов и систем, созданных на базе западных образцов.
Впервые JH-7 поднялся в воздух в 1988 году. Серийные «Летающие леопарды» поступили в строевые эскадрильи ВВС НОАК в середине 1990-х. Хотя в обозначении самолёта присутствует аббревиатура, которая расшифровывается как Jiān Hōng – истребитель бомбардировщик – это машина, предназначенная исключительно для нанесения ударов по наземным и надводным целям, по многим параметрам близкая в этом отношении к самолёту F-4 Phantom II.
Первая модификация бомбардировщика JH-7 имела максимальный взлётный вес 27 500 кг, что сравнимо с максимальной массой «Фантома» (23 764 кг). В связи с чисто ударной спецификой, двухместный «Летающий леопард» существенно уступал по максимальной скорости британскому F-4M Phantom FGR. Mk 2, который мог использоваться как перехватчик и на большой высоте разгонялся до 2 231 км/ч, а скорость JH-7 ограничивалась величиной 1 795 км/ч.
На малой высоте F-4M также имел преимущество перед JH-7 (1 450 км/ч против 1 200 км/ч). Дальность полёта обеих машин была приблизительно равна (без ПТБ – 2 300–2 600 км, перегоночная с ПТБ – 3 650–3 700 км). По боевой нагрузке «Летающий леопард» немного превосходил британский «Фантом» (6 500 кг против 6 300 кг).
Хотя процесс освоения ударных JH-7 в строевых частях шел очень тяжело и сопровождался лётными происшествиями, этот самолёт для китайской боевой авиации стал во многом этапным и поднял её на новый уровень развития.
В частности именно бомбардировщики JH-7 впервые адаптировали под новую относительно компактную твердотопливную противокорабельную ракету YJ-8, которая разительно отличалась от прежних, больше похожих на самолёты, громоздких китайских противокорабельных ракет, созданных на основе П-15.
Подвеска ПКР YJ-8К на бомбардировщик JH-7
Эксперты считают, что создание ракеты YJ-8, принятой на вооружение в середине 1980-х, стало возможно после того, как китайские специалисты получили доступ к французской ПКР Exocet и ознакомились с рецептурой твёрдого топлива.
ПКР YJ-8 выполнена по нормальной аэродинамической схеме со складывающимся крестообразным треугольным крылом малого удлинения (в средней части) и управляющими плоскостями (расположены в задней части ракеты). Корпус имеет цилиндрическую форму с оживальной носовой частью.
ПКР YJ-8К, предназначенная для применения с самолётов, весила 610 кг. Масса бронебойно-фугасной боевой части – 165 кг. Длина – 5,814 м. Диаметр корпуса – 0,36 м. Размах крыла – 1,18 м. Скорость полёта – около 300 м/с. Высота полёта на маршевом участке – 50 м. В ходе атаки цели она снижается до 5–7 м. Дальность стрельбы при пуске с высоты 8 500 м достигала 60 км. На марше использовалась инерциальная система управления, на конечном участке полёта включалась активная радиолокационная головка самонаведения.
Самолёты JH-7, построенные в количестве не менее 50 единиц, фактически находились в опытной эксплуатации. В 2004 на вооружение поступила улучшенная модификация JH-7A Flying Leopard II, вооруженная более дальнобойными противокорабельными ракетами.
Модернизированный JH-7A получил новые гораздо более мощные и надёжные двигатели, БРЛС китайской разработки, спутниковую систему навигации, подвесные контейнеры с аппаратурой РЭБ, РТР и целеуказания. Расширилась номенклатура вооружения, количество точек подвески увеличено до 11. Боевая нагрузка доведена до 8 000 кг.
В связи с тем, что твердотопливный реактивный двигатель не обеспечивал требуемой дальности стрельбы, на базе YJ-8 были созданы ракеты YJ-82 и YJ-83, оснащённые компактными турбореактивными двигателями.
ПКР воздушного базирования YJ-82А имеет дальность до 180 км. Стартовый вес ракеты – около 700 кг. Скорость – около 900 км/ч. Высота полета на маршевом участке составляет 20–30 м, перед атакой цели ракета снижается до высоты 5–7 метров и выполняет противозенитный маневр. Бронебойно-фугасная боевая часть весит 165 кг. Её подрыв после проникновения внутрь корпуса способен нанести тяжелые повреждения кораблю класса эсминец.
Ракета YJ-83К, входящая также в состав вооружения дальних ракетоносцев Н-6G/J, является улучшенным вариантом YJ-82А. В ПКР YJ-83К используется современная элементная база, благодаря чему удалось сократить объём, занимаемый электронными блоками, на 25 %. Это позволило увеличить массу БЧ и ёмкость топливного бака.
Помимо ПКР YJ-82 и YJ-83, в состав вооружения JH-7A входят ракеты YJ-701 (С-701) и YJ-704 (С-704) класса «воздух поверхность», пригодные для поражения катеров и судов небольшого водоизмещения.
При стартовой массе 117–160 кг эти ракеты несут БЧ весом 29–48 кг и имеют телевизионное или радиолокационное наведение. Дальность стрельбы – до 35 км.
Последней модификацией «Летающего леопарда» является JH-7AII. Этот самолёт оснащён новым радаром с увеличенной дальностью обнаружения надводных целей, а также более совершенной аппаратурой РЭБ и вооружен сверхзвуковыми ПКР YJ-91.
Китайские авторы пишут, что источником вдохновения при создании ПКР YJ-91 для китайских конструкторов стала советская ракета Х-31.
Ракета YJ-91 имеет массу около 600 кг. Длина – 4,7 м. Диаметр – 0,36 м. Скорость – 3,5 М. Дальность – до 150 км. Боевая часть весит 165 кг.
К 2019 году было построено около 270 самолётов JH-7, JH-7А и JH-7AII. Все бомбардировщики первой модификации уже списаны.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: ударные самолёты JH-7A 14-го учебного бомбардировочного полка в одном строю с учебно-боевыми самолётами L-15 на авиабазе Лайшань
Самолёты JH-7A и JH-7AII стояли на вооружении пяти морских авиационных полков, приписанных к флотам Восточного, Южного и Северного театра военных действий. Некоторые авиационные части были смешанного состава и в них параллельно с бомбардировщиками-ракетоносцами эксплуатировались истребители J-11. В 14-м учебном бомбардировочном полку имелись JH-7A и реактивные учебно-боевые самолёты L-15.
Согласно справочным данным, в авиации ВМС НОАК в 2020 году эксплуатировалось 120 бомбардировщиков-ракетоносцев JH-7A/AII.
Продолжение следует...
- Линник Сергей
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