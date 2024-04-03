Военнослужащих из Бельгии хотят задействовать в обеспечении безопасности Олимпиады в Париже

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Военнослужащих из Бельгии хотят задействовать в обеспечении безопасности Олимпиады в Париже

Как сообщает бельгийский телеканал BRF.be, военнослужащие из Бельгии будут привлечены для обеспечения безопасности на предстоящих летних Олимпийских играх во Франции.

Телеканал ссылается на главу оборонного ведомства Бельгии Людивин Дедондер, которая заявила, что с соответствующей просьбой к бельгийским властям обратилось правительство Франции.



Количество бельгийских военных, которых направят во Францию и их основные функции, пока не определены. Однако, ожидается, что они прежде всего будут заниматься обнаружением и обезвреживанием взрывчатых веществ.

33-е летние Олимпийские игры должны пройти в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. Очевидно, что скопление в одном городе огромного количества гостей со всего мира потребует чрезвычайных мер безопасности. Свой отпечаток на это накладывает и недавний кровавый теракт в России в «Крокус Сити Холле».

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) согласился допустить российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года с рядом условий. Основные из этих условий – это допуск только индивидуальных атлетов и их выступление в нейтральном статусе, т.е. они не будут официально представлять Россию как страну. Также наши спортсмены не смогут участвовать в парадах открытия и закрытия ОИ, а медали не будут учитываться в общем зачёте.
  • Википедия/davric
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24 комментария
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  1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 18:52
    Это их уровень. И не больше.
    1. Shurik70 Ранг пользователя
      Shurik70
      +1
      Сегодня, 18:59
      Даже на охрану стадиона, стало быть, военнослужащих у Франции не хватает.
      Интересный вопрос, а где они сейчас, если в стране их нет, правда?
      Особенно на фоне высказываний ихнего президента
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 19:01
        бельгийские солдаты...ржу... армию люксенбурга ещё привлеките.
  2. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 18:52
    Обычная практика привлечения войск при проведении таких мероприятий, а то что войска с другой страны так то Е. С. там это нормально и никто пальцем тыкать не будет. А вот отобьется ли та Олимпиада в плане спонсоров и организаторов вот то интересно.
  3. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +3
    Сегодня, 18:53
    Международный олимпийский комитет (МОК) согласился допустить российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года с рядом условий.

    По всем направлениям стараются вбить клин в обществе нашем. Многие граждане не поддерживают отправку спортсменов под нейтральным флагом... И я не поддерживаю.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +3
      Сегодня, 19:18
      Цитата: Msi
      Многие граждане не поддерживают отправку спортсменов под нейтральным флагом... И я не поддерживаю.

      Глупыми будут те, кто поедет. Но что поделать. Мозги -не брови, их нарисовать невозможно.
  4. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +1
    Сегодня, 18:55
    военнослужащие из Бельгии будут привлечены для обеспечения безопасности на предстоящих летних Олимпийских играх во Франции

    Своих оставляйте, не отправляйте на украину. И не надо будет привлекать бельгийцев.
  5. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 18:57
    Своих то у лягушатников нет-или доверия не заслуживают?
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 19:00
      костя1, на последнем Ч. М. по футболу так такие французистые-французы были, если такая же ситуация в армии то понятно чего бельгийцев позвали.
      1. костя1 Ранг пользователя
        костя1
        +1
        Сегодня, 19:03
        А бельгийцы типа лучше?-может им северокорейцев позвать?
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 19:05
          костя1, бельгийцы посветлее))) и более надежнее.
  6. Керенский Ранг пользователя
    Керенский
    +1
    Сегодня, 19:01
    Количество бельгийских военных, которых направят во Францию и их основные функции, пока не определены. Однако, ожидается, что они прежде всего будут заниматься обнаружением и обезвреживанием взрывчатых веществ.

    Ну конечно же это армейская, а не полицейская функция! Французы и сами бы могли, но им на Украину срочно захотелось поехать.. Опять же, если рванёт, - бельгийцы недосмотрели.
  7. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 19:10
    Да и класть то на эту клоунаду с верхней полки. Барон де Кубертен небось в гробу переворачивается на все это глядючи!
  8. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:11
    Без привлечения вооружённых сил прибалтийских тигров 100% безопасность олимпийских игр в Париже не обеспечить.
    1. gmss Ранг пользователя
      gmss
      0
      Сегодня, 20:25
      Без привлечения вооружённых сил прибалтийских тигров 100% безопасность олимпийских игр в Париже не обеспечить.

      эстония отправила на ближний восток одного солдата защищать судоходство от хуситов, так что не получится обеспечить 100% безопасность силами 1 литовца и 1 латыша
  9. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 19:14
    Своих уже не хватает или они не желают заниматься несвойственной им работой?
  10. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    0
    Сегодня, 19:15
    Вот это Олимпиада будет в лягушатнике. Кругом солдатня с автоматами. Поляки своих посылают тоже. Ещё БТТ на каждый перекрёсток для полноты картины.
  11. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    0
    Сегодня, 19:15
    laughing Ну в европках и олимпиады. Колючая проволока и войска. Тьфу, ЕПРСТ! Концлагерь, а не спорт!!!
  12. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    0
    Сегодня, 19:19
    камуфляз зачетный сами тушки этой голубятни в них лишние
  13. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 19:25
    Ничего удивительного. Например, лучшие результаты (в самом наилучшем понимании) в Олимпиаде 1980 показал КГБ СССР по мнению спортсменов и оппонентов по профилю работы из стран блока НАТО особенно США. Кстати выражение 101-й километр многие до сих пор помнят особенно цыгане. Но в случае с Францией в плане безопасности огромное сомнение.
  14. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 19:37
    Кстати любопытно найдут ли взаимопонимание высланные в сельскую местность мигранты из крупных городов Франции и сельские жители. Надеюсь встречи на "саммитах" полей Франции пройдут успешно также как и обмен мнениями относительно качества городского навоза и сельского не заставит себя долго ждать. laughing
  15. kroskar99 Ранг пользователя
    kroskar99
    +1
    Сегодня, 20:05
    Бельгийские суперсолдаты - https://www.youtube.com/watch?v=W3_uDG1fwr8&app=desktop
    1. gmss Ранг пользователя
      gmss
      0
      Сегодня, 20:47
      там даже комментаторам смешно при виде этих глинемесов/трансгендеров. интересно как эти каличи будут искать и обезвреживать вв.
      опасные вояки, в первую очередь для окружающих
  16. hohohol Ранг пользователя
    hohohol
    0
    Сегодня, 20:31
    Франция обратилась к 46 странам с просьбой предоставить более 2000 правоохранителей для обеспечения безопасности на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. По информации СМИ, на данный момент 35 стран ответили положительно.

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