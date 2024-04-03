Военнослужащих из Бельгии хотят задействовать в обеспечении безопасности Олимпиады в Париже

Как сообщает бельгийский телеканал BRF.be, военнослужащие из Бельгии будут привлечены для обеспечения безопасности на предстоящих летних Олимпийских играх во Франции.Телеканал ссылается на главу оборонного ведомства Бельгии Людивин Дедондер, которая заявила, что с соответствующей просьбой к бельгийским властям обратилось правительство Франции.Количество бельгийских военных, которых направят во Францию и их основные функции, пока не определены. Однако, ожидается, что они прежде всего будут заниматься обнаружением и обезвреживанием взрывчатых веществ.33-е летние Олимпийские игры должны пройти в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. Очевидно, что скопление в одном городе огромного количества гостей со всего мира потребует чрезвычайных мер безопасности. Свой отпечаток на это накладывает и недавний кровавый теракт в России в «Крокус Сити Холле».Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) согласился допустить российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года с рядом условий. Основные из этих условий – это допуск только индивидуальных атлетов и их выступление в нейтральном статусе, т.е. они не будут официально представлять Россию как страну. Также наши спортсмены не смогут участвовать в парадах открытия и закрытия ОИ, а медали не будут учитываться в общем зачёте.

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