Банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт системы «Мир» из-за опасения попасть под западные санкции
86
Сегодня, 3 апреля, c 9 утра по московскому времени коммерческие банки Киргизии прекратили работу с картами российской платежной системы «Мир». Согласно информации, опубликованной на сайте оператора местной платежной системы «Элкарт», уже с девяти утра по МСК на территории Киргизии стали недоступны оплата, снятие наличных и переводы между вышеупомянутыми картами.
В то же время представители НБ Киргизии заверили, что возможность межбанковских переводов между кредитно-финансовыми организациями страны и российскими банками сохранится.
Как пишет РИА Новости, со ссылкой на представителя МПЦ Киргизии, данное решение было принято местными коммерческими банками на фоне опасения попасть под западные санкции.
В свою очередь, по той же причине от обслуживания карт «Мир» с сегодняшнего дня отказались и банки Казахстана. При этом руководство ЦБ страны заявило, что коммерческие организации самостоятельно приняли такое решение, никаких указаний от регулятора по поводу ограничения работы российской платежной системы не поступало.
Между тем Центробанк не может заставить коммерческие структуры отказаться от подобных действий, так как они принимают такие решения в частном порядке на основании потенциальных выгоды и рисков.
pixabay.com
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация