Банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт системы «Мир» из-за опасения попасть под западные санкции

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Банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт системы «Мир» из-за опасения попасть под западные санкции

Сегодня, 3 апреля, c 9 утра по московскому времени коммерческие банки Киргизии прекратили работу с картами российской платежной системы «Мир». Согласно информации, опубликованной на сайте оператора местной платежной системы «Элкарт», уже с девяти утра по МСК на территории Киргизии стали недоступны оплата, снятие наличных и переводы между вышеупомянутыми картами.

В то же время представители НБ Киргизии заверили, что возможность межбанковских переводов между кредитно-финансовыми организациями страны и российскими банками сохранится.



Как пишет РИА Новости, со ссылкой на представителя МПЦ Киргизии, данное решение было принято местными коммерческими банками на фоне опасения попасть под западные санкции.

В свою очередь, по той же причине от обслуживания карт «Мир» с сегодняшнего дня отказались и банки Казахстана. При этом руководство ЦБ страны заявило, что коммерческие организации самостоятельно приняли такое решение, никаких указаний от регулятора по поводу ограничения работы российской платежной системы не поступало.

Между тем Центробанк не может заставить коммерческие структуры отказаться от подобных действий, так как они принимают такие решения в частном порядке на основании потенциальных выгоды и рисков.
  • pixabay.com
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86 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. PROXOR Ранг пользователя
    PROXOR
    +50
    Сегодня, 16:57
    Ну так в чем дело. Разрешить переводы из России только по картам МИР. И пусть как хотят, так и переводят свои аулы бабло. И на вывоз из страны валюты ограничить для иностранных граждан 100 долларами.
    1. Ilya-spb Ранг пользователя
      Ilya-spb
      +24
      Сегодня, 17:01
      Надо закрывать проект ЕврАзЭс.

      Среди членов - государства-предатели, которым нужны от России только деньги.

      Это Армения, Казахстан и Кыргызстан.
      1. PROXOR Ранг пользователя
        PROXOR
        +28
        Сегодня, 17:02
        А заодно выслать из страны всех "высокоспециализированных" специалистов из этих стран.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +12
          Сегодня, 17:10
          Может нам из-за опасения терактов отказаться от услуг высококвалифицированных специалистов граждан Кыргызстана?
          А вдруг среди них есть террористы?
          Хорошая ответочка будет.
          1. свой1970 Ранг пользователя
            свой1970
            -5
            Сегодня, 17:48
            Хорошая ответочка будет.- ага, очень....
            Вернуться, свергнут нынешнего и изберут чуркобеса - который или филиал ИГИЛа откроет или продасться с потрохами США.
            И получим мы не "где то там далеко" - а практически под боком базы США/Игил.
            Мы Украину так уже профукали...
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              +4
              Сегодня, 18:00
              Цитата: свой1970
              Мы Украину так уже профукали...

              ну как раз не так, а той самой вседозволенностью
              1. свой1970 Ранг пользователя
                свой1970
                +1
                Сегодня, 18:07
                Ну так и в Киргизии будет вседозволенность.
                1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                  Василенко Владимир
                  0
                  Сегодня, 18:29
                  все дозволенность это как раз то что сегодня, они прутся сюда, мы терпим проблемы и мочим, они у себя делают, что хотят, а мы боимся рот открыть, а то вдруг чего-то нет случится
                  нужно как в том анекдоте "...Обезьяна нужно писать с большой буквы, все так глава государства"
        2. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 17:31
          А заодно выслать из страны всех "высокоспециализированных" специалистов из этих стран
          Работники метлы и лопаты должны быть высланы!
          1. PROXOR Ранг пользователя
            PROXOR
            +7
            Сегодня, 17:44
            Слушай. Найдутся и у местного населения, кто готов работать. Просто оплачивать это придётся не как сейчас в ведомости пишут 60000 зп, а на руки 40000 отдают. А придется платить все 60000.
            1. свой1970 Ранг пользователя
              свой1970
              -1
              Сегодня, 18:05
              "как сейчас в ведомости пишут 60000 зп, а на руки 40000 отдают. А придется платить все 60000."- поднимут до 80, на руки отдадут 60, а вам скажут- коммуналку подняли изза того что платить приходиться больше.А кто не захочет 20 отдавать - точно так же как и сейчас просто поджопником за ворота вышибут.
              Я глубочайше сомневаюсь что от замены мигрантов на русских- совесть в ЖКХ проснеться
              1. PROXOR Ранг пользователя
                PROXOR
                0
                Сегодня, 18:10
                Фигушки. Граждане РФ пойдут в прокуратуру накатают и предприимчивого руоковдителя возьмут за 5ю точку. Почему то в госсекторе где работают на 80% граждане РФ такого нет. Это и поликлиники и школы и скорая. Да адже городские автобусы.

                Совесть не проснется, а вот как парочка по статье присядут, так успокоятся.
                1. свой1970 Ранг пользователя
                  свой1970
                  -1
                  Сегодня, 18:19
                  "Граждане РФ пойдут в прокуратуру накатают и предприимчивого руоковдителя возьмут за 5ю точку."- - ага.Поэтому водители одной сети получают 50 по ведомости, а еще 50 налом.Без ведомости...
                  "Почему то в госсекторе где работают на 80% граждане РФ такого нет"- потому что там зп маленькие и персонал тупо разбежиться если у них с 30 000 хотя бы 10 000 отжать.
                  1. PROXOR Ранг пользователя
                    PROXOR
                    0
                    Сегодня, 18:24
                    ДА НУ НА! Вы сначала вопрос в современной конъюнктуре изучите. У меня знакомая, врач детский педиатр (Гражданка Украины) купила в ипотеку квартиру. У неё ЗП что то под 160к. Да это Москва. Но у нас тут и цены на многое выше. Включая ЖКХ и логистику по городу. В Москве пломбу в зуб поставить 25к, за 200км в Серпухове 8-10к. Да ей приходится фигачить на 1,5 ставки, так и врачей нету. Писанины до дури, народу ещё больше. Адекватных мамаш нет от слова совсем. Все считаю врача обслугой.
                    1. свой1970 Ранг пользователя
                      свой1970
                      0
                      Сегодня, 18:29
                      "Да это Москва"- вашу если шемить а она хороший врач- она уйдет в частную на 200- 250-300. А у нас у врачей 30 -40 000 и они в Москву при недоплате убегут ВСЕ галопом.
                      1. PROXOR Ранг пользователя
                        PROXOR
                        0
                        Сегодня, 18:35
                        Не платят в частных таких денег сейчас. Она воет на этих 1,5 ставки от нагрузки и неадекватности руководства. Она уже прозванивала тему. 80-100к. Всё. Чтобы платили 200-300к это надо иметь ИМЯ. Я ж Вам пишу. Вы тему не знаете.

                        Теперь, чтобы сбежать в Москву Вашим врачам. У них семьи, жизнь и все остальное. Попробуйте при таком якоре сорвитесь в Москву. Квартира ПИК ГУАНО студия 10 лямов под драконовские проценты. У моей знакомой так получилось именно потому, что она гражданка Украины. Как репатриант идёт. В нашей стране для своих таких законов нет. Опять же. Что мешает налаживать жизнь на месте? Всё ждете доброго дядю Темнейшего. Сами не? Выяснить зп у главврача, руководителя медучреждением и поставить вопрос ребром. Либо Нормальная зарплата либо ищете полный состав медучреждения. Пока все живут по принципу моя хата с краю, так и будете на местах страдать. А чинуши и дальше будут: мол до бога высоко, до Темнейшего далеко.
                  2. Комментарий был удален.
                2. Василенко Владимир Ранг пользователя
                  Василенко Владимир
                  0
                  Сегодня, 18:32
                  Цитата: PROXOR
                  Граждане РФ пойдут в прокуратуру накатают и предприимчивого руоковдителя возьмут за 5ю точку.

                  граждане рф ни коуда не идут, бо как у них ЗП на уровне минималке, остальное КТУ и это на большинстве пром предприятий
          2. blackGRAIL Ранг пользователя
            blackGRAIL
            -2
            Сегодня, 18:00
            А работать вместо них вы пойдете? Во вторую смену. Ибо у нас дефицит кадров во всех профессиях. Популизм чистой воды. Реальность в том, чтот все "белые" нации не способны обеспечить себя рабочей силой
            1. Vinnibuh Ранг пользователя
              Vinnibuh
              +1
              Сегодня, 18:11
              Не надо повторять глупости. Сделайте норм зп, и не по левому, а с нормальным соц пакетом и народ пойдёт. А про "вторую" работу и тд и тп можно говорить бесконечно, платите норм на одной и люди не будут убиваться на 2х работах + время на семью останется хоть чутка. Задолбали уже своей мантрой про "фсе алкаши и биздельники".
              1. blackGRAIL Ранг пользователя
                blackGRAIL
                0
                Сегодня, 18:15
                Глупость - это отрицать дефицит рабочей силы.
                1. Vinnibuh Ранг пользователя
                  Vinnibuh
                  0
                  Сегодня, 18:22
                  Дефицит согласен есть, но есть но, вы много тожероссиян видите дворниками, разнорабочими? Хотя я частично тоже неправ, разнорабочими есть, но задолбаешься их заставлять нормально работать,зато гонору, или тупыми прикидыватся начинают. Про более профессиональные профессии (сорри за тавтологию) я скромно умолчу.
                  1. blackGRAIL Ранг пользователя
                    blackGRAIL
                    0
                    Сегодня, 18:26
                    Так в этом и неразрешимая проблема. Дефицит уже есть во всех сферах и если депортировать хотя бы одну группу (киргизов или казахов или таджиков или...) проблема начнет расти как лавина. Не может Россия этого себе позволить и те, кто заявляют об обратном - или вруны-популисты или розовые пони.
                    1. Vinnibuh Ранг пользователя
                      Vinnibuh
                      0
                      Сегодня, 18:30
                      Вы меня чуть чуть не правильно поняли. Я не тотально против мигрантов, просто надо проводить хоть какой-то отбор. Есть профессия и хочешь нормально работать-велком, но без толпы родственников.
                2. Василенко Владимир Ранг пользователя
                  Василенко Владимир
                  0
                  Сегодня, 18:38
                  Цитата: blackGRAIL
                  Глупость - это отрицать дефицит рабочей силы.

                  глупость считать что люди ходя на работу ради интереса к общению и поездкам, людям НУЖНА НОРМАЛЬНАЯ ЗП, а когда она не окупает транспорт и еду, то возникает вопрос а на черта мне такая работа
                  простой пример КТК (калиниград) рабочих дефицит, но платят там от силы 30-50 на руки
                  у иногородних 10-15 это транспорт в месяц
                  лично вы пойдете на такую ЗП?!!!
              2. свой1970 Ранг пользователя
                свой1970
                0
                Сегодня, 18:33
                "Сделайте норм зп, и не по левому, а с нормальным соц пакетом и народ пойдёт" сейчас в поле на овощах платят 40 в месяц мигрантам у нас.Русские меньше чем за 70 горбатиться не пойдут - а значит картошка и прочее станет у нас минимум на 30% дороже.В реальности насколько поднимут - фиг его знает, может на 100%
                1. Vinnibuh Ранг пользователя
                  Vinnibuh
                  0
                  Сегодня, 18:38
                  А может просто "прокладкам" между производителем и потребителем аппетиты уменьшить? Да и количество тоже уменьшить?
            2. PROXOR Ранг пользователя
              PROXOR
              0
              Сегодня, 18:14
              Ой да прекратите. СВО показала, ка людям деньги нужны. Что рабочим на складе за полгорода, что улицы мести рядом с домом. ЗП одна и та же. А вот логистика разная.
            3. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 18:35
              Цитата: blackGRAIL
              Популизм чистой воды. Реальность в том, чтот все "белые" нации не способны обеспечить себя рабочей силой

              простите а лично вы кем трудитесь?!
              кстати не подскажите как это в СССР обходились без таджиков в москве?!!
              да и дворником по всему союзу шишь устроиться можно было
              месяц назад ради интереса посмотрел ЗП дворников, от 15 до 25 и много пойдут на эту ЗП?!!!!
          3. Влад Барятинский Ранг пользователя
            Влад Барятинский
            +2
            Сегодня, 18:18
            Цитата: Голландец Михель
            Работники метлы и лопаты должны быть высланы!

            Сам готов занять место?
      2. Starover_Z Ранг пользователя
        Starover_Z
        +2
        Сегодня, 17:49
        Цитата: Ilya-spb
        Надо закрывать проект ЕврАзЭс.

        Среди членов - государства-предатели, которым нужны от России только деньги.

        Это Армения, Казахстан и Кыргызстан.

        Так и Киргизы присоединяются к ним. Правильно выше PROXOR (Сергей) написал про деньги для гастриков - только рубли и минимум валют !
      3. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 17:51
        Киргизия
        Только так правильно по-русски

        Сами не видите как прогибаетесь
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 18:01
          Цитата: Ivan№One
          Сами не видите как прогибаетесь

          ну это вы глупость написали, уж простите
      4. ААК Ранг пользователя
        ААК
        +1
        Сегодня, 18:10
        Так там кроме Белоруссии в этом мёртворождённом ЕврАзЭс, все остальные, выражаясь толерантно - "ситуативные попутчики", но увы-увы, либо Гаранту не хватает металла ликвидировать это безобразие, либо всё же чего-то полезное и нужное сейчас мы от этих прилипал всё же пока получаем... а на счёт "евразийских" специалистов - для бОльшей половины из них должно быть исключительно "хурджин-вокзал-кишлак"
    2. Electrical Ранг пользователя
      Electrical
      0
      Сегодня, 18:03
      Разрешить переводы из России только по картам МИР. И пусть как хотят, так и переводят свои аулы бабло.
      Так они утверждают, что это не политическое решение, а сугубо коммерческое. А нам тогда какая выгода от их переводов? Нужно просто ввести пошлину на переводы в эти страны в размере 90%, и пусть переводят сколько хотят.
      1. PROXOR Ранг пользователя
        PROXOR
        0
        Сегодня, 18:18
        Ну я примерно так и написал. Переводы мимо карты мир в долларах 90%. По карте МИР в долларах 50%. По карте МИР в рублях 10%. И будет "мир и жвачка".

        А вообще Сберу пора бы задуматься. Коль не государство Кыргызстан не запрещает оборот карты МИР и переводы по ним. Открыться в Кыргызстане и потихоньку поставить местный банковский сектор в позу бегущей лошади. А когда банковский сектор местного пошива будет на лопатках, уже можно и правительству диктовать волю Темнейшего.
  2. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    -1
    Сегодня, 16:58
    Потом не плакайте , когда ответочка прилетит.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 17:05
      Цитата: Ирек
      Потом не плакайте

      а чего им плакать?!!!
      пр машкиным озабоченностям?
      так им на них вдоль и поперек
    2. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 17:14
      Ответочку нужно было анонсировать, предполагая такое развитие событий, а так взвешивая потенциалы наши вроде бы союзники оценивают нас в минус. Киргизия до сих пор этого не делала. Плохой сигнал сеножуям.
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:58
    А как мигранты на родину деньги будут переводить.США беспокоится о выводе капитала из России?
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 17:04
      Цитата: tralflot1832
      А как мигранты на родину деньги будут переводить.

      очень просто, у них у всех карты своих банков
    2. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +3
      Сегодня, 17:09
      Написано же, межбанковские переводы остаются. Из России в кишлак.
  4. фа2998 Ранг пользователя
    фа2998
    +8
    Сегодня, 16:59
    А наши мечтатели в Кремле,считают эти страны нашими союзниками.Собирают всякие сборища типа БРИКС или ЕАЭС и считают лидером второй половины мира.Да наплевать этим странам -регулярно показывают анти-российскую позицию.Они сами на уме. hi
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 17:17
      Совершенно верно, и поменять ситуацию могут только победы на фронте и жесткая активность во внешней политике. А так и в самом деле, члены этих объединений себе на уме, сидят наблюдают в лучшем случае. Если что и штатовский сапог оближут с радостью, даже Китай похоже, не только маленькая Киргизия.
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 18:07
        Не смогут. Пока сохраняется мощь и влияния доллара (американской финансовой системы) не изменится ничего. Весь мир боится ведь не США, а отлучения от нее.
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          -1
          Сегодня, 18:12
          К сож да, без отказа от доллара, который оборзевший запад отоваривает по всему миру, будет трудно. Надо к этой цели как то двигаться.
  5. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    0
    Сегодня, 17:00
    Вот они партнёры, союзники, друзья, а при случае шаг в сторону. Но их продолжат облизывать, а то вдруг в открытую перейдут на тёмную сторону
  6. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +7
    Сегодня, 17:03
    гастарбайтеров киргизских на родину, на переводы в киргизию налог 50%
  7. Wratch Ранг пользователя
    Wratch
    +7
    Сегодня, 17:04
    Опасения дело такое,санкции... а вдруг американцы наложат? А Россия, она что,утрется как всегда. А может эти замечательные банки тут прижать? Или организовать депортацию граждан Киргизии и Казахстана? А то санкции может будут,может нет,а вот тут сразу и по башке хитрозадых восточных банкиров?
    1. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      +7
      Сегодня, 17:10
      Цитата: Wratch
      А может эти замечательные банки тут прижать?

      А тут есть эти банки? Есть, что прижимать?
      Цитата: Wratch
      Или организовать депортацию граждан Киргизии и Казахстана?

      Нет смысла. Как по мне, лучшим ответом был бы отказ обслуживать в России карты киргизских банков. Полностью симметричная реакция.
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +2
        Сегодня, 17:37
        лучшим ответом был бы отказ обслуживать в России карты киргизских банков. Полностью симметричная реакция.

        останемся без параллельного импорта, т.е без всего what
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          -1
          Сегодня, 17:47
          Не хотите же Вы сказать, что параллельный импорт весь идёт через Киргизию?
          1. Владимир80 Ранг пользователя
            Владимир80
            -1
            Сегодня, 17:52
            не знаю, но то что с "импортозамещением" от дениса-проказника мы остались безо всего - это 100%
          2. blackGRAIL Ранг пользователя
            blackGRAIL
            0
            Сегодня, 18:11
            Он идет через страны, которые отказываются работать с картами МИР.
  8. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 17:05
    Между тем Центробанк не может заставить коммерческие структуры отказаться от подобных действий

    А у нас есть государственные структуры? Из всех только ЦБ неопределённой подчинённости и ориентированности...Он же призван укреплять национальную валюту, а в итоге укрепляет доллар...
    Может это американская структура? belay
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +5
      Сегодня, 17:29
      Может это американская структура? belay

      я смотрю народ начинает что-то подозревать! laughing
  9. Александр S Ранг пользователя
    Александр S
    -2
    Сегодня, 17:08
    я месяц назад сделал карту в киргизском банке, сегодня звонил в банк, сказали что от крупных банков типа сбера или тинькова переводы не будут проходить, но от ряда небольших российских банков и список не малый платежи проходить будут...так что для галочки! обойдут и это! И, да, не только киргизы заинтересованы в платежах, а и все российские граждане, которые хотя бы раз в год едут в отпуск за рубеж! Наличие карты безопаснее, чем таскаться с наличкой, которую можно потерять или может быть украдена!
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 17:22
      Так и это временно, пока не прижмут. Тут надо что принципиально с т.н. партнерами решать
      1. Александр S Ранг пользователя
        Александр S
        0
        Сегодня, 17:28
        Мне кажется заинтересованность киргизских банков и Киргизии в целом все решит, лишится переводов от работающих в России киргизов и от россиян не захотят! В крайнем случае создадут банк, которому будет плевать на санкции и он выступит как транзитер переводов, ну как Россия в Крыму создала под это банк РНКБ, который вполне успешно работал там до настоящего времени! Десять лет же Сбер, тиньков и прочие боялись туда заходить.
        1. blackGRAIL Ранг пользователя
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 18:14
          Именно Банки во всем мире заинтересованы в том, что бы не попасть под молот американских санкций.
          1. Александр S Ранг пользователя
            Александр S
            0
            Сегодня, 18:37
            Я же написал, создадут банк прокладку, наподобие крымского РНКБ или ПСБ, которому на санкции будет с высокой башни, он не инвестирует за рубежом и не финансирует зарубежные проекты
    2. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 17:32
      все российские граждане, которые хотя бы раз в год едут в отпуск за рубеж

      2-3 млн уставших от непосильной работы россиян, которым необходимо потратить валюту на курортах турции, египта и эмиратов...
      1. Александр S Ранг пользователя
        Александр S
        -2
        Сегодня, 17:36
        Это что упрек? А, например, россияне, которые вкалывают на северах при сорокоградусном морозе по 8-10 месяцев в году и которые могут в отпуск съездить только зимой должны ехать загорать в -10 градусов в Краснодарский край? Да и почему все те кто могут поехать должны себе в этом отказывать?
        1. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
          Медведев_Дмитрий
          +1
          Сегодня, 17:57
          Потому что война идёт, сплотиться надо.
          1. Александр S Ранг пользователя
            Александр S
            0
            Сегодня, 18:01
            Война не объявлена, идет СВО! И поясните, пож-та, каким образом человек отработав 11 месяцев на своем рабочем месте, должен "сплотиться" за две недели отпуска? И, да, вы предлагаете прикрыть и курорты Крыма, Сочи и прочие? Или оплата втридорога за эти курорты по сравнению с Египтом больше способствует "сплачиванию"?
            1. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
              Медведев_Дмитрий
              0
              Сегодня, 18:10
              Уже теплее... Позиция понятна - пусть кто-то воюет, пусть кто-то сплачивается, а я в Египтах погреюсь... wink
              1. Александр S Ранг пользователя
                Александр S
                +1
                Сегодня, 18:28
                В вашем контексте слово "сплачиваться" имеет эфемерное значение! Вам задали вопрос, как надо "сплачиваться" за две недели отпуска? Как должны сплачиваться дети, женщины и люди старшего возраста? Вы в курсе, что от отпуска отказаться вам КЗОТ не позволит? Вас просто выгонят в плановый отпуск! И что противозаконного в том, что человек поедет в Египет? А вас не смущает, что работают концертные залы, театры, прочие развлекательные мероприятия, нефтяные и газовые магнаты, в том числе и государственные люди, покупают всяких иностранных футболистов, хоккеистов за туеву кучу денег и еще платят им зарплату? А вы придираетесь к обычным людям, которые на две недели уезжают отдыхать!
  10. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 17:13
    В то же время представители НБ Киргизии заверили, что возможность межбанковских переводов между кредитно-финансовыми организациями страны и российскими банками сохранится.
    А как же иначе несчастные киргизские сёстры с братьями деньги в Киргизию переводят не менее несчастным родственникам.

    В свою очередь, по той же причине от обслуживания карт «Мир» с сегодняшнего дня отказались и банки Казахстана.
    Токаев немного заигрался, совсем чуть чуть. А в какой связи не ужесточить миграционные требования к гражданам из Казахстана и Киргизии , на примере граждан из Таджикистана которые в полной мере проявились причем не первый раз ?!
  11. zontov79 Ранг пользователя
    zontov79
    +2
    Сегодня, 17:15
    Запретить въезд в Россию всем киргизам раз они боятся вторичных санкций. Запретить переводы в киргизские банки. Ну они сами не хотят работать, так надо помочь.
  12. berlaga2005 Ранг пользователя
    berlaga2005
    -3
    Сегодня, 17:20
    Россия заинтересована хоть в какой-то стабильности азиатских республик, особенно Таджикистана. Если Россия уйдет оттуда, то придут туда скорее всего не НАТО или Китай, а ИГИЛ (запрещено в РФ)
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +4
      Сегодня, 17:35
      Россия заинтересована хоть в какой-то стабильности азиатских республик

      итог этой политики "стабильности" - антироссийские настроения в этих республиках, интеграция в них британских и американских фондов и постепенное вхождение в зону интересов нато...
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 18:17
        Да, узбеки например с радостью участвуют в мутных схемах с ией, убедительно прося прессу их не публичить.

        Очень показателен уровень финансирования американцами через офис военного сотрудничества, подчинённого Центральному командованию ВС США. С 218 тысяч долларов в 2018-2019 финансовом году до 16,5 млн долларов в 2023 финансовом году.

        Особенно интересно то, что в узбекском министерстве обороны «с уважением попросили воздержаться от публикации информации о факте подписания соглашения между странами», простирающегося на обучение персонала и поставки техники.
  13. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    0
    Сегодня, 17:28
    winked Да найдут как эту пиндocoвскую байду обойти. Создадут новый банк под крышей старого. Не в первой. laughing
  14. AlexWar
    AlexWar
    +1
    Сегодня, 17:32
    Киргизам думаю тоже все закроют, в том числе газ, нефть. Проучить можно, давайте им не поставлять нефть газ. Пусть откуда хотят везут.
    Еще недавно говорили что машины из Киргизии везут, ну вот и эту лавочку прикрыли
    Воевать надо лучше, на заводах работать лучше, санкции постепенно затягивают гайки.
    Все это понимают что слабая Россия она никому не нужна, пример Армения, мы им уже не друзья
    Американская банковская система везде лезет со своим свифтом.
    1. AlexWar
      AlexWar
      +1
      Сегодня, 17:38
      Америка все платежи видит, надо создавать национальные банки для работы. Надо по моему все транзитные платежи шифровать. Чтобы платежи доходили до адресата.
      Ну например два банка связались друг с другом одобрили свои платежи, далее система зашифровала и отправмила деньги через банк корреспондент платеж. Никто не видит что за деньги куда они идут
      1. AlexWar
        AlexWar
        +1
        Сегодня, 17:46
        Или на уровне центробанков надо делать шифрование платежей, чтобы когда платеж заходил в страну не было понятно откуда он. На уровне ЦБ стран было понятно куда и кому идут платежи. Возможность расшифровки была только у ЦБ страны.
        Платеж уходит в наш цб, далее цб соединяется системой шифрования платежей с цб другой страны, и платеж, становится обезличенным, но имеет банк получатель и фирма или человек.
        Никая иностранная система не влезет в эти платежи. Они будут видеть только зашифрованные данные, одобренные местными центробанками.
        В условиях санкций надо просто закрывать платежи. Чтобы обычные банки не сливали информацию за деньги чьи это были платежи
  15. Владимир_Д Ранг пользователя
    Владимир_Д
    +4
    Сегодня, 17:36
    Киргизия вслед за Арменией и Казахстаном прекращает работу карт «Мир»

    Из опасения американских санкций. Интересно, от чего Бишкек получит больший ущерб - от санкций США или от прекращения переводов из России.

    Это можно было бы проверить опытным путем, разрешив переводы между странами только через российскую платежную систему.

    @sashakots
  16. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 17:40
    Между тем Центробанк не может заставить коммерческие структуры отказаться от подобных действий, так как они принимают такие решения в частном порядке на основании потенциальных выгоды и рисков.
    А санкции стран ЕС и США могут повлиять на финансово-кредитную работу в странах ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС ?! Кстати Токаев почти похож на Эрдогана кто с кого списывает вопрос риторический ...
  17. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    +2
    Сегодня, 17:47
    А нам тут пишут что англосаксонский гегемон уже ничего не решает, но вот если смотреть, то потихоньку заставляют других исполнять санкции или те сами боятся ответных санкций.
  18. юрий Л Ранг пользователя
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 17:49
    Так получается не нужно им ЕврАзЭС. Если бы было выгодно, то они бы даже не заикались об этом.Запад не перевесил бы Россию Переводы конечно будут, но... дороже. А как человек, связанный со стройкой скажу, что количество трудовых мигрантов в прошлом году сократилось на 20-30%, в этом году уже и часть оставшихся бригад уехала мимо РФ, кто на Ближний Восток, а кто и в Европу, и работу легко на стройках находят там. Послушайте строительные планерки сейчас- все срывы сроков начинаются и заканчиваются не неплатежами, не отсутствием проектных решений, не отсутствием материалов как раньше, а отсутствием работников. Русские... Есть и они, но крайне мало желающих почему то заливать бетон на высоте 100м в минус 30 с постоянной угрозой личной безопасности (хотя СИЗ конечно все выданы)даже за 200-250тысяч. конечно при условии минимум 3 этажа монолита в расчете на бригаду в месяц .Это факт. И даже за 300 мало на такой работе русских людей. Разве что на слаботочке большинство русских работает, а на сантехнике и электрике соотношение уже 50/50. Причем многие работают как на вахте крупных городах и несмотря на это подвержены ...понятно чему даже в процессе производства, увы. А Заказчик почему то сложно соглашается на такую зарплату в смете или в калькуляции. Вот и начинается диктат иностранных работников, которые желают получать минимум 1500 долларов - месяц поработаем, деньги за брак не получим, убежим к соседнему Заказчику, который не так сильно требует качество.А что Заказчику потом с браком делать?Так реально вырисовывается проблема в первую очередь из за низкого курса рубля. Как было хорошо в начале 2010, у нас только в организации работало более 500 югославских рабочих, но в 2014 все они почему то единомоментно встали на крыло.Ну а с картами МИР уже до кучи, просто стоимость переводов будут в зарплату закладывать.И не надо про ПТУ тут говорить, вы еще наберите туда молодежь, готовую на вышеназванные условия( вчера пришли двое молодых устраиваться бетонщиками, просят ... 4000 долларов, оказывается у них одноклассник уехал в страну вероятного противника, и столько там зарабатывает, а они здесь что, хуже?Понятно, пошли дальше, но...другие приходившие просят не намного меньше.А средняя зарплата в РФ по данным Росстата для справки-750 долларов, в большинстве отраслей и ее получают такую только путем сложения /деления зарплаты гендиректора и 100 работников предприятия
  19. неприкаянный Ранг пользователя
    неприкаянный
    +1
    Сегодня, 18:05
    Сделать комиссию 50% с перевода за границу всем и госпошлину ещё 50%, а с карты Мир по-мизеру и сразу карты Мир заработают у всех"союзников"....
  20. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +2
    Сегодня, 18:05
    Им то что до западных санкций-у них, с одной стороны, Россия-с другой Китай и Ираны всякие
  21. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    -2
    Сегодня, 18:08
    От чего такая ненависть к рядовым гражданам Киргизии? Тут воду мутят коммерсы. Как говорят американцы, бизнес и ничего личного.
  22. Incvizitor Ранг пользователя
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 18:10
    Надо им разрешить переводы только через карты мир и запретить вывоз более 50 тыс из России.
    1. PROXOR Ранг пользователя
      PROXOR
      +2
      Сегодня, 18:25
      50к многовато. 10к за глаза.
  23. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 18:13
    Цитата: Бородач
    Может нам из-за опасения терактов отказаться от услуг высококвалифицированных специалистов граждан Кыргызстана?
    А вдруг среди них есть террористы?
    Хорошая ответочка будет.

    Для начала даыайте опять начнем писать Киргизия
    Как всю жизнь писали
  24. Сергей3 Ранг пользователя
    Сергей3
    0
    Сегодня, 18:36
    С этим бороться как раз просто: ввести дикие комиссии для работающих в России Киргизов на использование любых карт, кроме карты МИР. Сами найдут выход из положения. А по большому счёту, зря зациклились на названии карты МИР, можно регулярно перевыпускать карты с другими названиями, но с тем же функционалом.

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