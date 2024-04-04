Строительство патрульных кораблей пр. 22160
Закладка корабля "Виктор Великий", 25 ноября 2016 г.
Российская судостроительная промышленность продолжает строить для военно-морского флота современные патрульные корабли / корветы проекта 22160. Сейчас на стапелях на разных стадиях строительства находятся сразу два очередных корпуса этого типа. В обозримом будущем их спустят на воду, проведут оставшиеся мероприятия и примут в боевой состав ВМФ. Новые корабли должны будут усилить надводную компоненту Черноморского флота.
В процессе строительства
Строительство патрульных кораблей пр. 22160 сейчас ведется Зеленодольским заводом им. А.М. Горького с 2014 г. Пятый корвет этого типа (четвертый серийный) был заложен в ноябре 2016 г. и получил имя «Виктор Великий». В связи с объективными факторами этот корпус до сих пор находится в сборочном цеху, но строительство успешно продвигается вперед, и регулярно появляются новости о нем.
2 апреля в министерстве обороны состоялось селекторное совещание с руководящим составом вооруженных сил, основной темой которого стали вопросы военного строительства, выполнение государственного оборонного заказа и т.д. В частности, в своей вступительной речи министр Сергей Шойгу поднял тему строительства новых боевых кораблей для ВМФ.
Министр напомнил, что Зеленодольский завод им. А.М. Горького выполняет несколько крупных заказов флота. Так, предприятие продолжает серийное строительство малых ракетных кораблей пр. 22800 «Каракурт». В течение года предприятие должно достроить, испытать и передать ВМФ три новых вымпела этого типа.
Также завод занимается строительством патрульных кораблей пр. 22160. Постройка пятого корвета этого типа, «Виктора Великого», успешно доведена до завершающей стадии. Впрочем, в открытой части совещания министр не стал уточнять подробности идущих работ, сроки их выполнения и т.д.
В ходе селекторного совещания руководство Минобороны и предприятия-подрядчика обсудили вопросы строительства кораблей двух типов. В частности, уделили внимание выполнению установленного графика работ и его возможной оптимизации. Какие идеи обсудили, и к каким результатам пришли, не сообщается.
Точные сроки завершения строительства «Виктора Великого» пока остаются неизвестными. Однако ранее сообщалось, что корабль могут спустить на воду до конца 2024 г. После этого в течение года или более будут выполнены оставшиеся строительные работы и проведены испытания, и затем корабль пополнит боевой состав КЧФ.
Представитель серии
Напомним, проект патрульного корабля / корвета «22160» разрабатывался в начале десятых годов в АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (г. Санкт-Петербург). Задачей проекта являлось создание боевого корабля с ракетным и артиллерийским вооружением, способного защищать судоходство, бороться с террористами или пиратами, охранять акватории и решать иные задачи в ближней и дальней морской зоне.
Первый заказ на строительство новых кораблей получил Зеленодольский завод им. Горького. После возвращения Крыма, к программе строительства подключили предприятие «Залив» (г. Керчь). Впрочем, основное производство осталось в Зеленодольске, а на крымской площадке построили только два корабля.
Головной корвет нового типа, «Василий Быков», был заложен на заводе им. Горького в феврале 2014 г. Строительство продолжалось до августа 2017-го, когда готовый корпус спустили на воду. Следующие мероприятия заняли больше года, и в декабре 2018 г. заказчик принял новый корабль. В июле 2014 г. в Зеленодольске заложили первый серийный корабль под именем «Дмитрий Рогачев». Его спустили на воду в апреле 2018 г. и приняли в состав КЧФ в июне следующего года.
"Василий Быков" - головной корвет серии
В феврале 2016 г. на заводе «Залив» состоялась закладка корвета «Павел Державин» – первого корабля серии, строившегося в Крыму. В феврале 2019 г. его спустили на воду и в ноябре 2020-го передали заказчику. Второй «крымский» корабль под именем «Сергей Котов» строился с мая 2016 г. по январь 2021-го. В июле 2022-го он пополнил состав флота.
В ноябре 2016 г. в Зеленодольске стартовало строительство «Виктора Великого» – уже пятого корабля пр. 22160. Как сообщается, он находится на финальных стадиях строительства на стапелях, и в ближайшее время следует ожидать спуск на воду. Учитывая темпы выполнения работ по предыдущим вымпелам, можно предполагать, что корабль сдадут заказчику не ранее конца текущего года.
В январе 2018 г. заложили шестой корабль пр. 22160 – «Николай Сипягин». Пока он находится в сборочном цеху и далек от спуска на воду. Как скоро завершат текущий этап работ и перейдут на следующий, неизвестно. По всей видимости, все зависит от того, когда высвободятся ресурсы и персонал, занятые постройкой «Виктора Великого».
Изначально Минобороны и ВМФ планировали построить шесть кораблей нового типа. В дальнейшем обсуждалось предложение об увеличении серии вдвое с целью соответствующего улучшения потенциала надводного флота. Тем не менее, было решено сохранить запланированные объемы серии. Таким образом, уже заложенный «Николай Сипягин» должен стать последним представителем пр. 22160. Впрочем, нельзя исключать, что министерство обороны изменит свое мнение и в будущем разместит дополнительные заказы на увеличение серии.
Технические особенности
Корвет пр. 22160 представляет собой корабль традиционной конструкции длиной ок. 94 м и шириной до 14 м с полным водоизмещением 1800 т. Экипаж – 28 чел. с возможностью увеличения до 75-80 чел.
"Дмитрий Рогачев" - первый серийный корабль
Корпус и надстройка выполнены с использованием стелс-технологий и имеют соответствующие обводы. Интересной особенностью конструкции является наличие места для размещения модуля дополнительной нагрузки – это может быть ударное вооружение, специальная аппаратура и т.д.
Корабли имеют дизельную силовую установку. Головной корпус оснастили четырьмя двигателями MTU 20V4000G63L мощностью по 3670 л.с. На серийных стоит пара отечественных дизелей 16Д49 мощностью 6000 л.с. каждый. Мощность выдается на два гребных вала. Также энергетическая установка включает несколько дизель-генераторов. Корвет развивает скорость до 25 узлов и имеет дальность плавания 6 тыс. морских миль. Автономность плавания – 60 суток.
Проект 22160 отличается специфическим составом вооружения, соответствующим задачам патрулирования и борьбы с пиратами или с иным плохо оснащенным противником. Для освещения обстановки и поиска целей используется РЛС «Позитив-НК». Поиск подводных объектов осуществляется гидроакустическим комплексом «Ариадна». Имеется комплекс РЭБ ТК-25 и система отстрела помех ПК-10.
На палубе корабля перед надстройкой находится 76-мм артиллерийская установка АК-176М с боезапасом 304 выстрела. Также имеются две тумбовые установки с 14,5-мм пулеметами КПВ и гранатометы ДП-64 и ДП-65. Противовоздушная оборона обеспечивается ствольным вооружением и несколькими ПЗРК «Игла» или «Верба». В надстройке имеется ангар для размещения одного вертолета, в корпусе – место для моторной лодки. Также корабль может перевозить и применять БПЛА по типу «Орлана-10».
В качестве дополнительной нагрузки корвет пр. 22160 может перевозить ЗРК «Тор» и различное вспомогательное оснащение. Сообщалось о возможности внедрения ударных и оборонительных ракетных комплексов в контейнерном исполнении, но пока такие идеи остаются нереализованными.
"Павел Державин" - корабль постройки завода "Залив"
Опыт применения
С момента поступления на службу корабли пр. 22160 регулярно участвовали в разных учениях, и их экипажи отрабатывали поиск и поражение различных целей. Кроме того, на протяжении последних двух лет имеющиеся корветы активно привлекаются к боевой работе в рамках текущей Спецоперации. Они отвечают за защиту береговых объектов, сопровождают торговые суда и борются с разными угрозами.
Накоплен значительный опыт боевого применения, который позволяет делать выводы о дальнейшем развитии подобных кораблей. Так, показано, что патрульные корветы нуждаются в усилении штатной системы ПВО и внедрении новых вооружений. Противник активно применяет различные БПЛА и авиационные средства поражения, и корабль должен иметь возможность в полной мере защищать себя от таких угроз. С этой целью ранее корветы стали нести на палубе модуль «Тор», а в будущем ожидаются новые решения в этой сфере.
Украинские формирования неоднократно пытались атаковать наши патрульные корабли с применением безэкипажных катеров-камикадзе. Для защиты от такой техники применяются штатные артиллерия и пулеметы. Очевидным шагом выглядит увеличение числа средств наблюдения, в т.ч. всесуточных, и ствольных систем вооружения. Это позволит повысить вероятность своевременного обнаружения и уничтожения приближающегося катера и снизить риски его прорыва к кораблю.
Корабли в строю
К настоящему времени промышленность построила и передала Черноморскому флоту несколько патрульных кораблей пр. 22160, и сейчас они активно эксплуатируются и решают различные задачи. В ходе боевого применения возникают определенные трудности и риски, а кроме того, корабли подвергаются критике из-за тех или иных особенностей.
Тем не менее, командование считает, что корветы пр. 22160 нужны флоту, в результате чего продолжается эксплуатация имеющихся вымпелов и строятся новые. Как недавно сообщили в Минобороны, пятый корпус серии уже находится на завершающей стадии строительства, и приближается момент его сдачи в эксплуатацию. Возможно, на текущем этапе будут приняты меры, и строящиеся пятый и шестой корабли серии получат обновленный состав вооружения и оснащения, доработанный с учетом опыта боевых действий.
- Рябов Кирилл
- Зеленодольский завод им. Горького, Минобороны РФ
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