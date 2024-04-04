Строительство патрульных кораблей пр. 22160

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Строительство патрульных кораблей пр. 22160
Закладка корабля "Виктор Великий", 25 ноября 2016 г.


Российская судостроительная промышленность продолжает строить для военно-морского флота современные патрульные корабли / корветы проекта 22160. Сейчас на стапелях на разных стадиях строительства находятся сразу два очередных корпуса этого типа. В обозримом будущем их спустят на воду, проведут оставшиеся мероприятия и примут в боевой состав ВМФ. Новые корабли должны будут усилить надводную компоненту Черноморского флота.



В процессе строительства


Строительство патрульных кораблей пр. 22160 сейчас ведется Зеленодольским заводом им. А.М. Горького с 2014 г. Пятый корвет этого типа (четвертый серийный) был заложен в ноябре 2016 г. и получил имя «Виктор Великий». В связи с объективными факторами этот корпус до сих пор находится в сборочном цеху, но строительство успешно продвигается вперед, и регулярно появляются новости о нем.

2 апреля в министерстве обороны состоялось селекторное совещание с руководящим составом вооруженных сил, основной темой которого стали вопросы военного строительства, выполнение государственного оборонного заказа и т.д. В частности, в своей вступительной речи министр Сергей Шойгу поднял тему строительства новых боевых кораблей для ВМФ.

Министр напомнил, что Зеленодольский завод им. А.М. Горького выполняет несколько крупных заказов флота. Так, предприятие продолжает серийное строительство малых ракетных кораблей пр. 22800 «Каракурт». В течение года предприятие должно достроить, испытать и передать ВМФ три новых вымпела этого типа.

Также завод занимается строительством патрульных кораблей пр. 22160. Постройка пятого корвета этого типа, «Виктора Великого», успешно доведена до завершающей стадии. Впрочем, в открытой части совещания министр не стал уточнять подробности идущих работ, сроки их выполнения и т.д.


В ходе селекторного совещания руководство Минобороны и предприятия-подрядчика обсудили вопросы строительства кораблей двух типов. В частности, уделили внимание выполнению установленного графика работ и его возможной оптимизации. Какие идеи обсудили, и к каким результатам пришли, не сообщается.

Точные сроки завершения строительства «Виктора Великого» пока остаются неизвестными. Однако ранее сообщалось, что корабль могут спустить на воду до конца 2024 г. После этого в течение года или более будут выполнены оставшиеся строительные работы и проведены испытания, и затем корабль пополнит боевой состав КЧФ.

Представитель серии


Напомним, проект патрульного корабля / корвета «22160» разрабатывался в начале десятых годов в АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (г. Санкт-Петербург). Задачей проекта являлось создание боевого корабля с ракетным и артиллерийским вооружением, способного защищать судоходство, бороться с террористами или пиратами, охранять акватории и решать иные задачи в ближней и дальней морской зоне.

Первый заказ на строительство новых кораблей получил Зеленодольский завод им. Горького. После возвращения Крыма, к программе строительства подключили предприятие «Залив» (г. Керчь). Впрочем, основное производство осталось в Зеленодольске, а на крымской площадке построили только два корабля.

Головной корвет нового типа, «Василий Быков», был заложен на заводе им. Горького в феврале 2014 г. Строительство продолжалось до августа 2017-го, когда готовый корпус спустили на воду. Следующие мероприятия заняли больше года, и в декабре 2018 г. заказчик принял новый корабль. В июле 2014 г. в Зеленодольске заложили первый серийный корабль под именем «Дмитрий Рогачев». Его спустили на воду в апреле 2018 г. и приняли в состав КЧФ в июне следующего года.


"Василий Быков" - головной корвет серии

В феврале 2016 г. на заводе «Залив» состоялась закладка корвета «Павел Державин» – первого корабля серии, строившегося в Крыму. В феврале 2019 г. его спустили на воду и в ноябре 2020-го передали заказчику. Второй «крымский» корабль под именем «Сергей Котов» строился с мая 2016 г. по январь 2021-го. В июле 2022-го он пополнил состав флота.

В ноябре 2016 г. в Зеленодольске стартовало строительство «Виктора Великого» – уже пятого корабля пр. 22160. Как сообщается, он находится на финальных стадиях строительства на стапелях, и в ближайшее время следует ожидать спуск на воду. Учитывая темпы выполнения работ по предыдущим вымпелам, можно предполагать, что корабль сдадут заказчику не ранее конца текущего года.

В январе 2018 г. заложили шестой корабль пр. 22160 – «Николай Сипягин». Пока он находится в сборочном цеху и далек от спуска на воду. Как скоро завершат текущий этап работ и перейдут на следующий, неизвестно. По всей видимости, все зависит от того, когда высвободятся ресурсы и персонал, занятые постройкой «Виктора Великого».

Изначально Минобороны и ВМФ планировали построить шесть кораблей нового типа. В дальнейшем обсуждалось предложение об увеличении серии вдвое с целью соответствующего улучшения потенциала надводного флота. Тем не менее, было решено сохранить запланированные объемы серии. Таким образом, уже заложенный «Николай Сипягин» должен стать последним представителем пр. 22160. Впрочем, нельзя исключать, что министерство обороны изменит свое мнение и в будущем разместит дополнительные заказы на увеличение серии.

Технические особенности


Корвет пр. 22160 представляет собой корабль традиционной конструкции длиной ок. 94 м и шириной до 14 м с полным водоизмещением 1800 т. Экипаж – 28 чел. с возможностью увеличения до 75-80 чел.


"Дмитрий Рогачев" - первый серийный корабль

Корпус и надстройка выполнены с использованием стелс-технологий и имеют соответствующие обводы. Интересной особенностью конструкции является наличие места для размещения модуля дополнительной нагрузки – это может быть ударное вооружение, специальная аппаратура и т.д.

Корабли имеют дизельную силовую установку. Головной корпус оснастили четырьмя двигателями MTU 20V4000G63L мощностью по 3670 л.с. На серийных стоит пара отечественных дизелей 16Д49 мощностью 6000 л.с. каждый. Мощность выдается на два гребных вала. Также энергетическая установка включает несколько дизель-генераторов. Корвет развивает скорость до 25 узлов и имеет дальность плавания 6 тыс. морских миль. Автономность плавания – 60 суток.

Проект 22160 отличается специфическим составом вооружения, соответствующим задачам патрулирования и борьбы с пиратами или с иным плохо оснащенным противником. Для освещения обстановки и поиска целей используется РЛС «Позитив-НК». Поиск подводных объектов осуществляется гидроакустическим комплексом «Ариадна». Имеется комплекс РЭБ ТК-25 и система отстрела помех ПК-10.

На палубе корабля перед надстройкой находится 76-мм артиллерийская установка АК-176М с боезапасом 304 выстрела. Также имеются две тумбовые установки с 14,5-мм пулеметами КПВ и гранатометы ДП-64 и ДП-65. Противовоздушная оборона обеспечивается ствольным вооружением и несколькими ПЗРК «Игла» или «Верба». В надстройке имеется ангар для размещения одного вертолета, в корпусе – место для моторной лодки. Также корабль может перевозить и применять БПЛА по типу «Орлана-10».

В качестве дополнительной нагрузки корвет пр. 22160 может перевозить ЗРК «Тор» и различное вспомогательное оснащение. Сообщалось о возможности внедрения ударных и оборонительных ракетных комплексов в контейнерном исполнении, но пока такие идеи остаются нереализованными.


"Павел Державин" - корабль постройки завода "Залив"

Опыт применения


С момента поступления на службу корабли пр. 22160 регулярно участвовали в разных учениях, и их экипажи отрабатывали поиск и поражение различных целей. Кроме того, на протяжении последних двух лет имеющиеся корветы активно привлекаются к боевой работе в рамках текущей Спецоперации. Они отвечают за защиту береговых объектов, сопровождают торговые суда и борются с разными угрозами.

Накоплен значительный опыт боевого применения, который позволяет делать выводы о дальнейшем развитии подобных кораблей. Так, показано, что патрульные корветы нуждаются в усилении штатной системы ПВО и внедрении новых вооружений. Противник активно применяет различные БПЛА и авиационные средства поражения, и корабль должен иметь возможность в полной мере защищать себя от таких угроз. С этой целью ранее корветы стали нести на палубе модуль «Тор», а в будущем ожидаются новые решения в этой сфере.

Украинские формирования неоднократно пытались атаковать наши патрульные корабли с применением безэкипажных катеров-камикадзе. Для защиты от такой техники применяются штатные артиллерия и пулеметы. Очевидным шагом выглядит увеличение числа средств наблюдения, в т.ч. всесуточных, и ствольных систем вооружения. Это позволит повысить вероятность своевременного обнаружения и уничтожения приближающегося катера и снизить риски его прорыва к кораблю.

Корабли в строю


К настоящему времени промышленность построила и передала Черноморскому флоту несколько патрульных кораблей пр. 22160, и сейчас они активно эксплуатируются и решают различные задачи. В ходе боевого применения возникают определенные трудности и риски, а кроме того, корабли подвергаются критике из-за тех или иных особенностей.

Тем не менее, командование считает, что корветы пр. 22160 нужны флоту, в результате чего продолжается эксплуатация имеющихся вымпелов и строятся новые. Как недавно сообщили в Минобороны, пятый корпус серии уже находится на завершающей стадии строительства, и приближается момент его сдачи в эксплуатацию. Возможно, на текущем этапе будут приняты меры, и строящиеся пятый и шестой корабли серии получат обновленный состав вооружения и оснащения, доработанный с учетом опыта боевых действий.
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21 комментарий
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  1. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +7
    Сегодня, 05:01
    В нынешнем виде это "голубь мира", который ни ударить, ни защитится не сможет, даже улететь не сможет из за тихоходности...
    1. Силуэт Ранг пользователя
      Силуэт
      0
      Сегодня, 08:14
      "Виктор Великий" - это троллинг такой в адрес бывшего главкома ВМФ Виктора Чиркова , который лоббировал этот проект?
      Ну и шутники там в ВМФ собрались!
      Следующий корпус предлагаю назвать "Коля-хоккеист" в честь незабвенной памяти Евменова.
      1. Сергей Валов Ранг пользователя
        Сергей Валов
        0
        Сегодня, 08:56
        Великий Виктор Иванович, герой Советского союза, капитан 1 ранга, участник ВОВ. Героя получил за высадку десанта в Крыму. Ваш неуместный сарказм был обращён к нему.
  2. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 05:31
    одна пуха 76 мм? интересно какие у нее углы наклона самоутопится если что вот уж корабль так корабль ни торпед ни ракет ни бомбометов
  3. jonht Ранг пользователя
    jonht
    +5
    Сегодня, 05:40
    Никчемная модульность ни где не прижилась. Так что правильнее будет их еще на заводе довооружить и только потом отправить на флот.
    1. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      0
      Сегодня, 05:58
      Цитата: jonht
      Никчемная модульность ни где не прижилась.

      Модульность модульности рознь. Но конкретно тут ущербная модульность. hi
    2. ИВЗ Ранг пользователя
      ИВЗ
      0
      Сегодня, 06:31
      Так что правильнее будет их еще на заводе довооружить и только потом отправить на флот
      По-моему, не буду на этом настаивать, но существуют определённые договорённости по ограничению вооружения кораблей различного назначения и класса. Просто в военное время эти условности перестают работать и корабль довооружают.
      1. jonht Ранг пользователя
        jonht
        -1
        Сегодня, 07:04
        Как таковых ограничений нет, было время таких договоров (например Вашингтонский, после первой мировой), но сейчас официальных нет. Тут скорее целесообразность наличия того или иного вооружения на данном типе кораблей. Например пограничным ударное и пво никчему, там пушки более чем за глаза гонять браконьеров, хотя и на них предусматривается установка дополнительного вооружения. Вот только для кораблей пр. 22160 этого вооружения нет и в помине. hi
  4. malyvalv Ранг пользователя
    malyvalv
    +2
    Сегодня, 06:20
    Корабль мирного времени.
    1. Stas157 Ранг пользователя
      Stas157
      0
      Сегодня, 06:42
      Цитата: malyvalv
      Корабль мирного времени.

      Злые коммунисты таких не строили.
      1. Serg65 Ранг пользователя
        Serg65
        -1
        Сегодня, 08:49
        Цитата: Stas157
        Злые коммунисты таких не строили.

        Потому, что вполне управлялись кораблями первого ранга в борьбе с пиратами и в охране рыбных промыслов! Предлагаете для этих целей строить корабли первого ранга?
  5. Алексей 1970 Ранг пользователя
    Алексей 1970
    +1
    Сегодня, 06:54
    Российская судостроительная промышленность продолжает строить для военно-морского флота современные патрульные корабли / корветы проекта 22160. Так и хочется спросить - а зачем? Я так подозреваю, бюджет надо освоить?
  6. штурм Ранг пользователя
    штурм
    0
    Сегодня, 07:09
    Нужно строить не узко специализированные МРК и мало пригодны к боевым действиям патрульные корабли, а многоцелевые корветы, которые способны:
    - вести противолодочную борьбу,
    - нанести удар Калибрами по морским и береговыми целям,
    - проводить охрану/патрулирование водного региона,
    - обнаруживать и уничтожать диверсионные силы и беспилотники противника.
    Видится корабль на базе МРК КАРАКУРТ:
    - с увеличенным до 1000-1200 т водоизмещением,
    - с буксируемой и погружными ГАС и комплексом Пакет НК на корме,
    - с площадкой для запуска и посадки БПЛА вертолетного типа,
    - с 8-10 дистанционно управляемыми пулеметными и гранатомётными установками,
    - артиллерия 76мм
    - ЗРАК Панцирь - М
    - 12-16 ПУ Оникс, Калибр
    -
  7. Monster_Fat Ранг пользователя
    Monster_Fat
    +2
    Сегодня, 07:42
    ....может перевозить комплекс ПВО "Тор"...

    Как говорится.... " Без комментариев". ....шёл третий год СВО....
  8. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:48
    Два последних представителя этой серии явно уйдут с передачей флоту "вправо".
  9. Штрек Ранг пользователя
    Штрек
    +2
    Сегодня, 07:51
    Опыт применения

    С момента поступления на службу корабли пр. 22160 регулярно участвовали в разных учениях, и их экипажи отрабатывали поиск и поражение различных целей. Кроме того, на протяжении последних двух лет имеющиеся корветы активно привлекаются к боевой работе в рамках текущей Спецоперации


    В таком обьёмном тексте , ни полслова о " Сергее Котове " , ... как и не было корабля ....
    1. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      0
      Сегодня, 08:14
      У нас о мёртвых либо хорошо, либо ничего.
  10. Авиатор_ Ранг пользователя
    Авиатор_
    -1
    Сегодня, 07:54
    соответствующим задачам патрулирования и борьбы с пиратами или с иным плохо оснащенным противником.
    Осталась мелочь - найти именно таких противников. А то в последнее время противники таким критериям не соответствуют, и результаты поэтому соответствующие.
  11. АлексисТ Ранг пользователя
    АлексисТ
    +1
    Сегодня, 08:26
    Патрульный или корвет? Вроде как раньше это были две большие разницы.
  12. BigBoss Ранг пользователя
    BigBoss
    -1
    Сегодня, 08:39
    "Корабль берегами охраняемый", такие должны быть только у пограничников, но никак не в ВМФ.
  13. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 08:55
    Также завод занимается строительством патрульных кораблей пр. 22160. Постройка пятого корвета этого типа

    Это не корветы, а именно патрульные корабли. Другое дело, что во первых, для тех задач, для которых они строились- патрульные ооперации в мирное время в дальней зоне, корабли слишком маленькие, а во вторых, пока построили, мирное время закончилось, а об их военном применении никто не подумал. Пришлось на скорую проволокой и синей изолентой Тор прикручивать с сомнительной эффективностью :((
    Украинские формирования неоднократно пытались атаковать наши патрульные корабли с применением безэкипажных катеров-камикадзе.

    Что значит "пытались"? Автор о том, что случилось с "Сергеем Котовым" не в курсе? Вообще-то БПЛА разного типа должны быть типовой целью для таких патрульных кораблей, а не наоборот.

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