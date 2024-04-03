Российский эксперт: До начала лета на Донбассе будут идти в основном позиционные бои

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Российский эксперт: До начала лета на Донбассе будут идти в основном позиционные бои

Российская армия владеет инициативой по всему фронту, однако в последнее время существенных изменение на ЛБС почти не происходит. Нечто похожее на стратегическую паузу установилось на Донбассе, резкое изменение ситуации, скорее всего, не произойдет до окончания весенней распутицы. До лета на Донбассе будут идти в основном позиционные бои, считает член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов.

По словам эксперта, которого цитируют российские телеграм-каналы, бои на Донбассе, конечно, будут продолжаться, возможны тактические перемещения ВС РФ и дальнейшее вытеснение ВСУ с занимаемых позиций. Украинские формировани продолжат и контратаки, но это в основном приведет к дальнейшему уничтожению резервов и истощению запасов боеприпасов у противника.



В целом ВСУ держится на том, что сжигают в безумных контратаках свои резервы. А российская армия домалывает тех, кто выживает после этих контратак

— констатирует Измайлов.

Обе стороны копят боеприпасы, вернее, ВС РФ их накапливают, а ВСУ растрачивают то, что еще осталось от сильно оскудевшей западной помощи. Особой активности до мая-июня ждать не стоит, считает эксперт. При этом западные кураторы обязательно будут давить на Киев, чтобы инициировать в период летней кампании новое самоубийственное контрнаступление. Просто потому что остановить войну без тяжелого поражения натовцам уже невозможно.

Это как езда на велосипеде, пока крутишь педали, едешь, остановился — упал

— приводит образное сравнение текущего положения для ВСУ писатель.

Сейчас линия фронта стабилизировалась от Красногоровки до Бердычей под Авдеевкой, и от Клещеевки до Богдановки под Артёмовском. Многое будет зависеть от того, как скоро решится вопрос с освобождением Купянска и Красного Лимана, считает Измайлов. Сейчас Киев как никогда нуждается в возобновлении, причем в серьезных масштабах, западной военной помощи, без которой ВСУ уже давно бы откатились минимум до Днепропетровска, уверен эксперт.
  • Минобороны РФ
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16 комментариев
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  1. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +3
    Сегодня, 17:02
    До лета на Донбассе будут идти в основном позиционные бои, считает член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов.

    Твою ж дивизию - ишшо один "стратег" нарисовался... belay
    1. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 17:24
      Причём "стратег" напоминает синоптика - выглянул в окно, огляделся, и текущую погоду предсказал на близжайшие дни.
    2. Алексей Лантух Ранг пользователя
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 18:15
      Коню ясно. На северном фланге распутица до мая. Вооружение резервов непонятно. А тут ещё и иногугорация 7 мая + день победы. Интересно как будет с парадами.
  2. Kvakosavrus Ранг пользователя
    Kvakosavrus
    +1
    Сегодня, 17:05
    Дам еще более смелый прогноз (у меня прокачанный боевой диван!) - ближайшие 2-3 года будут идти позиционные бои. Что-то из небольших городов освободят (типа Часов Яр и т.п.) но это ничего не изменит.
    1. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      -2
      Сегодня, 17:16
      Нет, не будет никаких серьёзных боёв, будет Минск-3 или Стамбул--1 или... Ну, вы всё поняли.
    2. Препона Ранг пользователя
      Препона
      0
      Сегодня, 18:36
      Есть мнение ( впрочем, как и множество других ), что в 25-ом конфликт склеит ласты...
  3. МБРШБ Ранг пользователя
    МБРШБ
    0
    Сегодня, 17:21
    Особой активности до мая-июня ждать не стоит, считает эксперт.

    А я, как экперт, вообще в этом году не жду ОСОБОЙ активности. И так до тех пор, пока не поставят на уши, тьфу, на военные рельсы всю экономику России. А пока молодые люди, вместо того, чтобы собирать дроны, развозят по домам пиццу, так и будем продвигаться в день по полкилометра.
  4. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 17:28
    В середине апреля юг руины уже быдет уже сухой без всякоц "распутицы"
  5. rosomaha Ранг пользователя
    rosomaha
    -1
    Сегодня, 17:29
    задам тупой вопрос, потому как ответа однозначного не знаю-почему не возможны глубокие прорывы как это было в Белорусси в 44г, с охватом крупных группировок? Ведь мощность и летальность совр огневых средств выше, и мощность огня на ЛБС высокая (или нет?) - там выжить не возможно. В зоне удара ТОСов, как нам говорят, не выживает живое существо...кто тогда оказывает сопротивление? Почему мы так толго возимся с опорниками? Вот только не надо меня к диванным зачислять..просто объясните, но без привлечения политических "вводных", только военная тактика и ТТХ оружия и боеприпасов.
    Почему нельзя уничтожить зону в несколько км...тоталити. занять её и быстро укрепиться, при попытке контр атаки врага и артподготовки-подавлять арту и их штурмовиков...и потом на плечах их отступающих врываться на след рубеж, по которому уже отработала авиация и арта. Разведке следить за дальнобойными ср-ми противника и выдавать сразу цу на свои системы
    1. Kvakosavrus Ранг пользователя
      Kvakosavrus
      +1
      Сегодня, 17:36
      потому что нужно пара миллионов рыл на фронте, как минимум. Так что бегом в военкомат, может ваша мечта исполнится.
  6. фа2998 Ранг пользователя
    фа2998
    -1
    Сегодня, 17:29
    А потом ,что операция "Багратион"-продвижение на 250-300 км.??Резервов НИ У КОГО НЕТ!.
    Ну если Украина давно уже мобилизует "партизанов" и собирает останки.
    То Россия может объявить широкую мобилизацию и переломит ситуацию.Сейчас новые добровольные пополнения идут на замену потерь.Ну может какой городишко освободят,типа Часов-Яр.Тут стратегия проста. hi
  7. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    +1
    Сегодня, 17:48
    Раз уж все свои прогнозы высказывают, то и я попробую. Снаряды производят, технику тоже, а людей не производят. Поэтому война кончится не когда Часов Яр будет освобождён или Херсон, или Киев, а когда сопротивляться некому станет. Тенденция очевидна. Сколько продлится агония ВСУ неизвестно. То что война идёт до "последнего украинца" - заявляет зеля и запад.
    Поэтому это может быть буквально день, а может год
    1. Алексей Лантух Ранг пользователя
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 18:19
      То что война идёт до "последнего украинца" - заявляет зеля и запад.

      Ну, а наши бойцы что? Они что железные? Им ноги за счет запчастей меняют?
  8. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    0
    Сегодня, 17:51
    Как так, тут недавно цитировали западное сми, там уже писали про крах всу летом.
    А вообще я помню в конце 23 год нам что-то говорили про весну, потом про лето. В общем что-то говорят постоянно в сми.
  9. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 18:03
    И как можно владеть инициативой, и при этом, без изменений на ЛБС?
    1. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      0
      Сегодня, 18:13
      Можно. Примерно как танковая атака недавно, на Авдеевском направлении sad

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