Российский эксперт: До начала лета на Донбассе будут идти в основном позиционные бои

В целом ВСУ держится на том, что сжигают в безумных контратаках свои резервы. А российская армия домалывает тех, кто выживает после этих контратак

Это как езда на велосипеде, пока крутишь педали, едешь, остановился — упал

Российская армия владеет инициативой по всему фронту, однако в последнее время существенных изменение на ЛБС почти не происходит. Нечто похожее на стратегическую паузу установилось на Донбассе, резкое изменение ситуации, скорее всего, не произойдет до окончания весенней распутицы. До лета на Донбассе будут идти в основном позиционные бои, считает член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов.По словам эксперта, которого цитируют российские телеграм-каналы, бои на Донбассе, конечно, будут продолжаться, возможны тактические перемещения ВС РФ и дальнейшее вытеснение ВСУ с занимаемых позиций. Украинские формировани продолжат и контратаки, но это в основном приведет к дальнейшему уничтожению резервов и истощению запасов боеприпасов у противника.— констатирует Измайлов.Обе стороны копят боеприпасы, вернее, ВС РФ их накапливают, а ВСУ растрачивают то, что еще осталось от сильно оскудевшей западной помощи. Особой активности до мая-июня ждать не стоит, считает эксперт. При этом западные кураторы обязательно будут давить на Киев, чтобы инициировать в период летней кампании новое самоубийственное контрнаступление. Просто потому что остановить войну без тяжелого поражения натовцам уже невозможно.— приводит образное сравнение текущего положения для ВСУ писатель.Сейчас линия фронта стабилизировалась от Красногоровки до Бердычей под Авдеевкой, и от Клещеевки до Богдановки под Артёмовском. Многое будет зависеть от того, как скоро решится вопрос с освобождением Купянска и Красного Лимана, считает Измайлов. Сейчас Киев как никогда нуждается в возобновлении, причем в серьезных масштабах, западной военной помощи, без которой ВСУ уже давно бы откатились минимум до Днепропетровска, уверен эксперт.