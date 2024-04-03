Десять контратак ВСУ на Донецком и девять на Авдеевском направлениях отразили ВС России за сутки - Минобороны
Очередные сутки СВО изменений не принесли, российские войска по-прежнему наступают на Авдеевском направлении и под Часовым Яром, противник предпринимает попытки контратаковать по нескольким направлениям, но без особого успеха. Очень активно работает российская артиллерия, а также авиация ВКС, нанося удары авиабомбами с УМПК.
На Купянском направлении подразделения ВСУ предпринимают попытки контратаковать в районе Терны, наши отбили три атаки. Тем не менее инициатива у российских войск, но о продвижении пока сообщений нет. На Донецком наши атакуют сразу на нескольких участках, есть продвижение в районах Часова Яра, Курдюмовки и Красногоровки. Противник пытался контратаковать в районах Белогоровка, Берестовое, Красное, Богдановка и Константиновка, наши отразили десять атак.
На Авдеевском направлении продолжается движение вперед, ожесточенные бои в Бердычах и Семеновке, противник не желает отступать, бросая в бой резервы. Кстати, в Сети появилась информация, что распиаренную 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, созданную на базе нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), сняли с Авдеевского направления и перекинули на другое. О причине прямо не говорят, но пленные заявляют, что эта бригада умеет хорошо "бегать" с позиций. Так что те девять контратак в районах Первомайское, Кирово, Водяное, Бердычи и Тоненькое, ВСУ проводили без националистов.
На Южно-Донецком направлении наши снова продвинулись в районе Водяное, продвижение тактическое. В районе Урожайного отражена контратака ВСУ. На Херсонском без изменений, встречные бои на линии Работино - Вербовое.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 915 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - четыре бронемашины и 32 различных автомобиля; по артиллерии - две гаубицы М777, четыре Д-20, три Д-30, САУ AS-90 и "Гвоздика", а также РСЗО "Град". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудие М119, САУ "Гвоздика", гаубица Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов и склад вооружения. Средствами ПВО сбиты 164 украинских беспилотника и две управляемые авиационные бомбы JDAM.
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