Десять контратак ВСУ на Донецком и девять на Авдеевском направлениях отразили ВС России за сутки - Минобороны

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Десять контратак ВСУ на Донецком и девять на Авдеевском направлениях отразили ВС России за сутки - Минобороны

Очередные сутки СВО изменений не принесли, российские войска по-прежнему наступают на Авдеевском направлении и под Часовым Яром, противник предпринимает попытки контратаковать по нескольким направлениям, но без особого успеха. Очень активно работает российская артиллерия, а также авиация ВКС, нанося удары авиабомбами с УМПК.

На Купянском направлении подразделения ВСУ предпринимают попытки контратаковать в районе Терны, наши отбили три атаки. Тем не менее инициатива у российских войск, но о продвижении пока сообщений нет. На Донецком наши атакуют сразу на нескольких участках, есть продвижение в районах Часова Яра, Курдюмовки и Красногоровки. Противник пытался контратаковать в районах Белогоровка, Берестовое, Красное, Богдановка и Константиновка, наши отразили десять атак.



На Авдеевском направлении продолжается движение вперед, ожесточенные бои в Бердычах и Семеновке, противник не желает отступать, бросая в бой резервы. Кстати, в Сети появилась информация, что распиаренную 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, созданную на базе нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), сняли с Авдеевского направления и перекинули на другое. О причине прямо не говорят, но пленные заявляют, что эта бригада умеет хорошо "бегать" с позиций. Так что те девять контратак в районах Первомайское, Кирово, Водяное, Бердычи и Тоненькое, ВСУ проводили без националистов.

На Южно-Донецком направлении наши снова продвинулись в районе Водяное, продвижение тактическое. В районе Урожайного отражена контратака ВСУ. На Херсонском без изменений, встречные бои на линии Работино - Вербовое.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 915 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - четыре бронемашины и 32 различных автомобиля; по артиллерии - две гаубицы М777, четыре Д-20, три Д-30, САУ AS-90 и "Гвоздика", а также РСЗО "Град". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудие М119, САУ "Гвоздика", гаубица Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов и склад вооружения. Средствами ПВО сбиты 164 украинских беспилотника и две управляемые авиационные бомбы JDAM.
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    7 комментариев
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    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 17:17
      Когда ж они уже кончатся?
      Как тараканы. Дустом травить надо. am good
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 17:25
        А Вы что,расчитываете на кончину быструю,обещаемую тут каждый день?И мобрезерв заканчивается,и вояки из них никакие..Врут,поверьте.
    2. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +2
      Сегодня, 17:24
      Русские епть! Как бы им мозги не засирали, как бы они не отказывались от родства, а генетика свое берёт. Бьются до упора. Только жаль, что иуды. sad Это я как татарин говорю.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 17:37
        А при чем тут иуды?Бараны,да.Пошли за сладкой морковкой.Им внушили,что это их земля,и ее надо защищать.Про генетику и упорство Вы правы
        1. Пленник Ранг пользователя
          Пленник
          +1
          Сегодня, 17:50
          Это да. Повелись по своей дури. УкрАйна, епрст.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 17:54
      Упорные, упоротые, один фиг... их командование имеет управление своими войсками, кое какие резервы они находят, пусть даже снимают с других направлений...
      Азы тактики они знаю и научились этим пользоваться как надо.
      Это все к чему... пустой трёп, что они вот вот сами побегут... не, не, пока им как следует не наподдаш, они держатся... пока, по крайне мере.
    4. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 18:07
      Смотрю видео, просто офигеваю, просто лунная поверхность от разрывов снарядов
      В атаку идут видимо оружие позвезли.

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