До двух километров: четыре самых метких снайперских выстрела в истории

Снайпер по праву считается одним из самых смертоносных участников боевых действий. Такой профессионал поражает свою цель с недосягаемого для противника расстояния, когда тот даже не подозревает, что находится на мушке.При этом среди снайперов есть настоящие рекордсмены, сумевшие достать противника на просто невероятной дистанции.Одним из них является военнослужащий ВС США старшина Джимми Джилли Ланда – участник войны в Ираке. Он произвел выстрел из стандартной винтовки М4 со стандартным же патроном НАТО 7,62 мм. При этом он сумел поразить свою цель на расстоянии в 1250 метров.Несколько лучший результат был продемонстрирован неизвестным представителем норвежского воинского контингента в Афганистане в 2007 году. Снайпер использовал винтовку Barrett М82А1 с патронами Raufoss NM140 и поразил свою цель на расстоянии в 1380 метров.Впрочем, и это еще не предел. В 2009 году капрал британской армии Кристофер Рейнольдс достал из своей винтовки Accuracy International L115A3 командира одного из отрядов талибов (запрещенная в РФ террористическая организация), который находится на удалении в 1852 метра от него.Наконец, рекордсмен среди снайперов – американский сержант Карлос Хэскок. Военный поразил цель на расстоянии 2286 метров из пулемета М2 Браунинг. В 1967 году, во время Вьетнамской войны, когда и произошло событие, вышеупомянутый пулемет использовался ВС США вместо снайперских винтовок.Данные по снайперским выстрелам в зоне СВО явно откроют совершенно новую главу в книге снайперского дела.

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