Politico: три страны G20 призвали ЕС отказаться от конфискации замороженных российских активов

Представители ряда стран Большой двадцатки, по информации американской прессы, в частном порядке призывают Евросоюз отказаться от идеи конфискации замороженных российских активов.Как сообщает издание Politico, с такой позицией в частном порядке выступают представители правительств Китая, Саудовской Аравии и Индонезии. Подобные призывы, прежде всего, вызваны опасениями, что конфискация замороженных на Западе российских активов может создать прецедент, в результате которого подобные меры гипотетически могут быть применены к другим странам.Американская газета цитирует слова одного из высокопоставленных дипломатов страны, не входящей в Евросоюз, заявившего, что он предполагает, что российские власти могли "попросить своих друзей поднять этот шум". Кроме того, на Западе опасаются, что Москва может подтолкнуть своих союзников к зеркальной заморозке и конфискации западных активов.В связи с этим против конфискации российских активов выступают правительства некоторых стран Евросоюза, в том числе Германии. Кроме того, не поддерживает эту идею и Европейский центральный банк. При этом европейские чиновники считают, что если конфискация замороженных активов все же состоится, Россия сможет оспорить ее в судах.Вопрос конфискации замороженных российских активов планируется обсудить на встрече министров финансов стран "Большой семерки", которая произойдет в мае.

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