«Сильный документ»: Зеленский объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с Финляндией

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«Сильный документ»: Зеленский объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с Финляндией

Украина подписала с Финляндией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, подписи под документом поставили Зеленский и финский президент Александер Стубб.

Финляндия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве, которое в Киеве хотели выдать за очередные "гарантии безопасности", но ничего не вышло. В тексте договора слово "гарантии" встречается всего лишь один раз, да и то в предложении финского национального экспортно-кредитного агентства Finnvera, готового рассмотреть "возможности предоставления инвестиционных гарантий для покрытия политических рисков в Украине". Других гарантий Киеву Хельсинки предоставить не могут.



Тем не менее Зеленский подает подписание документа как "великую перемогу", поскольку Финляндия согласилась оказывать Украине "долговременную поддержку" на протяжении 10 лет, в том числе на пути в ЕС и НАТО. Так же финны обещали отреагировать на "повторное" нападение России на Украину, в этом случае они обязуются в течение суток провести консультации.

Сильный документ, удостоверяющий готовность Финляндии и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии

- заявил Зеленский.

Кроме подписания самого соглашения, Стубб анонсировал новый пакет военной помощи на сумму 188 млн. долларов, который в скором времени получит Киев. По словам финского президента, туда войдет, кроме всего прочего, немного систем ПВО, а также небольшое количество артиллерийских снарядов.
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    24 комментария
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    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +4
      Сегодня, 17:40
      с мира по нитке, зеле - очередной замок в наглии...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 17:49
        Так же финны обещали отреагировать на "повторное" нападение России на Украину, в этом случае они обязуются в течение суток провести консультации.

        Только консультации и всё... Нападать на нас не будете...??? Кстати, а что вам укры в ответ пообещали, ну кроме геморроя, который они всем своим "союзникам" бесплатно и в большом количестве раздают... Неужто русский газ и русскую древесину, да Карелию в придачу после своей победы...??? laughing У меня такое впечатление, что "украинство" это болезнь передающаяся воздушно капельным путём и весь Запад уже давно и неизлечимо болен "украинством головного мозга"... В общем, там бушует настоящая эпидемия...По другому я действия коллективного Запада (и тех же финнов) расценить не могу... am
      2. Netl Ранг пользователя
        Netl
        +4
        Сегодня, 17:50
        По сути финны подписались на долговременное спонсорство укро-нацизма.
        Раньше они были добрыми соседями.
        Печально. sad
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 17:55
          Насчет добрых соседей,Вы заблуждаетесь.Даже в Польше к русским относились лучше.А про "сильный документ"...Так это- приговор суда..
        2. Петр_Колдунов Ранг пользователя
          Петр_Колдунов
          0
          Сегодня, 18:06
          Цитата: Netl
          По сути финны подписались на долговременное спонсорство укро-нацизма.
          Раньше они были добрыми соседями.
          Печально. sad

          Это да... но даже во времена, когда они были добрыми соседями, они все равно из всей Европы мягче всего относились к вопросам нацизма (прибалтов я не считаю - они не европа, а шняга мелкопоместная)
      3. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 17:53
        Цитата: Аэродромный
        с мира по нитке, зеле - очередной замок в наглии...

        меня сам зеля минуснул ?
      4. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        -1
        Сегодня, 18:14
        Цитата: Аэродромный
        с мира по нитке, зеле - очередной замок в наглии...

        Вообще понятие "Соглашение" с юридической точки срения это просьая бумажка ни к чему не обязывающая ,как и минские соглашения были ..
        С зелениским то все понятно боится,а вот фины за эту бумажку могут ответить в будущеи ..Не жилось им мирно с Россией ,чего не хватало то ?
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 18:16
          Цитата: Марвелл
          Вообще понятие "Соглашение" с юридической точки срения это просьая бумажка ни к чему не обязывающая ,как и минские соглашения были ..
          как показывает История,любая бумажка бесценна.( не имеет цены)
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:40
      Фины конфисковали активы "Норникеля" и ГК "Дело" в Финляндии, кто в курсе? laughing
    3. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 17:40
      Ну вот.Фины нашли лесорубов,по сходной цене.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 17:45
        Сейчас финики научат саложоров линию Маннергейма строить. laughing lol wassat good
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          -1
          Сегодня, 18:19
          Цитата: Бородач
          Сейчас финики научат саложоров линию Маннергейма строить. laughing lol wassat good

          Да уж ..! Я финов вообще не понимаю ..Жили друг к другу в гости ездили ,совместные предприятия взаимовыгодные ..Чего им не хватало то ?
          Зелю этого уже многие страны просто пинком гонят ..Он и в финляндии нагадил уже
          И финам мы это припомним потом
      2. А. Эверт Ранг пользователя
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 17:57
        И побегут туда от людоловов из тцк сплошной толпой....
        Но это лирика. А по сути имеем очередное соглашение лимитрофов с комплексом неполноценности. Понятно, что никакой существенной помощи финляндия не окажет и оказать не может в силу её незначительных военных ресурсов. В общем, ещё один источник напряжённости вдоль границы России.
      3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 18:14
        Он бы еще с Буркина Фасо,договор подписал. Хотя...чубатый электорат,по природе своей,туповаты. Они и этому рады будут..
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 17:46
      Ну да, все ещё на забугорного дядю уповают...
      Старые сказки о главном... для скакуасов и так сойдёт.
    5. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 17:48
      Вот бы подписали закон, по которому приезжающий на Украину какой-нибудь финский президент прекращает считаться президентом, получает те же гарантии безопасности, что и обычный селюк, после чего отправляется в пантеон мучеников за демократию
    6. Комментарий был удален.
    7. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +3
      Сегодня, 17:53
      А кто такой Зеленеский? what Была такая жидобандеровская рожа На укрейн. Так срок вышел и он протух.
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 17:55
      Дурдом-типа если русские еще раз на вас нападут-мы ответим консультациями laughing
    9. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 17:58
      Сильный документ

      Да уж, это штука будет посильнее «Фауста» Гёте. А возможно, даже сильнее, чем ФАБ-3000. Но это не точно.
    10. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 17:59
      Сильный документ, удостоверяющий готовность Финляндии и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии
      - заявил Зеленский.
      Учитывая более миллиона погибших граждан Украины Финляндия помогала чем могла.
    11. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 18:06
      Россия ответит большим числом произведенных ракет. Все ТЭЦ уничтожены, греться будет не где
    12. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 18:14
      Финны куда нибудь да вляпаются..то в нато ,то краину...Вот с кем они подписали сей опус? Кто такой Зеленский? Ведь он даже не "хромая утка"или"сбитый лётчик",он самозванец с пианино...
    13. Деревенский я...... Ранг пользователя
      Деревенский я......
      +1
      Сегодня, 18:14
      Заменят русских туристов и поддержат экономику Финляндии, может даже наладят совместный выпуск кружевных труселей.
    14. Uma Palata Ранг пользователя
      Uma Palata
      0
      Сегодня, 18:25
      Всем западным политикам при встрече Зеленский почему-то непременно прыгает на руки, лезет обниматься и целоваться.. Глав. финна он тоже так же или северянин побрезговал тискаться с мелким корявым мужиком в грязном тренировочном костюме?

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