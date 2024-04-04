Франция построит для Индонезии две новые подводные лодки, не случится ли как с австралийцами?

12
Франция построит для Индонезии две новые подводные лодки, не случится ли как с австралийцами?

Производство субмарин для Индонезии - это второй международный контракт такого типа, заключенный с Naval Group за последний месяц. Договор, подписанный 2 апреля 2024 года Naval Group с министерством обороны Индонезии, предполагает строительство двух подводных лодок Scorpène Evolved.

Значимость этого успеха для Парижа увеличивается, учитывая, что в последнее время французы были сосредоточены на победе в тендере в Нидерландах, который они, наконец, выиграли в марте. На данный момент известно, что в течение месяца французская компания получила заказ от Нидерландов на четыре субмарины нового поколения класса Orka на 2,5 миллиарда евро и от Индонезии на две субмарины класса Scorpène Evolved.



На первый взгляд может показаться, что Париж очень активно хотел работать в проекте Нидерландов, а индонезийский контракт не имел особой важности для него. Однако известно, что французы получили широкую поддержку со стороны индонезийской промышленности, которая была заранее проинформирована, на какое участие она может рассчитывать в проекте.

Весь проект, как утверждают во Франции, является достаточно выигрышным для самой Индонезии. Предполагается, что до одной трети общей стоимости контракта, оцениваемой чуть более чем в 2 миллиарда долларов, вернется в Индонезию. Причем эта отдача от инвестиций должна быть получена не только в рамках компенсации, но и в рамках других «инициатив сотрудничества», предложенных французской стороной.

Этот контракт обращает на себя внимание ещё и по той причине, что в своё время контракты на строительство подлодок французы подписывали и с австралийцами. Затем в дело вмешались в США, а Франция оказалась от денег отодвинутой. Поэтому контракт с Индонезией - то ли своеобразная компенсация, то ли очередной вариант, когда сначала его подписывают с Парижем, а затем переподписывают с Вашингтоном.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    12 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:52
      «Не случится ли как с австралийцами?» —

      — Французам из Австралии аукнулись "Мистралии" ...
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 06:56
      С Индонезией у французов будет всё нормально, как и Голландией,Бразилией и Индией.Австралия - не французская корова,она у других в стойле.
      1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
        Иезекиль 25-17
        0
        Сегодня, 07:44
        Австралия с учетом того, что ни американские, ни британские верфи не справляются с заказами для нужд собственного флота приобрела головную боль.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 07:54
          Интересно какую боль она приобрела- с похмелья?Пока у неё не будет АПЛ ,она будет спокойно торговать с КНР с его разрешения,чем КНР и занимается весьма успешно.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:57
      контракт с Индонезией - то ли своеобразная компенсация, то ли очередной вариант, когда сначала его подписывают с Парижем, а затем переподписывают с Вашингтоном.
      Французам наверное решили дать бонус в виде контракта с Индонезией за волну поднятую Макроном по поводу ввода французских войск на украину. Но нельзя утверждать, что "вдруг", по какой-то причине этот контракт не сорвется.
    4. ГГВ Ранг пользователя
      ГГВ
      0
      Сегодня, 07:48
      4 подводных лодок=2.5млрд€ и 2 пл= более 2млрд$(а это может быть и 2.9). Мне одному видна коррупционная составляющая этой сделки? При этом в статье сказано,что для Нидерландов поставят новейшие ПЛ.
      1. solar Ранг пользователя
        solar
        0
        Сегодня, 08:37
        Мне одному видна коррупционная составляющая этой сделки?

        Во первых, лодки разные- класс Orka в два раза больше по водоизмещению, чем Скорпены
        четыре субмарины нового поколения класса Orka на 2,5 миллиарда евро и от Индонезии на две субмарины класса Scorpène Evolved.

        А во вторых, непонятно откуда в статье взялась цифра в 2,5 млрд евро- в других источниках цена лодок этого типа совсем другая, и она больше соответсвует тому, что класс Orka явно должны быть дороже, чем Скорпен
        Cost
        €3.5 billion (2018) for 4 units
        €4.64 billion (2020) for 4 units
        €5.6 billion (2024) for 4 units

        https://en.wikipedia.org/wiki/Orka-class_submarine
    5. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 07:52
      как можно заказывать что-то военное у страны которая показала себя как самого ненадежного партнера, по факту страна мало чем отличается от Украины и управляется из вне.
      1. Попандос Ранг пользователя
        Попандос
        0
        Сегодня, 08:32
        как можно заказывать что-то военное у страны которая показала себя как самого ненадежного партнёра..... и управляется из вне.

        А у кого заказывать? У немцев? У жапанцев? Так они окупированы ещё с 45го прошлого века.
        У нас? Так кто же разрешит.
        Остаются "независимые" Ю.корейцы, и шведы. Выбор не велик.
        1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
          KukuRuzvelt
          0
          Сегодня, 08:36
          зачем этот цирк, пусть сразу напрямую у тана заказывают. Те там сами решат кому кость кинуть. Хоть сразу понятно станет кто есть кто
    6. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 08:31
      Австралийцы с самого начала хотели именно атомные подлодки. У Франции на это не было возможности- верфи, способные производить АПЛ заняты надолго- но выхватить заказ хотелось, поэтому предложили небывалую до этого схему- сделать сначала неатомные, а потом переделать их в атомные, и все это втридорога. Неудивительно, что как только австралийцам подвернулся другой вариант, они от французского отказались.
    7. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 08:34
      Нет не случится: последняя американская подводная с традиционным движетелем типа Barbel, а именно SS-51 "Blueback" она была спущена на воду 15. 10.1959 года, списана 01.10.1990 года. Компетенций в их строительстве и перспективных проектов нет.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»