Франция построит для Индонезии две новые подводные лодки, не случится ли как с австралийцами?

Производство субмарин для Индонезии - это второй международный контракт такого типа, заключенный с Naval Group за последний месяц. Договор, подписанный 2 апреля 2024 года Naval Group с министерством обороны Индонезии, предполагает строительство двух подводных лодок Scorpène Evolved.Значимость этого успеха для Парижа увеличивается, учитывая, что в последнее время французы были сосредоточены на победе в тендере в Нидерландах, который они, наконец, выиграли в марте. На данный момент известно, что в течение месяца французская компания получила заказ от Нидерландов на четыре субмарины нового поколения класса Orka на 2,5 миллиарда евро и от Индонезии на две субмарины класса Scorpène Evolved.На первый взгляд может показаться, что Париж очень активно хотел работать в проекте Нидерландов, а индонезийский контракт не имел особой важности для него. Однако известно, что французы получили широкую поддержку со стороны индонезийской промышленности, которая была заранее проинформирована, на какое участие она может рассчитывать в проекте.Весь проект, как утверждают во Франции, является достаточно выигрышным для самой Индонезии. Предполагается, что до одной трети общей стоимости контракта, оцениваемой чуть более чем в 2 миллиарда долларов, вернется в Индонезию. Причем эта отдача от инвестиций должна быть получена не только в рамках компенсации, но и в рамках других «инициатив сотрудничества», предложенных французской стороной.Этот контракт обращает на себя внимание ещё и по той причине, что в своё время контракты на строительство подлодок французы подписывали и с австралийцами. Затем в дело вмешались в США, а Франция оказалась от денег отодвинутой. Поэтому контракт с Индонезией - то ли своеобразная компенсация, то ли очередной вариант, когда сначала его подписывают с Парижем, а затем переподписывают с Вашингтоном.