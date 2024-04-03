Опубликованы кадры учений китайской армии на границе с Мьянмой
В сети опубликованы кадры с прошедших накануне на китайско-мьямской границе в провинции Юньнань однодневных учений армии Китая.
В учениях, проходивших под единым управлением штаба Южного командования НОАК, были подняты в воздух самолеты истребительной, бомбардировочной и армейской авиации, а также отрабатывалось выполнение задач по совместному патрулированию местности, ведению разведки и организации противовоздушной обороны. Кроме того, отрабатывалось нанесение огневых ударов по наземным и воздушным целям.
В учениях были задействованы истребители "Цзянь-10С", бомбардировщики "Хун-6К", ударные вертолеты "Чжи-10" и транспортные "Чжи-20", машины огневой поддержки ZTL-11, боевые машины пехоты ZBL-09, бронеавтомобили CSK-181, а также системы ПВО и артиллерийские системы различных видов.
Ранее сообщалось, что эксперты американского аналитического центра RAND Corporation в опубликованном докладе отмечают, что китайское военное руководство внимательно следит за тактикой применения российской армией в зоне проведения спецоперации на Украине ударных вертолетов Ка-52. При этом особое внимание уделяется анализу применения управляемых ракет большой дальности (до 10 километров), а также ракет LMUR класса "воздух-поверхность" с дальностью стрельбы 8 километров.
По мнению аналитиков RAND, вертолеты могут стать центральным компонентом любой китайской стратегии в ходе вероятного проведения военной операции на острове Тайвань.
- Минобороны КНР
Информация