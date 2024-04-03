Опубликованы кадры учений китайской армии на границе с Мьянмой

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Опубликованы кадры учений китайской армии на границе с Мьянмой

В сети опубликованы кадры с прошедших накануне на китайско-мьямской границе в провинции Юньнань однодневных учений армии Китая.

В учениях, проходивших под единым управлением штаба Южного командования НОАК, были подняты в воздух самолеты истребительной, бомбардировочной и армейской авиации, а также отрабатывалось выполнение задач по совместному патрулированию местности, ведению разведки и организации противовоздушной обороны. Кроме того, отрабатывалось нанесение огневых ударов по наземным и воздушным целям.







В учениях были задействованы истребители "Цзянь-10С", бомбардировщики "Хун-6К", ударные вертолеты "Чжи-10" и транспортные "Чжи-20", машины огневой поддержки ZTL-11, боевые машины пехоты ZBL-09, бронеавтомобили CSK-181, а также системы ПВО и артиллерийские системы различных видов.

Ранее сообщалось, что эксперты американского аналитического центра RAND Corporation в опубликованном докладе отмечают, что китайское военное руководство внимательно следит за тактикой применения российской армией в зоне проведения спецоперации на Украине ударных вертолетов Ка-52. При этом особое внимание уделяется анализу применения управляемых ракет большой дальности (до 10 километров), а также ракет LMUR класса "воздух-поверхность" с дальностью стрельбы 8 километров.

По мнению аналитиков RAND, вертолеты могут стать центральным компонентом любой китайской стратегии в ходе вероятного проведения военной операции на острове Тайвань.

  • Минобороны КНР
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10 комментариев
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  1. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    -1
    Сегодня, 19:01
    кто кстати в курсе где эта Бирма то есть Мьянма якорь кинула))? реально с тех мест только Кампучию помню а в Бирме вроде Мандалай сховался еще там ваххабитов гоняли и вывели всех...
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 19:04
      Mazunga hi, там ещё такая гражданская мясорубка идёт, что не приведи Господи.
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        +1
        Сегодня, 19:05
        шо там до сих пор Папа Док правит)))веселые были посоны помню
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          +3
          Сегодня, 19:07
          Вот ещё пример, как американские СМИ воздействуют на сознание людей.
          Не просто "в Китае прошли военные учения", а "Китай провёл учения на границе с Мьмной". Всего лишь название, а сколько контекста!
        2. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          +4
          Сегодня, 19:07
          Mazunga, там если верить ООН такие разборки за власть что старые "посоны" уже реально детьми выглядят.
          1. Комментарий был удален.
  2. тлауикол Ранг пользователя
    тлауикол
    +1
    Сегодня, 19:10
    В прошлом году китайские ВВС хотели взять реванш у тайских Грипенов. Снова продули 41:9.
    Но они быстро учатся, и силы у них растут как на дрожжах
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 19:15
      тлауикол hi, да не будет Китай ничего возвращать, ему и так не плохо живется, а сигани они на Тайвань там такое закрутиться, мало не покажется никому. Но это всё благородно завернут в обертку мудрости и изречения, лучшее сражение это то, которого не состоялось.
    2. wanna Ранг пользователя
      wanna
      +2
      Сегодня, 19:28
      Тогда Китай отправил для участия в маневрах лишь самую упрощенную версию Су-27, и было логично, что она не могла противостоять JAS-39, оснащенному новейшим электронным оборудованием. Когда Китай использовал истребители J-10, JAS39 оказался бессилен.
      1. тлауикол Ранг пользователя
        тлауикол
        0
        Сегодня, 20:34
        "Когда Китай использовал истребители J-10, JAS39 оказался бессилен." (С)

        Разве что в китайском кино про лётчиков yes
        1. wanna Ранг пользователя
          wanna
          0
          Сегодня, 20:50
          Разве что в китайском кино про лётчиков


          Су-27 pk JAS-39 （2015）41:9！！！
          J-10A pk JAS-39 （2017）

          J-10ce pk Rafale （2023）

          Вы можете поискать это "китайское кино" в Интернете.

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