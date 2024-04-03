Глава МИД Чехии: В рамках инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ удалось найти средства только на 300 тысяч снарядов

И нам нужно больше боеприпасов для Украины, потому что все еще Россия способна производить много, гораздо больше, чем Украина может использовать на поле боя. К сожалению, на войне эта математика имеет значение

Украина ждет от Чехии не меньше 800 тысяч артиллерийских снарядов, но у Праги возникли проблемы с деньгами на них. Как оказалось, не все страны страстно желают скидываться на боеприпасы для Киева. Об этом заявил чешский министр иностранных дел Ян Липавский.На сегодняшний день на снаряды для Украины скинулись около 20 стран, остальные то ли игнорируют призывы, то ли у них денег нет. В общем, чехи насобирали на 300 тысяч артиллерийских боеприпасов, на остальные 500 тысяч денег нет. Как заявил Липавский, Чехия еще не собрала всей необходимой суммы, но когда она у нее будет, он не пояснил.- заявил чешский министр.Между тема, в Киеве ждут первые снаряды в начале июня, иначе украинская артиллерия вообще сядет на голодный паек. Конечно, говорить о том, что снарядов у ВСУ нет совсем не нужно, но то, что их мало, это точно.Напомним, что Чехия выдвинула инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Евросоюза и якобы уже нашла поставщиков, которые готовы продать примерно 800 тысяч боеприпасов. Для закупки этих снарядов было предложено создать так называемую "кассу взаимопомощи", в рамках которой страны должны внести определенные суммы. На сегодняшний день к коалиции присоединилось 20 стран Европы, которые насобирали на 300 тысяч снарядов.