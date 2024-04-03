Глава МИД Чехии: В рамках инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ удалось найти средства только на 300 тысяч снарядов

21
Глава МИД Чехии: В рамках инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ удалось найти средства только на 300 тысяч снарядов

Украина ждет от Чехии не меньше 800 тысяч артиллерийских снарядов, но у Праги возникли проблемы с деньгами на них. Как оказалось, не все страны страстно желают скидываться на боеприпасы для Киева. Об этом заявил чешский министр иностранных дел Ян Липавский.

На сегодняшний день на снаряды для Украины скинулись около 20 стран, остальные то ли игнорируют призывы, то ли у них денег нет. В общем, чехи насобирали на 300 тысяч артиллерийских боеприпасов, на остальные 500 тысяч денег нет. Как заявил Липавский, Чехия еще не собрала всей необходимой суммы, но когда она у нее будет, он не пояснил.



И нам нужно больше боеприпасов для Украины, потому что все еще Россия способна производить много, гораздо больше, чем Украина может использовать на поле боя. К сожалению, на войне эта математика имеет значение

- заявил чешский министр.

Между тема, в Киеве ждут первые снаряды в начале июня, иначе украинская артиллерия вообще сядет на голодный паек. Конечно, говорить о том, что снарядов у ВСУ нет совсем не нужно, но то, что их мало, это точно.

Напомним, что Чехия выдвинула инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Евросоюза и якобы уже нашла поставщиков, которые готовы продать примерно 800 тысяч боеприпасов. Для закупки этих снарядов было предложено создать так называемую "кассу взаимопомощи", в рамках которой страны должны внести определенные суммы. На сегодняшний день к коалиции присоединилось 20 стран Европы, которые насобирали на 300 тысяч снарядов.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    21 комментарий
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +5
      Сегодня, 18:41
      Украине нужны солдаты для фарша ..Пора бы ЕС и т.д. начинать сгонять всех беженцев в товарные вагоны для скота и отправлять на передовую ..Неудивлюсь ,если скоро так и будет ..А снаряды подождут ,у пана атамана Зе нет золотого запаса ,хозяева не выделили ..
    2. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +6
      Сегодня, 18:43
      Угу, а чем сейчас палит артилерия ВСУ? Запасами, так они должны были кончиться ещё в январе. Так кричали на каждом перекрёстке, после того как Вашингтон в ноябре скинул "последний" пакет, однако линия фронта говорит что и артилерии и ракет у ВСУ достаточно, пехота ходит в атаки а не глухо сидит в обороне. А теперь видиш как на июнь "конец" перенесли ну-ну. Как шли поставки так и идут, просто раньше об этом орали, да погромче, а теперь в тихую возят.
      1. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        +2
        Сегодня, 19:08
        Угу, а чем сейчас палит артилерия ВСУ? Запасами, так они должны были кончиться ещё в январе.

        Очень напоминает популярную в своё время украинскую песню про то, что у РФ ракет на 2 залпа осталось. Только сейчас с точностью до наоборот
    3. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +3
      Сегодня, 18:43
      Хотелось бы напомнить на ту роль, которую играла чешская промышленность в укреплении военной мощи гитлеровской Германии во время Второй мировой войны.В чехии действовало около 300 крупных заводов, которые производили практически все, начиная от ящиков для патронов и армейской амуниции до артиллерийских снарядов, пушек, танков и моторов для самолетов. ....ничего с тех пор не изменилось
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 18:47
        Чёрный hi, так вся тогдашняя Европа в открытую, либо в тихоря гомбалила на Германию, для них это ничего позорного и вины своей они не чувствуют. А в свете открытой русофобии даже и почетно стало.
      2. Ингвар 72 Ранг пользователя
        Ингвар 72
        0
        Сегодня, 19:23
        Цитата: Чёрный
        ничего с тех пор не изменилось

        Изменилось. Мы им ресурсы поставляем, газ, нефть, титан.
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 18:46
      То есть чехи пообещали 800 тысяч-а деньги, на это, надо, как оказалось, клянчить? laughing
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 18:50
        костя1 hi, не верьте ЭТИМ (цензура) прибедняются, успокаивают, да туман напускают, всё у них ПОКА есть и для себя и для Киева, а то что орут так то для виду.
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          +1
          Сегодня, 18:59
          Зачем мне верить-если я в курсе как миллион снарядов обещали-и во что это-вылилось?
    5. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 18:50
      Между тема, в Киеве ждут первые снаряды в начале июня, иначе украинская артиллерия вообще сядет на голодный паек.
      Я очень надеюсь, что к лету с Дypкаиной уже покончат
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 18:54
        Голландец Михель hi, неа, не покончат, к лету так точно, да и в этом году вряд-ли, если вы победу в военном плане имеете в виду.
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          0
          Сегодня, 19:14
          Цитата: Ропот 55
          неа, не покончат, к лету так точно, да и в этом году вряд-ли, если вы победу в военном плане имеете в виду.

          Вы это бросьте! Нынешний год решающий. Будет победа.
          1. Ингвар 72 Ранг пользователя
            Ингвар 72
            +1
            Сегодня, 19:30
            Цитата: Егоза
            Нынешний год решающий. Будет победа.

            Нет пока предпосылок так думать. Людей на передке не хватает, мосты и газопровод по прежнему в неприкосновенности. Украинские пилоты массово обучаются на Ф-16. Думаю вы понимаете, что с их появлением бомбы с УМПК начнут лететь и на наши позиции.
            Хотелось бы верить, что победа не за горами, но при сопоставлении исходных, оптимизм скуля прячется под диван.
          2. solar Ранг пользователя
            solar
            0
            Сегодня, 19:36
            третий год уже пошел, как "решающий"
    6. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      +3
      Сегодня, 18:51
      Ну так, если снаряды подорожали, украинцы могут свои продать чехам.Через румын канал провесить и организовать круговорот. Все при деле и капитал в обороте.
    7. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 18:54
      Эти эшелоны должны пускаться под откос...
      * * *
      И долги вам Украина не вернёт! Её просто не будет!!!
    8. AlexWar
      AlexWar
      +1
      Сегодня, 19:02
      Интересно а что думает народ европы, им эта война не нужна совсем
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 19:12
        Цитата: AlexWar
        а что думает народ европы, им эта война не нужна совсем

        Можно подумать, что народ кто-то спрашивает
    9. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      +2
      Сегодня, 19:11
      Конечно 300 тысяч не 800, но... Сколько жизней наших с вами прекрасных сограждан унесут эти 300 тысяч? Будь прокляты и чехи эти, и другие спонсоры - соучастники убийства...
    10. solar Ранг пользователя
      solar
      -1
      Сегодня, 19:30
      300 тыс- это первая партия, она уже закуплена, идут переговоры дальше. Никто и не говорил, что 800 тыс снарядов закупят одной партией одномоментно.
    11. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 19:52
      Чешского Павлика "лохотрон" не сработал.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»