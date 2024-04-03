До наступления «вакуума легитимности»: США требуют от Зеленского принять закон о мобилизации до 21 мая

Украинские источники сообщают, что Вашингтон требует от президента Украины Владимира Зеленского принять скандальный законопроект, ужесточающий мобилизацию в стране, в срок до 21 мая. Именно в этот день согласно конституции истекают полномочия главы киевского режима по причине несостоявшихся 31 марта президентских выборов. По основному закону страны, исполнять обязанности главы государства с этого дня должен спикер Верховной рады.В США опасаются, что после указанного срока наступит «вакуум легитимности» Зеленского, как бы он не пытался настаивать, что в период военного положения масштабный плебисцит невозможен. При этом многие депутаты парламента, несмотря на давление офиса президента, всеми силами стараются избежать причастности к принятию очень непопулярного у населения законопроекта о мобилизации. Некоторые нардепы, даже из пропрезидентские фракции «Слуга народа», готовы отказаться от мандатов и как минимум саботируют заседания, которые не могут набрать кворум.После 21 мая лояльность парламентариев «недействительному» президенту станет еще хуже. Кроме того, закон должен подписать глава государства, только тогда он вступит в силу. Коллизия состоит в том, что после «часа икс» виза Зеленского может оказаться де-юре недействительной, что наверняка приведет к судебным искам, вплоть до обращения в Конституционный суд, например, оппозиционных депутатов.При этом офис президента также бунтует против американских кураторов. На Банковой увязывают свою послушность воле Вашингтона с разморозкой военно-финансовой помощи, которая стопорится уже американскими законодателями-республиканцами в нижней палате Конгресса. В Киеве понимают, что кредит от США будет. Вопрос в том, когда, сколько и на каких условиях получит деньги Украина.Между тем, с «врио» президента Украины начинают отказываться общаться некоторые лидеры других государств, сообщает украинский телеграм-канал «Резидент». В результате под большим вопросом оказалось проведение очередного саммита по пресловутой «формуле мира» Зеленского из-за отказа представителей Глобального Юга участвовать даже формально в этом мероприятии. Все понимают стремление Киева собрать в одном месте лидеров стран, чтобы продемонстрировать «поддержку» Украины, но общаться с нелегитимным президентом многие неподконтрольные США государства не желают.