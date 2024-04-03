До наступления «вакуума легитимности»: США требуют от Зеленского принять закон о мобилизации до 21 мая

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До наступления «вакуума легитимности»: США требуют от Зеленского принять закон о мобилизации до 21 мая

Украинские источники сообщают, что Вашингтон требует от президента Украины Владимира Зеленского принять скандальный законопроект, ужесточающий мобилизацию в стране, в срок до 21 мая. Именно в этот день согласно конституции истекают полномочия главы киевского режима по причине несостоявшихся 31 марта президентских выборов. По основному закону страны, исполнять обязанности главы государства с этого дня должен спикер Верховной рады.

В США опасаются, что после указанного срока наступит «вакуум легитимности» Зеленского, как бы он не пытался настаивать, что в период военного положения масштабный плебисцит невозможен. При этом многие депутаты парламента, несмотря на давление офиса президента, всеми силами стараются избежать причастности к принятию очень непопулярного у населения законопроекта о мобилизации. Некоторые нардепы, даже из пропрезидентские фракции «Слуга народа», готовы отказаться от мандатов и как минимум саботируют заседания, которые не могут набрать кворум.



После 21 мая лояльность парламентариев «недействительному» президенту станет еще хуже. Кроме того, закон должен подписать глава государства, только тогда он вступит в силу. Коллизия состоит в том, что после «часа икс» виза Зеленского может оказаться де-юре недействительной, что наверняка приведет к судебным искам, вплоть до обращения в Конституционный суд, например, оппозиционных депутатов.

При этом офис президента также бунтует против американских кураторов. На Банковой увязывают свою послушность воле Вашингтона с разморозкой военно-финансовой помощи, которая стопорится уже американскими законодателями-республиканцами в нижней палате Конгресса. В Киеве понимают, что кредит от США будет. Вопрос в том, когда, сколько и на каких условиях получит деньги Украина.

Между тем, с «врио» президента Украины начинают отказываться общаться некоторые лидеры других государств, сообщает украинский телеграм-канал «Резидент». В результате под большим вопросом оказалось проведение очередного саммита по пресловутой «формуле мира» Зеленского из-за отказа представителей Глобального Юга участвовать даже формально в этом мероприятии. Все понимают стремление Киева собрать в одном месте лидеров стран, чтобы продемонстрировать «поддержку» Украины, но общаться с нелегитимным президентом многие неподконтрольные США государства не желают.
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    11 комментариев
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    1. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      0
      Сегодня, 19:24
      Мавр - сделай своё дело и уходи. И тебе и мене - хорошо. Как говорится: - "После меня хоть потоп".
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 19:55
        Как могут требовать какие то там Штаты, что-то от самого Зеленского... Великого полководца, гениального актёра, да просто гения человечества... laughing Ну что...??? Посадили к себе клоуна наркомана к себе на шею, распиарили его на весь мир, сделав его венцом западной цивилизации, а он берёт и кладет на ваши хотелки свой "маленький болт"... И вы вынуждены с этим считаться, сами же нахваливали... А с шеи вы его хрен сбросите... Он как клещик вцепился в неё двумя ручонками и сосёт ваше бабло, ваше оружие, ну и остатки вашей совести... Если таковая ещё осталась... am
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 20:01
          Цитата: Lev_Russia
          Как могут требовать какие то там Штаты, что-то от самого Зеленского... Великого полководца, гениального актёра, да просто гения человечества..

          И простого еврейского мальчика из "местечка".
        2. Irokez Ранг пользователя
          Irokez
          +1
          Сегодня, 20:51
          Цитата: Lev_Russia
          остатки вашей совести

          А они вообще знают, что это такое? Вы слишком высокого мнения об англосаксах. А у Зели охрана ангельцкая и Вы считаете, что он что-то имеет типа сам говорить?
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 19:24
      Все понимают стремление Киева собрать в одном месте лидеров стран, чтобы продемонстрировать «поддержку» Украины, но общаться с нелегитимным президентом многие неподконтрольные США государства не желают.

      Да и подконтрольные не очень то рвутся Зелю поддерживать.
    3. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 19:51
      Зеля прогнулся раз, заставят повторить еще не раз.
      Недавно один американский парламентарий нагрянул в Киев и сделал удивленные глаза, "узнав", что верхняя планка призывного возраста на Украине равна 27 годам. Тут же Зеля подписал закон о снижении этой планки до 25 лет. Все сделал, как того пожелал хозяин.

      А теперь, видимо исходя из своего "богатого опыта", Дедуля, который сам очень сильно рискует пролететь на выборах, дает совет Зеле как тому не попасть впросак из-за наступления «вакуума легитимности».
      1. solar Ранг пользователя
        solar
        0
        Сегодня, 20:54
        Тут же Зеля подписал закон о снижении этой планки до 25 лет.

        Закон был принят еще в мае 2023 года.
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 20:17
      Что за бред-закон пишет Рада-а клоун его только утверждает-как он может Раде приказывать-сам то Бидон-что-Конгрессу приказы отдает?
    5. Старый_войн Ранг пользователя
      Старый_войн
      0
      Сегодня, 20:40
      Зачем им закон, если они и так гребут всех кто на ногах стоит?

    6. Наган Ранг пользователя
      Наган
      0
      Сегодня, 20:50
      Да какая, к хрeнaм, конституционность презика, если все правительства 404 после путча 2014, он же майдан, неконституционны? Последним конституционным был Янукович, а может и посейчас остается, по причине невозможности проведения выборов на всей территории 404, какой она была до майдана. А если глянуть поглубже, то и сама 404 неконституционна с точки зрения Конституции СССР и референдума о сохранении оного от 1991, который выразил мнение народов СССР вполне однозначно.
    7. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 20:51
      В Киеве понимают, что кредит от США будет.

      Речь в Конгрессе идет не о кредите, а о помощи.
      Все понимают стремление Киева собрать в одном месте лидеров стран, чтобы продемонстрировать «поддержку» Украины, но общаться с нелегитимным президентом многие неподконтрольные США государства не желают.

      Очевидно, что проблема не в этом. И непонятно, кстати, о какой "нелегитимности" пишет автор, как официально президент как минимум до 21 мая.

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