Робот-сапёр «Шмель» получил новый трал для борьбы с противопехотными минами
2
Предназначенный для гуманитарного разминирования робот-сапер "Шмель" получил новый трал для борьбы с противопехотными минами, в том числе "Лепесток". Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Холдинг "Высокоточные комплексы" провел модернизацию дистанционно управляемой машины гуманитарного разминирования МГР-4 "Шмель". Сапер получил новый усовершенствованный компактный трал, позволяющий более эффективно бороться с противопехотными минами, в том числе с малогабаритными ПФМ-1 "Лепесток". Трал оснащен дополнительными элементами, которые не оставляют шансов даже самым маленьким минам.
Новый трал обладает меньшим размером и весом, что позволяет транспортировать робота в кузове обычного грузовика без снятия трала.
В Ростехе планируют, что уже в ближайшее время новые комплексы разминирования будут использованы на территориях новых регионов, где уже идет гуманитарное разминирование. Такой робот значительно облегчает работу саперов
Робототехнический комплекс гуманитарного разминирования МГР-4 "Шмель" выполнен на базе мини-погрузчика АНТ, который серийно выпускается на АО "КЭМЗ" (Ковровский электромеханический завод). Управление осуществляется при помощи программно-аппаратного комплекса "Прометей", разработанного "ВНИИ "Сигнал".
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация