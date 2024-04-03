Робот-сапёр «Шмель» получил новый трал для борьбы с противопехотными минами

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Робот-сапёр «Шмель» получил новый трал для борьбы с противопехотными минами

Предназначенный для гуманитарного разминирования робот-сапер "Шмель" получил новый трал для борьбы с противопехотными минами, в том числе "Лепесток". Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Холдинг "Высокоточные комплексы" провел модернизацию дистанционно управляемой машины гуманитарного разминирования МГР-4 "Шмель". Сапер получил новый усовершенствованный компактный трал, позволяющий более эффективно бороться с противопехотными минами, в том числе с малогабаритными ПФМ-1 "Лепесток". Трал оснащен дополнительными элементами, которые не оставляют шансов даже самым маленьким минам.



Новый трал обладает меньшим размером и весом, что позволяет транспортировать робота в кузове обычного грузовика без снятия трала.


В Ростехе планируют, что уже в ближайшее время новые комплексы разминирования будут использованы на территориях новых регионов, где уже идет гуманитарное разминирование. Такой робот значительно облегчает работу саперов

Робототехнический комплекс гуманитарного разминирования МГР-4 "Шмель" выполнен на базе мини-погрузчика АНТ, который серийно выпускается на АО "КЭМЗ" (Ковровский электромеханический завод). Управление осуществляется при помощи программно-аппаратного комплекса "Прометей", разработанного "ВНИИ "Сигнал".
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    2 комментария
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 19:43
      Лепестки это мины запрещенные к применению в вооруженных конфликтах...Соответствующее положение закреплено в конвенции ООН о запрете этого вида оружия... В 1999 году вступила в силу Оттавская конвенция, в которой среди прочего постулируется запрет на использование и производство противопехотных мин. В документе также утверждается, что такие мины «убивают и калечат сотни людей, главным образом невинных и беззащитных гражданских лиц, и в первую очередь детей». — К конвенции присоединились 163 государства, в том числе Украина...Среди стран, не подписавших документ, — США, Китай, Израиль и Россия... Таким образом, используя противопехотные мины, Украина нарушает подписанную ей же конвенцию...
    2. Эльдорадо Ранг пользователя
      Эльдорадо
      0
      Сегодня, 20:26
      Эх, все эти наработки, да применять бы в мирных целях!

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