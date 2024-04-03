Российские войска продолжают нанесение ударов по объектам противника в Харьковской и Сумской областях – тех регионах, откуда киевский режим пытался прорвать российскую границу и захватить некоторые населённые пункты в Белгородской и (или) Курской областях. ВС РФ, продолжая перемалывать те вооружённые формирования, которые под эгидой ГУР, а значит и западных спецслужб, пытались оккупировать часть российской территории, наносят всё новые и новые удары.Стало известно, что сегодня удары были нанесены по одному из объектов противника в городе Мерефа. Это крупный логистический и транспортный узел, находящийся в нескольких километрах южнее Харькова. Через Мерефу из центральных и южных регионов, подконтрольных киевскому режиму, перебрасываются резервы, военная техника и боеприпасы.Сообщается о том, что один из взрывов прогремел на крупном предприятии Мерефы. Пока нет данных, на каком именно.В Мерефе располагаются сразу несколько заводов, которые киевский режим использует в военных целях. Так, это завод железобетонных изделий, который ведёт изготовление бетонных тетраэдров, известных как «зубы дракона». Их используют для выстраивания линий обороны. Также в Мерефе располагаются механический завод и нефтеперерабатывающее предприятие.Украинская сторона утверждает, что удары по объектам в Мерефе наносились с применением авиабомб с УМПК. От российской границы до Мерефы около 65 км.

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