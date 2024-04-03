Представитель МИД РФ назвала вбросом публикации в прессе США о предупреждении подготовки теракта в «Крокусе»

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Представитель МИД РФ назвала вбросом публикации в прессе США о предупреждении подготовки теракта в «Крокусе»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о якобы существовавших предупреждениях властей и спецслужб США перед терактом в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл", подчеркнула, что российская сторона уже привыкла к американским вбросам в информационное пространство и последующим отказам от своих прежних заявлений. Исходя из этого, МИД РФ хотело бы получить от американской стороны подробный фактологический материал на эту тему с подробной информацией, когда и кому Вашингтон якобы передавал эту информацию.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что можно говорить что угодно, ранее от США и их сателлитов уже звучали разные сообщения относительно теракта в "Крокусе", впоследствии оказавшиеся банальными информационными вбросами.



Ранее в американском издании The Washington Post была опубликована статья, авторы которой утверждали, что накануне размещенного на официальном интернет-портале посольства США в РФ сообщения о возможной угрозе терактов в России Вашингтон якобы передал российской стороне информацию о том, что мишенью террористов может стать именно "Крокус Сити Холл".

Как подчеркнул секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, в России не оставили без внимания тот факт, что еще 7 марта посольства США и Великобритании опубликовали на своих официальных порталах предупреждения об опасности терактов в Москве. Следы террористов, совершивших атаку на "Крокус", напрямую ведут к украинским спецслужбам, при этом известно, что киевский режим находится под полным контролем США.
  • МИД РФ
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10 комментариев
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  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 19:40
    Эти соврут не дорого возьмут
    1. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 19:55
      Это не просто враньё, это очень подлая игра на страшной трагедии!
      Понятно, что Там за это спросят, вот только отправить бы эту мразь "туда" поскорее!
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 20:00
        Да это понятно, страшнейшая трагедия, которой не было уже много лет. Если конечно не считать войн. А именно теракт в столице крупнейшего государства. И теперь отмазаться надо любыми средствами, как бы поскудно это не было. Это еще раз доказывает абсолютную двуличность западной системы. И как тогда и с кем строить отношения????
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 20:05
        МИД РФ хотело бы получить от американской стороны подробный фактологический материал на эту тему с подробной информацией

        Вот прям разбежались они вам какую то там фактологию предоставлять... Откуда она у них возьмётся...??? Максимум "Хайли Лайкли" и вы должны и обязаны в это верить верить - они же "исключительные"!!! Поэтому давно исключили из своего обихода такие понятия как правда, совесть и порядочность...!!! am
  2. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    0
    Сегодня, 19:55
    След.
    Слёзы.
    Сон разума.
    %% в лондоне.
    50 лет конвергенции не прошли даром.
    Мы встроены в их систему ценностей
    Платим хозяевам жизни.
    Добровольно
  3. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    0
    Сегодня, 20:12
    Ясен пень! Начали суетиться. Террористы чертовы!
  4. Марвелл Ранг пользователя
    Марвелл
    0
    Сегодня, 20:15
    Следы террористов, совершивших атаку на "Крокус", напрямую ведут к украинским спецслужбам, при этом известно, что киевский режим находится под полным контролем США.

    Это уже официальное от нашей разведки и ВВП так же озвучил уже..
    Поздно уже хоспода выворачиваться и врать ..США уже все меньше и меньше народов мира верят.
    Смотрите RT и включайте мозги на что вас гонят ваши правительства
    И Историю почитайте !
  5. Монтесума Ранг пользователя
    Монтесума
    0
    Сегодня, 20:24
    Хозяева и покровители говорят - "хайли лайкли", подопечные придумали формулировку - "русские сами себя обстреливают". Одного поля ягодки - врут, как дышат.
  6. БедМакс Ранг пользователя
    БедМакс
    0
    Сегодня, 20:25
    Очередной вброс в наши головы..Теперь хотят переложить вину на наши спецслужбы:знали типо,но не отработали.А ведь либерасты поведутся,ор поднимут.
    Гниды(
  7. wladimirjankov Ранг пользователя
    wladimirjankov
    +2
    Сегодня, 20:30
    еще 7 марта посольства США и Великобритании опубликовали на своих официальных порталах предупреждения об опасности терактов в Москве

    Но наши доблестные службы не придали никакого значения этим предупреждениям супостатов. Брехня наверное подумали они, дезинформация, провокация и попытка дестабилизации. Но нас не проведешь, мы на такую дешевую информацию не поведемся и не будем делать никаких лишних телодвижений. И не повелись. Даже одно место от стула не оторвали. А как оказалось совершенно зря. После этого даже вопроса не возникает, почему у американцев была информация о готовящихся терактах в москве, а у нас ее не было.

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