Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о якобы существовавших предупреждениях властей и спецслужб США перед терактом в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл", подчеркнула, что российская сторона уже привыкла к американским вбросам в информационное пространство и последующим отказам от своих прежних заявлений. Исходя из этого, МИД РФ хотело бы получить от американской стороны подробный фактологический материал на эту тему с подробной информацией, когда и кому Вашингтон якобы передавал эту информацию.Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что можно говорить что угодно, ранее от США и их сателлитов уже звучали разные сообщения относительно теракта в "Крокусе", впоследствии оказавшиеся банальными информационными вбросами.Ранее в американском издании The Washington Post была опубликована статья, авторы которой утверждали, что накануне размещенного на официальном интернет-портале посольства США в РФ сообщения о возможной угрозе терактов в России Вашингтон якобы передал российской стороне информацию о том, что мишенью террористов может стать именно "Крокус Сити Холл".Как подчеркнул секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, в России не оставили без внимания тот факт, что еще 7 марта посольства США и Великобритании опубликовали на своих официальных порталах предупреждения об опасности терактов в Москве. Следы террористов, совершивших атаку на "Крокус", напрямую ведут к украинским спецслужбам, при этом известно, что киевский режим находится под полным контролем США.

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