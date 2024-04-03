Премьер-министр РФ: В 2023 году выпуск бронетанкового вооружения вырос втрое, средств поражения — в семь раз
Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с отчетом перед депутатами Государственной думы Федерального собрания России по итогам развития российской экономики в 2023 году. Председатель российского правительства ответил на вопросы депутатов всех фракций. Отчет правительства РФ продлился пять часов, его текст опубликован на сайте нижней палаты.
Глава российского кабмина отметил, что за прошлый год экономика нашей страны продемонстрировала очень хорошие показатели практически по всем ключевым направлениям, многие цифры оказались лучше ранее сделанных прогнозов. Причем успехи эти достигнуты в условиях продолжающегося беспрецедентного санкционного давления Запада.
Так рост ВВП России по предварительным оценкам Росстата в прошлом году достиг 3,6%, что примерно в два раза выше показателей так называемых развитых стран. В январе эта цифра стала еще выше, достигнув в среднегодовом исчислении 4,6 процента.
Главным драйвером роста промышленного производства на 3,5% стал обрабатывающий сектор, который прибавил в прошлом году целых 7,5 процента. Наибольший рост в 21% продемонстрировал машиностроительный комплекс. Одним из ключевых факторов этой динамики стало восстановление внутреннего спроса, что очень положительно в том числе для экономического суверенитета России.
Безработица впервые в истории РФ сократилась до рекордных трех процентов. Еще одним рекордом за последние 12 лет стал рост инвестиций в 2023 году на десять процентов.
Исполнение расходов федерального бюджета страны приблизилось к 100%, что является лучшим результатом последних лет. При этом доходы казны превысили 29 триллионов рублей.
Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию правительства и Центробанка существенно замедлилась до 7,4% против 11,9% в 2022 году.
Отдельно премьер-министр затронул тему развития военно-промышленного комплекса России, что особенно важно с учетом проведения ВС РФ специальной военной операции, да и возросших угроз со стороны НАТО. По словам Мишустина, российские предприятия ВПК в прошлом году увеличили выпуск автомобилей военного назначения и бронетанкового вооружения втрое, средств поражения — в семь раз, техники связи, радиоэлектронной борьбы и разведки — в девять раз.
Особое внимание в 2023 году правительство продолжило уделять участникам СВО, для этой категории граждан, в частности, был значительно упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Кабмин и далее будет работать над снижением финансовой нагрузки на военнослужащих путем предоставления дополнительных льгот, для чего они будут освобождены от налога на имущество.
Многое в прошлом году было сделано для скорейшей интеграции новых регионов в российское правовое поле. В этом направлении правительство взаимодействовало с депутатским корпусом, всего было принято около 60 соответствующих законов.
В целях экономического и социального развития новых регионов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях было восстановлено и построено более 18 тысяч объектов различного назначения. В прошлом году социальные выплаты, пенсии и пособия получили порядка 2,5 млн проживающих здесь граждан. Все четыре субъекта получили статус свободной экономической зоны, сообщил Мишустин.
- Госдума РФ
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