Столтенберг: Помощь НАТО Украине позволила ослабить Россию, не подвергая опасности жизни солдат альянса

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Столтенберг: Помощь НАТО Украине позволила ослабить Россию, не подвергая опасности жизни солдат альянса

Помощь НАТО Украине позволила значительно ослабить боевой потенциал России, при этом не подвергая опасности солдат альянса. Об этом заявил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО выступил на первом из двух заседаний глав МИД стран НАТО в Брюсселе, посвященном 75-летию альянса, где заявил, что поддержка Украины отвечает интересам Североатлантического блока, поэтому она будет продолжена. По словам Столтенберга, помогая Киеву, альянс ослабляет Россию, при этом не теряя своих солдат. При этом он подчеркнул, что все это удалось провернуть за относительно небольшие суммы.



Поддержка Украины – это то, что отвечает нашим собственным интересам безопасности. Потому что, выделив небольшую часть наших оборонных бюджетов, мы позволили украинцам уничтожить значительную часть российского боевого потенциала, не подвергая опасности ни одного солдата НАТО или ни одного американского солдата

- заявил Столтенберг.

Другими словами, представитель альянса прямо сказал, что им выгодно руками марионетки Зеленского гнать на убой украинских солдат, единственная задача которых - сдохнуть, но "ослабить" Россию, чтобы при этом не пострадал ни один западный солдат. Что примечательно, он и словом не обмолвился о судьбе украинцев, о потерях ВСУ, потому что не считает их людьми, это простой биомусор, который должен служить на благо господ из Европы. А продавшийся с потрохами Зеленский продолжает рассказывать украинцам про какие-то "демократические ценности" и "светлое будущее" в составе ЕС.
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    30 комментариев
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    1. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +5
      Сегодня, 20:26
      Точно ослабить,а не усилить?Неужели Столтенберг реально думает что маленькая компактная Армия образца февраля 2022 года была сильнее той что есть сейчас,обкатанной в боях и получившей на вооружение множество новинок?Да хотя бы сравнить численность и качество личного состава в феврале 2022 года и и тот что есть на сейчас.Раньше до СВО в армии были в том числе ради военной ипотеки,а сейчас каждый месяц в армию приходят десятки тысяч мотивированных добровольцев.
      1. Дедок Ранг пользователя
        Дедок
        +4
        Сегодня, 20:29
        Точно ослабить,а не усилить?


        что нас не убивает - делает нас сильнее...
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 21:00
          Вы это обьясните семьям погибший бойцов..
      2. Сергей3 Ранг пользователя
        Сергей3
        +6
        Сегодня, 20:33
        Неужели Столтенберг реально думает

        Глядя на это глупое и пустое лицо, слово "думает" - это не про него. Это говорящая голова, он за это зарплату получает. А ещё он в эту голову ест, на этом функции головы заканчиваются. Из того, что я регулярно вижу, как он несёт словесный понос, это факт и ничего более.
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +3
          Сегодня, 20:41
          Сегодня в британских сми появилась информация о том, что в феврале этого года Зеленский купил у короля Великобритании Карла III особняк Highgrove House за 20 миллионов фунтов! ...видимо план по мясу выполнил - получил премиальные laughing В общем столтенберг ещё раз подтвердил, что альянс воюет с Россией, а зе- фюрер всего лишь поставщик пехоты - торговец живым товаром
      3. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 20:33
        Точно ослабить,а не усилить?

        Он же о своей работе отчитывается... Скажет что нибудь не так, уволят без пособия... А так вроде бы как - то, кто - то. где -то, что -то ослабилось, а где - то, как -то, что - то усилилось... Работа лично мной проделана огромная... Результат положительный...Вопросы есть...??? Вопросов нет... Все свободны... fool
      4. Heda Ранг пользователя
        Heda
        +1
        Сегодня, 20:39
        Раньше до СВО в армии были в том числе ради военной ипотеки,а сейчас каждый месяц в армию приходят десятки тысяч мотивированных добровольцев.

        Лично у каждого узнали что тот не ради денег пришел?
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 20:44
          Ну как бы служить в армии мирного времени и служить в армии не мирного времени две большие разницы.И если идут в участвующую в СВО армию,то знают на что идут.Сравните с тем что было в 2022 году когда некоторые контрактники предпочли из армии уволиться после начала СВО.Тут разница в мотивации видна на контрасте.
          1. Heda Ранг пользователя
            Heda
            +2
            Сегодня, 20:47
            Ну как бы служить в армии мирного времени и служить в армии военного времени две большие разницы.

            Вот именно. В армии мирного времени не платят от 200 т.р. в месяц. Для многих это огромные деньги.
      5. spirit Ранг пользователя
        spirit
        +2
        Сегодня, 20:49
        Точно ослабить,а не усилить?

        Выбито огромное количество профессионального личного состава который готовился десятилетиями, особенно в спец подразделениях.Это я уже не говорю о количестве семей куда пришло горе.Классное усиление)Так можно с периодичностью в пару десятков лет,вырезать пол своей армии и усиливаться .Замечательный план good
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 20:54
          Армия СССР стала самой сильной в мире только после ВОВ,пройдя горнило войны.Хотя в Армии СССР и было выбито как вы сказали
          .огромное количество профессионального личного состава который готовился десятилетиями
          .Но тем не менее им нашлась достойная замена,выросшая на реальной войне,а не на учениях.Или как пример возьмём тот же иранский КСИР ,образовавшийся во время ирано-иракской войны из добровольцев.
    2. БедМакс Ранг пользователя
      БедМакс
      +1
      Сегодня, 20:29
      На ваши @окорочка@ есть ЯО.Не убежите.
      Нас и...т ,а Мы крепчаем!Видимо не слышали они поговорку)
    3. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +6
      Сегодня, 20:29
      Вся суть англосаксов и К в истории ..Война чужими руками и сгребание сливок грабежем )Русские 300 лярдов им покаоя не дают замороженные незаконно ..Это наживка ! )))))...У США 33 трлн дологов ,вот и думайте за счет чего и кого они это списывать будут .?
      Война их мать родна ,что натворили на украине ,кровища и полная экономическая,демографическая дыра в дне
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 20:39
        демографическая дыра в дне

        Какое интересное выражение... good
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          0
          Сегодня, 20:59
          Цитата: Msi
          демографическая дыра в дне

          Какое интересное выражение... good

          Нормальное выражение MSI,это уже когда полная перемога и точка невозврата пройдена ..)))
          Одни бабы вдовы остаются
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 20:42
        что натворили на украине ,кровища и полная экономическая,демографическая дыра в дне

        У них таких контрацептивов из числа бывшего СССР ещё достаточно, что бы пустить под каток именуемым Россия.
    4. Evgenijus Ранг пользователя
      Evgenijus
      +3
      Сегодня, 20:30
      По мнению Столтенберга, польский генерал, убитый на Украине - это не солдат НАТО. Многочисленные некрологи в западной прессе о похоронах военных из НАТО - это фейки?
      1. hohohol Ранг пользователя
        hohohol
        +2
        Сегодня, 20:40
        Для стран основателей НАТО, польский генерал обыкновенный славянин, расходный материал, как и все новые члены, так что он всё правильно говорит. Это всё страны играющие роль буфера в противостоянии Запада и России. Впрочем восточная европа буфером была всегда.
      2. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +2
        Сегодня, 20:46
        Вот когда на просторах Алабамы будут виться стройные ряды американских флагов над свежими могилами, тогда они забеспокоятся. А поляков им не жалко, как говорит английская поговорка - история Польши является ещё одним доказательством существования бога
    5. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      +2
      Сегодня, 20:31
      Если сравнить нашу парадную армию да начала СВО и после, то это даже не небо и земля. это Марианская впадина и космос. И с экономикой намного лучше становится, и деньги перестают из страны утекать в прежних объемах.
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        0
        Сегодня, 20:56
        Ещё бы добавил в плюс - количество утекшего из страны человеческого дерьма называемого релокантами.
    6. Комментарий был удален.
    7. gmss Ранг пользователя
      gmss
      +1
      Сегодня, 20:40
      мы позволили украинцам уничтожить значительную часть российского боевого потенциала

      норвежскому шлимазлу будет сюрпризом если россия применит значительную часть боевого потенциала
    8. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:40
      ... выделив небольшую часть наших оборонных бюджетов, мы позволили украинцам уничтожить значительную часть российского боевого потенциала, не подвергая опасности ни одного солдата НАТО или ни одного американского солдата

      Типичный торгашеский подход белого господина к аборигенам - чтобы было дёшево, безопасно и чужими руками. Лишь бы аборигенов хватило.
    9. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 20:44
      А французы тогда куда собрались? Решили подвергнуть риску жизни солдат НАТО?
    10. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      0
      Сегодня, 20:44
      А почему дальше не рассказывает, зачем им ослабление России? Выкладывай все...шваброид..на прямую, чтоб весь мир знал на кой вы лезет на НАШИ земли. И не забудь сказать, что вы послали м/н право и желаете нового передела мира, без РОССИИ
    11. APAHAKC
      APAHAKC
      0
      Сегодня, 20:44
      совсем страх потеряли вслух смело такие мысли озвучивать !
      а вообще ничего нового- история повторяется!
      ранее Рюриковичи своим дворянам из соседних княжеств (половчяне, смоленские князья и прочие) ходили с братьями навешивать люлей за то что не к тому союзу (уния вкл и прочее) примкнули.
      и всегда внешние недруги стравливали братьев чтобы ослабить перед своим вторжением им так легче осущ нападение...
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Сегодня, 20:53
        Они страх потеряли? А наши мужества набрались? Стравить,, раздробить запад и их друзей по миру
    12. Горный стрелок Ранг пользователя
      Горный стрелок
      +2
      Сегодня, 20:48
      А в чем ослабили? У меня на фирме объем продукции вырос почти втрое! Не успеваем заказы выполнять.
      И по всему видно, страна как то собралась, что ли. Консолидация очевидна.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 20:56
        У меня на фирме объем продукции вырос почти втрое

        Чем занимаетесь если не секрет? hi какая продукция?
    13. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 20:57
      Господи, какой же он идЁт, эта тухлая норвежская селёдка! Никогда не думал, будучи до мозга костей технарем, что скажу это, но...Учи историю, дeбилa кусок!!!

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