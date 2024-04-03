Поддержка Украины – это то, что отвечает нашим собственным интересам безопасности. Потому что, выделив небольшую часть наших оборонных бюджетов, мы позволили украинцам уничтожить значительную часть российского боевого потенциала, не подвергая опасности ни одного солдата НАТО или ни одного американского солдата

Помощь НАТО Украине позволила значительно ослабить боевой потенциал России, при этом не подвергая опасности солдат альянса. Об этом заявил Йенс Столтенберг.Генсек НАТО выступил на первом из двух заседаний глав МИД стран НАТО в Брюсселе, посвященном 75-летию альянса, где заявил, что поддержка Украины отвечает интересам Североатлантического блока, поэтому она будет продолжена. По словам Столтенберга, помогая Киеву, альянс ослабляет Россию, при этом не теряя своих солдат. При этом он подчеркнул, что все это удалось провернуть за относительно небольшие суммы.- заявил Столтенберг.Другими словами, представитель альянса прямо сказал, что им выгодно руками марионетки Зеленского гнать на убой украинских солдат, единственная задача которых - сдохнуть, но "ослабить" Россию, чтобы при этом не пострадал ни один западный солдат. Что примечательно, он и словом не обмолвился о судьбе украинцев, о потерях ВСУ, потому что не считает их людьми, это простой биомусор, который должен служить на благо господ из Европы. А продавшийся с потрохами Зеленский продолжает рассказывать украинцам про какие-то "демократические ценности" и "светлое будущее" в составе ЕС.