«Зеленский с истёкшим сроком годности»

Его величество узурпатор

Куда дальше, Зеленский?

Когда пишутся конституции, необходимо к этому непростому делу подходить с умом. И не делать так, как сотворили на Украине. Как оказалось, у Зеленского в настоящее время нет шансов остаться у власти на законных основаниях после 20 мая 2024 года. Упущено время и для проведения выборов президента – по всем планам случиться это должно было 31 марта.Офис Зеленского старательно отрабатывает версию, по которой в период военного положения президента не переизбирают. При этом в 108-й статье конституции указано на передачу власти одним президентом другому президенту. Люди Зеленского и он сам считают, поскольку выборы в военное время запрещены, а передать бразды правления можно только от президента к президенту, то срок нынешнего главы государства неограничен. Но это, мягко говоря, не так.На самом деле украинская конституция ничего не говорит о продлении полномочий действующего президента на посту в период военного положения.В отношении Верховной рады все предельно понятно – если «срок годности» заканчивается в период ЧС или военного положения, то депутаты могут работать дальше. Срок их полномочий автоматически пролонгируются.О президенте ни слова в этой ситуации.Условно можно смириться с запретом на проведение выборов главы государства на Украине, но нельзя ни в коем случае согласиться с продлением полномочий Зеленского. Такого просто нет в конституции.Президент 21 мая обязан передать свои полномочия спикеру Рады и спокойно отойти от дел. Так написано в 112-й статье украинской конституции, позволяющей спикеру исполнять обязанности первого лица государства.Из всех возможных вариантов развития событий последний наиболее оптимален и безопасен для Украины, но это не про Зеленского. Он спокойно пропустил 31 марта – срок очередных выборов президента, и намерен после 20 мая продолжить исполнять свои обязанности.Интересно в этом случае мнение не российских комментаторов, которых можно обвинить в предвзятости, а самостийных экспертов из Украины. Вот, например, Валерий Карпунцов, доктор юридических наук, бывший народный депутат, которого никак нельзя назвать сочувствующим России. Он называет самовольное продление срока Зеленского уголовно наказуемой ситуацией.Конституция Украины, по мнению юриста, оказалась не приспособленной под военное время, и в этом главная проблема. В ней немало парадоксов. Например, передать свои полномочия президент может только другому президенту, но если выборы в военное время запрещены, то кому он должен передавать власть?Когда-то давно украинские законотворцы либо пересидели, либо не досидели за написанием главного закона Украины. Если сейчас все хотят по закону, то следует либо переписывать конституцию (что непросто в сложившейся ситуации), либо отстранять Зеленского, либо искать некое альтернативное и разовое решение.В ином случае продолжение полномочий пока действующего президента будет рассматриваться как узурпация.Просроченный президент Украины после 20 мая 2024 года несет стране много неприятностей. В дополнении к уже созданным, разумеется.Внутренним оппозиционным силам поворот событий под конец мая будет как нельзя кстати. Первыми зашевелились сторонники Порошенко, у которого президентские амбиции никто не забирал. Его фракция «Евросолидарность» начала раскачивать тему просроченного президента вплоть до обращения в конституционный суд с требованием оценки сложившейся коллизии.К слову, конституционный суд Украины мог бы стать отличным рецептом для Зеленского, обратись он к нему за помощью. Если команда действующего президента так уверена в правильном понимании положений главного закона государства, почему бы не подать соответствующий запрос о разъяснениях?Боятся как минимум неоднозначного ответа конституционного суда, как максимум – полного низложения амбиций Зеленского.В итоге Украина подходит к дате смены президента в неопределенности.К слову, добавляется и еще один казус – 12 мая Зеленский в очередной раз продлит военное положение в рамках своих полномочий. Продлит до августа 2024 года, а дальше, если Армия России не раздавит офис президента, с законностью очередной пролонгации будут большие проблемы. Любой несогласный с мобилизацией и прочими бонусами, может смело ссылаться на узурпацию власти Зеленским и недействительность его полномочий.Но при всей драматичности внутренней повестки на Украине к тектоническим сдвигам после захвата президентской власти и к перевороту это не приведет. Все будут решать внешние силы.Если Российская Армия продолжит движение на Запад, то и Зеленскому чаще будут вспоминать его щекотливую ситуацию. Лишний повод ткнуть носом наркомана в собственные фекалии.Вероятнее всего, переговорное окно с Россией закроется окончательно. Все знают об отказе Зеленского вести открытые переговоры с Кремлем, и также все в курсе о готовности Владимира Путина вести диалог с Украиной на условиях России.Теперь же не будет никаких оснований к подобной готовности: после 20 мая 2024 года Зеленский – уголовник, присвоивший себе кресло президента.Подозрительно молчат западные державы. Не так давно они призывали Зеленского все-таки провести выборы, дабы сохранить видимость демократии. Тогда обитатель Банковой потребовал 5 млрд долларов на это, и тема понемногу стихла.Для Запада ситуация с Зеленским неприятная. После 20 мая состоится прецедент в мировой политике, когда под непонятными флагами узурпируется власть. По логике вещей, «демократические» силы должны тут же отвернуться от киевского режима, но сделать они это не могут. По крайней мере, пока не могут.В итоге складывается ситуация поощрения беззакония в высших эшелонах власти отдельного прозападного государства.А если можно Украине, то почему запрещено Турции? Или пока прозападному Пакистану?Годы вперед, если не десятилетия, прецедент Зеленского будут вспоминать коллективному Западу. И ответить боссам из Брюсселя и Вашингтона будет просто нечего.Или все-таки ответят и заметно сократят объемы помощи Украине?Нелегитимность Зеленского в любом случае будет привлекать внимание западного электората, а с ним снизится и поддержка режима. Из этой же колоды и ссылка в Великобританию главного конкурента Залужного, который реально мог снести Зеленского в случае честных выборов.Происходящее сейчас на Украине ставит серьезные вопросы перед Конгрессом США. Если до 20 мая не удастся провести через голосование 61 млрд помощи Зеленскому, то сделать это позднее будет кратно сложнее. У республиканцев в целом и у Трампа в частности окажется весомый довод из разряда «а король-то голый».Разумеется, отказ Зеленского проводить выборы больно бьет по дедушке Байдену. Если американцам доходчиво объяснят, каким образом нынешний президент Украины продлил себе срок у руля, шансы на переизбрание поддерживающего его Джо упадут. Не критично, но этого может хватить для победы Трампа.Перебить негативную повестку Зеленский пытается простым и проверенным способом – ссылаясь на происки России. Дескать, это Кремль раскачивает ситуацию, уличая власть в узурпации. Отвлекать внимание приходится дешевыми вбросами, наподобие недавнего о якобы готовящейся второй волне мобилизации в России к 1 июня 2024 года.Можно предположить новую волну самоубийственных атак на российское приграничье в конце мая с целью сместить акценты внутри Украины. В достижении личных целей своих солдат Зеленский жалеет в последнюю очередь.