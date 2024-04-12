Зенитный лазерный комплекс DE M-SHORAD на стадии испытаний
ЗЛК DE M-SHORAD на ранних этапах испытаний
С конца прошлого десятилетия Пентагон и его подрядчики работали над проектом перспективного зенитного лазерного комплекса DE M-SHORAD. К настоящему времени они завершили разработку новой боевой машины и провели ее через несколько этапов проверки. Сейчас проводятся войсковые испытания на базе одной из строевых частей, и недавно несколько лазерных самоходок попали в Ирак, где должны показать свой потенциал в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации и боевому применению.
От проекта до испытаний
Разработка «маневренной системы ПВО на основе направленной энергии» Direct Energy Maneuver Short-Range Air Defense (DE M-SHORAD) началась в 2019 г. по инициативе Пентагона. Целью проекта являлось создание зенитного лазерного комплекса (ЗЛК) на шасси бронетранспортера Stryker с излучателем мощностью 50 кВт. При помощи такой техники в перспективе планировали усилить войсковую ПВО армии.
В конкурсной части программы приняли участие компании Raytheon (ныне RTX) и Northrop Grumman. В конце 2020 г. они построили и предъявили на испытания опытную технику своей разработки. Сравнительные испытания продолжались несколько месяцев, после чего «Нортроп-Грумман» вышла из проекта. Американские СМИ сообщали, что причиной этого стали недочеты конструкции боевого лазера, приводившие к перегреву и даже к возгоранию.
Вскоре компания RTX стала официальным победителем конкурса и получила контракт на продолжение работ. По условиям документа, в 2022-23 гг. она должна была собрать и передать Пентагону партию из четырех изделий DE M-SHORAD для проведения войсковых испытаний. В 2024 г. ожидалась поставка еще одной такой партии для расширения программы тестов и проверок.
Первые предсерийные изделия для войсковых испытаний передали заказчику в начале 2023 г. Год назад, в апреле, на полигоне Юма (шт. Аризона) состоялись первые учебно-боевые стрельбы в рамках нового этапа испытаний. В дальнейшем армия получила оставшиеся ЗЛК первой партии и продолжила разносторонние испытания.
Последние новости
1 марта американское издание Breaking Defense опубликовало новые сведения о работах по DE M-SHORAD, полученные лично от замначальника штаба сухопутных войск генерала Джеймса Мингуса. Он рассказал о продолжении испытаний боевого лазера, причем в новых условиях.
По словам генерала Мингуса, в начале февраля четыре имеющихся ЗЛК DE M-SHORAD отправились на одну из американских баз на Ближнем Востоке. На момент интервью были проведены некие предварительные испытания в новых условиях, но стрельбы с применением основного оружия не выполнялись. Впрочем, испытания лазерной установки собирались начать в самое ближайшее время.
Как сообщается, в ходе начатых испытаний лазерные комплексы должны показать свои эксплуатационные, технические и боевые качества в условия реальной заморской военной базы. В частности, упоминалась необходимость проверки работоспособности лазера при наличии в воздухе большого количества пыли. Дж. Мингус отмечал, что армия не рассчитывает сразу получить идеальные результаты. Однако даже неудачные испытания помогут наработать ценный опыт и усовершенствовать перспективный комплекс.
В ходе испытаний уделяется внимание вопросам эксплуатации и обеспечения. ЗЛК DE M-SHORAD построен на унифицированном и хорошо освоенном шасси, но оснащен новой и крайне сложной аппаратурой. Военным предстоит отработать вопросы обслуживания и ремонта такой техники в условиях удаленной базы со специфической логистикой.
21 марта в Конгрессе выступил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Майкл Курилла. В своем докладе он раскрыл некоторые подробности текущих испытаний ЗЛК DE M-SHORAD. По словам генерала, войсковые испытания проходят три самоходных боевых лазера. Мероприятия проводятся на одной из американских баз в Ираке. При этом он не назвал конкретный объект, а также не уточнил, почему сократилось количество техники на испытаниях.
Специальная аппаратура на машине-носителе. В кадр попали РЛС, ОЛС и кожух лазера
Наиболее интересная и ценная информация об испытаниях тоже осталась нераскрытой. Генерал Курилла лишь отметил, что DE M-SHORAD участвуют в экспериментах, направленных на поиск оптимальных методов боевого применения. Вероятно, речь идет об учебно-боевых стрельбах по типовым целям в характерных условиях Ближнего Востока.
Планы на будущее
Таким образом, перспективный зенитный лазерный комплекс DE M-SHORAD разработки компании RTX дошел до стадии производства опытной партии техники и разного рода испытаний. В недавнем прошлом его проверили в условиях полигона, а теперь несколько боевых машин отправлено на удаленную базу для отработки вопросов реальной эксплуатации и применения.
Пентагон уже озвучил дальнейшие планы по изделию DE M-SHORAD. Текущий этап войсковых испытаний должен завершиться в 2024-25 гг. Его результатом станут рекомендации по дальнейшему развитию конструкции, а также руководства по эксплуатации и применению техники.
До конца года ожидается поставка дополнительной партии ЗЛК для нового этапа войсковых испытаний. В 2025 г. планируется начать исследования и испытания, направленные на поиск методов и тактик совместного применения лазерных и «традиционных» зенитных систем войсковой ПВО. По всей видимости, в рамках этих мероприятий перспективный комплекс DE M-SHORAD будет работать вместе с ракетно-пушечным M-SHORAD на том же шасси.
При отсутствии каких-либо проблем и затруднений, способных негативно повлиять на ход работ, до конца 2025 г. собираются запустить серийное производство. Это означает, что к 2026-27 гг. новые ЗЛК в достаточном количестве попадут в строевые части, и вскоре первые подразделения с такой техникой выйдут на уровень начальной оперативной готовности. Полную готовность этих батарей / дивизионов, а также массовое развертывание DE M-SHORAD в войсках следует ожидать к концу десятилетия.
Согласно планам Пентагона, зенитные комплексы с разными принципами поражения целей будут служить вместе и дополнять друг друга. Самостоятельно или при помощи сторонних средств они должны будут следить за воздушной обстановкой и искать потенциально опасные объекты. Обнаруженные цели предлагается распределять между комплексами разных типов.
Так, самолеты и вертолеты либо крупные БПЛА должен будет перехватывать ЗРПК M-SHORAD. При помощи ракет AGM-114 и FGM-92 он сможет поражать такие цели на дистанциях до 5-7 км, а 30-мм пушка XM914 и 7,62-мм пулемет M240 обеспечат атаку объектов на меньших расстояниях.
В свою очередь, лазерный комплекс будет специализироваться на поражении БПЛА классов 1-3 в американской классификации – от малых коптеров до средних изделий массой 600 кг. В зависимости от дальности и погодных условий, лазерный луч мощностью до 50 кВт сможет подавлять или повреждать оптику, либо разрушать конструкцию цели.
Технические особенности
С точки зрения общего облика перспективный ЗЛК DE M-SHORAD достаточно прост. Комплекс построен на основе бронетранспортера Stryker и сохраняет все его основные агрегаты. Используется незначительно доработанный бронекорпус с противопульной и противоосколочной защитой, штатная силовая установка и ходовая часть. При этом с машины удалены штатный боевой модуль, а также внутреннее оснащение боевого и десантного отделений.
На крыше корпуса, ближе к корме, размещается стойка с антенным устройством радиолокационной станции. Это устройство обеспечивает обзор всей верхней полусферы и выдает целеуказание лазеру. Также предусмотрена оптико-электронная станция с дневным, ночным и дальномерным каналами, применяемая для точной наводки луча. Сам лазер выполнен в виде отдельного модуля в сферическом кожухе. Это устройство так же находится на крыше бронекорпуса.
Тип лазера не сообщается, но названа расчетная мощность в 50 кВт. Предполагается, что этого достаточно для прожигания пластиковых и металлических конструкций на дистанциях не менее 5-7 км. При этом точные параметры дальности и поражаемых целей, а также продолжительность боевого дежурства и возможное количество «выстрелов» не сообщаются.
Боевой лазер управляется дистанционно с пульта оператора. Для вывода информации имеются крупные дисплеи, а управление осуществляется при помощи компактного и эргономичного пульта-геймпада. По всей видимости, система управления огнем имеет несколько режимов, предусматривающих участие человека или полностью автоматическую работу.
Характерной особенностью боевого лазера является высокое энергопотребление и выделение большого количества тепла. В связи с этом на правом борту машины-носителя помещается крупногабаритная система охлаждения в виде трех радиаторов с шестью вентиляторами на каждой.
В процессе развития
Несмотря на наличие различных недостатков и неоднозначность самой концепции, перспективный зенитный лазерный комплекс DE M-SHORAD от компании RTX уже справился с частью испытаний и перешел на новые этапы проверок. Он подтвердил свой технический и боевой потенциал, а теперь демонстрирует эксплуатационные характеристики.
Таким образом, RTX и Пентагон успешно провели первые сложные этапы перспективной программы и получили повод для оптимизма. Однако предстоящие работы тоже не отличаются простотой и требуют повышенного внимания. Армия должна будет найти для нового ЗЛК место в структуре войсковой ПВО, позволяющее получить наилучшие результаты. От успеха этих работ будет зависеть результат всей сложной, длительной и достаточно дорогой программы.
- Рябов Кирилл
- Минобороны США
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