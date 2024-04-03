"...В ходе звонка Сергею Шойгу министр обороны Франции заявил, что у Парижа «нет данных» о причастности Украины к нападению на «Крокус»..."

Министр Лекорню высказался о готовности Франции укреплять сотрудничество с Россией в вопросах противодействия терроризму.

Впервые за долгое время министр обороны Франции решил провести телефонный разговор с главой российского оборонного ведомства. Себастьян Лекорню, как сообщает пресс-служба французского министерства, начал с того, что осудил террористическое нападение на российских граждан в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования в связи со случившимся 22 марта в Красногорске.При этом Лекорню поспешил заявил, что «Франция не располагает какой-либо информацией, которая позволяла бы связывать с терактом в Подмосковье Украину».Пресс-служба Минобороны Франции:Сам факт этого звонка даёт повод говорить о том, что в Париже, да и в целом на Западе, пытаются выяснить, на какие меры может и готова пойти Россия, если доказательства причастности киевского режима к атаке на «Крокус» будут предъявлены международной общественности. Лекорню в этом плане выступает, если можно так выразиться, в качестве «пробного шара». Одновременно с этим Запад в лице Франции пытается «умаслить» Москву словами о «партнёрстве», «углублении связей» и т.п. Также снова и снова проговаривается западная «мантра» о том, что «Украина к теракту не причастна». И всё это звучит на фоне заявлений президента Франции Макрона о готовности отправить на Украину французскую армию.Также можно предположить, что звонок Лекорню Сергею Шойгу носил характер «уточняющей беседы». Уточнить французский министр, вероятно, хотел то, как Россия воспримет появление французского военного контингента на подконтрольной Киеву территории и на какие меры пойдёт в этом плане.Примечательно, что звонил в Москву французский министр обороны после встречи с госсекретарём США Блинкеном.В Минобороны РФ звонок Лекорню пока не прокомментировали.