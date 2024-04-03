В ходе звонка Сергею Шойгу министр обороны Франции заявил, что у Парижа «нет данных» о причастности Украины к нападению на «Крокус»

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В ходе звонка Сергею Шойгу министр обороны Франции заявил, что у Парижа «нет данных» о причастности Украины к нападению на «Крокус»

Впервые за долгое время министр обороны Франции решил провести телефонный разговор с главой российского оборонного ведомства. Себастьян Лекорню, как сообщает пресс-служба французского министерства, начал с того, что осудил террористическое нападение на российских граждан в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования в связи со случившимся 22 марта в Красногорске.

При этом Лекорню поспешил заявил, что «Франция не располагает какой-либо информацией, которая позволяла бы связывать с терактом в Подмосковье Украину».



Пресс-служба Минобороны Франции:

Министр Лекорню высказался о готовности Франции укреплять сотрудничество с Россией в вопросах противодействия терроризму.

Сам факт этого звонка даёт повод говорить о том, что в Париже, да и в целом на Западе, пытаются выяснить, на какие меры может и готова пойти Россия, если доказательства причастности киевского режима к атаке на «Крокус» будут предъявлены международной общественности. Лекорню в этом плане выступает, если можно так выразиться, в качестве «пробного шара». Одновременно с этим Запад в лице Франции пытается «умаслить» Москву словами о «партнёрстве», «углублении связей» и т.п. Также снова и снова проговаривается западная «мантра» о том, что «Украина к теракту не причастна». И всё это звучит на фоне заявлений президента Франции Макрона о готовности отправить на Украину французскую армию.

Также можно предположить, что звонок Лекорню Сергею Шойгу носил характер «уточняющей беседы». Уточнить французский министр, вероятно, хотел то, как Россия воспримет появление французского военного контингента на подконтрольной Киеву территории и на какие меры пойдёт в этом плане.

Примечательно, что звонил в Москву французский министр обороны после встречи с госсекретарём США Блинкеном.

В Минобороны РФ звонок Лекорню пока не прокомментировали.
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    20 комментариев
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    1. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      +3
      Сегодня, 21:26
      Лекорню поспешил заявил, что «Франция не располагает какой-либо информацией, которая позволяла бы связывать с терактом в Подмосковье Украину».

      Послать ему слуховой аппарат на батарейках и очки -10...
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        -1
        Сегодня, 21:51
        Да просто обдристались райско садовые, ведь теперь вопрос, РОССИЯ уже подняла вопрос об признании многих структур 404 террористическими. Вопрос об уничтожении наёмников уже обговорен на зря. И видимо уничтожение пошло не на шутку. Все больше и больше лыжников и экстремалов, а то и внезапных сердечников, и т. д. гибнет в гейропах. Ну и далее будет по нарастающей. Если граничащие с 404 страны НАТО вдруг доборзеются до того что РОССИЯ нанесет по ним удар, то как насчет 5-й статьи, вступиться, или нет. Нет и НАТы нет, Да огрести по полной??? Ссыкливо как не говори.
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +1
          Сегодня, 21:59
          Они теперь будут каждый день звонить по очереди и говорить, что "данных нет". У них же все согласовано и делается по команде.
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +3
          Сегодня, 22:08
          При этом Лекорню поспешил заявил, что «Франция не располагает какой-либо информацией, которая позволяла бы связывать с терактом в Подмосковье Украину».

          А чего тогда беспокоишь...??? - спросил Шойгу... Если нет информации чего звонить, людей от дела отвлекать... От какого дела с тревогою в голосе переспросил - Лекорню... От наказания террористов - усмехнулся Шойгу... Вот думаю полторашками или сразу трёх тысячниками их наказать...???
          Но Лекорню не ответил... Он спешил к своим генералам, чтобы узнать, что за страшное наказание появилось у русских - "полторашка" и не угрожает ли оно Франции...??? am
      2. spectr Ранг пользователя
        spectr
        +2
        Сегодня, 21:56
        Да это обычная завязка разговора, что бы попытаться выяснить, что знает Российская сторона. Надеюсь Кужугетович не прокололся.
        1. fif21 Ранг пользователя
          fif21
          0
          Сегодня, 22:30
          Цитата: spectr
          Да это обычная завязка разговора, что бы попытаться выяснить, что знает Российская сторона.

          Просил не убивать во время переброски войск . И говорил еще плохие слова . wassat Пора устанавливать прейскурант - пленный француз ___ евро , мертвый ____ евро , посаженный в тюрьму не возвращается . Женевская конвенция побоку , красный крест - мимо кассы . hi
    2. guest Ранг пользователя
      guest
      +5
      Сегодня, 21:28
      Себастьян Лекорню, как сообщает пресс-служба французского министерства, начал с того, что осудил террористическое нападение на российских граждан в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования в связи со случившимся 22 марта в Красногорске.

      Осудил он? У меня по отношению к этому лицемеру дальше только мат.
    3. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +5
      Сегодня, 21:28
      Вспоминаем известную цитату из "Острова сокровищ":
      " Это моряк, одежда на нем морская.
      А что, ты в этих местах ожидал увидеть епископа?"
      Вот так и здесь. Разгон нарратива, что усраина ни при чем. Это как вор убегает и кричит "держи вора".
    4. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 21:31
      Министр Лекорню высказался о готовности Франции укреплять сотрудничество с Россией в вопросах противодействия терроризму

      Что не говорите, но дрисливый коллективный Запад... Боятся они нас...боятся они нашей реакции.
    5. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 21:38
      Станиславский говорит: "...Не верю...".
    6. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +3
      Сегодня, 21:40
      "Нет данных" означает отсутствие информации о факте участия, но не означает отсутствие самого такого факта.
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 21:41
      Беспокоится один единственный француз не ЛГБТшник кстати из четырёх( наверно на спичках тянули кто позвонит в Россию)в правительстве Франции - бить будете,если что?! Как обычно,наши редко коментируют разговор.Макарон должен не выдержать и прокукорекать на днях,в своём стиле- петушары.
    8. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +2
      Сегодня, 21:48
      Вопросами борьбы с терроризмом во франции занимается главное управление внутренней безопасности мвд франции, которое к ведомству, возглавляемому лекорню, отношения не имеет. Поэтому, утверждение лекорню об "отсутствии информации"-банальная профанация, поскольку его ведомство и не должно получать такую информацию.
    9. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +4
      Сегодня, 21:51
      министр обороны Франции решил провести телефонный разговор с главой российского оборонного ведомства.

      Замете, Министр Обороны Франции о террористах ничего не знает. И это истинная правда! Террористы по другому ведомству проходят.
    10. solar Ранг пользователя
      solar
      +1
      Сегодня, 22:10
      Уже известно, что американцы сообщили о двух возможных терактах в Москве- в синагоге и в концертном зале.
      В начале марта Москва получила от ЦРУ информацию о двух терактах, которые готовила в России афганская ячейка «Исламского государства» (ИГ) «Вилаят Хорасан». Один — в «Крокус Сити Холле», второй — в синагоге.

      По синагоге террористов задержали на следующий день
      Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - В ФСБ заявили о предотвращении теракта в синагоге в Москве, который готовили боевики запрещённого в РФ афганского "филиала" ИГИЛ.

      а в «Крокус Сити Холле», по интервью сотрудников сразу после терракта, провели проверки, в том числе с собаками, ничего не нашли, но при этом провели также учения для персонала, в результате большинство спаслось при терракте- многие тогда отмечали слаженные действия персонала, которые выводили людей.
    11. Офицер запаса Ранг пользователя
      Офицер запаса
      +2
      Сегодня, 22:18
      "...В ходе звонка Сергею Шойгу министр обороны Франции заявил, что у Парижа «нет данных» о причастности Украины к нападению на «Крокус»..."
      А что, Шойгу об этом спрашивал? Какая-то глупая отмазка у этого Лекорню.
    12. kit88 Ранг пользователя
      kit88
      0
      Сегодня, 22:47
      Ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь пожалуйста на линии, Вам ответит первый освободившийся оператор
    13. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      0
      Сегодня, 23:00
      все действия французов из серии лишь бы быть на виду, на слуху и не более того, получается не очень
    14. Златоус Ранг пользователя
      Златоус
      -1
      Сегодня, 23:02
      Какие разговоры могут с ними быть. Наших граждан убивают по всей стране дроны и ракеты с их компонентами. А шойгу беседует с ним. Все равно что Жуков бы Манштейну позвонил перетереть там ситуацию. Позор. Шойгу где снаряды? Или ты забыл как деру давал от наказания из Ростова, так мы напомним.
    15. Hagen Ранг пользователя
      Hagen
      0
      Сегодня, 23:12
      Дежурная проверка работоспособности телефона. Обе стороны прекрасно понимают, что доверия нет, и в ближайшее время не будет. Исполнение ритуального политеса без надежд на прорыв в отношениях...

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