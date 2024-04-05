«Солдаты моей Старой гвардии! Прощайте, мои дети!»



Прощание Наполеона с императорской гвардией. Антуан-Альфонс Монфор

Общая ситуация

«На колонне сей, сооруженной в честь побед французских войск, поставлена была статуя Наполеона, над которою народ с самого вступления нашего в Париж ругался. Он привязывал неоднократно веревку к статуе и таким образом тащил ее вниз при ужасных криках; однажды один француз влез на плеча оной и бил ее по щекам».



Снятие статуи Наполеона с Вандомской колонны. Худ. Георг-Эммануэль Опиц



Карикатура 1814 года: Талейран прогоняет Наполеона



Наполеон под давлением маршалов подписывает в Фонтенбло отречение от престола в пользу сына. Феликс Эмманюэль Анри Филиппото. Иллюстрация к книге Адольфа Тьера « История Консульства и империи»

Наполеон в Фонтенбло



Наполеон в присутствии маршалов отрекается от престола в Фонтенбло 4 апреля 1814 года. Франсуа Бушо.

Мятеж маршалов



Отречение Наполеона от власти. Фонтенбло, 4 апреля 1814 г. Фридрих Камп

Предательство Мармона



Александр I решает судьбу Бурбонов, узнав о переходе на сторону союзников корпуса маршала Мармона. Иллюстрация к книге Адольфа Тьера «История Консульства и империи»

Отречение



Отречение Наполеона, 6 апреля 1814 года. Этьен Проспер Берн-Белькур



После отречения во дворце Фонтенбло. Французский художник Поль Деларош (1845)



Наполеон вручает саблю Мурад-бея на память маршалу Макдональду. Феликс Эмманюэль Анри Филиппото



Военный мятеж в Фонтенбло в ночь с 7 на 8 апреля. Феликс Эмманюэль Анри Филиппото. Иллюстрация к книге Адольфа Тьера «История Консульства и империи»

Тризна «сынов Севера» и последнее сражение кампании 1814

«Торжественной была эта минута для моего сердца; умилителен, но и страшен был для меня момент этот. Вот, думал я, по неисповедимой воле Провидения из холодной отчизны Севера привел я православное мое русское воинство для того, чтобы в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступавших на Россию, в их знаменитой столице, на том самом месте, где пала царственная жертва от буйства народного, принести соборную, очистительную и вместе торжественную молитву Господу. Сыны Севера совершали как бы тризну по королю французскому Людовику XVI.



Русский царь по ритуалу православному всенародно молился вместе со своим народом и тем как бы очищал окровавленное место растерзанной царственной жертвы. Духовное наше торжество в полноте достигло своей цели...



Мне даже было забавно тогда видеть, как французские маршалы, как многочисленная фаланга генералов французских теснилась возле русского православного креста и друг друга толкала, чтобы иметь возможность скорее к нему приложиться».



Благодарственный молебен союзных армий на площади Людовика XV в Париже 10 апреля 1814 года. Игнатий Себастьян Клаубер с оригинала Джузеппе Бажетти



Британские стрелки ведут огонь во время битвы при Тулузе. А. Дюпрэ



Прощание Наполеона с Императорской гвардией в Фонтенбло. 20 апреля 1814 года