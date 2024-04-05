«Солдаты моей Старой гвардии! Прощайте, мои дети!»
Прощание Наполеона с императорской гвардией. Антуан-Альфонс Монфор
Общая ситуация
30 марта 1814 года французские войска потерпели поражение в битве за Париж, и маршал Мармон сдал город. 31 марта союзные армии во главе с русским императором Александром I вступили в Париж («Мы увидели Париж с шпагою в руках!»).
Тем временем Наполеон, узнав о том, что союзные армии идут на Париж, 28 марта ринулся от Сен-Дизье (180 км восточнее Парижа) на спасение столицы, но опоздал. До Вильнёв-сюр-Йона Наполеон шёл вместе с армией, затем, прихватив с собой нескольких ближайших соратников-генералов Коленкура, Друо, Лефевра, Гурго, пересел на почтовых лошадей. В ночь на 31 марта на одной из станций император узнал о падении столицы. Разъярённый Наполеон хотел тут же вести свою небольшую армию на Париж. Но быстро остыл и направился в Фонтебло.
В Париж император направил министра иностранных дел Армана де Луи Коленкура с целью подготовки мирного соглашения на условиях Шатильонского конгресса. Виднейший французский политик Шарль Морис де Талейран предал Наполеона (Бонапарт много раз хотел арестовать его, но почему-то этого не сделал), оставшись в столице. 31 марта Александр I подписал декларацию, составленную Талейраном и статс-секретарем Нессельроде, в которой отказывался вести переговоры с Наполеоном и выражал готовность признать то правительство, которое изберет себе французская нация.
В этот же день роялисты пытались сбросить с Вандомской колонны, сооружённой в честь побед Великой армии, статую Наполеона в римской тоге работы скульптора Антуана-Дени Шоде, и разрушить сам памятник. Русский историк А. И. Михайловский-Данилевский писал:
Против вандалов выступил русский царь Александр I, который приказал поставить караул. Полиция сообщила, что памятник находится под покровительством русского императора и его союзников. Что символы будут заменены. Неделей позже статуя Наполеона была демонтирована по решению французского Временного правительства, а вместо неё был установлен белый флаг с лилиями, символизирующий династию Бурбонов.
Снятие статуи Наполеона с Вандомской колонны. Худ. Георг-Эммануэль Опиц
Вечером того же дня Александр I остановился в доме Талейрана, где состоялось совещание военачальников, дипломатов и сановников. Решался вопрос о политическом будущем Франции. Союзники не имели готового решения. Поэтому русский государь был готов обсуждать любой вариант: регентство Марии Луизы при Наполеоне II, реставрация Бурбонов, возведение на трон Бернадота или провозглашение республики.
Присутствовавшие французы настаивали на реставрации Бурбонов.
Александр Павлович отметил, что в ходе кампании 1814 года не замечал большого числа сторонников королевской власти, скорее наоборот. Царь был впечатлён сражениями, когда французские солдаты храбро сражались и умирали со словами «Виват император!» Только небольшая часть населения Франции поддерживала Бурбонов.
В конце заседания Александр I сказал, что не дело иностранцев низвергать императора Наполеона или возвращать на престол Бурбонов. Это внутреннее дело французов. Александр Павлович считал, что для реставрации королевской власти необходимо было согласие большинства французов. Талейран заверил русского царя, что такое согласие есть.
1 апреля Талейран собрал сенаторов, которые оставались в Париже, и те провозгласили создание временного правительства во главе с Талейраном, которое должно было подготовить новую конституцию страны. На трон призывался брат казнённого Людовика XVI – Людовик XVIII. Одним из членов временного правительства стал генерал Пьер де Рюел Бернонвилль, близкий друг и соратник маршала Макдональда.
Карикатура 1814 года: Талейран прогоняет Наполеона
Коленкур пытался защитить интересы Наполеона, напоминал сенаторам и другим влиятельным лицам о милостях, которыми их осыпал император, но его карта была бита. Политическая ситуация изменилась. Сенаторы чувствовали, что пора перестраиваться в новую политическую реальность.
Не смог Коленкур и поднять вопрос о регентстве Марии-Луизы при сыне Наполеона. 2 апреля Сенат объявил Наполеона и членов его семьи лишенными престола. Правда, из 140 сенаторов присутствовало менее половины. Одни были с Наполеоном, другие при Луизе-Марии в Блуа, третьи не пришли.
Коленкур встретился с Александром и пытался его убедить начать переговоры с Наполеоном. Но русский государь не желал никаких переговоров с Наполеоном, так как «Франция, Европа имеют нужду в спокойствии и не могут его иметь при Наполеоне», требовал его отречения. Одновременно Александр Павлович обещал забыть всё зло, которое Наполеон принёс России, и выражал готовность предоставить ему любое почётное убежище, в том числе и в России.
Наполеон под давлением маршалов подписывает в Фонтенбло отречение от престола в пользу сына. Феликс Эмманюэль Анри Филиппото. Иллюстрация к книге Адольфа Тьера «История Консульства и империи»
Наполеон в Фонтенбло
В это время Наполеон в Фонтенбло под Парижем занимался устройством армии, расстроенной последними сражениями, форсированными маршами и дезертирством. Он собирался собрать все оставшиеся силы в один кулак, перегруппировать их и снова пойти в атаку.
Все маршевые полки были направлены на формирование линейных. Корпус Мортье был усилен дивизией Бойе де Ребеваля; корпус Мармона – дивизиями Компана и Ледрю, двумя батальонами ветеранов и остатками парижского гарнизона. Оба корпуса, которые потеряли почти всю артиллерию в сражениях при Фер-Шампенуазе и Париже, получили по 30 орудий с полным боезапасом.
Пешие жандармы из трех департаментов: Сены, Сены и Марны, Сены и Уазы, были сведены в батальоны и вместе с жандармами из дивизии Фриана составили особую бригаду. Конные жандармы и отборные эскадроны составили один из полков дивизии Лефевр-Денуэтта. Из всех оставшихся полков сформировали дивизию под началом Красинского.
Наполеон планировал продолжить комплектование конных и пехотных резервов. Под началом Наполеона оставалось около 60 тыс. солдат (по другим данным, 36 тыс.). Также на территории Франции были ещё группировки Ожеро и Сульта.
Прибытие Коленкура отняло у Наполеона последнюю надежду решить дело переговорами. Он хотел продолжить кампанию. Солдаты и офицеры, несмотря на падение Парижа и попытки роялистов переманить их на свою сторону, любили императора и были ему преданы. У него был ещё один резерв – Наполеон мог начать народную войну. Однако он сам этого не желал. А его маршалы устали от войны, считали, что дальнейшие жертвы бессмысленны.
Наполеон планировал идти на Париж и 3–4 апреля сосредотачивал войска. 3 апреля гвардия была построена на площади замка. Французский император проехал по фронту войск и, остановившись посреди площади, обратился к офицерам и солдатам с речью: «Солдаты! Неприятель, опередив нас на три перехода, овладел Парижем; мы должны изгнать его. Недостойные французы, эмигранты, пощаженные нами, водрузили белое знамя и присоединились к нашим неприятелям. Малодушные! Они будут наказаны за это новое преступление. Поклянемся победить или умереть, и заставим уважать трехцветную кокарду, уже двадцать лет носимую нами на поприще славы и чести».
Гвардия ответила императору: « Клянемся в том!» Пехота и кавалерия прошли мимо Наполеона. Солдаты приветствовали своего вождя: «Да здравствует император! В Париж! В Париж!» Войска стали выдвигаться в сторону Парижа.
Союзники, получив известие о движении французских войск, также стали выдвигать войска на позиции у Парижа. В авангарде был корпус Раевского, в первой линии также были австрийский корпус Гиулая, вюртембергский корпус и баварский корпус Вреде. Гвардия и резервы с главным штабом остались в Париже. В районе Парижа располагались и корпуса Силезской армии. Всего союзники имели в Париже и его окрестностях до 180 тыс. солдат.
Отряд Чернышева 4 апреля на Орлеанской дороге захватил французский артиллерийский парк, который двигался под прикрытием 800 солдат. Полки Жирова, Сысоева и Власова ударили внезапно, из засады. Французы обратились в бегство. Русские войска захватили 22 орудия и много пленных. Генерал Чернышёв, узнав от пленных, что ранее здесь прошел другой артиллерийский парк, бросился в погоню. Вечером русские войска взяли штурмом город Питивье, который обороняло до 200 французских егерей. Однако артиллерийский парк настигнуть не удалось.
Наполеон в присутствии маршалов отрекается от престола в Фонтенбло 4 апреля 1814 года. Франсуа Бушо.
Мятеж маршалов
Подготовка союзного командования к новому сражения оказалась излишней. Французские маршалы не хотели участвовать в отчаянной и самоубийственной атаке на Париж. Они устали от постоянной войны, военачальники получали награды, огромные поместья и богатые владенья, но пользоваться ими не могли. Они хотели «пожить для себя», покоя и стабильности. Роялисты оказывали на них давление, вынуждая поднять мятеж и перейти на сторону Бурбонов. Некоторые имели семьи в Париже и опасались за жизнь домочадцев, за судьбу своих владений. В результате маршалы решились воспротивиться Наполеону.
4 апреля в покои императора вошли прославленные маршалы Ней, Удино, Лефевр, Макдональд, Монсей. В кабинете Наполеона уже были Бертье, Маре, Коленкур и другие высшие сановники Французской империи. Маршалы были грустные и не смели начать тяжелый разговор, и Наполеон, догадываясь об их намерениях, спросил, нет ли вестей из Парижа. Ней ответил: «Имеем, и весьма плохие».
Наполеон попытался взбодрить военачальников, убеждая их в возможности воспользоваться рассеянным положением союзных корпусов, которые располагались по обе стороны Сены. Говорил о возможности содействия парижан, что облегчало изгнание противника из Парижа. Ещё имелись другие войска: у Евгения было до 36 тыс. солдат, у Ожеро – 30 тыс., у Суше – 20 тыс., у Сульта – 40 тыс. человек. Объединив эти силы, можно было отбросить союзников к Рейну, спасти Францию и заключить мир.
Однако маршалы не разделяли его надежд. Они ясно выразили своё желание – отречение Наполеона от престола. Макдональд сказал, что они не готовы «сражаться на развалинах нашей столицы, покрытых трупами детей наших». Правда, он не осмелился сказать, что откажется выполнить приказ, сообщив, что «едва ли войска исполнят такое приказание». Маршал Ней заявил, что не сдвинется с места, как и его войска. Одновременно маршалы высказались против Бурбонов и выразили готовность поддержать кандидатуру сына Наполеона.
Наполеон мог отдать приказ, и верные ему гренадеры подавили бы любой мятеж. Но демарш его старых боевых соратников деморализовал императора. Он был разочарован. Наполеон решил снова попытаться завязать переговоры и направить в Париж Коленкура, Нея и Макдональда. Он выразил готовность отречься в пользу сына Наполеона II (короля Римского) при регентстве императрицы.
Отречение Наполеона от власти. Фонтенбло, 4 апреля 1814 г. Фридрих Камп
Предательство Мармона
Уполномоченные прибыли в Эссонн и встретились там с Мармоном. Ему предложили присоединиться к делегации. Однако маршал холодно принял это предложение. Он, считая гибельным дальнейшую войну, уже вошел в сношения с временным правительством и австрийским князем Шварценбергом.
Первоначально Мармон под разными предлогами отказывался присоединиться к Коленкуру. Затем Мармон признался, что он, обсудив положение дел с подчиненными ему генералами, принял решение признать временное правительство. Маршал обещал со своими войсками перейти в Версаль, на дорогу, ведущую в Нормандию, и подчиняться приказам временного правительства.
Таким образом, Мармон предал императора, ослабил его армию на 8 тыс. солдат и открыл дорогу на Фонтенбло. С этого времени слово «Рагуза» (маршал был герцогом Рагузским) стало во Франции синонимом слова «предатель», а во французском языке появился глагол «raguser», что в переводе означает «подло предать».
Мармон не обладал сильным характером и под давлением соратников согласился отказаться от данного Шварценбергу обещания и отправиться в Париж. Подчиненные ему войска должны были остаться на прежних позициях. Однако дело было уже сделано. Шварценберг хоть и согласился отменить ранее заключенное условие, но оно уже было объявлено. В результате Наполеон сильно проиграл как договаривающаяся сторона, союзники теперь знали, что во французском стане разлад и можно продавить свои условия.
Во время переговоров с временным правительством и союзным командованием маршалы Наполеона стояли за права короля Римского, отказываясь признать Бурбонов. Они стремились показать, что эту уступку следует сделать войскам, которые преданы императору и уступят только при сохранении прав сына Наполеона. Решение сената Ней и Макдональд считали незаконным. Александр посланников Наполеона выслушал внимательно и дал им надежду. Пообещал обсудить дело с прусским королем. На следующий день переговоры собирались продолжить.
В это время корпус Мармона перешёл на сторону союзников, что решило исход переговоров. Наполеон прислал офицера, чтобы тот сопроводил Мармона или генерала, его замещающего, к нему в Фонтенбло, для обсуждения возможной операции по наступлению на Париж. Генерал Сугам (Суам), который возглавлял корпус в отсутствие Мармона, решил, что Наполеон узнал о тайном соглашении командования корпуса с союзниками и хочет арестовать или расстрелять предателей. Генералы решили перейти реку Эссонн и поступить в распоряжение временного правительства.
5 апреля корпус сменил своё расположение. Солдаты и офицеры не знали о предательстве, они думали, что они приближаются к вражеским войскам, чтобы атаковать их. К тому же ходили слухи об отречении императора. Только одна дивизия Люготта отказалась выполнить приказ Сугама и перейти к Версалю.
Мармон, узнав о случившемся, вскричал: «Я погиб! Я обесчещен на веки!» Правда, позднее, когда его окружили лестью Талейран и его единомышленники, Мармон постарался забыть о своем поступке, который вынудил Наполеона подписать акт об отречении. Он даже поехал в корпус и успокоил солдат, которые хотели поднять восстание и перебить генералов-предателей.
Русский император, проведя переговоры с прусским королем и Шварценбергом, выказал некоторую уступчивость в отношении регентства Марии-Луизы. У французской делегации возникла надежда. В это время ему сообщили о переходе на сторону временного правительства 6-го корпуса. Союзники заявили, что только Бурбоны могут занять французский престол. С Наполеоном и его семьёй обещали поступить уважительно. Александр сказал Коленкуру, что Наполеон получит остров Эльбу. К тому же он постарается предоставить Марии-Луизе и её сыну владение в Италии.
Александр I решает судьбу Бурбонов, узнав о переходе на сторону союзников корпуса маршала Мармона. Иллюстрация к книге Адольфа Тьера «История Консульства и империи»
Отречение
5 апреля посланцы Наполеона вернулись в Фонтенбло. Император знал об отложении 6-го корпуса, поэтому воспринял плохие новости спокойно. Сначала он думал уйти за Луару и там продолжить войну с верными ему войсками. Провёл бессонную ночь.
Утром 6 апреля, призвав всех маршалов, император заявил: «Господа, успокойтесь! Ни вам, ни армии не придется больше проливать кровь. Я согласен отречься... Я бы желал для вас, так же как для моей семьи, обеспечить престолонаследие за моим сыном... Это было бы возможно, но низкая измена лишила вас положения, которое я хотел бы за вами обеспечить. Если бы не уход 6-го корпуса (Мармона), мы бы достигли и этого и еще другого, мы могли бы поднять Францию. Но вышло по-иному. Я покоряюсь своей участи, покоритесь и вы вашей. Примиритесь с тем, чтобы жить при Бурбонах, и верно служите. Вы хотели покоя – вы получите его. Но, увы! Пусть будет богу угодно, чтобы я ошибся в своих предчувствиях, но мы не были поколением, созданным для покоя. Мир, которого вы желаете, скосит на ваших пуховых постелях скорее и больше людей из вашей среды, чем скосила бы война на бивуаках...»
Отречение Наполеона, 6 апреля 1814 года. Этьен Проспер Берн-Белькур
Взяв лист бумаги, Наполеон написал своим размашистым почерком акт об отречении: «Ввиду заявления союзных держав, что император Наполеон является единственным препятствием к восстановлению мира в Европе, император Наполеон, верный своей присяге, заявляет, что он отказывается за себя и своих наследников от престолов Франции и Италии, ибо нет личной жертвы, не исключая даже жертвы собственной жизнью, которую он не был бы готов принести во имя блага Франции».
После отречения во дворце Фонтенбло. Французский художник Поль Деларош (1845)
Ней (ещё накануне объявивший о своей лояльности новой власти), Макдональд и Коленкур отвезли отречение в Париж. В столице облегченно вздохнули. Война закончена! В тот же день сенат провозгласил французским королем Людовика XVIII.
Дворец Фонтенбло быстро опустел. Бывшие сподвижники Наполеона спешили занять достойное место при новом дворе. Из ближайших людей императора остались верны ему до последнего генералы Друо и Бертран, герцог Бассано (Маре) и Коленкур.
Среди преданных соратников бывшего императора остался и маршал Макдональд. Во время их последней встречи, 13 апреля, Наполеон высказал благодарность Макдональду: «Я столько сделал для других, которые бросили и предали меня, а вы, ничем мне не обязанный, остались мне верны. Я слишком поздно оценил вашу преданность и искренне сожалею, что могу выразить вам признательность лишь на словах». Бонапарт преподнес маршалу великолепную саблю, доставшуюся от Мурад-бея. «Сохраните ее в память обо мне и моих дружеских чувствах к вам»,– сказал Наполеон.
Растроганный Макдональд в свою очередь произнес: «Сир, я сохраню ее на всю жизнь; если у меня когда-нибудь будет сын, я передам ее как самое ценное фамильное достояние!» Они крепко обнялись и расстались, чтобы уже больше никогда не встретиться.
Наполеон вручает саблю Мурад-бея на память маршалу Макдональду. Феликс Эмманюэль Анри Филиппото
Многие люди, не только бывшие тайными врагами, но выказавшие преданность, стали поливать бывшего властелина грязью. Среди справедливых порицаний было много и лживых.
Простые солдаты, унтер-офицеры и офицеры, которые больше всего пострадали от завоевательных походов Наполеона, прошли с ним огонь и воду, и имели больше всех прав ненавидеть императора за те невзгоды, которые он им принес, его не предали. Его воины были по-прежнему готовы отдать за императора жизнь. Как только Наполеон появлялся во дворе замка, солдаты и офицеры приветствовали его и просили вести на врага, на последний бой.
Егеря и гренадеры Старой гвардии в ночь с 7 на 8 апреля прошли по улицам Фонтенбло, с возгласами: «Да здравствует император! Долой изменников!» Наполеон понимая, что последняя бойня уже ничего не изменит, военная машина империи рухнула, поручил оставшимся сподвижникам успокоить солдат.
Военный мятеж в Фонтенбло в ночь с 7 на 8 апреля. Феликс Эмманюэль Анри Филиппото. Иллюстрация к книге Адольфа Тьера «История Консульства и империи»
Тризна «сынов Севера» и последнее сражение кампании 1814
Акт об отречении Наполеона произошёл на Страстной неделе. А на Пасху, 10 апреля, на площади Конкорд, на месте казни французского короля Людовика XVI, к изумлению горожан, царь Александр велел отслужить пасхальную литургию с большим православным хором, в присутствии Русских войск и французской толпы.
Алтарь был установлен на помосте, сооруженном на месте эшафота, где обезглавили Людовика XVI. После парада войск царь Александр и прусский король Фридрих-Вильгельм III поднялись по ступеням на возвышение, где уже собрались православные священники и возносили Господу благодарственные молитвы за счастливые успехи. Французские маршалы тоже присутствовали и были вынуждены стать на колени, когда провозгласили об этом при громе русских пушек.
Государь Александр I в письме Голицину отмечал:
Русский царь по ритуалу православному всенародно молился вместе со своим народом и тем как бы очищал окровавленное место растерзанной царственной жертвы. Духовное наше торжество в полноте достигло своей цели...
Мне даже было забавно тогда видеть, как французские маршалы, как многочисленная фаланга генералов французских теснилась возле русского православного креста и друг друга толкала, чтобы иметь возможность скорее к нему приложиться».
Благодарственный молебен союзных армий на площади Людовика XV в Париже 10 апреля 1814 года. Игнатий Себастьян Клаубер с оригинала Джузеппе Бажетти
В этот же день на юге Франции произошло последнее сражение этой кампании.
Англо-испанские войска под началом герцога Артура Веллингтона пошли на штурм Тулузы, которую обороняли войска маршала Сульта. Французы выдержали удар и дрались яростно, защищая свою землю. Испанцы драться не хотели, их гнали британцы. Сражение было очень кровопролитным: французы потеряли более 2,5 тыс. человек, союзники более 5,5 тыс. солдат.
11 апреля Сульт, опасаясь окружения, оставил Тулузу. 12 апреля Веллингтон занял город. Его приветствовали местные роялисты. В этот же день пришло сообщение об отречение Наполеона. 17 апреля Сульт, получив подтверждение об отречении императора, прекратил сопротивление.
Британские стрелки ведут огонь во время битвы при Тулузе. А. Дюпрэ
Наполеон Бонапарт почти один бродил по пустынным залам дворца, размышлял, делился своими мыслями с Коленкуром. Внимательно читал газеты, узнал о присоединении к новой власти многих своих маршалов. Грустил, что не погиб на поле сражения.
12 апреля он принял яд – цианистый калий, который со времени похода в Россию (под Малоярославцем его чуть не перехватили казаки) носил при себе. Однако яд за два года, видимо, выдохся. Наполеон мучился, но к утру организм взял вверх над ядом.
В этот же день Наполеон подтвердил акт своего отречения. Наполеон и Мария-Луиза сохраняли титулы императора и императрицы, но лишались власти над Францией. Их наследникам также запрещалось претендовать на французскую корону. Наполеону в пожизненное владение предоставили остров Эльбу и сохранили почетное звание императора.
20 апреля 1814 года Наполеон покинул Фонтенбло и отправился в ссылку. Его сопровождал гвардейский батальон.
Перед отъездом император попрощался со своими солдатами: «Солдаты моей Старой гвардии! Прощайте! В продолжении двадцати лет, вы сопровождали меня на поприще чести и славы… вы не переставали подавать пример мужества и верности. С такими людьми, как вы, наше дело ещё не было проиграно, но я не хотел продолжать бесконечную войну, быть может – возбудить междоусобную войну, которая могла бы усугубить бедствия Франции. Я пожертвовал собою отечеству, вы же, друзья мои, продолжайте служить ему… Прощайте, мои дети!.. Я хотел бы прижать вас всех к моему сердцу, так дайте же мне обнять ваше знамя!»
Наполеон подошел к генералу Пети, который держал знамя Старой гвардии, обнял его и поцеловал знамя. При громких возгласах и рыдании многих бывалых солдат император сел в карету.
По дороге часть пути Наполеона приветствовали возгласами: «Да здравствует император! Смерть чужеземцам!» Но на юге, где были сильны позиции роялистов, его уже преследовали крики с пожеланиями смерти. В одном месте чернь чуть не разорвала Наполеона (он сам этого боялся, говорил, что лучше пасть в бою, чем попасть в руки ненавидевшей его толпы). Но его спас граф Шувалов, сопровождавший императора.
28 апреля Наполеон сел на британский фрегат «Неустрашимый» и через несколько дней был на Эльбе.
Прощание Наполеона с Императорской гвардией в Фонтенбло. 20 апреля 1814 года
- Самсонов Александр
- https://ru.wikipedia.org/, https://encyclopedia.mil.ru/
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