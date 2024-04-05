Рывок вперёд или шаг назад? Новые винтовка и пулемёт армии США

Как бы то ни было, интересно будет посмотреть, что получится «у них», ведь наши военные тоже поглядывают в сторону «шестёрки».

Основным «полигоном» для апробации уже принятого на вооружение тандема М7 и М250 стала 101-я ВДД. Неудивительно, что первое полностью вооружённое этими системами подразделение выбрали из состава этой дивизии. На фото бойцы 2-го батальона 502-го полка 2-й бригады 101-й ВДД в учебном классе за изучением новой матчасти.

Боец 2-й бригады 25-й пехотной дивизии армии США на стрельбище с винтовкой М7, Аляска, 2023 год. Армия заявила, что на испытания систем по программе NGSW было потрачено 25 000 часов. Не очень, правда, понятно, имеется в виде «хронометраж» до принятия М7 и М250 на вооружение или в том числе уже после и до поставок первых систем на вооружение уже в 2024 году.

Сказать, что Sig Sauer пиарился фактом участия в армейском конкурсе (то есть ещё до победы в нём), это не сказать ничего. На фото с рекламного плаката оба образца ещё в обозначении, которое они носили на армейских испытаниях – XM5 и XM250.

Новый боеприпас наглядно. Хорошо видна конструкция гильзы. Рекламная разрезная модель со стенда Sig Sauer на выставке SHOT Show 2020 года.

Чего только армия США не тестировала. На фото участники конкурса по программе армии США – Advanced Combat Rifle (ACR). Началось всё в 1986 году, а в следующем 1987 всё в общем и закончилось. Ни один из представленных образцов не приблизился по сумме характеристик к стандартной на тот момент винтовке М16А2. 300 миллионов долларов, потраченных на программу, просто списали.

Финалисты конкурса по программе Next Generation Squad Weapons (NGSW). Заметно, что победителем стал не самый футуристичный по дизайну образец.

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