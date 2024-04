Рывок вперёд или шаг назад? Новые винтовка и пулемёт армии США

Финалисты конкурса по программе Next Generation Squad Weapons (NGSW). Заметно, что победителем стал не самый футуристичный по дизайну образец.



Чего только армия США не тестировала. На фото участники конкурса по программе армии США – Advanced Combat Rifle (ACR). Началось всё в 1986 году, а в следующем 1987 всё в общем и закончилось. Ни один из представленных образцов не приблизился по сумме характеристик к стандартной на тот момент винтовке М16А2. 300 миллионов долларов, потраченных на программу, просто списали.



Новый боеприпас наглядно. Хорошо видна конструкция гильзы. Рекламная разрезная модель со стенда Sig Sauer на выставке SHOT Show 2020 года.



Сказать, что Sig Sauer пиарился фактом участия в армейском конкурсе (то есть ещё до победы в нём), это не сказать ничего. На фото с рекламного плаката оба образца ещё в обозначении, которое они носили на армейских испытаниях – XM5 и XM250.



Боец 2-й бригады 25-й пехотной дивизии армии США на стрельбище с винтовкой М7, Аляска, 2023 год. Армия заявила, что на испытания систем по программе NGSW было потрачено 25 000 часов. Не очень, правда, понятно, имеется в виде «хронометраж» до принятия М7 и М250 на вооружение или в том числе уже после и до поставок первых систем на вооружение уже в 2024 году.



Основным «полигоном» для апробации уже принятого на вооружение тандема М7 и М250 стала 101-я ВДД. Неудивительно, что первое полностью вооружённое этими системами подразделение выбрали из состава этой дивизии. На фото бойцы 2-го батальона 502-го полка 2-й бригады 101-й ВДД в учебном классе за изучением новой матчасти.



Командир гарнизона базы армии США Форт-Кэмпбелл полковник Кристофер Мидлберри знакомится с винтовкой М7 с установленным прицельным комплексом М157, сентябрь 2023 года.



Боец 2-го батальона 502-го полка 2-й бригады 101-й ВДД ведёт огонь из пулемёта М250, 2023 год, Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, США.



Как бы то ни было, интересно будет посмотреть, что получится «у них», ведь наши военные тоже поглядывают в сторону «шестёрки».

28 марта армия США выпустила заявление, что солдаты 1-го батальона 506-го полка начнут получать «винтовки и автоматические винтовки следующего поколения (Next Generation Rifles and Automatic Rifles)» в преддверии «обучению обращению с новым оборудованием» (New Equipment Training, NET), которое начнётся в апреле текущего года.Речь идёт про винтовку и пулемёт, разработанные по программе « Оружие отделения следующего поколения» (Next Generation Squad Weapons, NGSW). Победителем конкурса по данной программе стал в апреле ещё 2022 года Sig Sauer, обойдя в финале General Dynamics и Textron Systems. Системы американского филиала немецкого бренда были приняты на вооружение армии под обозначениями М7 (винтовка) и М250 (пулемёт).Системы приходят на смену карабину М4 и пулемёту M249 Squad Automatic Weapons калибра 5,56 мм.Легендарную «Эмку» армия США пыталась заменить уже достаточно давно. Различные конкурсы и испытания проходили ещё в период холодной войны. Какие-то дизайны были настолько футуристичные и революционные, что оружие более походило на бластер, чем на автомат, какие-то, наоборот, пытались максимально мимикрировать под существующие платформы.Главное в текущем оружии, конечно, боеприпас – «6.8×51mm». Боеприпас, разработанный для армии США, представленный в 2019 году и в конце того же года выпущенный на гражданский рынок как .277 SIG Fury.Идея по итогу была довольно простая – нужен боеприпас, пробивающий все современные средства индивидуальной бронезащиты, и при этом сохраняющий баллистику старого боеприпаса 5.56… Ну хоть примерно.И в общем-то, всё получилось. Правда, боеприпас вышел неоднозначный. Навеску пороха пришлось сделать очень большой, соответственно выросло и давление в стволе оружия, чтобы ствол соответствовал всем армейским требованиям по надёжности, сделать его пришлось весьма «тяжелым».Гильза оружия тоже вышла не простая. Чтобы гильза выдерживала нагрузки и при этом хоть как-то сэкономить вес при переходе фактически обратно на винтовочный патрон, её сделали из двух металлов сразу: донце – из нержавеющей стали, тело гильзы – из меди, а всё это соединено вместе алюминиевой соединительной шайбой. На самом деле, такая мудрёная гильза на фоне боеприпасов других конкурсантов программы Next Generation Rifles and Automatic Rifles выглядит даже скучно, там были вещи и покруче.Сами винтовка и пулемёт, как заявляет Sig Sauer, это в общем одна система – автоматика работает за счёт отвода пороховых газов из канала ствола, которые воздействуют на газовый поршень с коротким ходом. Система, которую армии США не один раз пытались продать на замену М16 с её непосредственным воздействием пороховых газов на затвор, но всё как-то не получалось.Про эргономику, схожую с М-серией, «вывешенный» ствол, композитные материалы и M-LOK уже и говорить не хочется. Армия США это, видимо, уже рассматривает как вещи базовые и само собой разумеющиеся.Как вишенка на торте: всё это может быть дополнено прицелом M157 Fire Control Optic, разработанным специально для этих двух систем. Хотя это не совсем прицел, точнее – не только прицел. «Оптика огневого контроля» – это, собственно, восьмикратная оптика переменного увеличения, баллистический калькулятор, лазерный дальномер, атмосферный датчик… и компас.Надо сказать, реакция американского оружейного сообщества была неоднозначной. Были и возгласы восхищения, и скепсис, и откровенно непонимание, а что это и зачем оно каждому бойцу в поле.Абсолютно все, кто имел возможность познакомиться с новыми образцами оружия, выделяют несколько больших минусов новых систем.Несмотря на все ухищрения конструкторов с материалами и компоновкой, винтовка получилась тяжелой, ощутимо тяжелее карабина М4. «Пустая» М7 весит столько же, сколько полноразмерная винтовка М16А4 с магазином на 30 патронов и штатным ремнём, чего уж про карабин М4 говорить.С пулемётом ситуация немного иная, он вышел вполне в весовой категории SAW, который он должен заменить.Но возникает вопрос с массой носимого боекомплекта. Опять же, несмотря на все «танцы с бубном» вокруг «составной» гильзы, бойцам с М7 и М250 предстоит носить практически полноразмерные винтовочные патроны с соответствующим весом и габаритами. Из этого вытекает и стандартная емкость магазина М7 – 20 патронов… Привет М16А1 и «Чарли» на деревьях.И винтовка, и пулемёт штатно оснащаются приборами бесшумной и беспламенной стрельбы. То есть они не просто идут в комплекте к оружию, а предполагаются к применению постоянно, и, судя по всему, других дульных устройств (например, дульный тормоз-компенсатор) просто не предусмотрено. Вроде и ничего такого, но и так не маленькое оружие становится ещё больше, а такое отсутствие вариативности на винтовке и тем более пулемёте как-то странно смотрится.То есть, если пулемёт стал ближе к «полноразмерным» пулемётам, ранее находившихся на взводном-ротном уровнях, и при этом практически не потолстел, то с винтовкой всё не однозначно. М7 лишилась тех плюсов, ради которых создавался боеприпас 5,56×45 мм и винтовка М16, а потом карабин М4 – низкая масса носимого боекомплекта и компактность и лёгкость самого оружия.Возможно, этим объясняется, что условия контракта, заключенного с Sig Sauer при принятии винтовки и пулемёта на вооружение, изначально были довольно скромные – 20,4 миллиона долларов США. На эту сумму было поставлено 15 пулемётов и 35 винтовок. Да-да, так и есть, 40 единиц.Нет, это не мегараспил и не гениальная коррупционная схема, просто большая часть средств предполагалась для наладки серийного производства и сооружения отдельной производственной линии, а 40 – это просто установочная партия. Но контракт имеет «потолок» – 4 миллиарда долларов США с потенциальной возможностью поставки в армию 250 000 винтовок и пулемётов.Судя по рассекреченным документам, в 2022 и 2023 году должно было быть выпущено 9 и 16 тысяч единиц винтовок и пулемётов. Правда, пока не ясны реальные объёмы выпуска, а сама программа буксует с самого начала. Первые требования к новым системам появились ещё в 2017 году, а первое оснащённое новым оружием подразделение должно было возникнуть ещё в 2022 году, в результате в 2022 году только состоялось принятие на вооружение. Но нарушение сроков и огромные бюджеты, освоенные, но не давшие результатов, это для Армии США в общем дело обыденное.Американские военные сами, видимо, не до конца для себя решили, готовы ли они полностью отказаться от 5,56 и легендарной «Эмки». А пока анонсировано, что в мае этого года ещё одна часть начнёт получать М7 и М250, на этот раз Национальной гвардии и бронетанковая.Как бы то ни было, нам будет интересно понаблюдать, что у них получится и куда их это приведёт, учитывая, что наши оружейники и военные тоже поглядывают на новые калибры и боеприпасы для стрелкового оружия.Новые оружейные системы породили множество споров и дискуссий, огромное количество видеообзоров от оружейных блогеров и даже карикатуры. «Ты послушай, армия США приняла на вооружение длинную и тяжелую автоматическую винтовку, использующую полноразмерный винтовочный боеприпас и магазин на 20 патронов». И тут же Джон Мозес Браунинг с его BAR в руках. Тонкий намёк, что новая оружейная система – это не шаг вперёд, а возврат чуть ли не в 1918 год. Прости нас, Джон Мозес.