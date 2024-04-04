Российские войска овладели большей частью села Бердычи и стараются отсекать подход резервов противника

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Российские войска овладели большей частью села Бердычи и стараются отсекать подход резервов противника

Российские войска продолжают продвижение на Донбассе, в частности к северу от ранее освобождённых Тоненького и Орловки. Речь идёт в том числе о новом продвижении в населённом пункте Бердычи, где под контроль были взяты позиции противника уже и в западной части села.

Украинское командование, понимая, что потеря Бердычей будет означать полную утрату контроля над «второй линией обороны» к западу от Авдеевки, бросают к Бердычам резервные формирования для попытки отбить утраченные позиции. Эти попытки к успеху для ВСУ не приводят.



К настоящему моменту украинские войска с потерями откатились западнее автомобильной дороги O0542, которая соединяет Бердычи с Авдеевкой. Таким образом, под контролем ВСУ остаётся не более 10% территории населённого пункта, включая в первую очередь территории без частной застройки. А это означает, что у врага всё меньше возможности цепляться за село.



Потерю контроля над большей частью Бердычей признаёт и сам противник, включая украинский канал Deep State.

Одновременно с продвижением в Бердычах Вооружённые силы России ведут огонь по резервам ВСУ, находящимся в населённых пунктах к западу от этого села. В первую очередь речь идёт о Новопокровском и Новосёловке 1-й.
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    10 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 06:27
      «Российские войска продолжают продвижение на Донбассе» —

      — Хорошие новости с утра ...
      1. Алекс_1973 Ранг пользователя
        Алекс_1973
        +5
        Сегодня, 06:56
        Владимир Владимирович Воронцов (Владимир Владимирович Воронцов)
        — Хорошие новости с утра ...
        Простите, а вам не надоело строчить комментарии не несущие никакой смысловой нагрузки. Или плюсики это наше всё? Детский сад какой то...
        1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          +2
          Сегодня, 07:29
          А по мне так какая статья, такие и комментарии...Давно замечаю, что подобные статьи стали восприниматься, как сводка погоды далеко от дома. Вот и сейчас, про эти Бердычи, про которые пишут уже два месяца одно и то же... И подобные статьи только вредят информационному фронту, создавая впечатление, что наша армия топчется на месте в каком-то маленьком селе.
          Нет, поначалу все воспринимается правильно, с пониманием всех трудностей и упорства противника. Но когда это длится два-три месяца с банальной констатацией, что взяты ещё несколько домов села.... а на памяти бравурные прогнозы, некоторых писак, как посыплется весь фронт до Днепра, после падения Авдеевки или Артёмовска.... Пора наводить порядок на информационном фронте и исключать бестолковую писанину. Возмём Бердычи, вот тогда и стоит описать все нюансы с их освобождением, отметив отличившихся героев.
          1. Алекс_1973 Ранг пользователя
            Алекс_1973
            -2
            Сегодня, 08:23
            Согласен. Только вот топтание на месте это скорее от неумения наших военноначальников воевать. И учиться они по всей видимости не желают.
            Наше подразделение с мая по июнь штурмовало Марьинку (практически с нулевым успехом). Так вот за всё это время наш "доблестный" командир (назовем так комроты) на передке ни разу не появился. Да и вообще на передке я его не видел ни разу. Да что там на передке, я за три месяца его в подразделении вообще видел раз 10 не больше. Я его даже в лицо не узнаю, если встречу.
            1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
              Сабуров_Александр53
              0
              Сегодня, 08:43
              Неприятные вещи говорите, которые противоречат многим другим рассказам наших ребят с фронта. Я не исключаю, что с вашим подразделением так и было и не повезло с комроты.
              Но вот вам самая расхожая байка моих времен на флоте, как встречаются после ДМБ два моремана с крейсера и выясняется, что служили в одно время на одном корабле и за три года ни разу не встретились на службе... Говорят, близко к правде если на "Дм.Пожарском" было 1200 человек экипажа.
              1. Алекс_1973 Ранг пользователя
                Алекс_1973
                0
                Сегодня, 08:49
                Неприятные, согласен, но уж поверьте мне это действительно так. Далеко не всё так радужно как нам вещают СМИ.
                Нас после Марьинки перекинули южнее Артёмовска (Бахмута) под Клещеевку, вот там был полный абзац. Двое суток без воды, еды, БК и эвакуации. Из 96 человек осталось 12 и то, мне сильно повезло, что нас вообще оттуда эвакуировали. Два ранения, две контузии, так еще и приходится теперь с нашими чинушами воевать. Это даже похуже чем со скакуасами. На словах одно, а на деле совсем всё печально...
        2. Андрей Москвин Ранг пользователя
          Андрей Москвин
          +1
          Сегодня, 08:03
          В них настолько глубокий смысл, что на наши скудоумные ответы нет смысла и реагировать. laughing
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:44
      Наши ребята молодцы, слов нет. Не только продвигаются вперед, но и продолжают перемалывать резервы, которые очевидно еще имеются в достаточном количестве коль командование ВСУ так ими манипулирует.
    3. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      0
      Сегодня, 07:02
      Каждое утро по Сапатке ❗ Молодцы Ребята, Удачи Вам и Здоровья ❗❗❗
    4. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      0
      Сегодня, 07:57
      Если все правильно, то это хороший успех! В любом случае, хорошие новости!
      Но, наверное, с большими личными и материальными потерями!
      Если вы знаете, что у противника, украинских нацистов, есть беспилотники и исправная артиллерия, а также ведется стрельба, то вы не посылаете в поле пехоту или танки!
      Чтобы уничтожить операторов дронов и артиллерию противника, вам понадобятся разные тактики и стратегии.
      Главным приоритетом командира всегда должна быть защита своих солдат, своей команды и возвращение их домой!
      Автомобильные манекены нужно использовать гораздо чаще. манекены транспортных средств с дистанционным управлением или автономным управлением. например, гольф-машина с четырьмя или шестью куклами. Логично с униформой.
      Главное - узнать украинские позиции с помощью макетов техники.
      Причем машины-муляжи используются до тех пор, пока у противника не кончатся боеприпасы или он не будет полностью уничтожен.
      Во время таких действий связь между операторами дронов, артиллерией и собственными ВВС должна функционировать безупречно. особенно быстрая связь!

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