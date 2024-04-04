Бывший замсекретаря СНБО Украины: Каждый дом в Харькове нужно превратить в крепость

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Бывший замсекретаря СНБО Украины: Каждый дом в Харькове нужно превратить в крепость

Бывший заместитель командующего силами спецопераций ВСУ генерал Кривонос прокомментировал постоянно муссируемые в последнее время слухи о том, что ВС РФ якобы готовят наступление на Харьков. Напомним, что такие слухи в первую очередь распространяют западные СМИ – те самые, которые в своё время сочинили мем «Киев за три дня» и которые сами же бурно праздновали то, что Киев российской армией освобождён не был. В свою очередь в украинском ГУР заявляют, что «Россия не пойдёт в наступление на Харьков, так как не фиксируется сосредоточения достаточной группировки войск».

Генерал Кривонос, который успел побывать и в должности заместителя секретаря СНБО Украины, заявил, что «Харьков ввиду опасности нового штурма должен быть превращён в город-крепость».



Украинский генерал в отставке, которого любят приглашать в самые разные программы на украинском ТВ, заявил следующее:

Наша задача – укрепить город, подготовить его к обороне. В Харькове свыше 22 тысяч домов. Каждый из них нужно превратить в крепость.

По словам Кривоноса, это значительно усложнит или же сделает невозможным взятие Харькова российской армией.

Напомним, что в ночь на 4 апреля российские войска нанесли удары по целому ряду целей в Харькове и Харьковской области. По последним данным, были атакованы в том числе объекты размещения личного состава ВСУ и ГУР.
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    39 комментариев
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    1. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +3
      Сегодня, 07:05
      Каждый дом в Харькове нужно превратить в крепость

      Т.е. хотят чтобы в Харькове ни одного дома не осталось... Вот такие они украинцы
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +7
        Сегодня, 07:13
        Ага.... Каждый дом в Берлине необходимо превратить в неприступную для атакующих полчищ славянских варваров крепость! Резервная армия Венка на подходе! (с)

        Это уже было. Калька явно с Третьего Рейха берётся.

        Макрон отдал приказ готовить Иностранный легион к походу на Украину

        https://www.kp.ru/daily/27588/4913980/
        1. bambr731 Ранг пользователя
          bambr731
          +5
          Сегодня, 07:33
          Ага.... Каждый дом в Берлине необходимо превратить в неприступную для атакующих полчищ славянских варваров крепость! Резервная армия Венка на подходе! (с)
          Это уже было. Калька явно с Третьего Рейха берётся.

          Разница в том, что Красная Армия при штурме Берлина "гуманистов" из себя не строила и лупила из всех доступных средств поражения, без всякой "сортировки", по всему, что стреляло в бойцов КА. Сейчас другой расклад
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +4
            Сегодня, 07:37
            Особая директива Ставки ГК СССР:

            "... Потребовать от войск изменить отношение к немцам как к военнопленным, так и к гражданскому населению и обращаться с немцами лучше.

            Жестокое обращение с немцами вызывает у них боязнь и заставляет их упорно сопротивляться, не сдаваясь в плен. Гражданское население, опасаясь мести, организуется в банды. Такое положение нам не выгодно... "

            https://patriotkuban.ru/nashi-proekty/kalendar-pobedy/vzyatie-berlina/
          2. Светлан Ранг пользователя
            Светлан
            +6
            Сегодня, 07:42
            Ни разу не другой.
            В Укровермахт летит все возможное, невзирая на то где они нашли себе укрытие. Спрятались в доме, значит летит в дом.
          3. Tagan Ранг пользователя
            Tagan
            +2
            Сегодня, 08:16
            Есть ещё одна разница. Берлин - это город в Германии, а Харьков - русский город.
            1. bambr731 Ранг пользователя
              bambr731
              0
              Сегодня, 08:41
              Есть ещё одна разница. Берлин - это город в Германии, а Харьков - русский город.

              Только нациков там больше, чем в Берлине
          4. KukuRuzvelt Ранг пользователя
            KukuRuzvelt
            0
            Сегодня, 08:35
            Это про штурм Берлина. Группировка советских войск насчитывала свыше 2 млн. человек, около 42 тыс. орудий и миномётов, 6 250 танков и САУ, 7 500 боевых самолётов. Вот разница
        2. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +1
          Сегодня, 08:01
          Это уже было. Калька явно с Третьего Рейха берётся.

          Стоит ли брать в рассмотрение только неудачный немецкий опыт? Ведь были и другие примеры обороны крупных городов - Сталинград, Севастополь, Ленинград?

          Я не в коей мере не пытаюсь сравнивать советских бойцов с укровермахтом, но - беря в рассмотрение только выгодные для нас примеры можно не хило и лажануться, не так ли?
          1. kit88 Ранг пользователя
            kit88
            0
            Сегодня, 08:55
            Вермахт даже не предлагал сдать города, потому что всё местное население по их плану подлежало уничтожению. Кормить 2 миллиона жителей, на примере Ленинграда, они не собирались. Так что либо сражайся, либо умрешь.
            Сейчас на Украине совсем другая ситуация.
      2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +2
        Сегодня, 07:43
        А зачем нам взваливать на свой бюджет содержание города миллионника? Если бы там были наши люди, которые сопротивляются и ждут освобождения... создали подполье и подрывают ресурсы ВСУ... Но нет же ничего подобного! Сидят ждуны, получают зарплаты и пенсии от Украины, а тут придут наши и посадим себе на шею этот миллион, начнем кормить и выплачивать пособия всей пробандеровской сволочи. Надо выдавить всю эту мразь на запад, оставляя им свободный проход из города.
        1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
          Леха с Андроида.
          +1
          Сегодня, 07:52
          Все ждуны сейчас рванули из города на Запад...гражданская инфраструктура там парализована.
          1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
            Сабуров_Александр53
            +1
            Сегодня, 08:01
            Не уверен. что все так как вы пишите. Я в таких случаях смотрю на работу городского транспорта, заправок, магазинов и даже театров в городе. И с удивлением находил информацию, что даже в Авдеевке за месяц до её освобождения, работали междугородные автобусные перевозки и заказ такси. А в Харькове продолжают работу почти все заводы и предприятия оборонного комплекса Украины. И там никто не даст просто так покинуть город и режимное предприятие. За это могут посадить
            1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
              Леха с Андроида.
              0
              Сегодня, 08:28
              Информации пока маловато по этому поводу...поживем увидим. hi
        2. bambr731 Ранг пользователя
          bambr731
          +1
          Сегодня, 08:09
          А зачем нам взваливать на свой бюджет содержание города миллионника?

          При проведении СВО много всевозможных "А зачем нам ...." возникает
          Сидят ждуны, получают зарплаты и пенсии от Украины, а тут придут наши и посадим себе на шею этот миллион, начнем кормить и выплачивать пособия всей пробандеровской сволочи.

          Так и будет, к гадалке не ходи. Днём будут лыбиться тебе, а ночью, за отдельную плату или просто в припадке украинского патриотизма, будут артиллерию и ракеты наводить и взрывчатку под наши машины закладывать
      3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        -3
        Сегодня, 07:50
        Харьковчане,такие же нацики,как и западенцы. Просто,молчаливые. Тихушники и приспособленцы.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 07:07
      «Каждый дом в Харькове нужно превратить в крепость» —

      — Для "крепости" ещё и гарнизон нужен ...
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        -5
        Сегодня, 07:17
        Ага.И для взятия этой крепости надо не менее пяти "гарнизонов".Только отеуда?
        1. vasyliy1 Ранг пользователя
          vasyliy1
          +3
          Сегодня, 07:23
          Пословица - " Если город не может взять армия, его либо берут в длительную осаду, либо посылают осла нагруженного золотом."
          1. antiaircrafter Ранг пользователя
            antiaircrafter
            +3
            Сегодня, 07:45
            Цитата: vasyliy1
            посылают осла нагруженного золотом."

            Это так теперь ФАБ-300 называется?
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +6
      Сегодня, 07:08
      «Харьков ввиду опасности нового штурма должен быть превращён в город-крепость».
      Сколько уже городов превращали в крепость, но в итоге вынуждены были оставить. В данном случае просматривается простая закономерность - "после нас хоть потоп". Предполагая что рано или поздно, но Харьков придется оставить необходимо, чтобы он достался российским войска в руинах. А вот будут наши сейчас наступать на на этот город или нет это уже будет решать ГШ МО РФ.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 07:09
      Зачем нам Харьков брать в лоб- чтобы там увязнуть.А если возьмём в кольцо - вою будет про гуманитарную катастрофу по круче чем с Газой.Но с воем нам будет намного легче- мы же не будем равняться на Израиль.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +4
        Сегодня, 07:40
        Цитата: tralflot1832
        А если возьмём в кольцо - вою будет про гуманитарную катастрофу по круче чем с Газой

        Учитывая, что идет принудительная эвакуация жителей, вполне возможно.
    5. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      -4
      Сегодня, 07:17
      Это не Запад придумалпро Киев за три дня. Скабеева, Симоньян, Соловьев. Все из выступления сохранились в интернете. Симоняьн собиралась за два дня.
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 08:17
        киев за 3 дня сказал натовский генерал
    6. sgr291158 Ранг пользователя
      sgr291158
      +1
      Сегодня, 07:24
      А пупок не надорвете, каждый дом превращать.
    7. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      -2
      Сегодня, 07:38
      И ведь они претворят это. И взятие и зачистка города будут потруднее штурма какого-нить Артемовска.
      Опять придется организовывать штурмовые группы, как это было при взятии Берлина, терять личный состав и бронетехнику в больших количествах.
      А может быть, брать город измором?
      Окружить плотным кольцом и , набравшись терпения, ждать, пока сами белый флаг не выставят?
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +2
        Сегодня, 08:19
        чтобы плотным окружить надо не менее 300к, где из взять? и при окружении гибнуть не будут когда их атакуют с внешнего и внутреннего кольца?
    8. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 07:40
      В этом случае придется блокироватьХарьков и уничтожить его ФАБами с УПМК.
    9. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 07:53
      Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять!....
    10. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 07:55
      Надо воспользоваться опытом ВОВ...вспомните как Харьков брали немцы и наши советские войска.
      Ситуация сейчас примерно одинаковая...для серьёзной обороны город не приспособлен...потери для обороняющейся стороны будут слишком велики.
    11. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 07:55
      Цитата: rotmistr60
      Сколько уже городов превращали в крепость, но в итоге вынуждены были оставить. В данном случае просматривается простая закономерность - "после нас хоть потоп".

      "После нас хоть потоп" это основа основ политики незалежной. "Прекрасное далёко" и кружевные трусы это лапша для упоротового обывателя
    12. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 08:00
      В этом истинное лицо усраинской власти. Их не интересуют простые люди. Им нужно только выполнять заказы западных хозяев, а то, что от города останется пепелище-им безразлично. Халифы-на-час.
    13. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 08:04
      если дом-крепость то каждой крепости по ФАБу
    14. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +1
      Сегодня, 08:16
      Очень полезно, когда противник укрепляет позиции, которые мы не собираемся брать. Лучший союзник - идиот в командовании противника.
    15. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 08:26
      Бывший замсекретаря СНБО

      Никто, по русски говоря. Пенсионер, которому скучно на пенсии.
    16. Serjy Ранг пользователя
      Serjy
      0
      Сегодня, 08:47
      Вислоухие просто извещают, что опять будут прикрываться цивилами, по заветам своего гнилозубого барена с Альбиона.
    17. Rt Rt Ранг пользователя
      Rt Rt
      0
      Сегодня, 08:50
      Вырубайте электричество и воду, для начала
    18. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 08:54
      Бывший замсекретаря СНБО Украины: Каждый дом в Харькове нужно превратить в крепость

      Россия должна сделать выводы, что от каждого укронацистского преступника не должно остаться НИКАКОГО СЛЕДА на этой земле...

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