Правоохранительные органы: Распространению огня в «Крокус Сити Холл» могла способствовать отделка стен горючими материалами
29
Быстрое распространение огня в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области во время теракта 22 марта могло произойти из-за отделки стен помещений определенными материалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.
22 марта четверо террористов – выходцев из Таджикистана напали на посетителей ТРЦ «Крокус Сити Холл», пришедших на концерт рок-группы «Пикник». Затем в здании вспыхнул пожар. Всего в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек.
По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала "Крокус сити холла" были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами
- цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.
Одна из особенностей этих материалов – очень высокая токсичность при горении. Начиная гореть, такие материалы выделяют ядовитый дым. Это приводит к быстрой смерти людей, которые могут надышаться этого дыма.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают детальное расследование всех обстоятельств теракта в «Крокус Сити Холле». В том числе, анализируется и соблюдение собственниками помещений правил противопожарной безопасности, изучаются соответствующие сертификаты и документы. Некоторые родственники потерпевших настаивают на возбуждении уголовного дела в отношении собственника торгового комплекса в связи с несоблюдением мер безопасности.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация