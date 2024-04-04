Правоохранительные органы: Распространению огня в «Крокус Сити Холл» могла способствовать отделка стен горючими материалами

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Правоохранительные органы: Распространению огня в «Крокус Сити Холл» могла способствовать отделка стен горючими материалами

Быстрое распространение огня в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области во время теракта 22 марта могло произойти из-за отделки стен помещений определенными материалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

22 марта четверо террористов – выходцев из Таджикистана напали на посетителей ТРЦ «Крокус Сити Холл», пришедших на концерт рок-группы «Пикник». Затем в здании вспыхнул пожар. Всего в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек.



По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала "Крокус сити холла" были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами

- цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Одна из особенностей этих материалов – очень высокая токсичность при горении. Начиная гореть, такие материалы выделяют ядовитый дым. Это приводит к быстрой смерти людей, которые могут надышаться этого дыма.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают детальное расследование всех обстоятельств теракта в «Крокус Сити Холле». В том числе, анализируется и соблюдение собственниками помещений правил противопожарной безопасности, изучаются соответствующие сертификаты и документы. Некоторые родственники потерпевших настаивают на возбуждении уголовного дела в отношении собственника торгового комплекса в связи с несоблюдением мер безопасности.
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    29 комментариев
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    1. Bulrumeb Ранг пользователя
      Bulrumeb
      +4
      Сегодня, 08:10
      Некоторые родственники потерпевших настаивают на возбуждении уголовного дела в отношении собственника торгового комплекса в связи с несоблюдением мер безопасности.

      А собственник тем временем лярды из бюджета клянчит на восстановление....
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 08:16
        А собственник тем временем лярды из бюджета клянчит на восстановление....

        Ему бы срок хороший по приговору впаять, а не страховку на восстановление давать... Да и вообще... "Зимняя вишня № 2"... Нужно и остальные здания " Крокус - Сити" проверить на пожаробезопасность... А эти останки "Крокус- Сити" снести и поставить памятник всем погибшим в этом теракте... Будем помнить!!!
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 08:21
          стены зрительного зала "Крокус сити холла" были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами
          И куда смотрели пожарные и иные инспекции !
          А смотрели на сумму на закрытие глаз за эти нарушения !
          1. vasyliy1 Ранг пользователя
            vasyliy1
            -3
            Сегодня, 08:30
            Думаю, что теракт в Крокусе был запланирован , заранее завезены и заложены взрывчатка и воспламеняющиеся жидкости , не получилось бы без этого такого быстрого распространения огня и обрушения кровли.
          2. KukuRuzvelt Ранг пользователя
            KukuRuzvelt
            +1
            Сегодня, 08:47
            Небольшое замечание... довелось мне как то побывать на пожаре, пожар был в строящемся здании я там работал кровельщиком. Так вот. Я своими глазами видел как все деревянные перекрытия обрабатывались специальными средствами, которые в теории не должны им дать гореть. Далее я своими глазами видел как горит минвата. Короче сгорело в итоге все что должно и не должно гореть. Расплавились металические перекрытия, потрескался бетон и стал хрупким в итоге металические перекрытия выдавили стены. Это я к тому, что при желании спалить можно что угодно.
        2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          +2
          Сегодня, 08:31
          Может наши кривоохранительные органы найдут хоть один подобный комплекс в стране, у которого отделка из негорючих материалов? Кто бывает в театрах и кинотеатрах, приглядитесь к креслам и стенам... Да и бывает ли по другому хоть где-нибудь в мире?
          А рядом с этим Крокус-сити холлом идет продолжение единого комплекса с огромными ТРЦ, что строились по единому плану и проекту. Кто-то думает, что там все по другому? Наши органы, как с другой планеты вчера прилетели , находят нарушения, когда уже все сгорело. А когда все строилось и проходило Госэкспертизу и надзор с приемкой от Ростех-строй-надзоров с тысячами сотрудников этих доходных шараг... Как они допустили и принимали все это?
        3. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 08:42
          Цитата: Lev_Russia
          А эти останки "Крокус- Сити" снести и поставить памятник всем погибшим в этом теракте... Будем помнить!!!

          Именно...Как у нас:
        4. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +2
          Сегодня, 08:52
          В том, что помещения Крокус Сити Холл были отделаны горючими материалами, не было никаких сомнений через час после совершения теракта: слишком быстро здание было охвачено огнём. К местам проведения массовых мероприятий, концертов существуют особые требования по пожарной безопасности, в том числе обработка несущих конструкций негорючими красками. Не вызывает никаких сомнений и то, что система автоматического пожаротушения не сработала либо отсутствовала как таковая.
          Вина собственника здания в массовой гибели людей несомненна. Агаларов, как собственник здания, несёт за это ответственность вне зависимости от действий, бездействий дирекции концертного зала.
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 08:18
        Цитата: Bulrumeb
        А собственник тем временем лярды из бюджета клянчит на восстановление....

        А не жирно ли ему будет? Пусть за свой счет восстанавливает и компенсации выплачивает из своих тоже. Только рублем нужно наказывать таких собственников. Это для них хуже чем срок.
    2. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +6
      Сегодня, 08:10
      настаивают на возбуждении уголовного дела

      И это правильно. Жлобы, экономящие на безопасности тже должны отвечать за свои действия.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 08:16
      Правоохранительные органы: Распространению огня в «Крокус Сити Холл» могла способствовать отделка стен горючими материалами
      . С горючими строительным, отделочными материалами все очень НЕ ПРОСТО, ЗАНИМАТЕЛЬНО, ПОУЧИТЕЛЬНО!!!
      Кто то может себе представить Пенопласт, не поддерживающие горения!?!?!?
      А ведь был и такой... австрийцы построили у нас заводик, по производству именно такого, потому что у них именно такие НОРМЫ!
      А потом "произошло чудо оптимизации затрат"... т. е. местечковые интересы возобладали! Т. е. местные эффективные манагеры решили использовать более дешёвое сырье, провели "коррекцию технологии" и ВУАЛЯ, пенопласт выпускаемых именно этим заводиком стал ГОРЮЧ и ЯДОВИТ, как и все прочие, остальные, которые у нас выпускают.... кстати, розничная цена ниже не стало, этого никто не заметил!
      Как итог... австрияки плюнул на это дело, продали свою долю в предприятии, а у нас появился ещё один завод к по выпусков, ГОРЮЧЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА!!!
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +3
        Сегодня, 08:25
        пенопласт выпускаемых именно этим заводиком стал ГОРЮЧ и ЯДОВИТ

        Пермь. Хромая лошадь. В результате горения отделки и химической реакции, получалось вещество схожее по составу с фосгеном. (если мне не изменяет память)
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 08:37
          После таких случаев задаешся вопросом... а чем плоха обыкновенная, огнестойкая, безопасная, экологически чистая ШТУКАТУРКА???
          Сам дом строил и отделывал, ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ... никакого пластика, ОСБ и прочего, горючего, опасного!
          Там где дерево приходилось применять, все обработано и закрыто гипсокартоном.
          В общем, вполне можно сделать качественно и безопасно!
          Экономить на безопасности преступной, особенно в местах большого скопления людей.
    4. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +3
      Сегодня, 08:16
      Неожиданно.
      Никто не звал пожарника(?) и они ничигоневижуничигонеслышу.
      Согласовали проект крокуса в каком нито 2007г. И нельзя изменить за 15 лет материалы? Опыт хромой вишни не в коня? Значит не скакуны.
      А метро туда притащили специально.
      А сельских клубах, пока денег нет, противопожарная стойкость выше? - за счет голых оштукатуренных стен?
      1. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        +1
        Сегодня, 08:31
        Цитата: антивирус
        А метро туда притащили специально.

        Про метро это отдельная песня. Это же сколько надо было отстегнуть, чтобы к тебе метро провели?
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 08:18
      Можно заморочиться и поискать правила противопожарной безопасности в помещениях высокой наполняемости посетителями.Залы,спортивные объекты там всё написано.Не горючих кресел для зрителей ещё не придумали,разве вернуться к железным скамейкам.А закулисное пространство?Я на таких объектах работаю,всё защищены по всем противопожарный гостам,но не от поджогов грамотно организованных.
    6. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 08:20
      По всей России используются подобные материалы,в статье не указано способность сопротивления материалов к распространению огня по временном промежутке...важнейший параметр...какие именно материалы загорелись быстро, какие позже.
      Есть СНиПы, ГОСТы согласно которым и используются соответствующие материалы при строительстве.
      Тут эксперты должны высказаться.
      И потом главный вопрос не только пожар, а действия полиции и МЧС не способных вовремя прибыть на место происшествия.
      Народ оказался абсолютно беззащитен в этой ситуации и только действия смелых и героических людей несколько смягчили последствия этой трагедии.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 08:37
        Лёха с Андроида я не завидую дежурному противопожарного поста в Крокус Холле,он не мог нарушить должностные инструкции- если он конечно живой остался.
    7. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +1
      Сегодня, 08:20
      Вопрос не в том, были ли материалы горючими, вопрос в том, допустимо ли их применение по нормам для общественных помещений.

      Если нормы были нарушены, то виноваты проектировщики, строители, проверяющие и собственник, можно разобраться.

      Если нормы не были нарушены, то виноваты те, кто разрабатывал нормы - их вряд ли удастся найти, очень коллективный труд.
    8. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 08:22
      По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала "Крокус сити холла" были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня

      Было уже у нас такое. Пермь. Пожар в клубе "Хромая лошадь".
      Люди выходили целые живые, а потом умирали...
    9. kit88 Ранг пользователя
      kit88
      +3
      Сегодня, 08:25
      От огня, дыма и запертых дверей погибло больше людей, чем от пуль.
      И кто за это должен ответить?
      1. Анатоль Клим Ранг пользователя
        Анатоль Клим
        +1
        Сегодня, 08:32
        Цитата: kit88
        И кто за это должен ответить?

        Вот увидите, ответит "стрелочник".
    10. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +4
      Сегодня, 08:28
      Глядя на этот бардак, все сразу было ясно- все продано и все куплено.
    11. newtc7 Ранг пользователя
      newtc7
      +2
      Сегодня, 08:31
      Но ведь крокус прошел все проверки экспертизы важные подписи были поставлены везде где нужно так ведь? Ведь все бюрократические процедуры были соблюдены проверки пройдены и по процедуре все ок?
      Тогда может проблема в бюрократии? В том что она никогда не соответствует реальности мягко говоря?
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +2
        Сегодня, 08:42
        может проблема в бюрократии

        Конечно конечно, главный пустослов уже поручил отменить все нормы, не мешать строить "как хочу", не кошмарить бизнес... А в экспертизе сидят люди и проверяют состав проекта, а на большее у них времени не хватает. Да ещё подрядчики липовых сертификатов о негорючести материалов распечатают и вперед на стройку.
        Жизнь нас ничему не смогла научить.
    12. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 08:36
      Правоохранительные органы: Распространению огня в «Крокус Сити Холл» могла способствовать отделка стен горючими материалами

      Как это всё неожиданно!!! А сколько прошло докладов о проверках подобных заведений после пожара в «Хромой лошади» в Перми, в 2009 году!!!!
      Отделка дешевым пластиком и утепление пенопластом - это вообще примета целой эпохи в жизни нашей страны. Всем хотелось, чтобы было красиво и дешево. Технологии использования материалов нарушались везде - и в детских садах, и в школах, и в больницах, а о последствиях - о черном дыме от оплавленного пластика - никто и не думал.

      https://www.1tv.ru/news/2010-06-06/145604-sledstvie_vyyasnilo_prichiny_massovoy_gibeli_lyudey_v_klube_hromaya_loshad_v_permi
      Не прошло и пятнадцати лет...
      И стал пёс жить как прежде. Даже ещё лучше. Со временем забылись прошлые неприятности. Всё забылось.
    13. Тихонов_Александр Ранг пользователя
      Тихонов_Александр
      0
      Сегодня, 08:40
      Собственников этого здания, безусловно, нужно судить и садить. Заставить рассчитаться с потерпевшими и их родственниками. Проверить все принадлежащие этим нуворишам здания и на использование горючих иатериалов, и состояние противопожарных средств, запасных выходов... И, при наличии нарушений, собственников лишить лицензий на строительство, а здания снести. Уверен, что больше погибло и пострадало людей из-за этих нуворишей, чем от террористов.
      1. cmax Ранг пользователя
        cmax
        0
        Сегодня, 08:55
        Собственников этого здания, безусловно, нужно судить и садить.

        Собственник этого здания сейчас педалирует на все педали, чтобы ему компенсировали все убытки. И по другому не будет, Посмотрите, компенсируют и извинятся ещё за причиненные неудобства. Как выше писали, если уж метро подвели туда, то остальное........
    14. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 08:44
      Одна из особенностей этих материалов – очень высокая токсичность при горении. Начиная гореть, такие материалы выделяют ядовитый дым. Это приводит к быстрой смерти людей, которые могут надышаться этого дыма.
      Самая страшная беда всех пожаров. Дешевые, не буду называть какие фирмы-страны изготовляют такой полуфабрикат, а потому и пожароопасные.
      Надеюсь соответствующие органы дадут заключение пожарно-технической экспертизы.

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