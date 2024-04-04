Венесуэла официально присоединила к себе спорную территорию Гайана-Эссекибо, приняв закон о создании нового штата

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Венесуэла официально присоединила к себе спорную территорию Гайана-Эссекибо, приняв закон о создании нового штата

Власти Венесуэлы включили в состав страны спорную с соседней Гайаной территорию Гайана-Эссекибо. Законодательными органами страны был принят соответствующий закон, который наделяет Эссекибо правами 24-го штата Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в эфире национального телевидения, заявил, что жители штата уже в 2025 году смогут участвовать в парламентских выборах в стране. Кроме того, было принято решение о создании Комиссии по защите нового штата.

Теперь в Венесуэле можно выпускать карты страны лишь с включением в нее штата Гайана-Эссекибо. На территории штата будет регламентирована работа новых структур нефтегазовой компании PDVSA, Венесуэльской корпорации Гайаны, силовых ведомств страны.


История споров вокруг территории Гайана-Эссекибо уходит своими корнями еще в XIX век. Споры ведутся с 1824 года. На эту территорию претендуют Венесуэла и Гайана (бывшая Британская Гвиана). Сейчас эти споры актуализировались в связи с тем, что в регионе были обнаружены большие запасы нефти.

Силовым путем Гайана без посторонней помощи обозначить свои претензии на регион не может, поскольку ее вооруженные силы несопоставимы с венесуэльскими. Каракас, в свою очередь, рассматривает присоединение новой территории как восстановление исторической справедливости и продолжение борьбы за национальный суверенитет и утверждение национальных политических и экономических интересов.

Президент Венесуэлы Мадуро также сообщил, что на территории Гайана-Эссекибо находятся тайные базы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Южного командования вооруженных сил США. Сейчас регион, по его словам, контролируют Южное командование, ЦРУ и американская нефтяная компания ExxonMobil. Это делается в целях захвата американскими компаниями контроля над природными ресурсами региона. Американское присутствие - серьезное препятствие для Венесуэлы в установлении своего контроля над новой территорией.
  • Wikipedia / Cancillería del Ecuador - https://www.flickr.com
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18 комментариев
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 08:21
    Ну без амеров тут явно опять не обойдётся - завопят про защиту от агрессивной Венесуэлы и начнут разжигать конфликт по-полной.....
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 08:26
      Ну без амеров тут явно опять не обойдётся - завопят про защиту от агрессивной Венесуэлы и начнут разжигать конфликт по полной.....

      Ну вот и ещё одна войнушка назревает... Причём, очень для Штатов не вовремя... Здесь особой политики нет, чисто коммерческий интерес с обеих сторон... Просто бизнес... А там где есть много нефти, там всегда есть интересы США...
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:43
        С чего вы взяли что в этом нет никакой политики?
        Венесуэла претендует на территорию этого штата с 1824 года, а решение о его присоединении приняла именно сейчас. Почему?
        Вот что СВО животворящая делает. Венесуэла приняла такое решение именно сейчас, потому что США уже подрастянуты на шпагат на несколько фронтов, потому что рассчитывает на поддержку Китая, России, БРИКС+, стран Глобального Юга.
        Присоединение этого штата Венесуэла сможет решить только военным путём. Нам это выгодно, потому что это новый фронт против Запада, поднимет цены на энергоносители.
        Рот фронт!!! soldier good
        1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          +1
          Сегодня, 08:56
          В Латинской Америке любят громкие заявления и пустопорожнее бряцание оружием. Но стоит посмотреть на фотографию с бронемашинами выкрашенными в белый цвет.... особенно если знать, что в Венесуэле мало кто видел снег и непонятно, зачем это пижонство с раскраской.
          А какие у них погоны и аксельбанты по всей груди, как у "Боливара, который не вынесет двоих..."
          Зато каждая центральная площадь в Ю.Америке называется или площадь Боливара. или Плаза де Армас ( Площадь оружия).
    2. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 08:31
      Какой следующий шаг Венесуэлы?Отжать Суринам ,а затем Гвиану у Франции?
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +1
        Сегодня, 08:47
        Будет конфликт с Кубой. Из-за Флориды.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:24
    « Каракас рассматривает присоединение новой территории как восстановление исторической справедливости » —

    — Каракас может,а Пекин? ...
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:28
    Похоже Мадуро пользуется " срачем" между транснациональными нефтяными гигантами в Гайане и на ёе шельфе.Чьи то ушки торчат англосаксонские,кусочек очень лакомый.
  4. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +1
    Сегодня, 08:31
    Мы на горе всем буржуев мировой пожар раздуем.
    Важнее из Казахстана выдавить западные тнк.
    А гайана - довесок.
    Можно еще франц гайану освободить
  5. шурик354 Ранг пользователя
    шурик354
    -6
    Сегодня, 08:36
    Идёт по пути России, отжимает у соседей что может.
    1. Ирса Ранг пользователя
      Ирса
      0
      Сегодня, 08:57
      Украина не ценила ни территорию, ни людей донбаса, а варварски выжимала только соки, ничего не вкладывая. Поэтому мы забираем обратно то, что ей подарили. Так со своими землями и людьми не обращаются, как обращалась ваша Украина.
  6. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    0
    Сегодня, 08:36
    Мадуро-собиратель земель исконно венесуэльских... Прям дежа вю smile
  7. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 08:38
    Присоединили, а как теперь ов оттуда гнать будете, там же нефть, а это безопасность Америки ))) ❗ ❗ ❗
    1. KCA Ранг пользователя
      KCA
      0
      Сегодня, 08:45
      Не смотря на всякие гадости Венесуэле США продолжают покупать у неё нефть, как впрочем у находящейся под 13 000 санкциями России нефть и нефтепродукты, так что безопасность США не пострадает
  8. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:41
    Законодательными органами страны был принят соответствующий закон, который наделяет Эссекибо правами 24-го штата Венесуэлы.
    Ну, да. 23 штата - ни то, ни сё! request 24 - само ТО!
    А как теперь мерикатосы посмотрят на это дело?
  9. советник 2 уровня Ранг пользователя
    советник 2 уровня
    0
    Сегодня, 08:46
    ну вот и англосаксам теперь есть куда, кроме Украины войска вводить.. и думать о чем то кроме СВО.. на их территорию - получается посягают.. ну вот и хорошо..
  10. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:48
    Власти Венесуэлы включили в состав страны спорную с соседней Гайаной территорию Гайана-Эссекибо.
    Законодательно со своей стороны вроде порешали и даже обязали новые карты выпускать с обозначением новой территории. Теперь осталось решить, как ЦРУ выгнать и имущество компании ExxonMobil национализировать. А вот тут загвоздка и причем большая. Американцев указом не выкинешь.
  11. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 08:50
    Над залежами американской нефти,как по закону подлости, завсегда какое-нибудь постороннее государство вдруг обнаруживается. . . winked

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