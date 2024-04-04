Венесуэла официально присоединила к себе спорную территорию Гайана-Эссекибо, приняв закон о создании нового штата
Власти Венесуэлы включили в состав страны спорную с соседней Гайаной территорию Гайана-Эссекибо. Законодательными органами страны был принят соответствующий закон, который наделяет Эссекибо правами 24-го штата Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в эфире национального телевидения, заявил, что жители штата уже в 2025 году смогут участвовать в парламентских выборах в стране. Кроме того, было принято решение о создании Комиссии по защите нового штата.
Теперь в Венесуэле можно выпускать карты страны лишь с включением в нее штата Гайана-Эссекибо. На территории штата будет регламентирована работа новых структур нефтегазовой компании PDVSA, Венесуэльской корпорации Гайаны, силовых ведомств страны.
История споров вокруг территории Гайана-Эссекибо уходит своими корнями еще в XIX век. Споры ведутся с 1824 года. На эту территорию претендуют Венесуэла и Гайана (бывшая Британская Гвиана). Сейчас эти споры актуализировались в связи с тем, что в регионе были обнаружены большие запасы нефти.
Силовым путем Гайана без посторонней помощи обозначить свои претензии на регион не может, поскольку ее вооруженные силы несопоставимы с венесуэльскими. Каракас, в свою очередь, рассматривает присоединение новой территории как восстановление исторической справедливости и продолжение борьбы за национальный суверенитет и утверждение национальных политических и экономических интересов.
Президент Венесуэлы Мадуро также сообщил, что на территории Гайана-Эссекибо находятся тайные базы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Южного командования вооруженных сил США. Сейчас регион, по его словам, контролируют Южное командование, ЦРУ и американская нефтяная компания ExxonMobil. Это делается в целях захвата американскими компаниями контроля над природными ресурсами региона. Американское присутствие - серьезное препятствие для Венесуэлы в установлении своего контроля над новой территорией.
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