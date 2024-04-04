Израильское посольство назвало число погибших в Газе россиян, мобилизованных в состав ЦАХАЛ
Стало известно о количестве погибших в ходе боевых действий в секторе Газа граждан России, мобилизованных в армию Израиля. Речь идёт о лицах, которые имеют двойное гражданство, включая гражданство Израиля и которые после 7 ноября 2023 года были призваны в израильские вооружённые силы, находясь до этого в резерве.
Информационная служба ТАСС со ссылкой на израильское посольство в Москве сообщает о том, что в общей сложности в ходе войны в Газе погибли 9 израильских военнослужащих с российским гражданством. О числе раненых в этом плане не сообщается.
При этом общее число граждан Израиля, имеющих и российский паспорт и воюющих в ЦАХАЛ, в посольстве не назвали, отметив лишь, что это число «достаточно велико».
По некоторым данным, с октября по март в операции в палестинском анклаве израильское командование задействовало не менее 500 военнослужащих, имеющих российский паспорт. Общее же число россиян, живущих в Израиле, имеющих паспорт Израиля и подлежащих по израильским законам мобилизации, исчисляется десятками тысяч. Причём существенное число таких лиц перебрались в Израиль с осени 2022 года, когда, подавая документы на гражданство Израиля, декларировали желание «избежать мобилизации» в России.
Напомним, что в ходе боевых действий ЦАХАЛ погибли уже более 30 тысяч палестинцев, из которых не менее 8 тысяч дети. Число пострадавших (раненых) в результате обстрелов и бомбардировок приближается к 75 тыс. человек. Ранее власти ЮАР подали иск против Израиля в Международный суд с требованием привлечь власти этой страны к уголовной ответственности за военные преступления.
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