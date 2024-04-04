Израильское посольство назвало число погибших в Газе россиян, мобилизованных в состав ЦАХАЛ

50
Израильское посольство назвало число погибших в Газе россиян, мобилизованных в состав ЦАХАЛ

Стало известно о количестве погибших в ходе боевых действий в секторе Газа граждан России, мобилизованных в армию Израиля. Речь идёт о лицах, которые имеют двойное гражданство, включая гражданство Израиля и которые после 7 ноября 2023 года были призваны в израильские вооружённые силы, находясь до этого в резерве.

Информационная служба ТАСС со ссылкой на израильское посольство в Москве сообщает о том, что в общей сложности в ходе войны в Газе погибли 9 израильских военнослужащих с российским гражданством. О числе раненых в этом плане не сообщается.



При этом общее число граждан Израиля, имеющих и российский паспорт и воюющих в ЦАХАЛ, в посольстве не назвали, отметив лишь, что это число «достаточно велико».

По некоторым данным, с октября по март в операции в палестинском анклаве израильское командование задействовало не менее 500 военнослужащих, имеющих российский паспорт. Общее же число россиян, живущих в Израиле, имеющих паспорт Израиля и подлежащих по израильским законам мобилизации, исчисляется десятками тысяч. Причём существенное число таких лиц перебрались в Израиль с осени 2022 года, когда, подавая документы на гражданство Израиля, декларировали желание «избежать мобилизации» в России.

Напомним, что в ходе боевых действий ЦАХАЛ погибли уже более 30 тысяч палестинцев, из которых не менее 8 тысяч дети. Число пострадавших (раненых) в результате обстрелов и бомбардировок приближается к 75 тыс. человек. Ранее власти ЮАР подали иск против Израиля в Международный суд с требованием привлечь власти этой страны к уголовной ответственности за военные преступления.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    50 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +38
      Сегодня, 08:55
      Это не россияне, а израильское отребье, пусть цифры оставят себе.
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +5
        Сегодня, 09:14
        Это не россияне, а израильское отребье, пусть цифры оставят себе.
        Кто присягнул на верность своему Отечеству и нарушил клятву, предатель и изменник.
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          +1
          Сегодня, 12:13
          Вообще тема про два (и более) гражданства почему-то крайне редко подниматся.
          Как это вообще возможно, иметь два гражданства?
          А налоги какой стране платить?
          А законы (которые бывают разными) какие соблюдать?
          А совесть тоже делить?
          Нужен закон, запрещающий иметь для российских граждан более одного гражданства.
          А тем, кто уже имеет - предложить выбор, от какого гражданства отказаться.
          1. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            0
            Сегодня, 12:15
            Нужен закон, запрещающий иметь для российских граждан более одного гражданства.
            Сейчас, элита (5) с прислугой возьмет и начнет себе хвост рубить.
    2. svarog77 Ранг пользователя
      svarog77
      +35
      Сегодня, 08:57
      Россиянам начхать, сколько погибло еврейцев с российским паспортом...
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +17
      Сегодня, 08:57
      Этих с двойным гражданством заберите обратно,понаехали понимаете ли.Может их на СВО привлечь- Родину защищать.С одной они уже убежали.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +6
        Сегодня, 09:03
        И со второй убегут. Надо будет посмотреть куда убегут и самим в то место больше не ездить.
        У кого Родин много, у того есть выбор, какую защищать. Особенно весело, если они между собой воюют.
      2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        +4
        Сегодня, 09:04
        tralflot1832
        (Андрей С.)
        +4
        Сегодня, 08:57
        Новый
        Этих с двойным гражданством заберите обратно,понаехали понимаете ли.Может их на СВО привлечь- Родину защищать.С одной они уже убежали.
        Эти мутные беглые, которые предатели без флага и чести, с таким же энтузиазмом сваливают и из исравлЯ. Так что пусть они там, в еврейстане, ставят галки )) .
        Андрей, hi !
    4. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      +15
      Сегодня, 08:58
      [Причём существенное число таких лиц перебрались в Израиль с осени 2022 года, когда, подавая документы на гражданство Израиля, декларировали желание «избежать мобилизации» в России.]

      А вот этих в первую очередь под пули палестинцев! am
    5. rs777 Ранг пользователя
      rs777
      +21
      Сегодня, 08:58
      А тех, кто еще не сдох - лишить российского гражданства.
    6. Пуз Большой Ранг пользователя
      Пуз Большой
      +19
      Сегодня, 08:59
      Было бы хорошо лишить всех их российского гражданства.
    7. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +8
      Сегодня, 09:00
      Напомним, что в ходе боевых действий ЦАХАЛ погибли уже более 30 тысяч палестинцев, из которых не менее 8 тысяч дети.
      Вот страшные цифры!!!
      А те беглые, которых насчитали 9 шт., с двумя и более паспортами, знали куда сбегали.
    8. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +7
      Сегодня, 09:00
      Коротко. Поддерживаю первые шесть заявлений пользователей!
    9. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +15
      Сегодня, 09:01
      Таки, справедливости ради, какие они граждане РФ, граждане израиля как есть, раз мобилизовались и пошли защищать израиль, а не РФ.
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +5
        Сегодня, 09:08
        Цитата: AdAstra
        какие они граждане РФ, граждане израиля как есть, раз мобилизовались и пошли защищать израиль, а не РФ.

        В принципе, лучше и не скажешь. hi
      2. AlexFly Ранг пользователя
        AlexFly
        -11
        Сегодня, 09:21
        Но, позвольте, РФ же войну не объявляло... Только лишь какая-то СВО. Почему тогда они должны ломиться защищать свою первую Родину.. К тому же строили в Газе так себе, цементик туда сюда приторговывая... Турецкие дворцы уже подзабыли?
        1. AdAstra Ранг пользователя
          AdAstra
          -4
          Сегодня, 09:27
          Таки и в Ваших словах есть правда и это тоже стоит признать. request
    10. Master2030 Ранг пользователя
      Master2030
      +11
      Сегодня, 09:03
      А сколько граждан из Раиля с российским паспортом участвует в т н СВО? И получается что Россия помогает из Раилю кошмарить палестинцев, граждане ж натуральные. Может пора заканчивать цирк с полигражданством, глядишь и с мимигрантами полегче станет.
      Ceterum censeo Washingtago delendam esse
      1. Курганец-45 Ранг пользователя
        Курганец-45
        +17
        Сегодня, 09:17
        двойное гражданство само по себе полный бред, как можно одновременно быть подданным двух стран. Должна быть четкая идентификация человека, понаделали млин граждан мира "и нашим, и вашим"
        1. Master2030 Ранг пользователя
          Master2030
          0
          Сегодня, 12:46
          Труфольдины из Бергамы
          Ceterum censeo Washingtago delendam esse
      2. Капитан Пушкин Ранг пользователя
        Капитан Пушкин
        +4
        Сегодня, 10:58
        Цитата: Master2030
        Может пора заканчивать цирк с полигражданством,

        Давно пора. А то очень удобно, наворовал денег в РФ и сбежал на новую родину (как правило, враждебно настроенную к РФ).
        Необходимо законодательно запретить двойное гражданство в РФ. Установить дату, до которой многоподданный должен определиться с гражданством и уведомить соответствующие органы.
        Не определившихся до крайней даты, лишать гражданства РФ автоматически.
    11. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +7
      Сегодня, 09:03
      — А этих среди мобилизованных нету,они "пацифисты" ...
    12. Ella34 Ранг пользователя
      Ella34
      +5
      Сегодня, 09:04
      Нам до этих евреев нет никакого дела. Сколько они сами палестицев убили! Сколько детей! Бог всё видит.
    13. ermak124.0 Ранг пользователя
      ermak124.0
      +9
      Сегодня, 09:05
      с какой же стати это россияне? мне до их судьбы нет никакого дела, как им не было до меня, до нас, когда они сваливали из страны.
    14. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:07
      В Израиле подозреваю своих " героев Бен Гуриона" ( международного аэропота) было предостаточно?Раз озаботились привлечением к военной службе ортадоксов.Сейчас они также зажигательно танцуют в Израиле или приуныли?
    15. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:08
      в ходе войны в Газе погибли 9 израильских военнослужащих с российским гражданством.
      И необходимо заметить, что и гражданством Израиля. А кто-то возможно уехал после начала СВО, выражая свой "протест" этим. Но в Израиле не забалуешь, как у нас противники СВО - под ружье и на фронт. Поэтому это только юридически и по недоразумению частично (двойное гражданство) граждане России считавшие себя избранными.
    16. HellAmigo Ранг пользователя
      HellAmigo
      +4
      Сегодня, 09:10
      Мне интересно другое , а сколько лиц еврейской национальности погибло на СВО в составе Российской армии?
      1. Юрий77 Ранг пользователя
        Юрий77
        +2
        Сегодня, 09:20
        Почти уверен что ни одного!
    17. likana Ранг пользователя
      likana
      +7
      Сегодня, 09:14
      Институт двойного гражданства пора прикрывать, выгоден только евреям и "элитке".
    18. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:19
      Есть такие израильтяне бежавшие с страны обетованной - их посылают наши миграционные службы ,а в посольство Израиля они идти бояться.Через три месяца бомжами станут.Или сколько там у нас с Израилем безвиз?
    19. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 09:20
      Израильским "двойнякам" депорт бы в Российской Федерации поставить начиная с 7-го октября 2023-го года. В том числе особенно лицам женского пола.
    20. Serg65 Ранг пользователя
      Serg65
      0
      Сегодня, 09:23
      Вывод, от судьбы не убежишь!!!
    21. Snay Ранг пользователя
      Snay
      +1
      Сегодня, 09:30
      Почему Пугачева до сих пор не мобилизовали???
    22. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +3
      Сегодня, 09:39
      гАлкин и там всех обхитрил,плоскожопие не позволяет идти на войну....или старушка с малолетками на содержании?
    23. aleks.29ru Ранг пользователя
      aleks.29ru
      +2
      Сегодня, 09:42
      Как можно являться гражданином двух враждебных государств? Двойное гражданство-лазейка для жуликов и предателей.
    24. Alex 22 22 Ранг пользователя
      Alex 22 22
      +3
      Сегодня, 09:46
      Эти еще хуже. Если они перебрались после 2022 г. их не могли по закону Израиля мобилизовать. Они на войну могли идти только добровольцами и никак иначе. Они не проходили срочную в ЦАХАЛе. А мобилизации подлежат исключительно резервисты действующего резерва ЦАХАЛ. А зачем России вообще двойное гражданство с Израилем. Может пора выйти из этого соглашения, особенно после того как Израиль объявил, что он таки будет помогать Украине. Да и эпитет жидобандеровцы ведь не зря возник!
      1. Пупырчатый Ранг пользователя
        Пупырчатый
        -6
        Сегодня, 10:53
        Мобилизовать могли в рамках возрастной сетки. В зависимости от возраста там призыв. В резрвисткую опять-таки зависит от того что какое обучение прошли и срок какой отслужили.
        Института двойного гражданства кроме как Туркменистаном в России нет, есть институт двух гражданств. Облегчает в частности коммерческие связи. Государству этого выгодно потому как оно не теряет гражданина, который при наличии двух гражданств с высокой долей вероятности сохраняет связи со страной исхода, ведет с ней дела, платит налоги. Израиль о помощи военной Украине не заявлял. Тут не которые при упоминании Израиля собственные влажные фантазии начинают выдавать за реальность и убиваться. Не надо, вы же так не убьетесь
    25. AntonR7 Ранг пользователя
      AntonR7
      +6
      Сегодня, 09:47
      Граждане России воюют за Россию, а это не граждане нашей страны. Кроме того, считаю,что необходимо отменить двойное гражданство. В случае конфликта такой двойной гражданин за кого будет?!
    26. awdrgy Ранг пользователя
      awdrgy
      +1
      Сегодня, 09:55
      И женщины.Фото-прям племя движется по пустыне..
      1. Пупырчатый Ранг пользователя
        Пупырчатый
        -1
        Сегодня, 10:26
        Марш-бросок смешанного подразделения Каракаль. Скорее всего на получение берета - слишком парадно раскрашены. Основная задача подразделения - охрана границы в Египтом и Иорданией, отлов контрабандистов. 7 октября передовые части вступили в бой с прорвавшимися террористами, без потерь со своей стороны уничтожили под сотню боевиков. В подразделении есть тестовая полностью женская танковая рота, на Меркава 3Б
        1. awdrgy Ранг пользователя
          awdrgy
          0
          Сегодня, 11:35
          Конечно это очень далеко от русского менталитета. Не знаю к чему это приведет их. Для нас не подойдет-тут присутствует угроза феминизации общества. Но как там у них кто знает,навроде есть какие то ортодоксы которые рожают..
    27. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      0
      Сегодня, 10:11
      Что Максим Галкин погиб смертью...? - или опять под призыв не попал? - вот досада...
      1. Пупырчатый Ранг пользователя
        Пупырчатый
        -2
        Сегодня, 10:54
        Возраст у него не призывной. Призыв там до 30, потом резервисткая.
    28. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +1
      Сегодня, 10:22
      По сути, все они наёмники и подлежат уголовному преследованию. Воюют в рядах регулярной армии, иностранного государства. Вообще надо что-то с двойным гражданством делать. Хочешь быть гражданином другой страны, сдавай паспорт со всеми привилегиями и гуляй на все четыре стороны. request
      1. Пупырчатый Ранг пользователя
        Пупырчатый
        -2
        Сегодня, 10:57
        Цитата: МятныйПряник
        По сути, все они наёмники и подлежат уголовному преследованию. Воюют в рядах регулярной армии, иностранного государства. Вообще надо что-то с двойным гражданством делать. Хочешь быть гражданином другой страны, сдавай паспорт со всеми привилегиями и гуляй на все четыре стороны.

        Вы плохо знакомы с законодательством
    29. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +1
      Сегодня, 10:31
      Вот же ирония судьбы, если они свалили из России из-за сво, а жизнь пришлось отдать на чужбине за фашистские интересы евреев. Ну да и корнеплод с ними.
    30. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 10:44
      Сам себе удивляюсь, почему это мне их ну совершенно не жаль?
    31. Million Ранг пользователя
      Million
      +2
      Сегодня, 11:02
      Гражданство у человека должно быть одно.
    32. DvaParovoza Ранг пользователя
      DvaParovoza
      0
      Сегодня, 12:07
      Пора заканчивать этот цирк с двойными гражданствами. Выбор.
    33. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
      Дмитрий Иванов_1991
      0
      Сегодня, 12:37
      урганта, галкина, макаревича, би2 и пугачёву в качестве мадсестры мобилизовали бы..
      хоть какая-то польза от этих предателей была бы.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»