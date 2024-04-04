Минобороны РФ: Минувшей ночью в двух регионах были уничтожены пять украинских БПЛА

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Минобороны РФ: Минувшей ночью в двух регионах были уничтожены пять украинских БПЛА

Несмотря на значительные потери беспилотного воздушного флота, украинская сторона продолжает попытки атаковать российские регионы, что говорит о хорошо налаженном производстве и поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает Минобороны России, минувшей ночью пять украинских дронов самолетного типа атаковали Белгородскую и Тульскую области.



Дежурными средствами ПВО пять украинских БПЛА были уничтожены над Белгородской (3) и Тульской (2) областями

- говорится в сообщении ведомства.

С начала конфликта, по данным Минобороны РФ, Украина потеряла более 18500 беспилотных летательных аппаратов.

Военные действия на Украине, а до них и вторая Карабахская война показали возросшую роль БПЛА на поле боя. ВСУ активно использует самые разные виды беспилотников, многие из которых самолётного типа. Изначально среди них было немало турецких «Байрактаров». На вооружении ВСУ немало беспилотников, производимых на территории Украины, например, БпАК-МП-1 «Spectator», A1-S «Фурия», PD-1, Лелека-100, АН-БК-1 «Горлица» и некоторые другие.

Для наращивания возможностей обороны с использованием воздушных, морских и наземных беспилотных аппаратов на Украине в этом году даже был создан новый род войск – Силы беспилотных систем. В общем, целей для ракет и дронов ВС РФ немало.
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    1 комментарий
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 09:34
      Дежурными средствами ПВО пять украинских БПЛА были уничтожены над Белгородской (3) и Тульской (2) областями
      К сожалению такие сообщения тоже уже становятся дежурными. Хорошо, что на этот раз все БПЛА были уничтожены и обошлось без разрушений, а главное жертв.

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