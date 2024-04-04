МИД России: из-за действий НАТО конфликт на Украине может выйти за её границы
21
Из-за безответственных действий НАТО конфликт на Украине может выйти за ее географические границы. В частности, речь идет о недавно сделанных заявлениях французского президента Эммануэля Макрона, который счел допустимой отправку своих войск на украинскую территорию.
Об этом в интервью агентству РИА Новости говорил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести иной масштаб
- предупреждает замминистра иностранных дел.
По мнению дипломата из России, слова главы французского государства демонстрируют готовность Парижа к эскалации. Подобные заявления со стороны одного из западных лидеров недопустимы, считает Грушко. Тем более, что сегодня Запад терпит стратегическое поражение в украинском конфликте на передовой.
Дипломат предупредил, что, угрожая безопасности России, западным странам нужно учитывать возможные последствия таких шагов. По его словам, ни одна из таких угроз не будет оставлена без ответа.
В последнее время в Соединенных Штатах и европейских государствах настойчиво разгоняется тема прямого вооруженного конфликта между странами Североатлантического альянса и Россией. Одновременно значительно усилилась военная активность НАТО вблизи наших границ. Эту «демонстрацию мускулов» страны альянса объясняют необходимостью сдерживания «российской угрозы».
НАТО
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация