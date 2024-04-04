МИД России: из-за действий НАТО конфликт на Украине может выйти за её границы

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МИД России: из-за действий НАТО конфликт на Украине может выйти за её границы

Из-за безответственных действий НАТО конфликт на Украине может выйти за ее географические границы. В частности, речь идет о недавно сделанных заявлениях французского президента Эммануэля Макрона, который счел допустимой отправку своих войск на украинскую территорию.

Об этом в интервью агентству РИА Новости говорил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести иной масштаб

- предупреждает замминистра иностранных дел.

По мнению дипломата из России, слова главы французского государства демонстрируют готовность Парижа к эскалации. Подобные заявления со стороны одного из западных лидеров недопустимы, считает Грушко. Тем более, что сегодня Запад терпит стратегическое поражение в украинском конфликте на передовой.

Дипломат предупредил, что, угрожая безопасности России, западным странам нужно учитывать возможные последствия таких шагов. По его словам, ни одна из таких угроз не будет оставлена без ответа.

В последнее время в Соединенных Штатах и европейских государствах настойчиво разгоняется тема прямого вооруженного конфликта между странами Североатлантического альянса и Россией. Одновременно значительно усилилась военная активность НАТО вблизи наших границ. Эту «демонстрацию мускулов» страны альянса объясняют необходимостью сдерживания «российской угрозы».
  • НАТО
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21 комментарий
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  1. _Ugene_ Ранг пользователя
    _Ugene_
    +4
    Сегодня, 09:22
    из-за действий НАТО конфликт на Украине может выйти за её границы
    судя по всему они к этому и стремятся, учитывая как активно вооружают Польшу и как в их медиа активно пиарят идею нападения России на страны Европы
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +5
      Сегодня, 09:26
      Если брать не географически, а политически - это давно уже произошло. Мы воюем со всем блоком нато
    2. Mitos Ранг пользователя
      Mitos
      0
      Сегодня, 09:29
      Россия не станет миндальничать со странами евроЗоны. Это будет ядерный пепел. Поляков изначально на роль 404 готовили, но не вышло.
  2. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +3
    Сегодня, 09:27
    И так на измене сидят... bully бойтесь- русские идут! bully
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 09:28
    Ни где нет полного текста вчерашних телефонных переговоров министров обороны РФ и Франции.Много занимательного в СМИ РФ и Франции публикуется - отрывочно.Это жу- жу не спроста.
    1. леонидыч Ранг пользователя
      леонидыч
      0
      Сегодня, 09:50
      Да просто француз спросил у Шойгу что будет если франция отправит своих солдат на украину , а Шойгу ответил что русские ракеты будут в Париже вот и всё.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 09:56
        Мне интересен не этот вопрос,а вопрос возобновления диалога по Украине,вот это действительно бомба.
  4. Jovanni Ранг пользователя
    Jovanni
    +4
    Сегодня, 09:28
    Тем более, что сегодня Запад терпит стратегическое поражение в украинском конфликте на передовой.

    Да ничего он не терпит. В том то и беда... Это мы с укрой рубим друг друга в капусту, а Западу чего? Запад глядя на это радуется...
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 10:37
      мы с укрой рубим друг друга в капусту, а Западу чего? Запад глядя на это радуется...

      + 1000!!!!
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 09:31
    Из-за безответственных действий НАТО конфликт на Украине может выйти за ее географические границы
    Если анализировать происходящее (усиление Восточного фланга, авантюрные заявления...) можно с уверенностью сказать, что американцы к этому и стремятся. Прямое вовлечение в украинский конфликт для начала 1-2 европейских стран с последующим втягиванием Европы в полноценную войну против России. Отупевшая от русофобии Европа совершенно не думающая о последствиях, на радость американцев делает все возможное, чтобы так и случилось.
    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +1
      Сегодня, 10:17
      что могу сказать,
      ждем укрупнения корпусов до армий и появления новых армий численностью 100 000 чел. к концу 2025 года
      по 6 дивизий: 2 мотострелковых, 2 танковых, 1 штурмовая, 1 охраны
      бригады: ВП, МТО, ЗРК, Ракетная, Артиллерийская, Реактивная, Разведывательная, Инженерная, Вертолетная и т.д.
      Калининград, Псков, Великие Луки, Петрозаводск, Смоленск, Брянск, Курск, Мозырь, Молодечно
      + 1 млн к нынешним 1,5 млн
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 11:01
        к концу 2025 года будут сформированы Пограничные войска ФСБ + 500 тыс.
        это к 500 тыс Росгвардии + ВСРФ 2,5 млн
        выходим на численность ВС СССР 1991 года = 3,5 млн
    2. KCA Ранг пользователя
      KCA
      +1
      Сегодня, 10:20
      Лохлы в большинстве хоть и не добровольно но, как они считают, на своей земле, а как поведут себя солдаты третьих стран, когда будут куски своих сослуживцев собирать? Как к этому родственники и вообще граждане этих стран будут реагировать?
  6. U-58 Ранг пользователя
    U-58
    +2
    Сегодня, 09:36
    Вся эта риторика пугает. Кончится тем, что большая война таки заполыхает в Европе.
    Ведь в моральном плане обыватель (наш, Российский, равным образом и европейский) уже как бы свыкается с мыслями о неизбежности войны .
    Это в очередной раз подтверждает понимание того, что на Украине надо все приводить к финальной точке в скорейшие сроки.
  7. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 09:38
    Вся эта публика похожа на толпу, которая ходит и дразнит медведя, сидящего в клетке. А когда медведь впадает в ярость, эта публика замечает, что дверца клетки не заперта.
  8. Русь Ранг пользователя
    Русь
    +2
    Сегодня, 09:41
    Так понимаю.... охолонить горячие, дурные головы надо... winked
  9. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:43
    Англия поэтому и сбежала с ЕС и сейчас они рулят в НАТО одни за маленькой лужей,другие за большой.А Англия жирует ,на том что она международный финансовый центр,в отличии от ЕС.
  10. баклан Ранг пользователя
    баклан
    +1
    Сегодня, 09:49
    Может хотя бы, испытания ядерного оружия проведём? Запад давно не реагирует на наши красные линии.
  11. Polar Bear Ранг пользователя
    Polar Bear
    +3
    Сегодня, 09:50
    НАТО на многочисленных учениях 2023г отработали сценарии войны с Россией. Из США перебросили много бронетехники. То есть там все уже готово, дело только за убедительным предлогом вхождения на Украину и начала боевых действий с армией РФ. Для предлога устроят какую нибудь громкую провокацию и попрут.
    1. 2112vda Ранг пользователя
      2112vda
      +2
      Сегодня, 10:01
      Да и время уже названо. Это с середины лета по середину осени. 100 лет прошло с первой мировой, вот у западенцев опять засвербило. Традиция у них такая, всем европейским гамузом переться в Россию чтобы пограбить. Вот только нам больше ни кого не нужно освобождать, утилизировать их нужно. В мае 45-го Г.К. Жуков сказал что западноевропейцы ни когда не простят нам их освобождения от нацистов. Так оно и произошло. Во второй мировой против нас в Западной Европе не воевали только Англия, Сербия и Греция. Все остальные у нас отметились. Сейчас не нужно ни кого жалеть. Европа добра не понимает.
  12. Опториус Ранг пользователя
    Опториус
    +3
    Сегодня, 09:55
    Ставить их на место надо было давно. Не линии чертить, а действовать.

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