«Надо обсудить в НАТО и ЕС, как закончить войну»: глава МИД Чехии высказался о стратегии по украинскому конфликту

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«Надо обсудить в НАТО и ЕС, как закончить войну»: глава МИД Чехии высказался о стратегии по украинскому конфликту

Руководство Североатлантического альянса и Евросоюза должно заняться вопросом перспектив завершения вооруженного конфликта на Украине. Такую позицию озвучил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью немецкой прессе.

По мнению руководителя чешского дипломатического ведомства, в настоящее время обсуждение вопросов завершения конфликта в НАТО и ЕС не происходит. Но обсуждать данную проблему необходимо.



Общие дебаты о нашей стратегии в отношении России не ведутся ни в НАТО, ни в ЕС. Я считаю это ошибкой. В ходе подобной дискуссии надо обсуждать и то, как должна закончиться война

- подчеркнул глава МИД Чехии.

При этом Липавский подчеркнул, что Киев должен обладать правом голоса относительно того, как будет заключаться мир с Россией. Навязывать Украине условия Запада при этом не стоит. Глава чешского дипломатического ведомства высказался и против «замораживания» конфликта.

Липавский провел параллели с ситуацией после 2014 года. Тогда, по его словам, конфликт и так был «заморожен», но в конечном итоге эта ситуация привела к его возобновлению в более масштабном варианте в 2022 году. Глава МИД Чехии убежден, что «замораживание» конфликта не принесет мир в Восточную Европу.

Как видим, даже такие проукраинские страны как Чехия, начинают задумываться о перспективах заключения мира на Украине. Но позицию главы МИД вряд ли стоит назвать адекватной: если конфликт не «замораживать» и «внешние» условия Украине не навязывать, то оснований для завершения боевых действий не будет. Мы наши территории уступать Киеву не собираемся, а украинский режим настаивает исключительно на восстановлении страны в границах до 2014 года.
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    15 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 09:39
      Липацкий рассчитывает что НАТО сможет одержать победу - хоть мытьем, хоть катанием?
      1. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        +3
        Сегодня, 09:56
        Готовятся умыть руки. Теперь, когда вопрос будет не о "победе на поле боя" , мы должны соответствовать обвинению, что именно "Россия напала на Украину" ! Не зря же мы терпели это обвинение столько времени.
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +1
          Сегодня, 10:22
          Вчера Ян был в гостях у мамы с папой.
          Он взахлёб весь вечер рассказывал родителям как экономика страны энергично переходит на военные рельсы и массово снабжает окраинную страну различным вооружением для того, чтобы идущая там война шла как можно дольше.

          Мама весь вечер молчала и периодически посматривала на папу, а папа под конец встречи не выдержал и сказал Яну - "Знаешь, чтобы там не говорили у вас в правительстве, но лучше чем при коммунистах мы не жили, лучше и спокойнее, а то чему ты так радуешься называется просто "бред сумасшедшего". Вы не поднимаете экономику, а приближаете войну к нашему дому.

          На следующий утро Ян бодро встал с постели, умылся, оделся, позавтракал и в приподнятом настроении направился на службу, вчерашний папин наказ выветрился у него из головы ещё вчерашним вечером как несерьёзный, а зря, ведь папа на последок ему сказал - "Беспечная самоуверенность делает человека слепым." yes
          1. Shurik70 Ранг пользователя
            Shurik70
            0
            Сегодня, 12:19
            Киев должен обладать правом голоса

            Россия, конечно-же, с точки зрения НАТОвцев, право голоса не имеет.
            Вот только это работает в обе стороны.
            И голоса из НАТО для России значения тоже не имеют.
            А что до мира - мы его ещё весной 22-ого предлагали. И на куда лучших для Киева условиях, чем сейчас.
            Будут тянуть дальше - лишатся ещё и Одессы с Харьковым.
            А там на очереди и Сумская область с Черниговым подойдут.
    2. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      +5
      Сегодня, 09:41
      Как же это умилительно...
      Киев должен обладать правом голоса относительно того, как будет заключаться мир с Россией
      - реально даже не как к наемникам относятся, а как к рабам.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 09:44
      Глава МИД Чехии убежден, что «замораживание» конфликта не принесет мир в Восточную Европу
      А России создаст дополнительные проблемы, как случилось с "Минсками". Поэтому в России о заморозке конфликта даже речь не идет. А дальше глава МИД Чехии начал разглагольствовать о каком-то "праве голоса" киева, необходимости обсуждения вопроса в НАТО и т.д., и т.п. Одним словом очередное европейское словоблудие.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +2
        Сегодня, 09:55
        Цитата: rotmistr60
        Одним словом очередное европейское словоблудие.

        Очередная европейская диарея, точнее понос.
      2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 10:07
        А России создаст дополнительные проблемы, как случилось с "Минсками".
        ...как ни парадоксально, как раз таки минск позволил нарастить капитал мимо связей с коллективной империей лжи, настроить ВПК, запустить процесс импортозамещения, и что самое пожалуй главное, чётко для себя выявить кто враг а кто друг, в том числе основательно "проредить" пятую колонну в государстве, и это всё дал минск...сейчас по малу на западе начинается скулёж, в некоторых случаях и истерика...что Кремль обвёл запад вокруг пальца как младенцев с этим минском,..что запад проморгал как РФ накачала мышцы за 8 лет, и сейчас раздаёт щелбаны
    4. aleks.29ru Ранг пользователя
      aleks.29ru
      +2
      Сегодня, 09:47
      Выход простой- валите с наших территорий.
    5. axe1stoyn Ранг пользователя
      axe1stoyn
      +3
      Сегодня, 09:51
      Обсуждать?,
      Сначала нужно научится думать
    6. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 09:51
      «Надо обсудить в НАТО и ЕС, как закончить войну»: глава МИД Чехии высказался о стратегии по украинскому конфликту

      Обсуждайте что хотите, но на Донецком процессе (или каком другом, где подведут черту под преступлениями украинских неонацистов и их спонсоров) Францию, Британию, Германию и Польшу не назовут победителями...
    7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 10:13
      "Мир - хорошая штука! Но на каких условиях?!
      Незачем вечером перековывать меч в орало, если утром тебе снова потребуется меч!
      И... За что мы сражались, если всё станет так, как было прежде?.. (с)
    8. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +1
      Сегодня, 10:24
      Лихо закрутил❗Решайте там что хотите, а будет по нашему❗❗❗
    9. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      0
      Сегодня, 11:01
      Липавский подчеркнул, что Киев должен обладать правом голоса относительно того, как будет заключаться мир с Россией.

      Чего там обсуждать?
      Штыки в землю, руки в гору и айда подписывать капитуляцию на условиях России! По другому нас не устроит. yes
    10. Jacques Sekavar Ранг пользователя
      Jacques Sekavar
      0
      Сегодня, 12:16
      Обсуждению подлежит раздел Украины между Натой и РФ
      Ежели РФ враг которого необходимо дефрагментировать-деколонизировать, то в период замирения надо готовиться к следующей войне.
      Ежели Ната признает РФ другом, то приложит максимум усилий чтобы поддержать пятую колонну в лице РСППевцев которые мечтают о возврате ельцынских времён и прихватизации остатков общественной-государственной собственность, дружили с западными партнёрами и как во всех демократических гособразованиях стояли выше государства и определяли его внешнюю и внутреннюю политику.

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