Общие дебаты о нашей стратегии в отношении России не ведутся ни в НАТО, ни в ЕС. Я считаю это ошибкой. В ходе подобной дискуссии надо обсуждать и то, как должна закончиться война

Руководство Североатлантического альянса и Евросоюза должно заняться вопросом перспектив завершения вооруженного конфликта на Украине. Такую позицию озвучил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью немецкой прессе.По мнению руководителя чешского дипломатического ведомства, в настоящее время обсуждение вопросов завершения конфликта в НАТО и ЕС не происходит. Но обсуждать данную проблему необходимо.- подчеркнул глава МИД Чехии.При этом Липавский подчеркнул, что Киев должен обладать правом голоса относительно того, как будет заключаться мир с Россией. Навязывать Украине условия Запада при этом не стоит. Глава чешского дипломатического ведомства высказался и против «замораживания» конфликта.Липавский провел параллели с ситуацией после 2014 года. Тогда, по его словам, конфликт и так был «заморожен», но в конечном итоге эта ситуация привела к его возобновлению в более масштабном варианте в 2022 году. Глава МИД Чехии убежден, что «замораживание» конфликта не принесет мир в Восточную Европу.Как видим, даже такие проукраинские страны как Чехия, начинают задумываться о перспективах заключения мира на Украине. Но позицию главы МИД вряд ли стоит назвать адекватной: если конфликт не «замораживать» и «внешние» условия Украине не навязывать, то оснований для завершения боевых действий не будет. Мы наши территории уступать Киеву не собираемся, а украинский режим настаивает исключительно на восстановлении страны в границах до 2014 года.