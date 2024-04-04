«Мы заставим раскаяться»: верховный лидер Ирана обратился к Израилю на иврите

Удар израильской армии по консульству Исламской республики Иран в столице Сирии Дамаске не останется безнаказанным. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.Примечательно, что аятолла Хаменеи обратился к Израилю на иврите. Его выступление было достаточно резким, с угрозами в отношении израильского государства.- заявил верховный лидер Ирана.Ранее израильские средства массовой информации предупредили граждан Израиля, что в течение ближайших 48 часов Иран может нанести удар по территории страны. Это станет ответом на авиаудар военно-воздушных сил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии.Напомним, что 1 апреля ВВС Израиля атаковали здание рядом с посольством Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли шесть человек. Такие действия израильской стороны нельзя рассматривать иначе, как провокацию дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Продолжая свою жестокую операцию в секторе Газа, Израиль никак не уймется и теперь, вероятно, решил спровоцировать Иран на более активные действия.Нанесение удара по дипломатическому ведомству другой страны представляет собой военное преступление. В текущей ситуации в регионе такие действия вполне могут стать причиной еще более масштабного конфликта, вовлеченными в который рискуют оказаться не только Иран и Израиль, но и многие другие региональные и даже мировые игроки.

С Божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в преступлении агрессии против иранского консульства в Дамаске

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