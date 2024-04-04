«Мы заставим раскаяться»: верховный лидер Ирана обратился к Израилю на иврите

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«Мы заставим раскаяться»: верховный лидер Ирана обратился к Израилю на иврите

Удар израильской армии по консульству Исламской республики Иран в столице Сирии Дамаске не останется безнаказанным. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Примечательно, что аятолла Хаменеи обратился к Израилю на иврите. Его выступление было достаточно резким, с угрозами в отношении израильского государства.

С Божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в преступлении агрессии против иранского консульства в Дамаске

- заявил верховный лидер Ирана.

Ранее израильские средства массовой информации предупредили граждан Израиля, что в течение ближайших 48 часов Иран может нанести удар по территории страны. Это станет ответом на авиаудар военно-воздушных сил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии.

Напомним, что 1 апреля ВВС Израиля атаковали здание рядом с посольством Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли шесть человек. Такие действия израильской стороны нельзя рассматривать иначе, как провокацию дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Продолжая свою жестокую операцию в секторе Газа, Израиль никак не уймется и теперь, вероятно, решил спровоцировать Иран на более активные действия.

Нанесение удара по дипломатическому ведомству другой страны представляет собой военное преступление. В текущей ситуации в регионе такие действия вполне могут стать причиной еще более масштабного конфликта, вовлеченными в который рискуют оказаться не только Иран и Израиль, но и многие другие региональные и даже мировые игроки.
  • Сайт аятоллы Али Хаменеи / https://russian.khamenei.ir/
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49 комментариев
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  1. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +8
    Сегодня, 09:42
    Пока арабский мир расколот, серьезно дать по щам не получится.
    1. леонидыч Ранг пользователя
      леонидыч
      +4
      Сегодня, 09:55
      А надо бы дать, а то вообще охамели. Совсем берега попутали. Считают себя пупами земли что ли. Богоизбранный народ ..............
      1. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        +1
        Сегодня, 12:00
        Вы не поверите, но так оно и есть! Евреи считают людьми только себя -остальные народы для них ГОИ /что-то вроде двуногого скота/. Потому и такое скотское отношение Израиля ко всем остальным...
        1. Пупырчатый Ранг пользователя
          Пупырчатый
          +1
          Сегодня, 12:12
          У вас очень занятные представления об иудаизме)
        2. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          +1
          Сегодня, 12:26
          в течение ближайших 48 часов Иран может нанести удар

          Месть - это блюдо, которое лучше подавать холодным.
          Год, пять лет спустя ...
          Глава Израиля и глава Мосада должны умереть.
          Получится узнать имена лётчиков, нанёсших удар по посольству - хорошо, но тут можно ограничится колличеством. Безадресный подрыв одного автобуса с израильскими лётчиками вполне будет достаточным. Ведь никто не заставлял пилотов подписыватьконтракт с армией насильно, прекрасно знали, куда шли.
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 09:59
      Пока арабский мир расколот, серьезно дать по щам не получится.

      Смотря что Вы понимаете под словом "серьёзно".
      Среди мусульман ведь то же не глупые люди имеются и они прекрасно понимают, что сила Израиля заключается исключительно в финансовой и военной мощи США, обрушение которой и является залогом победы над Израилем.
      Скорей всего мусульмане намерены действовать в долгую и это не сулит Израилю ничего хорошего. hi
      1. Пупырчатый Ранг пользователя
        Пупырчатый
        +5
        Сегодня, 10:13
        Цитата: кредо
        Смотря что Вы понимаете под словом "серьёзно".
        Среди мусульман ведь то же не глупые люди имеются и они прекрасно понимают, что сила Израиля заключается исключительно в финансовой и военной мощи США, обрушение которой и является залогом победы над Израилем.
        Скорей всего мусульмане намерены действовать в долгую и это не сулит Израилю ничего хорошего.

        Глупости говорите
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +1
          Сегодня, 10:26
          Глупости говорите

          Так напишите мудрости и мы сравним их содержание. hi
          1. Пупырчатый Ранг пользователя
            Пупырчатый
            +1
            Сегодня, 11:01
            Тут вопрос имеет ли смысл. Насколько хорошо вы знакомы с историей?
    3. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +3
      Сегодня, 10:03
      А персы не арабы.""""""""""
      1. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        -2
        Сегодня, 10:46
        Пенсы это и арабы и ФАРСЫ(руководство) и азербайджанцы и другие тюрки и евреи и армяне, все они персы! Не путайте национальности с географическим названием.
        1. AdAstra Ранг пользователя
          AdAstra
          +1
          Сегодня, 11:20
          Тогда еврей это араб, а араб это еврей - все же семиты, фигли. Да и и вообще все евреи - персы, раз персы это и арабы и ФАРСЫ и азербайджанцы и другие армяне с тюрками, ага. А срачи у них только из-за того, что по разному представляют и зовут того бородатого дяденьку Наверху.
    4. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +3
      Сегодня, 10:14
      Иран это не арабы, это персы hi
      1. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        +2
        Сегодня, 10:34
        Напомним, что 1 апреля ВВС Израиля атаковали здание рядом с посольством Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли шесть человек. ....
        Нанесение удара по дипломатическому ведомству другой страны представляет собой военное преступление.
        Что-то концы с концами не сходятся у авторов новости!
        1. voyaka uh Ранг пользователя
          voyaka uh
          +2
          Сегодня, 12:04
          "В результате атаки погибли шесть человек"///
          ---
          Все погибшие - высшие офицеры
          Корпуса Стражей Исламской революции Ирана.
          Один генерал, остальные полковники.
          У них проходило совещание.
          Ни консул, ни посол Ирана в Сирии не пострадали.
          1. Пупырчатый Ранг пользователя
            Пупырчатый
            +2
            Сегодня, 12:13
            Генералов там набралось трое
        2. BlackMokona Ранг пользователя
          BlackMokona
          +1
          Сегодня, 12:51
          Цитата: Добрый злыдень
          Что-то концы с концами не сходятся у авторов новости!

          Потому как ударили не по консульству, а зданию рядом. Которое не является дипломатическом и в котором были только военные чины
      2. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        0
        Сегодня, 10:44
        Иран - это бывшая Персия. Но на данный момент в Персии живут фарсы, тюрки, арабы, евреи ….перс не название национальности, это географическое название.
      3. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 10:45
        Ок, скажем шире - мусульманский мир.
    5. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      0
      Сегодня, 10:42
      Правильно. Я сам мусульманин и есть у нас строки в священных хадисах как пророк Мухамед (с.а.с) обернулся назад и загрустил. Его сподвижники спросили почему он загрустил. На что он ответил что видит как в будущем его умма будет жить в мучениях и притеснениях. Сподвижники спросили у пророка. Не удели нас будет так мало? Он скажет : Нет, нас достаточно много! Тогда сподвижники удивляясь спросили так в чем дело ? Пророк скажет , потому что у них в сердце есть «вахн» это любовь к земной жизни боясь бороться за справедливость и боязнь потерять земные богатства.
      1. voyaka uh Ранг пользователя
        voyaka uh
        +1
        Сегодня, 12:12
        Как мусульманин, Вы должны понимать,
        что Израиль существует, богатеет и процветает по прямой воле
        пророка Мухамеда         .
        Если бы Мухамед хотел гибели Израиля,
        то Израиль давно бы погиб, разве не так?
        Призывы к уничтожению Израиля - есть явное противоречие
        воли Аллаха и Мухамеда, пророка его.
  2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    -1
    Сегодня, 09:48
    точно у кого то купил красный фломастер
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:53
    Эталонная марка нефти Вгеnt перешагнула психологический рубеж в 90$,страна бензоколонка- США не справляется,не может нарастить добычу .4$ за галлон бензина в США похоронит демократов.Им надо что то делать с Израилем.
    1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 10:04
      не мешать Ирану)
      "комментарий короткий, но что поделать"
    2. Пупырчатый Ранг пользователя
      Пупырчатый
      +1
      Сегодня, 10:12
      Она этот рубеж раз 10 переходила
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 10:16
        Этот раз особенный,Байден обещал что избиратель не будет платить на заправках за галлон бензина 4 $ ,которые установил Путин.Ради этого уполовинил стратрезерв нефти в США .И вот опять дело идёт к 4 $.А резерв - тю,тю.Если они такими темпами его будут пополнять на это уйдёт лет 20- 30.Выборы однако.
        1. Пупырчатый Ранг пользователя
          Пупырчатый
          +1
          Сегодня, 10:18
          Байден много что обещал, на то он и политик. На рост нефти влияет очень много факторов, и конфликт на Ближнем Востоке - лишь один из многих. Да и конфликтов на Ближнем Востоке по сути несколько. Стоит вспомнить например Судан
  4. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 09:56
    Давно пора этот (божий народец) отправить лет на 400 блуждать по песчинкам Времени!
    1. Пупырчатый Ранг пользователя
      Пупырчатый
      +1
      Сегодня, 10:10
      Многие пытались, ни у кого не вышло.
      1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
        KukuRuzvelt
        +2
        Сегодня, 10:23
        Ой да ладно, не надо вот только из торгашей делать великих воинов. Израиль появился то только по после 2ой мировой. Все кто хотел победить, побеждали. Персы, греки, римляне...немцы вон вообще холокост устроили. Так что Спасибо пусть товарищу Сталину скажут.
        1. Пупырчатый Ранг пользователя
          Пупырчатый
          -1
          Сегодня, 11:06
          Цитата: KukuRuzvelt
          Ой да ладно, не надо вот только из торгашей делать великих воинов.
          Понимаете, нахрап и подтягивание фактов за уши не делают из объективной реальности реальность, угодную вам. Товарищ Сталин преследовал сугубо свои интересы, и государство появилось там потому что в течение 50 лет до его появления будущие израильтяне выстраивали его структуру армию, судебную и правоохранительную систему, систему налогов и сборов, законодательную базу, образование. Государство это не подпись на бумажке. И продажа втридорога партии оружия (одной из многих) не делает Сталина основателем Израиля.
          1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
            KukuRuzvelt
            0
            Сегодня, 11:16
            Сути дела не меняет, когда хотели победить - побеждали евреев все. Наверное только ленивый этого не сделал. И не важно какие там интересы преследовал Сталин, спасибо то сказать стоит. Не совпали б интересы, никакие 50 лет подготовки чего угодно не помогли бы.
  5. KukuRuzvelt Ранг пользователя
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 10:02
    Я, конечно, может быть чего-то не понимаю. Но удар по консульству, не через прокси, а напрямую войсками это ли не объявление войны?
    1. Пупырчатый Ранг пользователя
      Пупырчатый
      0
      Сегодня, 10:10
      Война между Ираном и Израилем - с 1979-го идет, объявлена Ираном (на уничтожение). Иран неоднократно атаковал израильские дипломатические объекты (например, теракт в Буэнос-Айресе - атака на посольство Израиля в Аргентине, произошедшая 17 марта 1992 года, в результате которой погибли 29 человек и были ранены 242. Взрыв полностью разрушил здание посольства. Из последних попыток - попытка теракта в отношении посольства Израиля в Азербайджане в 2023 году. Удар был на несен не по посольству, а по примыкающему зданию
      1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
        KukuRuzvelt
        +1
        Сегодня, 10:30
        2 государства занимаются взаимными терактами, а столкновение армий-то было?
        1. Пупырчатый Ранг пользователя
          Пупырчатый
          -1
          Сегодня, 11:10
          Цитата: KukuRuzvelt
          2 государства занимаются взаимными терактами, а столкновение армий-то было?

          Начнем с того что не два. В случае с Израилем нанесение удара по цели, которая дипломатической неприкосновенностью не защищена (о том что комплекс пристройка и не относится к зданию посольства пишет ряд арабских изданий) и уничтожение группу военных враждебного государства, планировавших подрывную деятельность на территории Израиля - ну такое. Хотя зависит от взглядов. Есть понятие сетецентрическая война. Вот она во всей красе, не колонна же на колонну идти как при Наполеоне
          1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
            KukuRuzvelt
            0
            Сегодня, 11:21
            Получается столкновений армий не было. На Украине война, там 2 армии рубятся насмерть. А это теракты - не надо подменять понятия. По факту Израиль боится объявить войну и напасть на Иран потому что проиграет, Иран же тоже боится последствий со стороны США и Европы. Вот и занимаются две страны сетечем-то там
  6. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    +3
    Сегодня, 10:03
    Бомбите, а не на иврите обращайтесь. laughing
  7. БИАБИА Ранг пользователя
    БИАБИА
    +4
    Сегодня, 10:10
    Хватит болтать - врежьте уже!
    А то на одного страшного телеграммного зверюгу из России похожи, фамилия на М начинается...
  8. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 10:20
    Ради справедливости, если арабскому миру удастся сплотиться и навалять евреям, то этот мир полезет на нас. В этом англосаксы уж постараются....
  9. Zaurbek Ранг пользователя
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 10:31
    Давно пора...нужно хорошо жахнуть.
  10. berlaga2005 Ранг пользователя
    berlaga2005
    +1
    Сегодня, 10:34
    Если иранский военный самолет через российское воздушное пространство войдет в нейтральное воздушное пространство над Черным морем и нанесет оттуда удар по представительству Израиля на Украине, это что будет?
  11. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    +1
    Сегодня, 10:34
    Если Иран всё-таки отомстит за своих ракетным ударом, то это может воодушевить остальных "неровно дышащих" в сторону Израиля. Это уже второй "косяк" Израиля за ближайшее время
    1. ASAD Ранг пользователя
      ASAD
      +1
      Сегодня, 10:49
      А в чём собственно косяк? Сирия с Израилем давным давно в состоянии войны. И с Ираном так же. Донесла разведка что шишки собрались во флигеле и долбанули. Персы сами этим баловались. Они и после устранения Сулемани тоже красные линии рисовали.
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +1
        Сегодня, 10:57
        В Газе вообще ударили по волонтёрам, а с Сирией и Ираном прямой конфликт вроде как заморожен, но удары они наносят по Дамаску регулярно, сами подогревая конфликт
      2. dzvero Ранг пользователя
        dzvero
        +1
        Сегодня, 11:04
        После Сулемани была ракетная атака на американские базы. Говорят, что был "договорняк" для "сохранения лица", но с Израилем такое не прокатит. Хотя могут быть варианты, но второй развод после 7-ого октября местные не поймут.
  12. certero Ранг пользователя
    certero
    +1
    Сегодня, 10:51
    Можно подумать, слова Израиль когда-нибудь останавливали? Хотя нет, смотря кто говорит. В пятьдесят шестом году слова Советского Союза правда вместе с США заставили остановиться
  13. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    +2
    Сегодня, 10:59
    Хоть на испанском, заяви, им по барабану, просто делай, а то просто Бла-бла-бла ❗❗❗
  14. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 12:42
    1 апреля ВВС Израиля атаковали здание рядом с посольством Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли шесть человек.

    То есть не посольство, а здание рядом. Сначала писали , что само посольство.
    Тогда понятно, почему никто из пострадавших при атаке не был дипломатом или сотрудником посольства.
    Несколько меняет акценты.

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