Лидер сборной России по плаванию: Условия МОК для участия в Олимпиаде – это выбор без выбора

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Лидер сборной России по плаванию: Условия МОК для участия в Олимпиаде – это выбор без выбора

Летом этого года во Франции пройдут Олимпийские игры, но эти соревнования по решению Международного олимпийского комитета (МОК), обвиняющего Россию в политизации спортивных мероприятий, будут не для всех спортсменов.

«Неполитизированный» МОК поставил ряд условий для российских и белорусских спортсменов для участия в Олимпиаде, которые в России многие считают равносильными полному отказу в участии в соревнованиях.



По словам лидера сборной России по плаванию Евгении Чикуновой, которая является обладательницей мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом, условия МОК выставленные спортсменам из России – это выбор без выбора.

Особенно негативное отношение вызывало то, что российские спортсмены должны будут выступать на Играх в нейтральном статусе. Чикунова заявила, что не собирается участвовать в качестве нейтрального спортсмена и, соответственно, не поедет в Париж, отметив, что на Олимпиаде в Токио она хотя бы выступала за команду Олимпийского комитета России, а здесь их даже не допустят до медального зачета.

Они ставят такие условия и думают, что все сразу побегут выступать в нейтральном статусе? Это позор для МОК выставлять такие условия. Выбор без выбора

- сказала именитая спортсменка.

Напомним, что МОК ввёл запрет для спортсменов из России и Белоруссии не только использовать государственную символику, но и принимать участие в парадах открытия и закрытия Олимпиады.
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46 комментариев
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  1. pin_code Ранг пользователя
    pin_code
    +23
    Сегодня, 09:55
    Нечего делать на этих олимпийских играх нашим спортсменам.
    1. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      +4
      Сегодня, 10:00
      Действительно, пусть этот педоколлектив соревнуется с болезными между собой. Бисер перед свиньями метать не следует. Свои игры нужны, жаль наших спортсменов, они на спорт всю жизнь тратят.
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        +3
        Сегодня, 10:13
        а зачем жизнь тратить на спорт)? нет ничего более увлекательного чем метать молот или пинать мяч?
        1. Alien From Ранг пользователя
          Alien From
          +4
          Сегодня, 10:17
          Спорт это жизнь, впрочем как и любая другая работа. Шабашить это одно, а быть профессионалом другое.
          1. Владимир80 Ранг пользователя
            Владимир80
            +5
            Сегодня, 10:21
            Шабашить это одно, а быть профессионалом другое.

            Ну "отработал спортсменом" до 25 лет - иди учителем физкультуры в школу
            1. Alien From Ранг пользователя
              Alien From
              +6
              Сегодня, 10:24
              Без проблем, спорт открывает много путей. Только не надо про депутатов, право дело, надоело.
            2. paul3390 Ранг пользователя
              paul3390
              +10
              Сегодня, 10:34
              А что было с миллионами людей, которых вышвырнули и вышвыривают с работы по сию пору? И которые вообще под конец жизни оказались никому не нужны? Как они выкручиваются?

              Почему спортсмена в 25 лет который оборвал карьеру не попав на Олимпиаду - надо жалеть всем миром, а скажем инженера в 50, выкинутого за ворота высокоэффективным собственником решившим вместо завода устроить бизнес-центр - нет? Он вообще-то тоже зачастую больше ничего не умеет, кроме того чем всю жизнь занимался..
        2. Alex 22 22 Ранг пользователя
          Alex 22 22
          +7
          Сегодня, 11:10
          Об этом же думаю. Но тут главное большие деньги. Организуйте вид спорта по плевкам на дальность, и на точность, и поставьте призовой фонд скажем 500 млн руб. И так каждый год. Да еще и государственную программу по плевковому виду спорта примите 5-6 млрд руб. Через года два вы с изумлением узнаете, что нужнее, здоровее плевкового вида спорта нет! Что плевковый вид спорта воспитывает нашу молодежь и т.д. и т.п. А еще нужна Академия по теории плевка и пару десятков докторов наук в этой области. Уберите деньги из любого вида спорта. И этого вида спорта как профессионального не будет. Любительский будет, но они не будут ныть, что всю жизнь тренировались, а сейчас их бабла лишают!
          1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
            Сабуров_Александр53
            0
            Сегодня, 12:40
            Alex 22 22(Алексей), я такой же ретроград в отношении видов спорта но, признаюсь сам себе, что постоянно проигрываю в своём ретроградстве. Помню, как вся страна смеялась над кёрлингом, а потом мы стали завоевывать медали и как-то все приутихли. Потом придумали суррогат от баскетбола, стрит-баскетбол и тот же результат. Мы даже американцев стали обыгрывать, что казалось невозможным в принципе. Теперь обещают ещё одну экзотику - флаг-футбол... Ну тут вообще полная глупость и непонятно, кому будет интересно смотреть эту хрень.... А ведь где-то так же рассуждали про футбол на песке, а теперь и волейбол на снегу....
            Но с другой стороны, самое заунывное зрелище стали представлять из себя главные, коренные виды спорта - борьба. Причем всякая и особенно классическая, где нельзя проводить приемы ниже пояса. Если сходятся два примерно равных борца, это самое скучное зрелище, как они хватаются за руки и ничего не могут сделать с соперником. Именно поэтому МОК хотел исключить борьбу из программы ОИ. Но пока борьбу отстояли и только благодаря её популярности на всех континентах. и у всех народов.
            А взять например бобслей... я вообще не считаю это видом спорта, а больше соревнованием технологий изготовления боба. Но хуже то, что позволить себе иметь бобслейную трассу, могут менее десятка стран в мире. И получается, что никакого равенства возможностей для остальных стран не существует.
            А теперь и брейкданс, стал олимпийским видом спорта. Видать кто-то решил разбавить бесконечные победы наших худ.гимнасток и фигуристок. А вот спортивная акробатика никак не попадает в ОИ, хотя что там творят спортсмены, просто фантастика.
        3. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          -2
          Сегодня, 11:11
          а зачем жизнь тратить на спорт)? нет ничего более увлекательного чем метать молот или пинать мяч?

          Я бы мог отнести ваши слова к артистам, художникам и даже писателям с поэтами.... Тоже ерундой всякой занимаются, вместо того, чтобы пахать и сеять. Пора поднимать своих хунвэйбинов на борьбу с гнилой интеллигенцией. Всех в трудовые лагеря на перевоспитание! lol laughing
          1. ААК Ранг пользователя
            ААК
            +1
            Сегодня, 12:05
            Ну это, уважаемый коллега Александр, уже Пол-Потовщина какая-то получается... а не выполняющим дневную норму лопатой по голове и в канаву?
            1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
              Сабуров_Александр53
              0
              Сегодня, 12:49
              Нет, как говорил Жданов про музыку Шостаковича - "Сумбур вместо музыки", её невозможно насвистывать. Будем отбирать по такому принципу. fellow
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +9
        Сегодня, 10:32
        А ракетчиков РВСН вам не жаль?
        Они всю жизнь тратят на то, чтобы в нужный момент нажать красную кнопку и испепелить Америку, но так и не нажимают на неё.
        1. Alien From Ранг пользователя
          Alien From
          +3
          Сегодня, 10:34
          Работа такая, быть на страже.
      3. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +3
        Сегодня, 10:57
        Бисер перед свиньями метать не следует. Свои игры нужны

        Нужны, кто же спорит... Вопрос о престиже таких игр. Пока имена олимпийских чемпионов вписывают в историю мирового спорта... навечно! А попробуйте найти имена победителей наших Игр доброй воли, даже если там были показаны мировые рекорды. Чуете разницу?
        Еще интереснее финансовый вопрос. Для деятельности МОК и ВАДА давно отработана система финансирования этих шараг, путем установленных взносов со всех стран членов МОК в зависимости от ВВП страны и числа заявленных спортсменов международного пула (обязательных для тестирования ВАДА).
        А когда мы организовываем "своячок" с "Играми дружбы", хотелось бы понять за чей счёт праздник? Будут ли страны, разрешившие своим спортсменам участие в этих Играх, делать какие-нибудь взносы в общий котел, или все за наш счёт - перелеты, проживание, питание, изготовление медалей из драгметаллов и прочих призов?
        Опять же тестирование на допинг оно будет или отказываемся и верим под честное слово всем участникам? Осмелятся ли приехать на эти Игры топовые спортсмены или приедут "туристы" поучаствовать и посмотреть страну на халяву?
        Если кто не знает, каждый спортсмен международного пула, обязан на месяц вперёд заполнять протокол АДАМС с указанием ежедневного места и времени доступности для тестирования и только исключительно аккредитованными лабораториями ВАДА.... А наша лаборатория и РУСАДА лишены этой аккредитации и тут вопрос - кто рискнет?
        Кто захочет покупать ТВ трансляции этих Игр дружбы, кто захочет стать спонсорами? Есть ли уже намерения от других стран поучаствовать в "общаке"? Вот о чем надо думать и писать нашим спортивным деятелями. А то, "проще всего любить Родину вслух", как говорил мой Замполит на ПЛ.
        1. Alien From Ранг пользователя
          Alien From
          +2
          Сегодня, 11:03
          Да подпишусь под каждым вашим словом, выхода правда не вижу к сожалению.
        2. Капитан Пушкин Ранг пользователя
          Капитан Пушкин
          +1
          Сегодня, 11:18
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Кто захочет покупать ТВ трансляции этих Игр дружбы, кто захочет стать спонсорами? Есть ли уже намерения от других стран поучаствовать в "общаке"?

          Лед тронулся, господа присяжные заседатели - затеваются Игры БРИКС, а тут все будет, в том числе и деньги.
        3. solar Ранг пользователя
          solar
          0
          Сегодня, 12:53
          Для деятельности МОК и ВАДА давно отработана система финансирования этих шараг, путем установленных взносов со всех стран членов МОК

          Ничего похожего. МОК не финансируется за счет взносов.
          До 1984 года до 80 % бюджета МОК зарабатывал на лотереях и продаже памятных монет. Начиная с Олимпиады в Лос-Анджелесе основной доход стали приносить продажи прав на телетрансляцию и спонсорско-лицензионная деятельность. ...
          Если по состоянию на начало 2010 года доходы МОК распределялись следующим образом[3]: доходы от продажи прав на трансляцию Олимпийских игр (53 % от общего объёма), от спонсоров (34 %), от продажи билетов (11 %) и от лицензирования (2 %), то за период с 2012 года по 2016 год 73 % поступлений приходилось на продажу прав на телетрансляции[5].
          Выручка МОК в 2008 году составила $2,4 млрд[3]. Общий доход МОК за 2013—2016 годы составил 5,7 млрд долларов.
          Заработанные МОК деньги идут на поддержку олимпийского движения. Их получают национальные олимпийские комитеты, отдельные спортсмены в виде стипендий и возмещения организационных расходов, некоторые непопулярные для спонсоров виды спорта. 10 % доходов МОК оставляет на содержание своего аппарата[5].

          Членами МОК являются конкретные физические лица, а не страны и не национальные олимпийские комитеты.
    2. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +16
      Сегодня, 10:23
      Как замечательно ответил один командир подводной лодки в ответ на вопли что типа спортсмены всю жизнь готовились к Олимпиаде и нечестно лишать их шанса:

      -- А я всю свою жизнь готовился к ракетной атаке на американский авианосец.. Почему меня можно лишать мечты - а их нет?
      1. pin_code Ранг пользователя
        pin_code
        +3
        Сегодня, 10:58
        Будем надеяться что мечты сбудутся и у спортсменов, и у капитана ПЛ. Но в следующий раз hi
    3. fif21 Ранг пользователя
      fif21
      0
      Сегодня, 12:44
      Цитата: pin_code
      Нечего делать на этих олимпийских играх нашим спортсменам.

      И не только нашим ! Теракт в Москве ( западные спецслужбы через ИГИЛ Х ) Отправка вооружений на Украину ( погибают граждане РФ ) Подготовка интервенции со стороны Парижа на Украину .... , и эти безумцы думают проводить Олимпийские игры ? belay
  2. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +14
    Сегодня, 09:56
    Какая Олимпиада, когда Запад ведет войну против России.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +14
    Сегодня, 09:57
    «Условия МОК для участия в Олимпиаде – это выбор без выбора» —

    — Вот и посмотрим,кто и на эти условия согласится ...
    1. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +4
      Сегодня, 10:01
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Вот и посмотрим,кто и на эти условия согласится ...

      Как минимум одна теннисистка кажется согласилась...
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +2
        Сегодня, 10:05
        Она в какой стране живёт?
        1. taiga2018 Ранг пользователя
          taiga2018
          +2
          Сегодня, 10:07
          Цитата: Aken
          Она в какой стране живёт?

          Ну уж точно не в России.
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            +1
            Сегодня, 10:39
            Тогда чего бы ей и не согласится? Будет себя хорошо вести - новое гражданство дадут.
      2. Капитан Пушкин Ранг пользователя
        Капитан Пушкин
        +1
        Сегодня, 11:20
        Цитата: taiga2018
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Вот и посмотрим,кто и на эти условия согласится ...

        Как минимум одна теннисистка кажется согласилась...

        В теннисе нет дискриминации... а вот на олимпиаде эта теннисистка, если примет участие, ощутит её во всей красе...
        Зачем все это ей?
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +6
      Сегодня, 10:49
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Вот и посмотрим,кто и на эти условия согласится

      Думаю, что согласятся те, кто собрался на западе и остаться. Будут потом интервью раздавать, как их в РФ угнетали.
  4. KukuRuzvelt Ранг пользователя
    KukuRuzvelt
    +6
    Сегодня, 09:57
    Так в каком то году Америка ж байкотировала олимпийские игры и ничего, никто не сломался. Какие-то спортсмены не поехали, в итоге ничего страшного то не произошло. Думаю и нашим надо так же сделать и взносы членские перестать заносить, хотяб на годик. Там отрезвление быстро придет я думаю.
    1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
      Сабуров_Александр53
      +2
      Сегодня, 11:06
      в каком то году Америка ж байкотировала олимпийские игры и ничего,
      Чуть выше я уже обозначил некоторые отличия, посмотрите...
      И когда парочку ОИ (в Москве и ЛА) бойкотировали соответствующие страны и спортсмены, МОК оставался принципиальным организатором этих ОИ и не выдвигал никаких политических требований к спортсменам. Их выдвигали только правительства этих стран, но не МОК... А тут именно МОК вляпался в политику по уши, нарушая все принципы своего устава.
      1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
        KukuRuzvelt
        +4
        Сегодня, 11:23
        Тем более значит пора перестать заносить членские взносы
        1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          +1
          Сегодня, 11:40
          пора перестать заносить членские взносы
          Уже пора? Или давно пора? Пока в истории знаю единственный пример исключения страны из членов МОК. Это была ЮАР во времена апартеида. Но даже с таким клеймом, находились десятки западных стран, которые допускали участие в своих коммерческих соревнованиях спортсменов из ЮАР. Особенно этим отличалась Австралия, где в то время гнобили во всю своих аборигенов, не хуже чем Бота в ЮАР.
          Но беда в том, что от неуплаты собственно наших взносов в МОК и ВАДА , эти шараги не сильно пострадают. Гораздо больше будет им ущерба от недополучения прибыли от ТВ-трансляций, если их меньше будут закупать другие страны и Россия в частности. Обязательный годовой взнос России в ВАДА составляет всего 1,3 млн долл., а взносы в МОК вовсе необязательные, а от частных организаций. И кто вы думаете там больше всех участвует? Правильно, тот кто и заказывает музыку!
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:01
    Почему застрельщики в этом вопросе - девочки,девушки - женщины.Может стоит задуматься кто у нас в руководстве РОК,который не сказал своего веского слова- не едем.Всё равно в Париж ни кого из руководства не допустят.Или мы включаем " дурака" .РОК за поездку ,но спортсмены против.Всё равно не красиво,этот вопрос надо решать радикально- резать ,к чёртовой матери.Браво Евгения,хотя тебя очень сильно кто то раскручивал.Горжусь твоим решением.
    1. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      +4
      Сегодня, 10:06
      Импотентам (рукоблудителям от спорта) хоть режь, хоть не режь, всё равно висит. Тьфу.
    2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
      Сабуров_Александр53
      +2
      Сегодня, 11:59
      РОК звучит похоронно... правильно ОКР. Но там резать совсем не хотят, ждут перитонита... request
  6. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    +5
    Сегодня, 10:05
    Все не все, но 17 или сколько уж там вполне на низком старте.
    1. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      0
      Сегодня, 10:11
      Мы с супругой всегда горячо болели за спорт мероприятия, но и здесь придавили западные гниды. Почему? Потому что гладиолусы наверху am
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +5
      Сегодня, 10:51
      Цитата: AdAstra
      но 17 или сколько уж там вполне на низком старте.

      Вот им и поддать пенделя, пока они на низком старте. Пусть "летят", авось шоколадную медальку дадут.
  7. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    +9
    Сегодня, 10:11
    парочка гнид найдется поедет покается а потом еще попросит убежища
  8. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 10:13
    Зачем в России президент? Он же ни в чем не участвует, решений никаких не принимает.
    1. Комментарий был удален.
  9. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +9
    Сегодня, 10:14
    Евгении Чикуновой! Большая такая уважуха!
  10. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:32
    Выбор без выбора... олимпиада, праздник спорта и мира, все это в прошлом.
    Что будет в будующем, зависит... а от чего зависит, вопрос?
  11. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +5
    Сегодня, 10:32
    Чикунова заявила, что не собирается участвовать в качестве нейтрального спортсмена

    Молодчина, девочка!
  12. ALCA056000 Ранг пользователя
    ALCA056000
    +1
    Сегодня, 12:02
    Для российских спортсменов проблем с этой олимпиадой нет. Они туда не едут ! Для всяких позорников - приспособленцев, так это их проблема, нам до них какое дело ?
  13. Alex 22 22 Ранг пользователя
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 12:41
    Цитата: Сабуров_Александр53
    Я бы мог отнести ваши слова к артистам, художникам и даже писателям с поэтами....

    Не совсем так. Писатель и поэт не говорят, что они представляют страну и что в честь них поднимают флаг. И они не говорят, что честь страны зависит от времени пробега 100 м. И когда художника не размещают на какой то выставке он не орет, что он всю жизнь учился писать, а его не пускают. Вот наш Большой театр не пустили на заграничные гастроли и что? Вот когда спортсмены будут заниматься спортом и не орать на всю страну, что их лишили бабла, а они то не для себя, а только ради страны, чести страны, ее достоинства под белым флагом, без гимна выступили, вот тогда все эти темы и сдуются.

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