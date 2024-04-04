Лидер сборной России по плаванию: Условия МОК для участия в Олимпиаде – это выбор без выбора
Летом этого года во Франции пройдут Олимпийские игры, но эти соревнования по решению Международного олимпийского комитета (МОК), обвиняющего Россию в политизации спортивных мероприятий, будут не для всех спортсменов.
«Неполитизированный» МОК поставил ряд условий для российских и белорусских спортсменов для участия в Олимпиаде, которые в России многие считают равносильными полному отказу в участии в соревнованиях.
По словам лидера сборной России по плаванию Евгении Чикуновой, которая является обладательницей мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом, условия МОК выставленные спортсменам из России – это выбор без выбора.
Особенно негативное отношение вызывало то, что российские спортсмены должны будут выступать на Играх в нейтральном статусе. Чикунова заявила, что не собирается участвовать в качестве нейтрального спортсмена и, соответственно, не поедет в Париж, отметив, что на Олимпиаде в Токио она хотя бы выступала за команду Олимпийского комитета России, а здесь их даже не допустят до медального зачета.
- сказала именитая спортсменка.
Напомним, что МОК ввёл запрет для спортсменов из России и Белоруссии не только использовать государственную символику, но и принимать участие в парадах открытия и закрытия Олимпиады.
- Официальный сайт МОК
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