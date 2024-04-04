Лидер сборной России по плаванию: Условия МОК для участия в Олимпиаде – это выбор без выбора

Они ставят такие условия и думают, что все сразу побегут выступать в нейтральном статусе? Это позор для МОК выставлять такие условия. Выбор без выбора

Летом этого года во Франции пройдут Олимпийские игры, но эти соревнования по решению Международного олимпийского комитета (МОК), обвиняющего Россию в политизации спортивных мероприятий, будут не для всех спортсменов.«Неполитизированный» МОК поставил ряд условий для российских и белорусских спортсменов для участия в Олимпиаде, которые в России многие считают равносильными полному отказу в участии в соревнованиях.По словам лидера сборной России по плаванию Евгении Чикуновой, которая является обладательницей мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом, условия МОК выставленные спортсменам из России – это выбор без выбора.Особенно негативное отношение вызывало то, что российские спортсмены должны будут выступать на Играх в нейтральном статусе. Чикунова заявила, что не собирается участвовать в качестве нейтрального спортсмена и, соответственно, не поедет в Париж, отметив, что на Олимпиаде в Токио она хотя бы выступала за команду Олимпийского комитета России, а здесь их даже не допустят до медального зачета.- сказала именитая спортсменка.Напомним, что МОК ввёл запрет для спортсменов из России и Белоруссии не только использовать государственную символику, но и принимать участие в парадах открытия и закрытия Олимпиады.