Начало западного похода туменов Субэдэя и Джэбэ



Монгольские воины на персидской миниатюре из сборника летописей «Джами ат-Таварих» Рашид ад-Дина



П. Рыженко После битвы на Калке



Н. Д. Бартрам. Лубок «Отчего перевелись богатыри на Руси», 1902 г.

«Чингисхан – да проклянёт его Аллах – порешил отрядить 20 тысяч всадников, сказав им: Отыщите хорезмшаха, где бы он ни был – хотя бы он зацепился за небо – пока не настигните и не схватите его».



Монгольский всадник, китайский рисунок

«Сердце (султана Мухаммеда) совсем ослабело и руки опустились. Он перешел Джейхун (Амударью) в жалком состоянии, утратив надежду защитить области Мавераннахра... его покинули семь тысяч человек из (войск) его племянников и перебежали к татарам. Правитель Кундуза Ала ад-Дин прибыл на подмогу Чингисхану, объявив о своей вражде с султаном. Перешел к нему и эмир Мах Руи, один из знатных людей Балха... Они сообщили ему (Чингисхану), какой страх испытал султан, и уведомили его, как он пал духом, – он снарядил в поход двух предводителей: Джэбэ-нойана и Сюбете-Бахадура (Субэдэя) с тридцатью тысячами (воинов). Они перешли реку, направляясь в Хорасан, и рыскали по стране».



Монголы на лошадях переходят через реку, китайский рисунок

Субэдэй-багатур и Джэбэ-нойон

«А этих вот четверых моих дворовых псов – Хубилая с Чжельме да Чжебе с Субеетаем, когда, бывало, отправлял в поход, то им молвишь: Вперед, на врага! И кремень они сокрушат. Назад ли прикажешь подать – хоть скалы раздвинут они, бел-камень с налету пробьют, трясины и топи пройдут. И рассеивались, бывало, все мои тревоги и заботы, когда в надлежащее место я посылал вас, четырех моих дворовых псов Хубилая с Чжельме да Чжебе с Субеетаем».

«Урусов много! Они так сильны, что могли бы нас раздавить, как давит нога верблюда спящую на дороге саранчу. Но у них нет порядка. Их «конази» всегда между собой грызутся. Их войско – это стадо сильных быков, которое идет по степи в разные стороны… однако у урусов есть свой Джэбэ! Его зовут «багатур Мастисляб»… Говорят, что этот Мастисляб много воевал и до сих пор видел только победы, но у них нет своего Субудай-багатура, чтобы, когда Мастисляб зарвется вперед в опасное место, его поддержать и выручить».

«Грузины вышли в большом количестве на войну. Джэбэ послал на них Субэдая с войском».

«Это я стрелял с горы! Если хан повелит казнить меня, то останется от меня только мокрое место в ладонь. Если же хан на то соизволит, то… послужу ему».



Монгольский тяжеловооруженный конный воин

«Пусть равно также и Чжебе с Субеетаем начальствуют над теми тысячами, которые они стяжали своими собственными трудами».



Возведенный на трон Темучин провозглашает себя Чингисханом. Справа его сыновья Угэдей и Джучи. Миниатюра из иллюстрированной рукописи Рашид-ад-Дина



Джэбэ на иллюстрации «Сокровенного сказания монголов»



Субэдэй на средневековом китайском рисунке

«О, блаженный счастливый Чжелме, родившийся в собольих пеленках! Когда родился я – и ты родился; я рос – и ты рос вместе. Будь же ты свободен от взысканий за девять проступков».



Памятник Субэдэю на въезде в Бай-Тайгинкский район Тывы

Начало похода «псов Чингисхана»



Теркен Хатун в плену у монголов, миниатюра из «Джами ат-Таварих»



Грузинский царь Георгий IV, сын знаменитой царицы Тамары, на фреске монастыря в Бетании



Памятник Джелал ад-Дину в Ургенче

«Султан… вышел из воды с мечом, копьем и щитом. Чингисхан и все монголы в изумлении приложили руки к губам, и Чингисхан, увидав тот подвиг, сказал, обратившись к своим сыновьям: вот о каких сыновьях мечтает каждый отец!»



Джелал ад-Дин пересекает реку Инд, спасаясь от Чингисхана. Монгольская миниатюра XVI века