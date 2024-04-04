Сенатор Пушков: Макрон, вероятно, пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией

Сенатор Алексей Пушков, комментируя агрессивные заявления президента Франции, заявил, что слова Макрона о том, что он не намерен обращаться за поддержкой к НАТО в случае российских ударов по отправленным на Украину французским войскам, звучат неубедительно. При этом Макрон не уточнил, что он намерен делать в этом случае. Направить дополнительные силы, чтобы возместить неминуемые потери? Пытаться наносить ответные удары? Начнет свою войну с Россией?Пушков отметил, что Макрон либо играет в своеобразную виртуальную войну, символически пытаясь выставить себя лидером воюющего Запада, либо он действительно намерен направить французские войска в расчете на то, что НАТО будет вынужден непосредственно вмешаться в вооруженный конфликт на стороне Франции как одного из ведущих членов альянса. Несмотря на то, что в Брюсселе, Берлине и других западных столицах утверждают, что не поддерживают отправку своих войск на Украину, им будет крайне непросто оставить французскую армию один на один в противостоянии с Россией.Сенатор предположил, что в таком случае на Западе сразу же начнут звучать голоса, что подобная ситуация подрывает саму идею и предназначение военного блока НАТО, или даже может и вовсе похоронить альянс, поскольку продемонстрирует его неэффективность. В этом случае целью Макрона является попытка спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией. При этом идея, возможно, принадлежит не лично Макрону, однако именно ему отведена роль исполнителя плана.

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