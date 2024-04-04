Сенатор Пушков: Макрон, вероятно, пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией

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Сенатор Пушков: Макрон, вероятно, пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией

Сенатор Алексей Пушков, комментируя агрессивные заявления президента Франции, заявил, что слова Макрона о том, что он не намерен обращаться за поддержкой к НАТО в случае российских ударов по отправленным на Украину французским войскам, звучат неубедительно. При этом Макрон не уточнил, что он намерен делать в этом случае. Направить дополнительные силы, чтобы возместить неминуемые потери? Пытаться наносить ответные удары? Начнет свою войну с Россией?

Пушков отметил, что Макрон либо играет в своеобразную виртуальную войну, символически пытаясь выставить себя лидером воюющего Запада, либо он действительно намерен направить французские войска в расчете на то, что НАТО будет вынужден непосредственно вмешаться в вооруженный конфликт на стороне Франции как одного из ведущих членов альянса. Несмотря на то, что в Брюсселе, Берлине и других западных столицах утверждают, что не поддерживают отправку своих войск на Украину, им будет крайне непросто оставить французскую армию один на один в противостоянии с Россией.



Сенатор предположил, что в таком случае на Западе сразу же начнут звучать голоса, что подобная ситуация подрывает саму идею и предназначение военного блока НАТО, или даже может и вовсе похоронить альянс, поскольку продемонстрирует его неэффективность. В этом случае целью Макрона является попытка спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией. При этом идея, возможно, принадлежит не лично Макрону, однако именно ему отведена роль исполнителя плана.
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14 комментариев
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  1. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +3
    Сегодня, 10:11
    У Макрона инстинк самосахронения напрочь отсутсвует? На свой хребет скребет!
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 10:22
      При этом идея, возможно, принадлежит не лично Макрону, однако именно ему отведена роль исполнителя плана.

      Спровоцировать пытается Зеленский и его англосаксонские кураторы, а Макрон простая марионеточная кукла Гиньоль ( у нас это злой Петрушка) просто им в этом усиленно помогает, не считаясь с интересами Франции... Всё таки не зря африканцы их из Африки ссаными тряпками гонят = слишком зажрались и оборзели...!!! А Макрон реально на нашего Петрушку чем то похож...
    2. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 10:23
      Все у него есть, а вот явной угрозы от нас своему хребту он не видит
    3. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 10:34
      Цитата: Mouse
      У Макрона инстинк

      Похоже он идет "ва-банк", отлично понимая, что если, с высокой вероятностью, осень победит Трамп, то появляется шанс ЕС отделиться от США и стать самостоятельным, а тут он..."рыцарь на цветном гальском петушке", в качестве лидера Европы
    4. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 10:38
      все у него есть, что ему делать если его колоний лишают. Вся экономика Франции держиться на неоколониализме. Как только не будет колоний. придется вспомнить почему их национальное блюдо лягушачьи лапки и улитки.
  2. Oleg Telpes Ранг пользователя
    Oleg Telpes
    +2
    Сегодня, 10:15
    у Франции выборы и власти Макрона нужен президент, который будет врагом России
  3. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 10:19
    Цитата: Mouse
    Макрона инстинк самосахронения напрочь отсутсвует

    А что ему? Он такая же марионетка как и многие другие "политики", изображающие стратегов и лидеров.
    1. A17ttt
      A17ttt
      -1
      Сегодня, 12:40
      Владимир80(Владимир80)
      Он такая же марионетка как и многие другие "политики", изображающие стратегов и лидеров.

      Наверно стоит дописывать эту свою мысль, что и Российская политика и кадры - не исключение из этой обоймы.
      Ну так, чтобы картина была полноценной, без темных участков.
  4. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 10:19
    Как догадался?))) Иногда такое выдают, наверное думает, что все идиоты вокруг и надо объяснить Обязательно ❗❗❗
    1. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 10:22
      так то он очень богатый чел наверное инсайдерская информация
  5. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 10:20
    Главное что это происходит на фоне якобы нормализации отношений с Китаем, что имеет понятную цель - разобрать поодиночке. В этом смысле тезисы г-на Си, о том, что Америка с Китаем должны вместе на благо мира чего то там не внушает оптимизма и веры в разум. Тем более что один раз, в 70х, Штатам трюк удался. Нашим политикам необходимо обращать на это внимание Китая. Это выглядит как близорукость и предательство с его стороны.
  6. Комментарий был удален.
  7. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 10:23
    да бросьте вы Пушков нагнетать...макарон просто пытается решить свои насущные проблемы...главная из избавится как можно большого количества бешенцев, потому как из казны на них тратится значительная сумма, отпиливается эта сумма из кармана граждан, причём эти самые бешенцы криминальны до мозга костей...и по ходу он в отправке этого контингента увидел свет, когда одним разом 30 отморозков в Харькове вернулись на родину не живыми....это ж два зайца одним выстрелом...избавится от швали криминальной, и казну направить на социалку, что всякие трактористы по улицам навоз не разбрасывали...
  8. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:54
    целью Макрона является попытка спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией
    Либо на первых порах проверить реакцию России и что станет с французами. Намедни "храбрый и пылкий" Макрон заявил, что ему не потребуется помощь НАТО, тем самым наверное пытаясь поднять свой авторитет в глазах союзников.
  9. SEVERIN Ранг пользователя
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 12:56
    Что, ещё и макрон? Но в палате N6 уже есть один Наполеон - зеленский!

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