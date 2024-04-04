Немецкое издание: НАТО празднует 75 лет, обсуждая продолжение прокси-войны против России
Организация Североатлантического договора (НАТО) празднует свое 75-летие на фоне обсуждения новых поставок оружия Украине и дальнейшего противостояния России, пишет немецкая газета Junge Welt.
В то время и сегодня, согласно доктрине США, Европа должна была стать полем ядерной битвы - тогда против СССР, а теперь в возможном конфликте с Россией, отмечает издание.
По данным Junge Welt, 32 государства-члена альянса потратили около 1,3 триллиона долларов на военные нужды в 2023 году, из которых США потратили около 880 миллиардов долларов. При этом Россия — около 85 млрд, КНР — около 230 млрд. США также имеют до 1000 военных баз по всему миру, а НАТО заявляет о возможности военного вмешательства в Индо-Тихоокеанском регионе, хотя к этому региону территориально не имеет никакого отношения даже в силу названия.
На этом фоне министры иностранных дел стран НАТО собрались в среду в Брюсселе. Сегодня, 4 апреля, к ним присоединятся их коллеги из Новой Зеландии, Австралии, Японии, Южной Кореи. Не обойдётся и без представителей Украины. Основное внимание уделяется продлению прокси-войны против России на неопределенный срок, пишет немецкое издание.
Перед началом встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал военную ситуацию для Украины «серьезной» и предложил создать пятилетний фонд, размером 100 миллиардов евро. Польша и Канада уже выразили поддержку этому предложению. Однако другие члены альянса на инициативу реагируют, мягко говоря, без энтузиазма.
По мнению Столтенберга, Украина обязательно станет членом НАТО, вопрос уже не в «если», а в «когда», пишет издание. Очевидно, что такая политика будет способствовать лишь усилению напряженности между Западом и Россией и усугублению украинского конфликта.
- www.nato.int
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