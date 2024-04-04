Немецкое издание: НАТО празднует 75 лет, обсуждая продолжение прокси-войны против России

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Немецкое издание: НАТО празднует 75 лет, обсуждая продолжение прокси-войны против России

Организация Североатлантического договора (НАТО) празднует свое 75-летие на фоне обсуждения новых поставок оружия Украине и дальнейшего противостояния России, пишет немецкая газета Junge Welt.

В то время и сегодня, согласно доктрине США, Европа должна была стать полем ядерной битвы - тогда против СССР, а теперь в возможном конфликте с Россией, отмечает издание.



По данным Junge Welt, 32 государства-члена альянса потратили около 1,3 триллиона долларов на военные нужды в 2023 году, из которых США потратили около 880 миллиардов долларов. При этом Россия — около 85 млрд, КНР — около 230 млрд. США также имеют до 1000 военных баз по всему миру, а НАТО заявляет о возможности военного вмешательства в Индо-Тихоокеанском регионе, хотя к этому региону территориально не имеет никакого отношения даже в силу названия.

На этом фоне министры иностранных дел стран НАТО собрались в среду в Брюсселе. Сегодня, 4 апреля, к ним присоединятся их коллеги из Новой Зеландии, Австралии, Японии, Южной Кореи. Не обойдётся и без представителей Украины. Основное внимание уделяется продлению прокси-войны против России на неопределенный срок, пишет немецкое издание.

Перед началом встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал военную ситуацию для Украины «серьезной» и предложил создать пятилетний фонд, размером 100 миллиардов евро. Польша и Канада уже выразили поддержку этому предложению. Однако другие члены альянса на инициативу реагируют, мягко говоря, без энтузиазма.

По мнению Столтенберга, Украина обязательно станет членом НАТО, вопрос уже не в «если», а в «когда», пишет издание. Очевидно, что такая политика будет способствовать лишь усилению напряженности между Западом и Россией и усугублению украинского конфликта.
  • www.nato.int
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9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:34
    «НАТО празднует 75 лет» —

    Цели НАТО:
    «Держать русских вне Европы,
    американцев - в Европе,
    а немцев - под Европой»...
    (Гастингс Исмей , Первый генеральный секретарь НАТО)[i][/i]
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 10:38
      НАТО празднует 75 лет, обсуждая продолжение прокси-войны против России

      НАТО 75 лет исполняется... А не пора ли альянсу на пенсию...??? Цветы сажать, к земле привыкать...??? Аль только через труп...??? am
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 10:43
        Цитата: Lev_Russia
        А не пора ли альянсу на пенсию...??? Цветы сажать, к земле привыкать...???

        Также как и Столтенбергу! hi
      2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 10:56
        . А не пора ли альянсу на пенсию...???
        ...в казнах членов нет средств на выходное пособие, всё бешенцы и нелегальные мигранты сжирают, а фермеры по городам навоз развозят. и работать без дотаций напрочь отказываются.....а как военным на пенсии быть без выходного пособия....вот и размышляют, где б смыкнуть 100 лярдов якобы для бандерлянда...
  2. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 10:40
    В то время как запад очевидно един, наши доброжелатели действуют втихаря поодиночке, вдохновляя т.о. западных ушлепков. Тошно на это смотреть.
  3. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 10:46
    Перед началом встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал военную ситуацию для Украины «серьезной» и предложил создать пятилетний фонд, размером 100 миллиардов евро.
    ...мда , кажется устрашающе, но на деле...как я понимаю,..созданный фонд будет заложен под проценты в какую нить банковскую профуру...ну по самым оптимистическим 7 проц в год, то есть 7лярд дохода в год...для страны это не густо....а вот следующей момент вообще интересные будет....брать придётся у налогоплательщика из его карманов....сейчас и так на западе напряжёнка с бюджетами...в каких карманах ёнс собирается ещё пошуровать...вопрос
  4. Ныробский Ранг пользователя
    Ныробский
    0
    Сегодня, 10:53
    По мнению Столтенберга, Украина обязательно станет членом НАТО, вопрос уже не в «если», а в «когда», пишет издание. Очевидно, что такая политика будет способствовать лишь усилению напряженности между Западом и Россией и усугублению украинского конфликта.
    Ну что тут скажешь? - тем самым матрасы, Столтенберг и вся натовская гопкомпания просто обнуляют вариант сохранения украины хоть в каком либо виде, поскольку России ничего иного не остаётся, кроме как добивать это территориальное недоразумение в ноль, что бы сам "объект торга" прекратил своё существование и не всплывал на повестке дня ни в текущем десятилетии, ни в текущем столетии.
    Нам этот фашиствующий натовский филиал под боком не нужен от слова совсем.
  5. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 11:08
    Ракету бы вам в Брюссель в подарок, жаль нельзя ((( ❗❗❗
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:50
    на фоне обсуждения новых поставок оружия Украине и дальнейшего противостояния России
    А если предположить невозможное, что нет России, то тогда ее просто необходимо было придумать для обоснования существования блока НАТО. Вот за счет этого и существуют уже 75 лет - угроза от СССР, угроза от России и др. не лояльных Западу стран.

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