Западная пресса: Конгресс США может отложить на несколько недель голосование по помощи Украине

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Западная пресса: Конгресс США может отложить на несколько недель голосование по помощи Украине

Голосование по пакету финансовой и военной помощи Украине в Конгрессе США может быть отложено. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявлял, что помощь Украине обсудят сразу после того, как конгрессмены вернутся с каникул 9 апреля 2024 года. Но источники информационного агентства сообщают, что такой сценарий развития событий представляется не очень вероятным.

По мнению собеседников агентства, голосовать за помощь Украине конгрессмены будут не ранее середины апреля, а может и позже. То есть, конгресс может отложить на несколько недель данное голосование. Тем более, что часть республиканского большинства палаты представителей по-прежнему сопротивляется выделению пакета помощи киевскому режиму.

Ранее спикер Джонсон утверждал, что он изменит условия выделения помощи, чтобы она не сильно ударяла по американскому бюджету. В частности, речь может идти о реализации таких сценариев как предоставление Украине кредита, конфискация замороженных российских активов для последующего их направления на помощь Украине или отмена введенного администрацией США моратория на новые лицензии на экспорт сжиженного природного газа. Но каждый из таких сценариев имеет собственные нюансы, которые тоже не во всех случаях являются благоприятными для Вашингтона.

Напомним, что администрация США выступает за скорейшее согласование пакета военной и финансовой помощи Украине в конгрессе. Белый дом подчеркивает, что без этой помощи ВСУ будут и далее терпеть поражения на фронте, а это создаст риски занятия российской армией новых территорий.
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    7 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
    2. Electrical Ранг пользователя
      Electrical
      +1
      Сегодня, 10:40
      То есть, конгресс может отложить на несколько недель данное голосование.
      Конгресс то может. А вот у зели через 2.5 недели дедлайн, с далеко неочивидным последующем развитием событий. Так что пока конгресс соберется, может уже и давать будет некому.
    3. militari97 Ранг пользователя
      militari97
      +1
      Сегодня, 10:41
      Сливают украинцев по тихому... Старушка Европа одна надо рвется...
    4. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 10:41
      Ну, вот пока они будут собираться обсудить, желательно освободить Харьков и Одессу. (мечты)
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 10:48
      Надо быть готовым к тому, что помощ зелебобикам продавят тем или иным образом. Пусть она будет меньше и по срокам растянуть на... не так быстро, короче, НО, так просто никто проект антироссия не бросит.
      В общем, будут политические торги и всё это за бабло, для внутреннего пользования/распределения.
      На счёт экономической ситуации полосатии... не все у них плохо, плохо, они умеют извернутся и сбросить долги на кого угодно, кто не сумеет увернутся.
      В общем, до выборов в полосатии, ничего принципиально не изменится, а потом... продолжится то ж самое, в том или ином виде, ничего принципиально не изменив.
    6. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 10:50
      Конгресс США может отложить на несколько недель голосование по помощи Украине
      А куда гегемону спешить...??? Пусть Европа корячится из последних сил поддерживая слабеющую Украину... Ну а когда та будет на краю кончины, из сияющего града на холме появится Америка - вся в белом с короною на голове с семью зубцами и подаст умирающей 100 млрд. баксов на пять лет... Особо конечно не разгуляешься, но от голода не сдохнешь... Но расплачиваться придётся кровью... Как насчёт мобилизации с 18 -ти лет...??? soldier
    7. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +1
      Сегодня, 10:54
      Даже когда и если дойдет до дела, то эти деньги пойдут на восполнение запасов оужия и боеприпасов Пентагона, которые Байден и Остин втихую уполовинили (в счет "почти решенных 60 лярдов Украине).
      И теперь, когда полгода до выборов с лидирующим Трампом, республиканцы докатят эту растрату до того, когда можно будет провести официальное следствие о подрыве обороноспособности страны, нечто похожее на измену.
      Вопрос: а при каком раскладе Украине будет профит?
      Ответ: ни при каком, ну может кроме преждевременной кончины Трампа, и то, в этом случае победу одержит Десантис.
      Ну, есть еще вариант, отменить выборы, время-то сложное....
      Как показал один светоч демократии, это реально.
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:09
      голосовать за помощь Украине конгрессмены будут не ранее середины апреля, а может и позже.
      И еще не известно чем закончится это голосование и на какую сумму из запланированных Байденом 61 млрд. Каждый день просрочки принятия решения играет нам на руку. В Европе тоже жалуются, что не могут закупить необходимое количество снарядов для украины. А каждый снаряд может унести жизнь нашего бойца или гражданского.

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