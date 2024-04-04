Западная пресса: Конгресс США может отложить на несколько недель голосование по помощи Украине

Голосование по пакету финансовой и военной помощи Украине в Конгрессе США может быть отложено. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявлял, что помощь Украине обсудят сразу после того, как конгрессмены вернутся с каникул 9 апреля 2024 года. Но источники информационного агентства сообщают, что такой сценарий развития событий представляется не очень вероятным.По мнению собеседников агентства, голосовать за помощь Украине конгрессмены будут не ранее середины апреля, а может и позже. То есть, конгресс может отложить на несколько недель данное голосование. Тем более, что часть республиканского большинства палаты представителей по-прежнему сопротивляется выделению пакета помощи киевскому режиму.Ранее спикер Джонсон утверждал, что он изменит условия выделения помощи, чтобы она не сильно ударяла по американскому бюджету. В частности, речь может идти о реализации таких сценариев как предоставление Украине кредита, конфискация замороженных российских активов для последующего их направления на помощь Украине или отмена введенного администрацией США моратория на новые лицензии на экспорт сжиженного природного газа. Но каждый из таких сценариев имеет собственные нюансы, которые тоже не во всех случаях являются благоприятными для Вашингтона.Напомним, что администрация США выступает за скорейшее согласование пакета военной и финансовой помощи Украине в конгрессе. Белый дом подчеркивает, что без этой помощи ВСУ будут и далее терпеть поражения на фронте, а это создаст риски занятия российской армией новых территорий.

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