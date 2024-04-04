Шпиономания: лидеры крайне правой партии ФРГ заподозрили своего депутата в связях с РФ

На фоне стремительно деградирующих отношений с Россией в Европе началась самая настоящая «охота на ведьм». Ранее сообщалось, что спецслужбы ЕС инициировали операцию, направленную на выявление членов правых партий ЕП, которые могут поддерживать контакты с РФ.Согласно информации, озвученной западной прессой, тщательной проверке могут подвергнуться политики из Венгрии, Франции, Нидерландов, Польши, Чехии и Германии.К слову, о последней. В ФРГ лидеры крайне правой партии «Альтернатива для Германии» заподозрили своего однопартийца Петра Быстрона в связях с Москвой.Как пишет издание Politico со ссылкой на некий внутренний документ АдГ, лидеры вышеупомянутой политической силы направили подозреваемому коллеге письмо, в котором требуют от него честного признания в связях с Россией, если таковые имеют место быть.Что характерно, поводом для подозрения стала публикация в чешских СМИ, где говорится о якобы получении Быстроном 25 тысяч евро от неких пророссийских сил.В материале со ссылкой на депутата от АдГ Максимилиана Краха говорится, что подозреваемому политику будет запрещено появляться на съездах партии до тех пор, пока не прояснится ситуация с его возможным участием в вышеупомянутой схеме. При этом в «Альтернативе для Германии» ничего не сказали о том, что ждет Быстрона в том случае, если его связь с Россией подтвердится.При этом правительственные партии, а также ХДС/ХСС, «в связях с Россией» подозревают чуть ли не всю АдГ.

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