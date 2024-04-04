Шпиономания: лидеры крайне правой партии ФРГ заподозрили своего депутата в связях с РФ

16
Шпиономания: лидеры крайне правой партии ФРГ заподозрили своего депутата в связях с РФ

На фоне стремительно деградирующих отношений с Россией в Европе началась самая настоящая «охота на ведьм». Ранее сообщалось, что спецслужбы ЕС инициировали операцию, направленную на выявление членов правых партий ЕП, которые могут поддерживать контакты с РФ.

Согласно информации, озвученной западной прессой, тщательной проверке могут подвергнуться политики из Венгрии, Франции, Нидерландов, Польши, Чехии и Германии.



К слову, о последней. В ФРГ лидеры крайне правой партии «Альтернатива для Германии» заподозрили своего однопартийца Петра Быстрона в связях с Москвой.

Как пишет издание Politico со ссылкой на некий внутренний документ АдГ, лидеры вышеупомянутой политической силы направили подозреваемому коллеге письмо, в котором требуют от него честного признания в связях с Россией, если таковые имеют место быть.

Что характерно, поводом для подозрения стала публикация в чешских СМИ, где говорится о якобы получении Быстроном 25 тысяч евро от неких пророссийских сил.

В материале со ссылкой на депутата от АдГ Максимилиана Краха говорится, что подозреваемому политику будет запрещено появляться на съездах партии до тех пор, пока не прояснится ситуация с его возможным участием в вышеупомянутой схеме. При этом в «Альтернативе для Германии» ничего не сказали о том, что ждет Быстрона в том случае, если его связь с Россией подтвердится.

При этом правительственные партии, а также ХДС/ХСС, «в связях с Россией» подозревают чуть ли не всю АдГ.
  • pixabay.com
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 10:34
    Идио*ы! В тридцатых годах из-за тупого немецкого идиотизма упустили историческую возможность скинуть с себя нагловскую удавку и сейчас туда же!
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 10:56
      "Если ты любишь водку, знойных женщин, деньги и быструю езду, значит ты русский" - сказал бюргер сыну.

      "Папа" - в ответ спросил сын - "А вот если кто-то не любит водку, знойных женщин, деньги и быструю езду, то кто он?".

      "Ха-ха-ха" - зычно рассмеялся папа в ответ на вопрос сына и продолжил - "Сынок, если кто-то всего этого не любит, да он просто больной на голову и другие части тела человек."

      "Я всё понял" - только и ответил сын отцу, а про себя подумал "Я тоже всё это люблю, больше всего на свете. Так кто же тогда мой настоящий отец?". bully
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 10:59
      На фоне стремительно деградирующих отношений с Россией в Европе началась самая настоящая «охота на ведьм».

      Ответственно заявляю, каждый второй депутат Бундестага это русский шпион... Предлагаю построить в шеренгу всех депутатов и каждого второго расстрелять... Опыт проведения подобных акций должен быть зашит в потомках нацистов на генном уровне, так что всё получится... Вероятность избавления от шпионов высокая... Если не получится избавиться, можно расстрелять и вторую половину депутатов... Вот тогда вероятность избавления от русских агентов будет стопроцентная... Удачи вам немцы в этом нелёгком деле!!!
  2. KukuRuzvelt Ранг пользователя
    KukuRuzvelt
    +1
    Сегодня, 10:36
    ХДС/ХСС
    - это у немцев генетически, везде где есть СС всегда против России и всегда подозревать...
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:38
    К слову, о последней. В ФРГ лидеры крайне правой партии «Альтернатива для Германии»
    . Как раз таки К СЛОВУ! АДГ партия не однородная, как и большинство прочих партий, ВЕЗДЕ.
    С чего тогда её называют крайне правой/левой, если в ней всякие есть, и крайне правые/левые, как правило незначительная часть из общей массы последователей.
    Власти любят навешивать ярлыки, но если в их "грязном бельишке" покопаться, то там у них столько "скелетов в шкафу", что другие прочие и рядом с ними не стоят!
  4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:39
    «Лидеры вышеупомянутой политической силы направили подозреваемому коллеге письмо, в котором требуют от него честного признания в связях с Россией» —

    — Интересно,признается? ...
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 10:45
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Интересно,признается? ...

      Смотря кто и как спрашивать будет.
  5. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +2
    Сегодня, 10:40
    Похоже, что уже не Украина стремиться в ЕС, а ЕС стремительно превращается в Украину...
  6. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 10:43
    Зашибись! И правильно сделали ещё с незапамятных времён, немцы, как законопослушная нация соблюдали порядок и уважали законы!
    С ХIX века и поныне менталитет лже-недо-запада, ничтоже сумняшеся, заточен
    за сборе информации, памятуя: Кто владеет информацией, тот владеет миром!
    Поэтому, даже соседи домов , особенно с ВОВ и с появлением Штази очень внимательно сливали всю инфу даже о своих ближайших родственниках!
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:46
    Шольца с Бербок пусть проверят,да и старушку Меркль с покойным Колем.
  8. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 10:52
    Россиянам не понять менталитета лже-недо-запада: как это, я сегодня чокаюсь на брудершафт с боевым товарищем, а завтра в одном бою он или я , рискуя жизнью, будет тащить меня к мед- санитарной службе!!!
    Ни за что в РФ не прокатит, за исключением редких мерзавцев типа кузьминова!
  9. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 11:01
    Пример Украины заразителен, кругом измена ))) ❗❗❗
  10. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:27
    спецслужбы ЕС инициировали операцию, направленную на выявление членов правых партий ЕП, которые могут поддерживать контакты с РФ
    Интересно, а заподозренных в связях с Россией пытать будут? Сегодня вся Европа напоминает Германию после прихода Гитлера к власти. Им впору уже "европейское Гестапо" создавать с расширенными правами и начинать чистку своих рядов. Еще не плохо вспомнить кто из старых партийцев находясь в соцлагере состоял в комсомоле и компартии.
  11. Marc_Aurel Ранг пользователя
    Marc_Aurel
    0
    Сегодня, 11:30
    AfD не является крайне правым движением. Термин "крайний" в контексте политических движений фактически означает насильственный. AfD не склонна к насилию, но ее противники склонны к нему. Так называемая "Антифашистская акция" (Antifa), например, не только готова применить насилие, но и имеет связи с терроризмом. Однако, в отличие от AfD, Antifa в целом политически соответствует системе, поскольку является глобалистской и трансатлантической организацией, а значит, несмотря на свое название, представляет интересы западных олигархов и западного крупного бизнеса, поэтому ей также разрешено открыто заявлять о своей поддержке Antifa.

    Система ФРГ имеет свой собственный извращенный язык, напоминающий Оруэлла. Так мирные представители оппозиции становятся террористами, а настоящие террористы - защитниками демократии. Тот, кто сочувствует позиции России и ищет дипломатические решения, в глазах системы ФРГ уже наполовину преступник, но тот, кто публично выступает за агрессивную, несдержанную и крайне опасную стратегию эскалации НАТО и Пентагона, которая к тому же откровенно попирает интересы Германии, превозносится и прославляется. Это и есть ФРГ, одна сплошная коррумпированная дыра. Петр Быстров и Максимилиан Крах - хорошие, здравомыслящие люди, обладающие дальновидностью и здравым смыслом.
  12. litan22 Ранг пользователя
    litan22
    +1
    Сегодня, 11:35
    Привет из Германии!
    АдГ (AfD) уже давно в этом обвиняют и вообще во всех грехах. Партия всё больше популярна у немцев, не смотря на организованные против неё протесты и истерику в СМИ. Кстати, много русаков (русских немцев) за неё голосуют.
  13. Marc_Aurel Ранг пользователя
    Marc_Aurel
    0
    Сегодня, 12:13
    Post scriptum: термин "правые" - очень расплывчатое понятие, как и "левые", оба термина всегда требуют пояснений в конкретных случаях. Я не знаю, что подразумевается под "правыми" в России. В Германии вы принадлежите к правому политическому спектру, если придерживаетесь следующих взглядов:
    # главной задачей немецкого государства должно быть представление интересов Германии
    # ЕС и Нато крайне опасны и лишают нас суверенитета и самоопределения
    # Необходимо поддерживать мир и торговлю с Россией
    # существует только 2 пола: мужчина и женщина
    # семья состоит из матери, отца и детей и должна поощряться
    # основой здоровой демографической политики должно быть поощрение родного потомства, если основное население вымирает, значит, что-то не так
    # безудержная массовая иммиграция и мультикультурализм не решают никаких проблем, они ошибочны и опасны и в долгосрочной перспективе лишают нас нашей собственной идентичности и самоопределения в нашей собственной стране
    # Иммиграция должна быть, если вообще должна быть, только контролируемой, в небольшом количестве и с большой осторожностью; только тем, кто полезен, вписывается в нашу жизнь и хочет интегрироваться, должно быть разрешено иммигрировать
    # целью энергетической политики должно быть, прежде всего, обеспечение населения и промышленности доступной энергией; защита окружающей среды - это хорошо, но в разумных пределах
    # сомнительные с научной точки зрения идеологические конструкции, такие как "антропогенное изменение климата", должны быть пересмотрены и, если необходимо, полностью отменены
    # политика должна служить народу, а не каким-то иностранным олигархам
    и так далее

    Если вы придерживаетесь всех этих взглядов одновременно, то в глазах системы FRG вы - нацист.

    Переведено с помощью DeepL.com

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»