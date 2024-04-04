Шпиономания: лидеры крайне правой партии ФРГ заподозрили своего депутата в связях с РФ
На фоне стремительно деградирующих отношений с Россией в Европе началась самая настоящая «охота на ведьм». Ранее сообщалось, что спецслужбы ЕС инициировали операцию, направленную на выявление членов правых партий ЕП, которые могут поддерживать контакты с РФ.
Согласно информации, озвученной западной прессой, тщательной проверке могут подвергнуться политики из Венгрии, Франции, Нидерландов, Польши, Чехии и Германии.
К слову, о последней. В ФРГ лидеры крайне правой партии «Альтернатива для Германии» заподозрили своего однопартийца Петра Быстрона в связях с Москвой.
Как пишет издание Politico со ссылкой на некий внутренний документ АдГ, лидеры вышеупомянутой политической силы направили подозреваемому коллеге письмо, в котором требуют от него честного признания в связях с Россией, если таковые имеют место быть.
Что характерно, поводом для подозрения стала публикация в чешских СМИ, где говорится о якобы получении Быстроном 25 тысяч евро от неких пророссийских сил.
В материале со ссылкой на депутата от АдГ Максимилиана Краха говорится, что подозреваемому политику будет запрещено появляться на съездах партии до тех пор, пока не прояснится ситуация с его возможным участием в вышеупомянутой схеме. При этом в «Альтернативе для Германии» ничего не сказали о том, что ждет Быстрона в том случае, если его связь с Россией подтвердится.
При этом правительственные партии, а также ХДС/ХСС, «в связях с Россией» подозревают чуть ли не всю АдГ.
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