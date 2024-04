Часто мы просто не получаем системы вооружения в тот момент, когда они нам нужны – они приходят, когда они уже не нужны

Передача Украине истребителей американского производства F-16 более не является актуальной. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на слова некоего высокопоставленного офицера ВСУ, сказанные им в беседе с журналистами американского издания The Politico.По утверждению источника издания, самолеты, которые Дания и Нидерланды собирались передать Украине летом 2024 года, уже «не актуальны» для ВСУ. Хотя западные страны не отказываются от передачи истребителей, а украинские летчики проходят обучение, высокопоставленный офицер украинской армии убежден, что летом 2024 года они уже не смогут серьезно повлиять на ход боевых действий.- сказал офицер ВСУ The Politico.По словам украинского военного, самолеты были нужны стране в 2023 году, а в 2024 году они уже не удовлетворят потребности Украины в обороне. В настоящее время украинская армия сопротивляется нарастающему натиску Вооруженных сил Российской Федерации на всех направлениях фронта. Положение ВСУ стремительно ухудшается. Киевский режим обвиняет в сложившемся положении западные страны, которые, по его мнению, медлили с предоставлением военной техники и вооружений.Сейчас командование ВСУ утверждает, что Украине больше нужны артиллерийские боеприпасы, гаубицы и системы противовоздушной обороны, а не самолеты. Упомянутый собеседник Politico уточнил, что ВСУ нужны четыре миллиона снарядов для артиллерии и два миллиона беспилотных летательных аппаратов, а не несколько десятков истребителей F-16.Отдельно высокопоставленный офицер украинской армии отметил потребность страны в пяти батареях ЗРК Patriot, которые необходимы для защиты основных промышленных центров страны от регулярных ударов российских ракет.