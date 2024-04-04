Западная пресса: Высокопоставленный офицер ВСУ заявил о «неактуальности» истребителей F-16 для Украины

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Западная пресса: Высокопоставленный офицер ВСУ заявил о «неактуальности» истребителей F-16 для Украины

Передача Украине истребителей американского производства F-16 более не является актуальной. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на слова некоего высокопоставленного офицера ВСУ, сказанные им в беседе с журналистами американского издания The Politico.

По утверждению источника издания, самолеты, которые Дания и Нидерланды собирались передать Украине летом 2024 года, уже «не актуальны» для ВСУ. Хотя западные страны не отказываются от передачи истребителей, а украинские летчики проходят обучение, высокопоставленный офицер украинской армии убежден, что летом 2024 года они уже не смогут серьезно повлиять на ход боевых действий.

Часто мы просто не получаем системы вооружения в тот момент, когда они нам нужны – они приходят, когда они уже не нужны

- сказал офицер ВСУ The Politico.

По словам украинского военного, самолеты были нужны стране в 2023 году, а в 2024 году они уже не удовлетворят потребности Украины в обороне. В настоящее время украинская армия сопротивляется нарастающему натиску Вооруженных сил Российской Федерации на всех направлениях фронта. Положение ВСУ стремительно ухудшается. Киевский режим обвиняет в сложившемся положении западные страны, которые, по его мнению, медлили с предоставлением военной техники и вооружений.

Сейчас командование ВСУ утверждает, что Украине больше нужны артиллерийские боеприпасы, гаубицы и системы противовоздушной обороны, а не самолеты. Упомянутый собеседник Politico уточнил, что ВСУ нужны четыре миллиона снарядов для артиллерии и два миллиона беспилотных летательных аппаратов, а не несколько десятков истребителей F-16.

Отдельно высокопоставленный офицер украинской армии отметил потребность страны в пяти батареях ЗРК Patriot, которые необходимы для защиты основных промышленных центров страны от регулярных ударов российских ракет.
  • Wikipedia / Staff Sergeant Jason Gamble
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26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. militari97 Ранг пользователя
    militari97
    +2
    Сегодня, 10:49
    Ну вот опять... ВСЕ должны...
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 11:04
      Дезинформация давно стала таким же видом оружия как и остальное, поэтому нет ничего удивительно в том, что нам скармливают новости о "снарядном голоде и отсутствии ПВО в ВСУ, моральном разложении и повальном пьянстве в рядах ВСУ, отсутствии того сего пятого и десятого в ВСУ и так далее".
      Эта новость из того же разряда и похоже на ту, что называется "Одна бабка сказала". negative
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:11
      Передача Украине истребителей американского производства F-16 более не является актуальной. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на слова некоего высокопоставленного офицера ВСУ

      Я так понимаю, Зеленский теперь ЯО будет просить... Ну а дальше останется только "Звезду Смерти" у Запада потребовать... Ну Зеля же сказал, что Окраина весь Запад защищает, да кровь свою проливает и если его страна (как последний оплот демократии погибнет), то и весь Запад погибнет... А давайте проверим - погибнет Запад или нет...??? am
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 11:16
        дальше останется только "Звезду Смерти" у Запада потребовать
        И гробы для "последних украинцев" wink
  2. KukuRuzvelt Ранг пользователя
    KukuRuzvelt
    +2
    Сегодня, 10:49
    Конечно не актуально, они вон у турков самолет 5 поколения просят (который даже еще не сделали). Зачем им это старье...
    1. НИКНН Ранг пользователя
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 11:06
      Цитата: KukuRuzvelt
      Конечно не актуально, они вон у турков самолет 5 поколения просят (который даже еще не сделали). Зачем им это старье...

      Вспоминается история хотелок и расхотелок самолетов Украиной. А-10 хотели очень, американцы отказали и самолеты стали не актуальны для ВСУ. F-16 стали не актуальны, где то промежуточная причина затерялась, еще вчера кричали, что вот если бы..., то уже около урала воевали бы.
      1. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        +1
        Сегодня, 11:58
        Да никто им не даст ф16. После позора с леопардами, челленждерами. абрамами ещё и эти позорить ? думкой богатеет ...
    2. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 11:10
      Конечно не актуально, они вон у турков самолет 5 поколения просят (который даже еще не сделали). Зачем им это старье...

      У турков у самих такие самолёты будут, в перспективе, когда рак на горе свистнет
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:50
    «Передача Украине истребителей F-16 более не является актуальной» —

    — Перегорели в ожидании ...
  4. Сергей Т19 Ранг пользователя
    Сергей Т19
    -1
    Сегодня, 10:51
    Высокопоставленный офицер ВСУ сморозил глупость, но нашей армии же легче)
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:54
    А что, в данный момент, может серьёзно повлиять на ситуацию именно с той стороны???
    Для них, собрать, подготовить боеспособные резервы полевых войск, посильная задача или нет?
  6. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Сегодня, 11:04
    потребность страны в пяти батареях ЗРК Patriot, которые необходимы для защиты основных промышленных центров страны от регулярных ударов российских ракет.

    Брешет! Вокруг Киева поставят. А что касается самолетов - ну поставят, а обслуживание, а ремонт? Не готовы для этого площадки. И опять таки, вдруг платить (рано или поздно) нужно будет, а денег так и нет. Короче, ария Лизы из Пиковой дамы - "Уж полночь близится, а Германа все нет"
    1. rgd20 Ранг пользователя
      rgd20
      -2
      Сегодня, 11:09
      Взлетел из Румынии, запустил ракеты в сторону Крыма и обратно в Румынию.
      В Румынию кроме "крайней озабоченности" от МИДа ничего не полетит

      УВЫ
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 11:51
        а если полетит? никто рисковать не хочет
        1. rgd20 Ранг пользователя
          rgd20
          0
          Сегодня, 11:55
          Если полетит - полетело бы давно, когда вывозили технику на ремонт в ту же чехию,
          1. Nastia Makarova Ранг пользователя
            Nastia Makarova
            0
            Сегодня, 12:04
            вот пусть поставят сначала, потом пусть взлетают тогда и увидим
        2. rgd20 Ранг пользователя
          rgd20
          0
          Сегодня, 12:08
          А если прилетит, то 5 статья НАТО и война со всем Блоком.
          1. Nastia Makarova Ранг пользователя
            Nastia Makarova
            0
            Сегодня, 12:14
            нет, если взлетает с территории румынии то это румынский самолет а не укр. и все равно какая у него раскраска
    2. Piramidon Ранг пользователя
      Piramidon
      0
      Сегодня, 12:23
      Цитата: Егоза
      А что касается самолетов - ну поставят, а обслуживание, а ремонт? Не готовы для этого площадки.

      Они очень рассчитывали на то, что самолеты будут работать, с аэродромов Польши и Румынии, но что то не срослось. Ни те, ни другие становиться мишенями для "Калибров" и "Кинжалов" как то не спешат.
  7. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +1
    Сегодня, 11:04
    Именно поэтому то, что имеется в армии и называется - система вооружений.. СИСТЕМА. Где каждый элемент - сопрягается сотнями связей во всех областях с остальными. И попытка привносить в неё нечто абсолютно чужеродное - либо требует многолетних усилий, либо просто провальна..
  8. Ныробский Ранг пользователя
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 11:06
    Что бы не рядовой, а вот такой "толстый бандерлог" вот так просто сказал про то , что ему халявные самолёты не нужны?!?! Ни в "жисть" не поверю! no
    Значит уже приволокли и занялись развешиванием дезинформационной лапши на уши winked
  9. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:19
    самолеты были нужны стране в 2023 году, а в 2024 году они уже не удовлетворят потребности Украины в обороне.
    Чтобы для украины и что-то из западного вооружения было неактуально? Хватают все, что дают, включая списанное. А самолеты и 2023 г не изменили бы ситуацию на поле боя, а тем более "принесли победу", дополнительных хлопот конечно доставили. И конечно опять дайте снаряды, дайте Patriot...
  10. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 11:57
    А здесь нашим спецслужбам стоит напрячься! Тому как отвлекающие разговоры лже-недо-запада могут привести к общей расслабухе на фронте и в тылу!
    Не забываем, что Фушки- 16 - носители ядрёного оружия, которого в гей-еуропии выше крыши!
    А гадко гадящие постоянно саксо-наглы могут задумать провокации, что уже ,ничтоже сумняшеся, прорабатывается, чтобы, как с Бучей обвинить РФ в применениии ядрёного оружия!
    Многочисленные теракты и такие кровавые, как Крокус Сити ХОлл могли быть организованы вкупе всеми MI6 + ЦРУ + хайли лайкли , МОсад и иже с ними
    ВС РФ в СВО только Победы, одной на всех, мы за ценой не постоим!
  11. ТермиНахТер Ранг пользователя
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 12:05
    Это понятно даже не самым умным людям. Вне системы НАТО (Израиль) он не покажет рекордных результатов, а вот репутационные потери будут ого - го. Учитывая нынешние проблемы "Боинга", оно матрасникам надо?)))
  12. Jacques Sekavar Ранг пользователя
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 12:12
    Дядя правильно говорит, ВСУ нужны ракеты средней и большой дальности, квадрокоптеры разных классов, средства передачи информации, РЭБ, ПРО-ПВО, а им втюхивают Ф-16, которые выпускаются давно и большой серией в желании совместить приятное с полезным – продать огромные запасы устаревающей техники, заработать на обучении лётного и технического персонала и материально-техническом сопровождении сделки.
    Средства поражения РФ покрывают всю территорию Украины, что означает утилизацию не самых дешёвых летательных аппаратов, лётно-технического и обслуживающего персонала в местах базирования, а на замену утилизированным сшасовский военно-промышленный комплекс получит новые заказы более современные летательные аппараты, лётно-технического и обслуживающего персонала от своего военного ведомства, европейского протектората и гособразований по всему миру
  13. MaikCG Ранг пользователя
    MaikCG
    0
    Сегодня, 12:24
    Без Звезды Смерти им не выиграть. Да и с ней, тоже.

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