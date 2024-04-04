СМИ: дефицит техники превратил механизированную бригаду ВСУ в пехотную

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СМИ: дефицит техники превратил механизированную бригаду ВСУ в пехотную

Дефицит техники превратил механизированную бригаду ВСУ в пехотную. Эти украинская воинская часть пока не принимала участия в военных действиях.

Предоставили информацию о реорганизации подразделения и сделали предположение о ее причинах журналисты издания MilitaryLand.



Сотрудники СМИ обратили внимание, что на странице бригады в социальной сети убрали слово «механизированная», заменив его на «пехотная». Аналитики издания пришли к выводу, что командование пошло на реформирование подразделения из-за того, что для укомплектования мехбригады попросту не хватает техники.

Официальная причина изменения пока не разглашается, но предположительно она связана с нехваткой боевых машин пехоты

- рассуждают аналитики.

При этом они обвиняют в сложившейся ситуации западных партнеров киевского режима, которые значительно сократили военную помощь Киеву.

Таким образом, украинская армия лишилась одной механизированной бригады, но приобрела вместо нее одну пехотную, которой техника не полагается. Авторы MilitaryLand предположили, что даже то небольшое количество боевых машин, имеющихся у подразделения, изымут и отправят другим бригадам. Одним из вариантов, считают аналитики, могла бы стать 100-я мехбригада, которая была недавно создана.

Украинские чиновники и военные неоднократно высказывали свои претензии по поводу несвоевременности поставок техники и вооружений. Они также заявляли, что объемы западной помощи слишком малы.
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    31 комментарий
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 10:55
      «Дефицит техники превратил механизированную бригаду ВСУ в пехотную» —

      — На очереди пехотные эскадрильи ...
      1. rgd20 Ранг пользователя
        rgd20
        -6
        Сегодня, 11:03
        На фоне передачи им Ф-16 ?
        Сарказм тут не уместен.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +4
          Сегодня, 11:14
          На фоне передачи им Ф-16 ? Сарказм тут не уместен.

          А когда эта бригада из пехотной превратится в стройбат, восстанавливающий Донбасс, сарказм будет уместен...???
          1. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            -1
            Сегодня, 11:19
            А когда эта бригада из пехотной превратится в стройбат, восстанавливающий Донбасс, сарказм будет уместен...???
            Это не сарказм, это уже фантастика.
            1. pin_code Ранг пользователя
              pin_code
              0
              Сегодня, 12:12
              Ну почему фантастика? Nая бригада 5 отряда 8 колонии укро фашистов. Вполне нормально звучит.
          2. rgd20 Ранг пользователя
            rgd20
            +1
            Сегодня, 11:23
            Когда Харьков ВЕРНЕТСЯ в состав Росси, а также Одесса, Киев, Днепропетровск.
            Тогда и посмеяться можно.

            А пока сарказм не уместен.
        2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          +1
          Сегодня, 11:15
          На фоне передачи им Ф-16 ?
          Сарказм тут не уместен.
          ...ещё как уместен,..баз пока нет и не предвидится...редкие вылазки будут заканчивается ударом об землю....плюс весьма охотное желание посбивать это новоявленное вудервафлю будет много желающих, как в случае с мегасовременными абрами, лео2 , челенжами и прочей рухлядью
          1. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            0
            Сегодня, 11:20
            редкие вылазки будут заканчивается ударом об землю
            Как бы не ударом о дно, прецеденты имеются.
            1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
              Крымский партизан 1974
              0
              Сегодня, 11:42
              Как бы не ударом о дно, прецеденты имеются.
              ....у всук дно давно пробито...так болото
          2. rgd20 Ранг пользователя
            rgd20
            0
            Сегодня, 11:25
            Вылетел из Румынии. Пустил ракеты в сторону Крыма, улетел в Румынию

            А обратно в Румынию что "крайняя озабоченость" МИДа ?
            1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
              Крымский партизан 1974
              -2
              Сегодня, 11:47
              Вылетел из Румынии. Пустил ракеты в сторону Крыма, улетел в Румынию
              ...это объявление воны называется....можно только с "подскоком" ина территории бандерлянда...то е...прилетел в бандерлянд , сел-поднялся атака и в обратном порядке...непосредственно атаковать с территории нато им сами некамильфо...неприятностей будет много и не только со стороны РФ а от своих
              1. rgd20 Ранг пользователя
                rgd20
                +3
                Сегодня, 11:54
                Объявление войны - это уже поставка оружия, подготовка на своей территори военнослужаших 404, планирование теракта на Крымском мосту и пр.

                А ответка где ?
                "Нас обманули", "мы больше не верим Западу" ?

                Ребята, это не серьезно !
                1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
                  Крымский партизан 1974
                  -4
                  Сегодня, 12:03
                  Объявление войны - это уже поставка оружия, подготовка на своей территори военнослужаших 404, планирование теракта на Крымском мосту и пр.
                  ...для особо одарённых
                  1 ..поставка оружия в бандерлянд осуществляется частными компаниями...ещё ни одна поставка не была осуществлена непосредственно на государственном уровне, да государствами проплачивается, но прямой поставки нет
                  2.военная подготовка и так сказать сотрудничество ни кто не отменял...как и ВС РФ запросто контактируют как с нато так и с другими странами...ну на данный момент попрохладней сотрудничество, но имеет место быть
                  3..планирование терактами могут заниматься то угодно и как угодно, сводится только к косвенным подтверждениям, а это не есть доказательства
                  1. rgd20 Ранг пользователя
                    rgd20
                    +1
                    Сегодня, 12:07
                    Ну ОК ,
                    Объвление войны.
                    Румыния не объявит. Объявит РФ.
                    5 (или 6, не помню) статья НАТО
                    За Румынию впишутся все.
                    За РФ КТО ? ОДКБ. С Казахстаном, Киргизией, Армений и Таджикистаном ?
                    Серьезно.

                    Потому НИЧЕГО кроме "озабоченности" в Румынию не прилетит
                    1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
                      Крымский партизан 1974
                      +1
                      Сегодня, 12:18
                      Румыния не объявит. Объявит РФ.
                      5 (или 6, не помню) статья НАТО
                      ...впишется РВСН...а теперь по полком на такой расклад...будет обмен ядерными ударами...и если наше мудрое командование не сглупит...то будет наносить ядерные удары не по мегаполисам которые напрочь прогнили, а по АЭС...выиграет тот у кого этих самых АЭС меньше, и тот у кого территория больше...реальный пример ...япохи до сих пор на фукусиме авария имеет статус ЛОКАЛИЗАЦИЯ, то есть проблема до сих пор не ликвидирована...ну а теперь собственно карта по АЭС мира....далее рассуждай сам
                  2. pin_code Ранг пользователя
                    pin_code
                    0
                    Сегодня, 12:23
                    Косвенные доказательства, все-же доказательства. Это и в другую сторону работает. Потом пусть не плачут что какое то иг(в списке запрещённых организаций) произвело порывы в какой то констанце на нефтехранилищах.
                    1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
                      Крымский партизан 1974
                      0
                      Сегодня, 12:30
                      Потом пусть не плачут что какое то иг(в списке запрещённых организаций) произвело порывы в какой то констанце на нефтехранилищах.
                      ...да там и так постоянные ЧС на складах оружия...и есть косвеные доказательства причастности РФ...но они КОСВЕННЫЕ...а вот с детализацией полный провал
            2. pin_code Ранг пользователя
              pin_code
              0
              Сегодня, 12:18
              Так следом за фу16 и ещё чего прилетит. Румыны настолько тупые по вашему? Думаю среди их руководства дураков нет.
              1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
                Крымский партизан 1974
                0
                Сегодня, 12:27
                Думаю среди их руководства дураков нет.
                ....прально думаешь,..дураков там нету...их туда хоздеп ставит
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:58
      У этих пехотных дивизий США ,тоже проблемы с техникой?Они пешкодралом воевать будут? Какой-то бред .
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 10:59
      "мяса" им пока хватает, а техники и средств усиления, нет.
      Вопрос... что будет дальше?
      Кстати, для обороны, пехотные части, вполне подходят, но средства усиления необходимы, тут без вариантов.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 11:08
        Омск и так уже дает СВО не менее 40 ТОС-1А, 40 ТОС-2 каждый месяц
        нам без разницы как ВСУ называют свои Бригады
        после применения наших ТОСов, Бригады ВСУ - превращаются в роты и взводы
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 12:02
          Столько раз повторять, что земля краины опустеет и на долго... ничего не меняется.
          Их бы упорство, усилия, да в мирных целях!!! Мозги им свернули, задурили напрочь, увы.
    4. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 11:07
      одной механизированной бригады, но приобрела вместо нее одну пехотную, которой техника не полагается.
      ....та техника то такое...всё равно пожгут или задронят...вопрос в другом...штатный паёк психотропов урезали, или как и раньше на уровне?
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:13
      предположительно она связана с нехваткой боевых машин пехоты
      И виноваты конечно западные спонсоры, которые только успевают поставлять киеву БМП и БТР, а ВСУ их ежедневно теряют на поле боя. Лучше было бы если в бригаде не хватало л/с и ее переформировали в полк.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 12:35
        . Лучше было бы если в бригаде не хватало л/с и ее переформировали в полк.
        ...полк это круто...на ЛБС в лучшем ходе обстоятельств наши сокращают всук от бригады до недобатальона, ...а иногда до роты
    6. Был Мамонт Ранг пользователя
      Был Мамонт
      +1
      Сегодня, 11:15
      [quoteСотрудники СМИ обратили внимание, что на странице бригады в социальной сети убрали слово «механизированная», заменив его на «пехотная».][/quote]
      XXI век. Не хватает лошадей и шашек. Была бы конно-пехотная.
      На самом деле враг еще силен, коварен, беспринципен.
    7. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      -1
      Сегодня, 11:17
      Слово "механизированный" - убрать, "демилитаризированный" - добавить.
      Первая демилитаризированная бригада ВСУ!
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 11:24
        Демилиторизированная бригада ВСУ должна лежать в поле - слегка пованивая.Тогда она будет демилиторизированная.Как то так!
    8. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 11:56
      Ну, что ж , вынужденное, но правильное решение. В отличии от той же 100-ой бригады, 153-я формировалась вообще с нуля, да и располагается она на северском направлении, а там сильно лесистая местность, так что чисто пехотная часть вполне там боеспособна. Ну, а получат от "партнеров" должное количество бронемашин (те же БТР-60 из Болгарии или выкупленные у Узбекистана БМП-1,2 или БТР-60,70, 80) и вновь переформируют её в механизированную
    9. pin_code Ранг пользователя
      pin_code
      0
      Сегодня, 12:09
      Обвиняют партнёров в нехватке техники.. Сами не пробовали выпускать? Все-же после распада СССР только РФ смогла в полной мере сохранить ВПК. Хоть я и не люблю ВВП, но в этом все же скорее всего его заслуга.

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